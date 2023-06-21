淄博燒烤狂飆90天降溫 店家下一步？

周一晚7點的牧羊村，門口人聲鼎沸，但並未水洩不通，仔細找找還能看見空桌。（取材自時代財經）

狂飆90天後，山東淄博燒烤似乎降溫了。三個月內，猶如坐上過山車的體驗，不只燒烤店，當地相關特產業者也隨著人流減少而面臨轉型。淄博燒烤還能火多久，他們也覺得迷茫。

「現在還要排隊，但是不用排那麼久啦。」2023年6月12日晚上7時，網路主播阿哲來到淄博「第一網紅店」牧羊村燒烤門口直播。今年「五一」來直播，每天在線人數衝破2萬，如今僅在三位數；同樣感受的還有小餅廠，三個月前利潤 衝上100萬（人民幣，下同），如今驟降至不到10萬。遊客減少不見得是壞事，居民和日常得以重回當地市集，還衍生了新的文旅產業。

時代財經報導，27歲的阿哲是淄博本地人，直播生涯從今年「五一」假期開始，當時將鏡頭對準牧羊村的招牌，每天在線人數幾乎衝破2萬，可說「入行即巔峰」。但近一兩個星期「感受到了流量的斷崖式下跌，直播間在線人數幾乎都維持在三位數或兩位數。」阿哲說。其他主播同樣在半個月前流量就突然不好，最直觀的感受是，人流從水洩不通到能夠暢通無阻。

小餅廠歇工 利潤少10倍

同樣感受的還有高福天的小餅廠。淄博燒烤爆紅時，前來排隊搶貨的車在廠房外停滿。小餅廠裡的四條生產線連軸轉了兩個月，24小時不停歇。但到5月中旬，供貨名單從300多家燒烤店降至150家。現在他賣掉其中兩條舊生產線，開工時間也改成上午半天。高福天小餅廠的利潤在4月和5月衝上100萬，比往年一年都多，又在6月迎來驟降，「6月的利潤或許不到10萬」。

事實上，3月以來，流量和熱度突然湧入淄博，讓「烤爐+小餅+蘸料」的組合火遍全中國。據統計，僅4月淄博就上了16個微博熱搜，話題總閱讀量超10億。但當這股熱潮慢慢褪去，又該何去何從？

「6月以來，除了周末，一般不算很忙。」人流降溫，燒烤店主李偉（化名）鬆了口氣。李偉的燒烤小店開在一個胡同的「隱祕角落」裡，只有12張烤桌，4月巔峰時刻，早上8時就有遊客先來蹲守著開門，從上午11時到凌晨2時，一天能翻台10次。但因為店小，接待能力有限，「除了身體的疲憊，心態也有點崩。」

燒烤店降溫 平日免排隊

進入6月，李偉感到客流逐漸恢復到承受範圍之內，平日幾乎不需要排隊，周末排隊的時間也維持在1小時以內。李偉說，現在的日均營業額減少了大約四分之一，爆火的時候能有1萬8的日均營業額，現在大約降到了1萬3左右。遊客減少，備料也會更少，目前肉要比爆火時少準備三分之一，大約8到10斤，相當於少準備四五百串。

淄博燒烤在今年「五一」假期湧進大批遊客「赴淄趕烤」。（中新社）

和李偉的小店一樣，淄博的「最大網紅」牧羊村燒烤也在逐漸降溫。牧羊村店內有約300張桌，6月11日星期天下午3時半開始點單排隊，來吃燒烤的人幾乎都能佔上座位；6月12日晚7時，牧羊村總店所在的淺海美食城人頭攢動，但被堵得水洩不通的景象沒有出現。人們吃燒烤的時間也變快，位置不時會被空出，排隊的人也大約只需要等30分鐘。

體驗區人流少 輪流開業

牧羊村工作人員說，雖然遊客沒有巔峰時期那麼多，但是翻台率提升，營業額反而變高了。「4月、5月的時候，很多人都來感受氛圍，那時候唱歌、跳舞的人很多，大家吃著開心，很多人從下午4點入座，到凌晨幾乎就不走了，一晚上都沒有翻台。現在大家都吃得更快，一晚上能翻台2到3次。」

和牧羊村一樣，張店市區內的燒烤店裡，純粹的「饕客」變多，感受氛圍的遊客都集中到距離市區約10公里、今年「五一」剛開業的「海月龍宮·淄博燒烤體驗地」。海月龍宮聚集了大約30家燒烤店，東、西兩區各有一個舞台，這裡遠離居民區，樂隊、DJ輪番上陣，讓遊客們的燒烤之旅拉滿氛圍感。

但，氛圍感體驗地的人流量也在減少。從6月起，海月龍宮調整了開業機制：星期日至星期四，東、西兩區輪流開業；只有星期五、星期六東西兩區齊開。工作人員說，一是平日的遊客在減少，只啟用一邊就足夠；二是輪流開業也能讓燒烤店多休息調整。「周末人還是挺多的，6月10日兩邊都開業，容納了2萬人。星期天只開一邊，容納1萬人左右，也能坐滿。」

不過，無論是燒烤店主、主播，還是出租車 司機依然充滿了期待，他們認為到了暑假，淄博的熱度還會接著回歸，「最近剛高考完，等到中考完了，帶著孩子來淄博的家長會越來越多。」

新「文旅牌」八大局賣字畫火熱

八大局便民市場，是淄博燒烤的另一個流量中心，流量衝擊下，改變最大的也莫過於它。在當地人眼裡，八大局是再普通不過的菜市場，但在紫米餅、炒鍋餅、牛奶棒這「新三樣」爆紅後，原本的菜市場被遊客擠得水洩不通。「老顧客進不來，遊客又不會買。」賣豆腐、賣蘑菇、賣拌菜、賣海鮮的商舖紛紛無奈轉型、轉讓，或自己改行做「紫米餅」等小吃。

據統計，目前八大局僅主街就有超過50家炒鍋餅店面，整個八大局相關店舖超過100家，所見之處皆是紫米餅，每家店的招牌上皆寫著自己才是「原創」、「首家」，遊客很難分辨，只有本地居民才能一眼認出。現在，八大局裡依舊人來人往，但過於同質化的「新三樣」店舖，只有部分老店還有人排隊，轉型的新店大多只能獲得行人的匆匆一瞥。

遊客減少，給了居民和日常重回八大局的機會。在八大局開店15年的「張氏拌菜」本售賣自選涼拌菜，也在遊客衝擊之下轉型紫米餅。老闆說過幾天他們打算重新賣回拌菜，「現在遊客少了，老顧客和居民又回來了，最近老有顧客問我們什麼時候回歸。」

30書畫家上街 當場作畫

除了「新三樣」小吃的無限複製外，進入6月以來，八大局又出現了新的「副本」。在八大局南門外的共青團東路上，沿街400米擺滿書畫攤位，至少30位淄博書畫家走上街頭現場作畫，求畫、求字的遊客把一條街圍得水洩不通。有網友說，這是淄博打出的又一張「文旅牌」。

在最東側攤位的山東畫家趙寶增，是最「熱門」的畫家，觀摩其作畫的人群圍了裡三層外三層。趙寶增頭戴鴨舌帽，坐在小馬扎上，在矮桌用毛筆一筆筆暈染著梅花的顏色，他在折扇或團扇上畫梅、蘭、竹、菊，一幅畫大約需要20分鐘。曾為國家郵票作畫的山東美術協會畫家，如今僅需50到100元一幅畫，讓不少網友直呼「燒烤沒有饞到我，但這個扇子把我拿下了。」

正在畫梅花折扇的趙寶增。（取材自時代財經）

從北京 坐高鐵 排隊求畫

6月10日星期六，張玲（化名）在社交媒體上刷到趙寶增的「擺攤賣畫」，平日對書畫感興趣的她當即決定衝向淄博，「我知道趙老師的畫很難買，會排隊，還提前買了小馬扎。」當晚11點，張玲和朋友坐上從北京往淄博的高鐵，車程約6小時，凌晨4點過抵達淄博就直奔趙寶增的攤位，不到5點到達的她卻只能排在第15位，「趙老師一天只畫20幅扇子，險些沒排上。」

事實上，趙老師每天在下午2點左右才「出攤」，越來越多的遊客為搶占僅有的20個名額，把排隊時間「卷」到了凌晨。下午5點，張玲終於拿到自己的梅花折扇，在旁邊和她一起排隊一整天的19歲男孩趙亮（化名）建議她，請趙老師在扇子的背面題字「梅花香自苦寒來」，以此象徵她「求畫」歷程的不易。

求得字畫後，張玲和朋友只匆匆吃了頓燒烤，就坐上晚上11點的高鐵，經天津中轉，回到北京已是第二天清晨，「我的電動車就停在北京站，騎著車直接去上班。」她說。

張玲（化名）求得的梅花折扇。（取材自時代財經）

也從凌晨5點開始等待了一整天的趙亮求得一幅「蕙質蘭心」給媽媽當作禮物。他問正在作畫的趙寶增「準備擺到什麼時候？」趙老師答「隨心而定。」趙亮當即決定「今晚我就不走了，直接從晚上12點開始待到第二天，再求一幅。」