網管決定你該同情誰？中外媒體揭偷拍 一熱一冷

地鐵車廂內人潮擁擠，被認為易發生偷拍等事件。圖為示意圖。(路透資料照片)

「四川女學生天天上熱搜，BBC報導中國人搞偷拍無人問？」一樣是偷拍事件，在微博 上卻有截然不同的熱度。什麼樣的事件應該上熱搜？這把評量的尺是在中國人心裡？還是在握在網路審查那頭？

BBC日前推出重磅調查報導，揭露旅居日本 的中國人在海外經營色情偷拍網站，受害者遍布日本、南韓、中國、台灣。報導揭發後，化名「貓咪」、「齊叔」的主謀湯卓然已經潛逃，目前下落不明。而其製作販售偷拍性侵 影片的網站仍在運作。

聯合新聞網轉角24小時報導，新聞回傳到中國之後，引發各種輿論反應，有人反射性質疑「西方媒體作假」，也有人呼籲中國嚴抓嚴懲。與此同時，一樁「四川女學生汙衊偷拍」事件也正在微博上發酵，一前一後關於女性被偷拍的新聞，在中國的輿論關鍵詞上有著明顯的討論溫差。

旅日中國人 賣性侵影片

BBC的報導是在2023年6月9日公開的「販賣性暴力：揭露性侵影片網站的幕後主謀」，由記者馮兆音等人組成的調查小組，臥底日本東京追查專門販售性侵影片的網站。在BBC的報導和影片中，循線找到了協助網站運作的前The VERSUS樂團主唱臧新宇、團員傅垚，最後成功找到了化名「貓咪」、「齊叔」的網站主謀——現年27歲的湯卓然。這些成員全部都是旅居日本的中國人，並靠著網站販售偷拍、性侵影片牟取暴利。

報導中追查的主要網站「頂不住」，公開販售大量的地鐵、大眾交通工具、街頭或各類公共場所的偷拍影片，之中有尾隨被害人偷拍、或甚至有加以猥褻性侵的行為。這些影片除了日本東京之外，還包括在中國、南韓、香港、台灣等各地拍攝；根據報導中的說法，主謀湯卓然擁有15人團隊負責製作影片和網站販售，網站至少超過一萬名付費會員。

BBC挖出了湯卓然的真實身分、也透過臥底取得了湯親口敘述的犯罪證據。在報導最後記者團隊突襲湯卓然，直接拍攝追問網站犯罪的事實，曝光的湯閃躲避答。然而在報導中，BBC最後交代：「巧合的是，我們次日在機場又看見了『貓咪』。他離開了日本。」

調查報導臥底一年好不容易查出了網站的幕後黑手，也有犯罪事實，最後也因為曝光，讓湯卓然有機會潛逃。

儘管湯卓然的Twitter帳號「齊叔」遭到檢舉，還被網友發現轉貼了BBC的報導，頗有挑釁意味。(取材自推特)

BBC臥底調查 被疑造假

而且事實上在報導公開後，網站「頂不住」及其他相關網站仍正常運作，湯卓然的Twitter帳號「齊叔」儘管遭到檢舉，但截至目前為止不僅沒有消失（已關閉推文閱覽），還被網友發現轉貼了BBC的報導，頗有嘲諷意味；同時仍有大量的Twitter帳號，打著齊叔的名號繼續海量分享色情網站的入口資訊——「貓咪」湯卓然目前下落未明，而販售性侵影片的網站，還在繼續上架出售各種影片。

這個「中國人在日本搞偷拍網站」的新聞回傳到了中國，卻也發生微妙的輿論現象。臥底調查的內容震驚日本和中國，不過因為BBC的報導無法在中國直接觀看，許多人是靠翻牆或轉述的方式，此外官媒環球時報也發布了報導，平實講述了這個調查內容，但最後不忘補上一句提醒：

「而對於此次BBC曝光的這個案子來說，日本警方更是責無旁貸的。而且，當這些侵害女性的違法分子紛紛選擇來日本、甚至想通過入籍日本來躲避中國警方的追捕時，日本方面或許更應該反思一下，這是為什麼。」

在微博上的輿論反應，也有類似的說法。甚至於因為長年來對於「西方勢力亡我之心不死」的偏執，而將所有歐美媒體視為專門針對中國造謠的假新聞，因而在這篇報導出現後，仍有微博言論說「BBC你也相信？」或是質疑被追查的網站其實不是「真偷拍」，而是像AV一樣的演出，換句話說又是一套「BBC造假」的言詞。

不過多數關心這個議題的中國社群，仍然清楚事件並非少數人所說的那樣；然而也有網友發現，在微博上的相關關鍵詞「#BBC臥底記者#」、「#湯卓然#」等等，儘管討論熱烈但都上不了熱搜榜，懷疑有被壓制權重的可能。

湯卓然承認他經營3個偷拍網站。(視頻截圖)

川女自曝被偷拍 上熱搜

與此同時，微博上正在延燒的話題，是「四川大學女學生事件」：一名四川大學新聞學院女研究生，在網路上指控搭乘地鐵時，被蹲在地上玩手機的大叔偷拍，但當場檢查手機並未發現偷拍照片，但在缺乏直接證據下，女生仍在微博曝光該男子的視頻，並打上了「8號線猥瑣男」字樣。

與女生研究生的身分相比，要求自證的男子是一位農民工大叔，涉事雙方的性別、身份、代際標籤形成了鮮明對照，相關話題不斷衝上微博熱搜。在大叔兒子鄧先生報警後，女孩從東莞跑到了廣州當面向大叔哭著道歉，最後雙方和解，女學生也在6月11日公開道歉。四川大學研究生院稱將依規依紀處理，騰訊也和女生解除了實習合同。

兩個都和偷拍有關的事件，同時在中國社群上交織呈現複雜的言論現象。有人譴責女學生做法失當、也有人認為是這個惡意環境讓女性人人自危，而牽扯到BBC的報導，有些人質疑為何上熱搜的是四川、而沒人在意可怕的偷拍產業鏈報導。有些中國網友集中火力攻擊四川女學生，有微博貼文指出這種現像的弔詭之處：

網友說：

「女生做的不對。如果是一個正常的社會輿論環境，她道歉就完事了。現在的輿論環境，必須把熱搜爆掉一定把她『弄死』才罷休。而這麽可怕的偷拍，熱搜卻炸了。我不理解。」

「#川大回應網傳地鐵事件女生被開除# 是湯卓然這樣的人害得你們容易被懷疑，你們為什麽不恨湯卓然啊，因為你們也是湯卓然的會員嗎」

「#BBC臥底記者#p大點事揪著不放掛熱搜好幾天逮著人網暴，該關注的是一點熱度不給」

「#BBC臥底記者#川大那個女生四五個熱搜，怎麽這個不上熱搜？」

「#BBC臥底記者# 典中典 我說別怪現在激進派多，溫和的和你講話根本沒人聽。」

農民工大叔因為在地鐵上蹲著用手機，被川大女研究生指他在偷拍。(取材自紅星新聞)

上不了熱搜？ 網路審查控風向

網路審查，在中國不是秘密。中國擁有10.4億網民，人們在網上購物、社交、娛樂及獲得新知，微博熱搜榜很大程度的呈現中國人關心的話題。

BBC報導曝光偷拍團伙後，有網民突然發現，微博上轉發的原PO文章「被消失」了、無法查看，45萬轉發、220萬的點讚彷彿船過水無痕般乾淨。

「為什麼上不了熱搜？」有網友不服氣，每日一發#BBC臥底記者#，同時點名各大媒體，甚至連日本駐華使館都被提及，網友還在文中夾帶了其他熱門詞條，希望多一點機會讓其他用戶「意外」點到話題，延續該事件熱度。

對網民來說，川大女生地鐵事件在當事人雙方合解後，就該告一個段落，與大眾沒有關係了。但BBC調查報導是真實、確切存在的犯罪案件，網站的偷拍畫面中甚至出現廣州地鐵。報導提到，偷拍團伙每個月能出產30-100支來自中國的偷拍影片，而其中的「街射」網站更是直面中國網民收費。

2021年3月，BBC透過一位前任微博審查員的自述，將中國網路審查內幕呈現在世人面前。劉力朋熟知中國是如何利用網路審查控制輿論風向，他回憶起工作時，經常接到上面的直接命令，告訴他們因為發生了某一政治事件，所有與之相關的字詞都要刪貼屏蔽。「一開始每天就十幾個，到後來一天超過200條指令」。

不滿的網民也批評熱搜霸榜的明星藝人消息帶來的「掩護作用」，有用戶自黑的說「希望明年的結婚率和生育率能給這兩天的對比熱搜最好的回禮」、「如果有，一定是境外勢力造謠」。