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海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕

日吃1餐、高強度苦練 想再瘦1斤… 她怎麼在減肥營離世了？

中國新聞組／整理
翠花曾曬出減肥成果。（視頻截圖）
翠花曾曬出減肥成果。（視頻截圖）

22歲女網紅在減肥訓練營猝然離世，成為這個新興行業狂飆突進的一個意外。在沒有規範管理的情況下，入局者的增加往往會拉低行業的底線。

網紅翠花選擇一家減肥訓練營，教練一開始就讓她做高強度的訓練，在翠花冒虛汗嘴唇發白...
網紅翠花選擇一家減肥訓練營，教練一開始就讓她做高強度的訓練，在翠花冒虛汗嘴唇發白之際，教練們卻在旁邊笑了出來。（視頻截圖）

近日，年僅22歲網紅翠花在半年減掉60斤後，於一家減肥訓練營突發休克離世，由於翠花生前不只一次在視頻中露出接受減肥訓練時的痛苦表情，她的猝死引發輿論關注。據報導，減肥訓練營行業因競爭加劇致營銷內卷化，像翠花一樣的大體重人士成了業者眼中爭搶的「大基數榜樣」，但整個行業的水平參差不齊及失速的狂熱若不規範，難保不會再出現下一個翠花。

胖出流量 營隊砸錢搶人

三聯生活周刊報導，去世前，翠花以搞笑勵志的風格，在短視頻平台直播減肥進程，吸引近1萬的粉絲。翠花父親記得，女兒是去年9月第一次說要參加減肥訓練營。翠花身高一米六，當時體重312斤，走路都費勁。據翠花自述，她是16歲輟學到廣東打工後開始毫無節制的飲食，打工一年半，她的體重從140斤暴漲至300斤，對她的健康造成了嚴重影響。

不過遠超普通人的體重也給翠花帶來了新的事業機會，去（2022） 年6月，翠花入職了一家直播機構，大體重逐漸成了她在鏡頭前的標籤。她當時的上司王繁說，翠花偶爾會擔任短視頻主角拍「胖女孩找男友」之類的搞笑視頻，但不到3個月就辭職去參加減肥訓練營。那時，翠花剛積累上千名粉絲。

翠花去年11月轉入陝西的「大黃蜂」訓練營，「大黃蜂」免除了她的費用，還準備把她培養成主播和助教；負責人陳杰稱，這樣的路線，是翠花自己摸索出來的，因為她發現「擺爛」時，直播間流量會明顯上升。翠花為此會經常氣喘吁吁、動作走形，擺出痛苦的表情，博網友一笑。但翠花在真實訓練中是很努力的，兩個月裡從312斤減到255斤，掉了整整57斤。

在短視頻平台上，減肥對比視頻點讚播放量往往不低，翠花這樣的大體重人士因「掉秤」迅速，在減肥訓練營圈裡很受歡迎，翠花因此一度被廣東「魔鬼變化」減肥訓練營挖走，後來因「流量做不起來，拿著底薪心裡有壓力」等因素，今年4月又回到「大黃蜂」。但這一回，翠花不怎麼「掉秤」了。

陳杰回憶，那時候，翠花在訓練時很容易喊累，時間也不持久。但待了一個月左右，翠花還是被陝西一家今年3月1日才成立、名叫「華陰市青健健身俱樂部」的減肥訓練營挖走，條件是「最好的酒店住宿」、「安排雙人間一個人住」。

「華陰市青健健身俱樂部」位於華山風景名勝區。家屬說，翠花應該是5月25日進訓練營；5月27日，訓練營的工作人員即通知他們，「說人已經休克了，不行了。」翠花去世的原因一直是網民關注的焦點，但翠花父親表示已和俱樂部達成和解賠償。而青健俱樂部的負責人對此沒有給出明確的解釋。

需要休息 但直播不能停

按照身高1.6m，體重150kg計算，翠花最初的BMI（體質指數）高達58.6，屬於重度肥胖人群中健康風險極高的一類。體重管理和代謝治療領域專家蔡晶晶說，對於BMI大於32的病態肥胖人群，第一步應該是去醫院進行詳細檢查，並經多部門聯合問診後，對體重進行聯合干預。這類患者肌肉量低，關節承受太大，運動很容易受傷，一般前三個月主要靠飲食和藥物調整。

學員對自己的要求是促進減肥的主要動力之一。示意圖。（中新社）
學員對自己的要求是促進減肥的主要動力之一。示意圖。（中新社）

一位去年曾帶過翠花的「大黃蜂」減肥教練說，翠花入營前曾帶她做過常規體檢，除了膝蓋有積液外並無大礙。入營後，他花了一周幫翠花調整走路姿勢，「剛開始她連1.25公斤的啞鈴都舉不起來，但我們不會勉強，她的身體急不來。」訓練大多是1對1，甚至是多對1，不敢讓她做強度高、跳躍大的運動，不到半小時就會休息一次。

減肥訓練營中正在進行單車訓練的減肥者。（取材自中新網）
減肥訓練營中正在進行單車訓練的減肥者。（取材自中新網）

不過，並非所有的教練都明白其中的風險。翠花曾在一則視頻中回憶，自己離開廣東第一家訓練營，是因為曾在騎單車時摔下來，而教練仍要求她繼續訓練，「我的膝蓋越來越疼，後來我去醫院檢查時說有積液，醫師建議休息10天，結果休息了一天半又給我搞直播搞劇本，膝蓋比之前還疼了……」

整體計算，在開始減肥的半年內，翠花減掉了60斤，但體重下降的速度並不均勻，快的時候「43天掉了46斤」，有時候「一周8斤2兩」、「一天2斤多」。而蔡晶晶指出，重度肥胖患者的減肥周期，需要在醫師的跟進下，拉到一年以上。原因是快速減重會打破內分泌系統的平衡，導致心梗、心衰、休克都有可能。

但很多減重訓練營並沒有意識到減肥的風險性。自由職業者悠悠曾參加30多家減肥訓練營，她注意到，減肥訓練營行業水平參差不齊，缺乏准入門檻。「80%的訓練營都不會讓你體檢，大部分都是以有氧運動為主，一般每天4到5節課，花樣都差不多——搏擊、舞蹈、單車，tabata一類的燃脂操，因為這種掉秤最快。便宜的1個月只要1千出頭，貴的能到兩三萬。」

華玉是一名肥胖患者，身高1.6米，154斤，BMI指數超過30，吃不飽時會有心慌、出汗伴有強烈飢餓感等嚴重的胰島素抵抗症狀。她曾因圖便宜去一家每月1千多元的訓練營，營地規定每個人早餐只能吃1個雞蛋，她因太餓常拿兩個，就被打飯阿姨罵了5次，對方女兒還帶了一群人衝進宿舍群毆打她。

營銷內卷 苛刻對待學員

翠花的猝然離世，讓輿論關注到訓練營行業競爭的加劇所導致營銷上內卷化的現象。悠悠注意到，不少訓練營為拍攝出更吸引人的視頻，會免費邀請網紅來體驗VIP待遇，或培養自己的KOL；願意配合拍攝視頻的大基數的學員，可以打折、延長在營時間。而為了宣傳效果，訓練營往往會對他們尤其苛刻，最常見的是嫌體重掉得太慢就不讓他們吃飯。

訓練營還會通過各種細節設計來督促教練和學員。比如，入營前在合同上承諾在營期間幫學員減掉多少斤，如未達成可獲部分退款；營內會張貼「英雄榜」，將學員按掉秤的數字從高到低排名，讓學員不自覺對比自己和他人的情況。

減肥應循序漸進，並根據自己的身體情況選擇方法，逐步改變自身的模式。圖為一公司為員...
減肥應循序漸進，並根據自己的身體情況選擇方法，逐步改變自身的模式。圖為一公司為員工安排的晨跑活動示意圖。（新華社）

雲陽（化名）在2021年時參加過長沙一家減肥訓練營，入營前沒有體檢，身高175cm，體重200斤的她，被分到「大基數」組，和數十個人一起接受每天四五個小時的訓練。訓練的中後期，掉秤速度越來越慢，她變得十分焦慮，不僅每天只吃一餐，晚上還主動加練，就怕比不過其他人。

獎金激勵 教練強制訓練

教練也可能因為訓練營的激勵變得不可理喻。雲陽所在的訓練營，每個教練負責一個十餘人的小組，小組每月掉秤最多的教練能得到一筆獎金。雲陽記得，一位患有低血糖症的營友在訓練時暈倒過兩次，但小組教練仍多次強制沒收其隨身攜帶的糖果。另一位學員希希所在的訓練營，教練的收入和課時掛鉤：「哪個教練的課讓大家掉得最多，之後就可以優先排課。」

劇烈轉變  身體難以承受

「短期、劇烈的生活方式的轉變，會讓我們的身心備受折磨，並且不可持續。」四川大學華西醫院減肥降糖微創治療中心注意到，不少患者出營後體重反彈，而一些反覆進訓練營的患者，減肥則變得越來越難，「因為在迅速減肥的過程中，往往會流失掉大量的肌肉，但當反彈的時候，長回去的全是脂肪。反覆進訓練營，肌肉密度就越來越低，最後就完全減不下去了。」

近兩年，來自減肥訓練營的患者越來越多，「有的是反彈復胖，有的是反覆骨折，還有就是急診送來的。」該中心表示，想要維持長期的減肥效果，需要循序漸進，根據自己的身體情況選擇方法，逐步改變自身的模式，最終進入另一個狀態。

「節食王國」劇照。（取材自三聯生活周刊）
「節食王國」劇照。（取材自三聯生活周刊）

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