從滿山狩獵到滿山巡護 「獵人村」的變身
位於四川綿陽平武縣的新驛村，500人不到的小村莊卻被大大小小的保護區「裹」住。靠山吃山的村落曾因「盜獵」入獄讓村裡只剩老弱婦孺。如今，從滿山狩獵到滿山巡護，「獵人村」裡的大老爺們成就了一個「改變」的故事。
四川廣元，川甘交界處，岷山山腳下，作為唐家河國家級自然保護區管理處處長，諶利民常跟人們講起一個關於改變的故事：「上世紀末，隔壁縣的獵人會翻到唐家河來打獵，我們滿山抓人。後來，他們成立巡護隊搞保護，我們又開始合作，滿山巡護。」
綿陽市平武縣新驛村黨支部書記杜林更簡短的概括，「曾經，我們是偷盜獵與反偷盜獵的對手，現在，我們是共同牽手保護的朋友。」
地處交匯點 生物多豐富
封面新聞報導，作為連接中國南北東西版圖的重要交匯點，四川綿陽平武縣和四川廣元唐家河國家級保護區緊密相連，共同位於青藏高原牧區與四川盆地農區的過渡地帶，這裡是中國生物多樣性最豐富的地區之一。
在唐家河國家級自然保護區管理處，工作長久點兒的員工都記得，上世紀末，曾和周邊村莊發生過的那些對抗。新驛村是最明顯的代表之一，那是一個實實在在的「獵人村」。
因為耕地稀缺，打獵是這個村子祖輩的手藝。盡管當地明令禁止濫砍濫伐、違規狩獵等行為，並持續加大相關打擊力度，但仍有鋌而走險的老獵人。
這個藏在山裡的村子很封閉，唯一的出口設置了圍欄，有人日夜守著。家家戶戶養著5、6隻狗，人還沒走進，狗就開始叫。在當時，生面孔進了村，全村都會提高警惕。有人來抓捕，就往背後的山裡跑。
偷盜獵入獄 村裡剩婦孺
打擊偷盜獵的重拳下，上世紀80年代中期到90年代中期，新驛村因獵殺珍稀野生動物，受過刑事處罰的村民有近70人，村裡一度只有老人、婦女和小孩。
「村裡田不多，打獵能掙到錢。就心懷僥倖。」新驛村巡山護林隊隊長鐘俊德今年已經62歲了，1993年，他因參與盜獵被判7年。這些年，他一直慶幸自己陷得不算深，因為同村就有情節嚴重的，一審被判死刑，還有出獄後重操舊業的。
「打獵苦，一不小心命都沒了。」新驛村的另一邊，平武縣高村鄉福壽村，強清貴的一隻眼睛在20多年前的一次伐木時，受傷失明。他沒法打獵了，但這位老獵人並不覺得遺憾，因為關於打獵，他的記憶只有各種驚險和辛酸。
曾經，站在山邊，有盤羊用羊角把他頂下山崖，也有野豬撲上來，嘴都啃到他臉上，一股子腥臭味撲面而來。最驚險的一次，他在懸崖邊休息，背上背著蛇皮袋，有隻毛茸茸的東西突然咬著蛇皮袋就向懸崖下衝，他拚命掙脫後，才發現那是一隻大老鷹。
這樣的驚險，幾乎每位獵人都能講述出一二。為了生計，人都往山裡跑，慢慢地，山裡的動物也少了，「滿山只剩下獵套，沒有了動物。什麽時候開始，我們的對手成了這片世代居住的大山？」
官民合作 組獵人巡護隊
報導指出，在當地政府和桃花源老河溝保護地的幫助下，新驛村2017年組建了自己的民間巡護隊。時任唐家河國家級自然保護區管理處副處長的諶利民，當即提出想和新驛村展開合作。
「結果我們內部大多數人還是反對的。」在諶利民看來，這些反對的聲音中，既有專業巡護人員的驕傲，也有對於是否會放虎歸山的觀望。
「可恨的並不是獵人，而是那時日漸繁盛的買賣市場，那時候一張動物皮賣到十幾萬，大家就有僥倖心理。」諶利民一直相信，彼時拿著匕首捅他的人，並不是真的要傷害他，只是想要嚇走他。
2017年中秋後，新驛村的巡護隊開始上山巡護了。這支「獵人巡護隊」很認真，他們收繳的獵套一筐一筐往山外扔，他們開除了私下「套」野豬的隊員，他們的紅外線相機拍到了野生大熊貓。
在新劃定的大熊貓國家公園中，近2.71萬平方千米的試點區涉及了川甘陜的12個市州，其間生活著近20萬人。這些大大小小的村莊，嵌在野生動物的走廊地帶。
這一次，唐家河、老河溝、新驛村，三股保護力量形成了合力。一次次開會，一次次商量。最終，在2021年1月舉行聯合保護工作座談會上，大熊貓國家公園唐家河片區、平武縣木座藏族鄉新驛村正式簽訂「跨區域聯合保護協議」。
終於，諶利民第一次以夥伴的姿態走進村子。在新驛村巡護隊隊長鐘俊德家的小院裡，他舉起酒杯，言辭真誠，「現在，我們一起努力，讓歷史成為歷史，讓未來更加美好。」
不懂高科技裝備 獵人全憑經驗
事實上，這支聯合巡護隊的第一次合作，算不上一帆風順。
報導說，在首次聯合巡護的晚上，新驛村的巡護隊連夜回到村裡，他們覺得自己沒有被尊重。鐘俊德記得，「有人說我們裝備不齊，服裝不統一，也不懂安裝紅外線相機。」
為全力做好巡護保障，巡護隊發放了統一的工作服，配齊了野外裝備，統一購買意外保險。慢慢地，一群大老爺們開始一起進山。「我們這裡有規矩，進了山，叫人不能叫大名，都只有叫兄弟。」在杜林看來，兄弟叫得多了，也就成了真兄弟。
作為四川省唐家河國家級自然保護區管理處保護科科長，虎紹勇覺得，那個成為兄弟的瞬間，應該是突然有新驛村的隊員，在酒過三巡後，主動找到他道歉，承認30多年前，有次燒了巡護隊員帳篷的那把火是他放的，當時就是想出口氣。
在大山裡，昔日獵人們的本事，總是會讓唐家河的巡護隊員們服氣。他們或許不能準確說出動植物的學名，但總能從最微末的痕跡中，判斷出動物的路徑。
「獐子不走溝、岩羊翻山頭，山裡處處是痕跡。」踩在落葉層疊的山裡，鐘俊德順手一指，一根毫不起眼的棍子上，就有林麝蹭過的痕跡，還有盤羊，「七上八下九歸源」，七月吃完嫩草要上山，八月帶崽的母獸要下山，九月又都回到海拔3000米以上，難見蹤跡。
老獵人們手把手告訴隊員們，哪裡安裝紅外線相機最容易拍到動物，哪裡的路不穩，存在危險要注意，或者幹脆讓他們先踏過去了，確定安全了再走。
當然，唐家河的隊員們也在給獵人們展現了一個更廣闊的世界。野生大熊貓拉出的「青團」糞便，要用專業的手法拾撿標記好，下山要通過檢測DNA確定山上的種群。安裝的紅外線相機需要用專業的方式進行更換，拍到的素材也需要存檔整理。
封面新聞引述四川省林草局統計數據顯示，隨著「大熊貓國家公園友好示範社區建設指南（試行）」的制定，四川正積極探索社區共建共管機制建設，已組建共建共管委員會40個，就地選聘137個村的719名管護員參與國家公園生態保護。
當獵人放下獵槍，讓他們擁有更好生活的舉措也在多方落地。
作為中國5個首批國家公園之一，大熊貓國家公園編制原生態產品建設指南，已為11個社區生態農產品授權特許經營使用帶有防偽碼的國家公園標識，產品年銷售超3000萬元。
6月初，在平武和青川，「老對手」們今年的第二次聯合巡護即將啟動，隊員們已經開始期待這次的組隊時會遇到的夥伴。
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