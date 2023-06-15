直播168小時自救失敗 「天涯社區」難逃過時、被遺忘命運?

BBS形態的網路平台「天涯社區」，曾經是大量知識份子聚集的陣地。（取材自中國新聞周刊／視覺中國圖）

曾經沉浸在輝煌中的天涯社區，顯然沒有對已然來臨的時代變革做出清晰覺察和及時應對。多年後的今天，他們跟上了直播熱潮。然而，168個小時過去，那顆重啟的按鈕如意料之中，沒能夠成功按下去。

今（2023）年4月因拖欠服務費用而關閉的「天涯社區」，5月28日起展開一場「七天七夜，重啟天涯」直播帶貨，商品不貴還有昔日大V助陣，但直播期間最多僅1000多人在線，重啟行動以失敗告終。但參與成員們仍不放棄，天涯社區前執行總編宋錚就說，「我的目的就是要天涯重啟，哪怕重啟成功了，過兩天它又掛了，我也接受。我就是要它有一次體面的告別。」

在「重啟天涯」直播現場，天涯前執行總編輯宋錚（左1）售賣定製版天涯文化衫。（視頻截圖）

為了情懷 直播倉促成軍

5月28日晚8點，「七天七夜，重啟天涯」直播開始。坐在鏡頭前的宋錚明顯有些拘謹，緊接著評論區裡的留言就紛紛顯示「聽不見」、「沒聲音」。最先看到網友反饋的是後台人員，他們隨即著手調整，慌忙的溝通聲卻清晰地出現在直播信號中。這樣的狀況持續了將近十分鐘。收音終於正常，結果宋錚一開口又把嘉賓名字叫錯了……

在這場看來不專業又混亂的直播的背後是：即使距離開播只剩27個小時，宋錚還在朋友圈裡招募直播的場務志願者。直播是兩周以前才決定要做，而對宋錚來說，直播完全是一個陌生的東西。和宋錚一樣，這場直播的運營團隊裡沒有一個天涯在職員工，所有人都是為情懷而來，兩天前他們才第一次開了個碰頭會，商量這168個小時該怎麼安排。

官司纏身 欠費1000萬

宋錚會接下這個直播任務，是因為天涯社區創始人邢明打來的一通電話。宋錚1999年入職天涯，2009年辭職，離職多年以來，這是邢明第一次主動打電話給他。從邢明的口中，宋錚了解天涯因官司纏身，資產和資金都被凍結，幾個月前出現無法訪問狀況，是因為伺服器欠費，雖與電信溝通後短暫恢復，但仍因無法償債而停機。

「他希望我幫他再披露一些消息，看看能不能吸引一些關注，然後有人來幫幫他們。」儘管已離開多年，也有過一些不太愉快的曾經，但面對邢明的求助，宋錚還是不忍置身事外。邢明告訴他，天涯總共欠電信1000多萬，通過協商只要先補齊300萬費用就可以先恢復伺服器。宋錚請教經商的涯友扶蘇有沒有辦法，扶蘇給出的建議是：由宋錚挑頭，做直播帶貨。

經多次溝通並與內部開會，邢明同意了這個建議。宋錚振臂一呼，20幾人的核心團隊很快便組建起來，其中不乏與公司糾紛未解以及早年在社區中彼此勢不兩立的「死敵」。從解決直播設備和技術問題、尋找商品供應鏈 、設計製作文化衫等紀念品等，大家根據手頭資源自動分工，還有人建微信 群發動各地涯友為重啟造勢，幾個群在一天之內便全加滿了。

「天涯網友對天涯的感情，是任何一家商業網站都無法比擬的。」宋錚說。

天涯前執行總編輯宋錚在「重啟天涯」的直播中。（取材自中國新聞周刊／直播團隊供圖）

曾經輝煌 成話題集散地

天涯社區誕生的1999年，中國只有74.7萬台上網電腦，用戶也僅210萬。「天涯是中國最早的UGC（用戶生成內容），是天涯的用戶成就了天涯。」邢明說，天涯最初只是因為自己炒股而開設的一個股票論壇，2005年之前完全靠他炒股掙來的錢養著，談不上什麼戰略和商業規畫。

事實上，作為BBS形態的網路平台，天涯並不是最早的一個。如作家三三所說：「天涯就像當時互聯網生活的百科全書，讀小說、看情感諮詢、八卦、各種照片，彷彿一個世界被打開。」天涯之所以能從一眾BBS平台中脫穎而出，很大程度上也是得益於自身特殊的環境：第一批版主普遍的共識是發帖要原創、要言之有物，這也使天涯有著很濃厚的人文關懷。

2002年，乘著網路文學的風潮，「舞文弄墨」版塊上一篇題為「成都，今夜請將我遺忘」的帖子，引發了20萬的點擊量，其所產生的示範效應吸引更多人把天涯當做重要的創作平台，比如當年明月的「明朝那些事兒」和天下霸唱的「鬼吹燈」。2004年，在世界IT實驗室組織評比中，天涯獲得「中國BBS社區100強」和「中國十大最具投資 價值BBS社區」兩個第一。

隨著用戶規模和影響力不斷擴大，天涯成為當時社會性話題的製造者和集散地。宋錚覺得，從2005年到2008年是天涯的媒體性發揮得最淋漓盡致的時期。在商業層面上也是天涯的巔峰時刻；2005年，谷歌以每股1美元認購天涯100萬股，IDG、清科、聯想、江南春也先後投資並籌畫天涯在海外上市。2008年的商業網站排行榜綜合排名，天涯升至第12位。

然而在風光之下，盛極而衰的轉折也悄然而至。

天涯社區創始人邢明參與直播。（取材自紅星新聞／直播團隊供圖）

錯過轉身機會 「只要2億就能重回前列」

2009年，中國互聯網進入第三次發展浪潮，社交時代來臨，傳播介質也從PC端向移動端轉移，BBS成為一種逐漸被冷落、棄置和遺忘的陳舊模式。沉浸在輝煌中的天涯，顯然沒有對已然來臨的時代變革做出清晰覺察和及時應對。比如網民對其後來推出的App普遍評價是「難用」，宋錚也認為天涯在移動端做得一塌糊塗，錯過產品轉型和追趕新一代用戶的機會。

時代變了 錯過移動端變革

「天涯的下滑不是時代的原因，是自身調整的問題。」如今的邢明也承認，自己在向移動端的轉移中確實存在失誤，尤其是2013年，簽訂招商協議的天涯本來要在成都建設移動互聯網總部，卻因土地糾紛導致資產和資金被凍結，讓讓公司掉進一個巨大的泥潭中。 而潛伏在其肌體內部的隱患與疏漏，和未及時轉化其優質的內容與用戶數量，都使天涯的衰落難以避免。

宋錚的兩次離職都與這些因素有關。2001年，在日均UV只有5000左右、公司沒有專職技術人員的情況下，邢明就向他提出「把天涯建設成全球華人網上家園」的一個宏大要求，這讓他非常惶恐；在2007年擔任執行總編期間，他曾簽約論壇中的優質內容進行出版和影視改編的版權代理，藉此推向商業化，但公司評估覺得收入太少，並認為此舉功利化，會讓天涯變質。

在他看來，天涯的核心競爭力從來就不是所謂流量的優勢，它是一個內容驅動的平台，如果內容的價值鏈不能形成閉環，遲早會出現危機。「首先從管理層的戰略決策方面就出了大問題，管理上的思路混亂也讓天涯錯過了很多機會。」宋錚說。

對於這些意見，邢明並不排斥和否認，他已做好歸零的準備。只是他仍不無樂觀地認為，「最危機的時候反而是迎來轉機的最好時候」，只要能有2億資金，天涯便可以重回中國互聯網前列。「天涯沒有過時，我們只是轉身轉得不好。」邢明說。

「這樣一個網站在中國互聯網史上是空前絕後的。」正如宋錚所言，天涯「關停」以及重啟直播的關注，一定程度上也寄託著人們對某種消逝的時光的懷念。如今，人們回憶起天涯，覺得那是一個充滿知識精英、輸出高質量內容的社區。

直播團隊公布帶貨七天的最終資料。（視頻截圖）

而天涯還能否回得到當初的輝煌？6月3日，宋錚在直播間公布帶貨七天的最終資料：累計成交6451單，收入36.1萬，利潤8.43萬。即使算上6.56萬元的打賞和54766元捐款，總共也只有20萬，距離300萬的目標相距甚遠。對於一場策畫不足、把控鬆散、事故頻發的業餘直播而言，這樣的結果並不意外。

面對失敗，宋錚並不打算放棄。休息一段時間後，他將繼續直播下去，直到湊齊300萬。他並不在意自己的堅持最終會導向何處，沒有人可以預料和掌控那些未知。

就像三三說的——「時代始終往前，一切現象、事物、人都在和時代博弈的過程中逐漸後退。對於時代的變化，唯一能做的就是迎接，看清其利弊，在屬於個人的小小事件中做出更願意的選擇。」