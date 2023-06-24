跑車15小時實拿200元？網約車陷行業飽和困境

山西太原民眾使用網約車服務。(取材自中新網)

「月入過萬、時間自由」的網約車 司機曾經是一個巨大的就業 蓄水池，吸納龐大的靈活就業人群，也成為眾多中年人的就業保底選擇。然而，過度的行業發展帶來了競爭的飽和，如今即使一天工作15小時，也不一定能賺到500元（人民幣，以下同）。高收入、高流水、月入過萬的口號背後是更長的工時堆疊。

近兩個月內，濟南、溫州、東莞、遂寧等地相繼發布網約車飽和預警。三亞、長沙等城市直接暫停了網約車相關證件的辦理，有城市甚至超七成網約車司機日均訂單不足10單。

在網約車訂單量在下降的同時，網約車平台、駕駛員及車輛卻在持續增加，在規模龐大的網約車司機群體中，中年網約車司機處境最為尷尬，時代周報採訪多位中年司機，在養家重擔壓力之下，面對下滑的收入，他們大多選擇用一再延長的出車時間對抗不斷下滑的跑車收入。

高薪又自由? 應聘激增

39歲的李輝（化名）在開網約車以前，在廣州和周邊城市接工地的活，一天賺500元月入上萬沒問題。但今年以來工地的活少了，李輝決定轉行加入網約車行業。因為在他印象裡，這個行業的特點是「出車穩定、當天到帳，肯吃苦還能月入過萬」。

和多位網約車司機交談發現，選擇這個行業最看中的是「月入過萬、時間自由」，這也是絕大多數網約車平台在招募司機時打出的口號。

來自交通部網約車監管信息交互系統的數據顯示，截至今年5月31日，中國共有313家網約車平台公司取得網約車平台經營許可，各地共發放網約車駕駛員證558.4萬本、車輛運輸證235.7萬本。

報導指出，2020年到2023年，網約車駕駛員證件發放從200多萬本升至500多萬本，數量翻了近2倍。但用戶的增長速度明顯低於司機，2020年網約車用戶規模為3.65億人，2021年的4.53億人，2022年4.37億人，且2022年還比2021年比少了近1600萬人。

一位在上海開網約車的師傅說，在同等出車時長下，今年的收入只有2019年的六成。

河南鄭州正在等待客人的網約車。(中新社)

拚流水500元 不敢休息

網約車司機唐明軍（化名）在3月上崗，當天他交過押金、簽完租車 合同就開始工作，每天早上不到7點出門，晚上12點才收工回家。

「排除吃飯和上廁所的時間，一天有13-15個小時在跑車。」唐明軍說，只有這樣，才能讓每天的流水達到500元。

唐明軍算了筆帳，車子是租的，每天要給公司付100多元的租金，再加上幾十元電費，日均跑車成本200元起步，還要扣除訂單費用1/4到1/5的抽成。

要維持生活，唐明軍不得不精打細算。早飯是3、5元的包子和豆漿，在接單閒暇的時候吃；午間在平價快餐店買一份十幾元的午飯，把車開到不收停車費的偏遠處就餐；晚餐也大致如此，一天的飲食開銷控制在3、40元以內。

「儘管有500元的流水，但到手的只有200元出頭。不敢歇，你歇一天，100多元的租車費用就白白溜走了。」唐明軍說，一個月滿打滿算，月收入在6000到8000元的範疇裡，但是這種工作強度不是誰都能承受的。

李輝的收入不如唐明軍。因為他開車時間不長，對市內道路不熟，有時候會因為繞錯路耽誤時間，有時候也會因為找不到乘客的位置被取消訂單，「一天跑車十幾個小時，能有400多流水就很不錯了」。減去每天200多元的成本，就算一個月一天都不敢休息，到手的收入也就是6000多元。

周顯（化名）在進入行業前，對比了多家網約車平台的收費標準，「有一家不用交押金，只需要2000元註冊費，這不比（押金）8千、1萬的划算多了」。但是半年下來，周顯還是覺得開網約車不論是否賺錢，都是個賠本買賣。

「在這個行業，你要是想規律作息，幹得舒心，那八成是掙不到錢。能掙到錢的都是那批肯拿時間熬流水的司機，一天開車十幾個小時，為了省錢半夜1、2點跑去充電。第二天6、7點又出門趕早高峰，睡眠不夠，可能幹個一年半載身體就垮了，更加不划算。」周顯說。

中國的網約車司機超過5百萬人。（取材自中國新聞周刊）

平台招募司機 穩賺不賠

報導說，在多個宣布網約車司機飽和預警的城市中，東莞市交通運輸局發布的監測信息顯示，2023年一季度，全市77.3%的網約出租車每天接單不足10單；日均訂單≥10單的網約車中，單車日均營收約260.83元，這還包括了平台抽成、電費、保險等近100元的成本。

周顯推算過網約車平台的盈利模式，網約車平台只要成功招募司機，不管司機做多久，平台都可以賺一筆，這也是各種高薪招聘滿天飛的原因。「幹得長久的司機，平台賺抽成，租車的還賺租車費用；待不久的司機，平台也收割了一輪註冊費、押金」。

周顯同時接網約車訂單與違規的順風車(搭便車、拼車)訂單，前者日均流水不到100元，後者純收入能達到300元。他的車子月租3800元，平台每天會從訂單費扣100多元車租，他已經連續幾天掙不夠租車費用了。

「平台不知道哪天就把車子拖走了，2000元註冊費就當買個經驗」，周顯說，等車子被拖走，他就回貴州老家搗鼓農產品。

唐明軍和李輝需要考慮的更多，他們在入行時交了8000塊錢押金，如果幹不到半年，8000塊就收不回來。唐明軍打算再開個一年半載，「如果還是不順利，把押金拿回來，再去工地」。

江蘇省淮安市一名女性網約車司機在高考期間加入「愛心送考」的服務活動，助力考生順利參加考試。(新華社)

沒五險一金 工時易過勞

時代周報「困在網約車裡的中年人」報導引發眾多迴響，有北京的司機說，他工作12小時也賺不到500元，也有過來人說「網約車一定要是自己的車，不然不如送外賣」，有人批評網約車就是個坑，「每天工作10小時以上且沒有五險一金，根本幫醫院打工」、「過勞死基本上都是網約車、出租車」，但也有人無奈的說開網約車「沒有好與壞，你得先生活下去」。

等客捨不得開空調 滬73司機搶1單

隨著中國經濟復甦步伐放緩，搭網約車的民眾明顯變少，但線上叫車平台司機的註冊人數卻不斷增加，導致「司機多訂單少」的情況日益嚴重，上海甚至出現73個司機搶一張單的現象。

本報系聯合報引述上觀新聞報導，不少線上叫車平台的司機都感嘆，「現在生意不好做，平台、網約車租賃公司、駕駛員之間都在『內卷』。」

還有司機表示，現在一天工作10幾小時，但很多時間都是在路邊等單，「30多度的天氣，空調都不捨得開。」另有司機指出，前段時間在上海祝橋鎮附近兜了好久，由於車多單少，好幾次轉移「陣地」。當天某個點位的手機截圖顯示，「未來十分鐘訂單數1，附近空車司機73」。

45歲的網約車司機劉俊傑在做出車前的準備，她希望兒子高考考上理想的大學。（新華社）

交通部的數據顯示，今年1至4月，全中國線上叫車平台訂單量月比增量分別為14.1%、13.3%、9.7%、-1.4%。於此同時，線上叫車平台司機數卻分別月比增加2.2萬、6.5萬、5.2萬、17.7萬，增幅逐漸擴大。

一名在上海開車已有3、4年的司機說，「去年6月份，上海剛解封的時候，路上的車還不算多，每天大概可以掙（人民幣）700到800元，好一些的話有1000元，扣除租車費、油費、房租等等，一個月收入還可以。」

平台宣傳過度 入行謹慎

但今年以來單量就變少了，「即便一天做滿24個小時，都不一定能掙1000元。市場並不像有些平台上宣傳的那麼好，入行需謹慎。」