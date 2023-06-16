流浪漢路邊支起黑板教英語 河北小鎮爆流量

被稱為劉老師的流浪漢在黑板上寫英文。（取材自紅星新聞）

2010年初浙江寧波行乞的「犀利哥」因為一組照片暴紅，粉絲追捧、代言找上門，但如今「犀利哥」銷聲匿跡；今年4月衣衫襤褸、鬚髮髒亂的男子在河北小鎮支起黑板教英語，網紅嗅到流量的味道，「流浪漢」被村民改稱劉老師，圍觀和上課的學生越來越多，故事也越來越多。

河北省衡水市大營鎮很久沒這麼熱鬧了，每天下午集市擠滿人，停著各地牌照的車，集市口賣瓜的王兵感覺生意好了不少，每每看見舉著手機 、操外地口音的人，他都會主動搭話：「你們是來看『大師』的吧？他在裡面正教英語，教得可好了。」

★曬高學歷 集市開課暴紅

紅星新聞報導，劉老師在4月末到這裡，用一根棍子挑著幾個破舊口袋，在集市路口的小樓門口台階安頓下來；他睡在一張破舊的墊子，冷時蓋件黑色棉襖，除了用一把雨傘遮擋，算得上餐風露宿。

劉老師「走紅」是在5月中旬，他買了一塊黑板，寫著自己「bechalor」（本科）畢業於「湖北水電工程學院」，河南 科技大學master（碩士）結業，輔導中小學英語，並附有收費標準。值得注意的是，其中「bechalor」拼寫錯誤(正確為bachelor)。黑板的另一面上寫滿英文，類似詞典，用英文來解釋單詞含義。

每到下午，集市裡會聚著很多攤販，劉老師趁著人多，走到集市中間把黑板擺在身旁，支起一張小小的黃色桌子和幾個塑膠板凳，背靠著電線桿坐下等學生。

有人把劉老師和他的黑板拍成短視頻發到網上，一手漂亮的英語字和自稱的高學歷與外表巨大反差，迅速引發關注。

在劉老師口中，他1963年出生，祖籍河南安陽，在南方長大，1979年考上「湖北水電工程學院」，畢業分配的工作不符合預期，他覺得很不公平，至今耿耿於懷。1987年自學考上洛陽工學院（現稱河南科技大學）研究生，但因為放棄畢業論文，所以是結業狀態。

劉老師自稱在1990年碩士結業後，被分配到洛陽拖拉機廠工作。後來辭職去廣東，吃飯口味、說話口音等方面不習慣，沒幾個月就回到北方，選擇「流動」這種生活方式。此前很多人猜測劉老師老婆出車禍，導致他受刺激，但劉老師說自己沒結過婚。

對於家庭情況和更詳細經歷，劉老師不願意說太多，也不認為自己是在流浪，他更喜歡用「流動」來形容自己的生活方式。他說，流動是市場經濟中最常見的行為，他所做的正是順應這個趨勢。

「每個人選擇的生活方式不同，我現在和家人互相理解，不會有思念或難過等情緒」，他說，「我現在跟過去很不一樣，很輕鬆也比較享受。」

報導指出，對於劉老師自稱的學歷，媒體試圖核實，發現「湖北水電工程學院」並不存在，名稱較相近的湖北水利水電職業技術學院。該學院工作人員稱，劉老師並非他們學校79級的學生，1979年那屆學生只有兩年制。至於碩士學校河南科技大學，相關負責人則稱時間過久，難以查詢。

被直播鏡頭環繞的劉老師。（取材自紅星新聞）

★不多拿錢 有讀書人傲氣

劉老師走紅後，很多人試圖用各種方式幫助或改變他，但他很少接受；別人送的吃食和水果，他從來不吃，也不會用送來的被子、床或帳篷，只把東西堆在一旁，最後被扔掉或帶走。他去買西瓜老闆便宜3毛錢，他也不願意接受。

此外，頭髮是劉老師的禁區；長時間不洗不修整，一頭長髮都結成硬塊，不用湊近就能聞到味道。很多人勸他剪頭髮，但劉老師不以為然，甚至幾次發火，說這是自己的生活習慣，不希望別人來定義他。當地鎮政府和幹部試圖提供一些幫扶，但都被拒絕。

一名送孩子補習過的村民說，從劉老師身上看到讀書人的傲氣。她說：「劉老師從來不多要錢，我孩子上初中，他補習一個小時只收十元，我想多給他一點，他堅決不要。」

網友和村民認為劉老師收費太低，小學每小時5元，初中10元，高中15元，和鎮裡動輒上百元的價格相差甚遠。對此，劉老師說，對這裡的收費標準沒有認知，清楚後會和當地輔導機構價格看齊。

劉老師靠在電線桿等待來補課的學生。（取材自紅星新聞）

★見商機 直播炒作蹭流量

直播在大營鎮有著一定的傳統，這裡以皮草聞名，實體生意不好做之後，越來越多的商家選擇做直播帶貨。這次劉老師走紅，讓他們看到了機會。

超哥在當地從事服裝生意，從5月中旬開始發有關劉老師的視頻，並在幾天後開啟直播。超哥直言，這樣可以漲粉。他弄來兩台手機，邊直播邊發作品。他發現，每當劉老師開口和人交流自己經歷或是有學生補課，流量格外好。

但有主播把劉老師當成調侃對象，一個40歲左右的中年男子找劉老師，說女朋友要他學會英文才嫁給他，希望劉老師幫他寫一封信，被拒絕後扔下20元。

還有主播為了吸引關注，視頻中加上「劉老師是985研究生」、「有人找劉老師求婚了」、「劉老師的家人來接他了」等離奇標題。有不少村民看不慣主播們的行為，認為他們就是在蹭流量、炒作，並且影響到這些真正想來學習的學生。

劉老師抗拒智能設備，甚至不清楚直播意味什麼。他說：「他們也是好心說幫我招生 ，但我不需要，這方法是互相妨礙，他們在那裡待著，我什麼都做不了。」但劉老師從來沒有驅趕過這些舉著鏡頭圍著他的人，只是在喧鬧中沉默，等待下一個學生。

劉老師給學生補課，四周圍滿主播。（取材自紅星新聞）

●發音準、不深入… 教學水平看法不一

劉老師走紅後，找他補習的學生越來越多，周末時排起長隊。但在最開始的時候，沒人覺得這個流浪漢真會英語。

張光是村裡第一個讓自家孫子找劉老師補課的人，他說，是為了教孫子一些校園裡學不到的東西，「我想告訴他不要以貌取人，讓他積累一些社會經驗。」他孫子反饋說，劉老師講課的水平「還可以」。

大營鎮所在的衡水市是教育競爭極為激烈的地方，很多家長從小學就把孩子送到衡水市裡讀書，那是很大的壓力和從小離家的痛苦。

小豪今年初三，還有20幾天就要中考時，他極度焦慮，討厭學校和課堂，家人只能由著他待在家裡。最近，小豪姊姊在網上刷到劉老師的視頻，她覺得可以「死馬當成活馬醫」，便帶著小豪找到劉老師，補了一個多小時的課，小豪似乎被劉老師的講課方式和內容吸引。

小豪說，劉老師講課的方式很平易近人，所講的知識也讓他能理解，他覺得劉老師講得很好，「學校老師講這些內容我都聽不懂，現在能聽懂些。」只是周邊圍觀的主播讓他有些無所適從。

於是這個逃離學校的初三少年，連著3天早上6點到集市，趁人少找劉老師學習。

另外，不少學生提到，劉老師一對一的方式也是他們比較看重的；至於劉老師的英文和教學水平，眾說不一；有人覺得他能寫一手好看的英文字母，發音準確；有的學生覺得他講課水平不錯，有耐心，能讓他們聽懂；但也有學生認為他的講解似乎不夠深入。

小馬在衡水市區裡讀高一，好不容易有個假期被媽媽帶來補課；小馬剛坐下，主播就瞬間圍了上來，小馬在鏡頭前顯得有些不知所措，默默掏出口罩戴上。

補課過程中，小馬眼神死盯著課本，手搓來搓去或抱著膝蓋，身體固定在小小的黃色塑料凳上，偶爾抬起頭環視周圍，大部分時間低頭看課本。

小馬說，這些主播會影響注意力，他們會抽菸，發出噪音，把鏡頭支得很近，如果有可能，她更希望有一個安靜的學習環境。