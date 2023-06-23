「老頑童」、中國藝術大師黃永玉 生命盡頭仍開玩笑

黃永玉80歲時，叼著大菸斗給時尚雜誌當模特。（取材自澎湃新聞）

中國藝術大師黃永玉99歲耆壽辭世，他一生獲得太多榮譽和成就：中國國家畫院院士、第一枚生肖郵票「猴票」設計者等。在標籤和光環下，黃永玉卻不像德高望重的老藝術家，他像個頑皮的孩子，喜歡惡作劇、寫打油詩、罵髒話，直到生命盡頭，依然比別人更瀟灑，不忘開個最後的玩笑。

黃永玉6月13日仙逝，留下遺囑任何人不得為他辦理紀念活動、不得取走他的骨灰，「我希望我的骨灰作為肥料，回到大自 黃永玉（右）與表叔沈從文。（取材自澎湃新聞） 然去」。

澎湃新聞報導，他18歲就敢對著弘一法師，張口閉口「老子如何如何」，雖然是大作家沈從文的侄子，黃永玉卻自稱浪蕩漢子，不搞文謅謅的那套，他的作品更是常被人說「天馬行空怪裡怪氣」。

黃永玉野了一輩子。年近百歲時，他仍然不按常理出牌，「我絲毫不畏懼死亡，也不想留下什麼骨灰，不需要進什麼祠堂。」他開玩笑說，死了之後「先胳肢我一下，看我笑不笑！」

在這些趣事面前，黃永玉那些官方稱號反而略顯無聊：中國國家畫院院士、中央美術學院教授、中國版畫經典之作「阿詩瑪」創作者；筆名黃杏檳、黃牛、牛夫子，木刻、繪畫、文學皆精通。如此通透豁達之人，相比他的作品、稱呼，他的一生更值得千讀萬品。

★12歲離家 獨自闖蕩

深夜很多人會刷到短視頻平台，動輒幾十萬讚的情緒視頻，很多文案其實來自黃永玉的作品，最著名當屬那段：「明確的愛，直接的厭惡，真誠的喜歡，站在太陽下的坦蕩，大聲無愧地稱讚自己…」

黃永玉的文采，或多或少繼承家族，那個在湖南鳳凰縣當地赫赫有名的黃氏家族。黃永玉1924年8月9日出生，祖父是沈從文筆下「當地唯一的讀書人」，也是鳳凰資格最老的貢生；父親畢業於常德師範美術科，母親畢業於湖南省立女子第二師範學校音樂美術科。

成長於這樣的書香家庭，長子黃永玉卻是個特別的存在。先說長相，祖父說他「腫眼泡，扁鼻子，搧風耳，大嘴巴，近乎醜。」急得黃爸用這孩子胖，「一胖遮百醜」來自我寬慰。

再是逃學；黃永玉打小最愛幹的事就是逃學，他害怕被教員打屁股、打手板，時常跟家裡撒謊「學校有事」逃學，他屢屢留級，有五次之多。

還有就是被「趕出」家門；在父親失業、母親事業逐漸下滑，家裡越發貧寒的情況下，長子黃永玉成了家裡第一個被託付給親戚的小孩。

黃永玉12歲背上行囊離開家，被親戚送到集美學校念初中。15歲透過版畫拿到第一筆稿費後，黃永玉直接離開學校，和家裡失去聯繫，出門闖蕩了。

在戰火頻發的年代，獨自闖蕩並不容易，黃永玉當雜工、做苦力、燒陶瓷、造棺材、當編輯、寫劇本…。努力謀生的他或許想不到，自己會因為木刻版畫轟動中國畫壇。而他也從來沒因為自己成名就拘束起來，反而一直放肆做自己。

59歲，他給創作「雷雨」的大劇作家曹禺寫信，直言不諱：「我不喜歡你解放後的戲，一個也不喜歡。」還是當年懟弘一法師的勁頭，別人誇他是大師，他立刻回懟：「大師多如狗。」

90歲的他在國博辦畫展 ，國博準備了宴會，記者問黃永玉有沒有著裝要求，黃永玉直言：「都不必了，最好裸體，裸體最好看！」

他就是這樣從不掩蓋自己，將坦蕩作為人生秉承的規則。黃永玉覺得，掩蓋花的力氣要比誠實多多了。也正是因為這樣，他說出這樣的話才會被接受，換作別人恐怕早被網暴。

黃永玉有趣的畫作「出恭十二景」。（取材自澎湃新聞）

★大俗大雅 玩世不恭

「特立獨行」的黃永玉，終其一生都是頑童。50歲，別人覺得不再年輕，他跑去考了駕照 。70歲，別人開始享受天倫之樂，他跑去義大利寫生，一畫就是十個小時，餓了就隨便咬幾口麵包。

黃永玉95歲時的年夜飯，有隻占了大半桌面的龍蝦。（取材自澎湃新聞）

80歲，別人開始顫巍巍躺著，他跑去給時尚雜誌當模特，叼個大菸斗，範兒拿捏得非常到位。93歲，別人足不出戶，他開著一輛紅色法拉利飆車，像個年輕Rapper。95歲，別人逐漸食不下嚥，他年夜飯能和老婆吃一隻占桌子一大半的龍蝦。

這樣的黃永玉，作品也如其人，大俗大雅、玩世不恭；「你他媽又吹」，國罵常常有；「我醜我媽喜歡」，很有年輕人資料簽名的金句感；「世界長大了，我他媽也老了」，實屬真性情。

除了字裡行間的瀟灑勁兒，他畫的內容更是豐富；他會考慮雞和兔是不是只能在數學題共同出現？甚至連上廁所這種事，也被他畫成了「出恭十二景」；比如，到了東北的寒冷冬天，上廁所又有什麼樣的區別。

黃永玉要女神林青霞「野一點」才好玩。（取材自澎湃新聞）

★勸林青霞 變野孩子

黃永玉不光自己野，還不斷教別人也要野起來。60歲的林青霞開始轉行寫作，向黃永玉討教寫作技巧。結果，黃永玉一上來就說：「你不夠好玩！」林青霞愣住了。黃永玉接著說：「該讓自己更野一點，我要把你變成野孩子！」

沒想到，林青霞聽了黃永玉的話，轉頭就參加真人秀「偶像來了」；在節目裡，女神的高貴文藝範兒全然不見，連寧靜都感嘆：「林青霞這是來接地氣的吧？」

林青霞越來越放開自己，不做女神想做個「野孩子」，和大家玩作一團，找回非常多的快樂。這就是黃永玉的魅力，也是他的人生哲學。

就像藍兔子郵票被全網噴醜時，他還能淡然回應：「我畫兔子也是為了讓大家開心。」他擁有能讓自己和別人都開心、快樂的能力。

如他所說，「在死面前，有好多活路」、「不妨勇敢地活下去，不必求熟習世故哲學，不必八面玲瓏來取得成功，毫無顧忌地接受挫折，不用作得失考慮，也不必作無效果的自救。」

黃永玉與張梅溪的愛情故事堪稱文壇佳話。(取材自微博)

●黃永玉情牽張梅溪 「相愛10萬年」不渝

很多人或許會說，黃永玉90歲，還能撩林青霞這樣的美女，一定很風流吧？可黃永玉偏不是，澎湃新聞報導，他和夫人張梅溪真正做到「直至死亡將我們分開」，一生只愛一個人。

相識時，黃永玉和張梅溪彷彿隔了一條銀河；一個是棄學漂泊，在江西藝館打雜謀生的員工；一個是將軍的女兒，家世顯赫。

張梅溪1927年生於廣東新會，為將軍之女，從小受良好教育。(取材自微博)

當黃永玉鼓起勇氣上前問對方：「我有100斤糧票，你要嗎？」一下子就讓他在張梅溪心裡留下強烈的印象。姑娘一笑，黃永玉覺得自己有機會。他學起當年父親向母親表達心意的樣子，將隨身攜帶的法國小號拿出來，只要張梅溪經過藝館，立刻吹奏起來。

時間長了，張梅溪發現黃永玉比自己想像中更有才華，他們都熱愛文學和藝術，總能有聊不完的共同話題。可懸殊的家世，還是讓這對鴛鴦被拆散了。

張父罵黃永玉是流浪漢，根本照顧不好自己的女兒，並強行將張梅溪關在家裡。傷心絕望的黃永玉，決定回老家療傷，心想著這一別或許是永別。

可是他忽然接到張梅溪電話，原來張梅溪偷偷跑出來，一直走到距離老家60公里外的贛州。黃永玉跨上一輛自行車，向著張梅溪的方向衝去。

天黑凍到騎不動了，黃永玉在路邊找了雞毛店住下，鑽在雞毛做的被子取暖。第二天見面時，黃永玉全身沾滿了雞毛，這一切，像極了浪漫電影的情節。

就這樣，兩個年輕人決定相守一生，在一家小旅館裡，幾名藝術好友見證下，舉辦了簡單婚禮。

雖然婚後生活清貧，但他們將生活過出許多樂趣。張梅溪隨著黃永玉和孩子遊山玩水，再把這些內容變成兒童故事；除了當兒童作家，張梅溪還在水墨畫和油畫有造詣，甚至辦起畫展。

兩人才華漸漸被外界認可，生活條件漸漸好了起來。1953年隨著黃永玉的任職，全家從香港 遷到北京；條件好起來後，黃永玉開啟寵妻模式，除了不斷買新房子，給妻子在香港置辦豪宅，還在通州自己設計蓋了所大房子，養起來各種小動物，馬、熊、鹿等，因為妻子最喜歡的就是動物。

張梅溪喜歡兜風，黃永玉50歲考駕照，保時捷、法拉利等豪車一輛輛買，帶著妻子出遊；直到妻子的離世，才將兩人生死兩隔。

但那些情詩，並沒有隨著張梅溪的離去而消失，而是至死不渝，「我們相愛已經10萬年」、「小屋三間，坐也由我，站也由我。老婆一個，左看是她，右看是她」。他們或許真的已經愛了千千萬萬遍，就像第一次初見一般。