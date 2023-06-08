「雨口搶糧」河南這一場硬仗 攸關中國飯碗

大型收割機連夜在河南省南陽市內鄉縣搶收小麥。（新華社）

隨著全中國小麥陸續進入集中收穫期，多地打響「小麥搶收戰」。近期受降雨影響，河南 等地「雨口搶糧」受到關注。河南麥收預計6月15日前後結束，目前已進入攸關「把中國飯碗端得更穩更牢」的決戰階段。

張良鎮一處糧食收購點收購的小麥，有的小麥芽已很長。（取材自海報新聞）

「幹了十來年，麥收的時候這樣下雨很少見。」這是今年（2023）河南小麥收割行業多數從業者與麥農們的共同心聲。近期的「爛場雨」不僅讓他們搶收難、收入減，還得面臨烘乾設備緊缺等引發小麥發芽甚至發霉等問題，直接影響的是「國家飯碗」的品質和麥農們的生計。

海報新聞報導，5月25日以來出現的大範圍持續陰雨天氣，導致河南一些地方麥田積水，小麥點片倒伏、發霉，部分地區出現籽粒萌動和穗發芽現象，是近10多年來最為嚴重的「爛場雨」天氣。此次陰雨天氣過程，與地處豫南的南陽小麥成熟期高度重合。5月30日降雨基本結束後，當地開始搶收小麥。

「往年收小麥的時候，天可好，大晴天，家家戶戶都高興得很，跟過年一樣。」但今年情況極為特殊，和朋友一起承包800多畝地種植小麥的河南平頂山「90後」種糧大戶張靜說，5月25日以來，河南出現大範圍持續陰雨天氣，嚴重影響小麥正常成熟收穫。

張靜原本還在猶豫是否搶收，因為她去年播種小麥的時間比一般農戶晚了約一個月，小麥還沒完全成熟好，但接下來這段時間仍有降雨，她最終決定6月2日早上8點開始收割，但馬樓鄉組織應急搶收隊農機手們都沒法分身，最後她找來兩台收割機加上雇來20名農民搶收，但下午2點因雨只能中止。

令張靜感到棘手的是烘乾設備緊缺，她說，往年收麥的時候天氣好，根本用不到烘乾機，烘乾機算是冷門設備。6月2日搶收後，她把小麥存到了倉庫，「如果不烘乾，潮濕的小麥發芽發霉，就沒法要了。」

王大爺抓起麥子後發黑的手心。（取材自海報新聞）

發芽發霉 小麥就得丟掉

6月3日下午，良西莊村、小福林莊有些村民冒著小雨搶收，但收下的小麥品質不容樂觀，芽頭比張靜倉庫小麥的長，而且發霉了，用手一抓，手心發黑。「今天要是不收，明天一下雨，再發芽發霉，就得徹底丟掉了。」王大爺說，這兩天還要下雨，收回去也沒地方晾，只能放屋裡攤開晾一下。

張強的一畝半地，只收了約1200斤，這還是濕麥，曬乾後更輕，一輛電動三輪車就裝完了。他說，自己種的十多畝麥子都是這種發芽、發霉的情況。幫忙張強搶收小麥的村民們圍著他，七嘴八舌地說，芽麥現在收購價只有四五毛一斤，「估計只能做飼料了」，「芽麥磨麵沒法吃，又黑又黏」，「做麵疙瘩也白搭」。

當天下午，有十餘家農戶還在等待，希望收割機當晚能把自家麥子收了。孫力說，他種了28畝小麥，收回家的20畝都發芽了，還剩8畝小麥沒收。他打算先觀望，如果雨大就不等著收割機了。他現在最著急的是「趕緊把小麥收了種玉米，要是種晚了，玉米收成也不中了。」

這種持續有雨的狀況，農機手也很無奈。郭紅和她丈夫從河北石家莊來到平頂山的10天時間裡，歇了6天，幹了4天。他們幹了十來年，麥收的時候這樣下雨很少見。郭紅說，不光是地裡泥濘收割機難以下地，麥秸稈若不夠乾燥就不易切割，容易把收割機「噎住」，太潮濕的麥穗和麥粒也不易分離。

而在南陽市，當地內鄉縣數字化種養循環示範區負責人吳祖坤表示，示範區的小麥種植面積有6000多畝，前三天用了7台大型收割機，6月2日9台大型收割機、11台小型收割機同時作業，經過持續4天搶收，截至當晚7點多，僅約700畝小麥尚未收割。「我差不多兩天晚上沒睡了，一點時間不敢耽誤。」吳祖坤在天晴後抓緊搶收，然而內鄉6月2日晚上又下雨。

南陽村民在降雨前搶收小麥。（取材自海報新聞）

大雨攪局 品質不如去年

吳祖坤坦言，今年的小麥品質不如去年，去年春季以後的天氣非常適合小麥生長，今年春季之後光照、溫度等條件不如去年，導致小麥整體的灌漿程度差於去年，「爛場雨」過後，小麥在潮濕的情況下雜菌滋生的機率也相應增大。示範區麥田裡，地頭的小麥麥穗略微發黑，吳祖坤說，示範區小麥的情況還好於一般農戶。

截至6月2日下午，南陽已收割1074萬畝，約占96.7%，小麥搶收工作已接近尾聲。內鄉縣一支收收割車隊負責人李洋說，他們正聯繫拖車，打算返回老家陝西，因為陝西現在已有部分區域開始收割小麥。6月3日早上有商丘的農戶聯繫他們過去收割，但他們推掉了。

正值「三夏」時節，河南麥田裡的收割機來回穿梭，一片繁忙景象。（中新社）

車隊苦幹 收入難抵支出

李洋說，去年麥收，他們車隊在河南幹了十來天。今年5月20日就從咸陽來到南陽，6台收割機在這裡近兩周只幹了5天活，問題就出在雨後地裡要晾上兩三天，收割機才能下地。李洋說，車子不出問題，一天能收八九十畝，按50塊錢/畝收費；他們從陝西來，每台收割機托運費是2000元人民幣，加上住宿費、收割機油費、返程托運費等成本，這一趟掙到的錢寥寥。

6月3日下午，在魯山縣張良鎮兩家糧食收購點的農民均表示，小麥的收購價格，從四五毛錢到一元多不等，但都很謹慎，必須要實地看過小麥才能正式開價。一位附近的農民在地裡收割後，直接將小麥拉到了收購點，他的芽麥價格是5毛錢一斤，也只能無奈接受。（應受訪者要求，張靜、李洋、張強、孫力、郭紅等為化名）

這位農民的芽麥麥價是5毛一斤。（取材自海報新聞）

夏收轉至豫北 保秋糧及時播種

據河南官方通報最新夏收進度，2023年截至6月4日17時，河南省已收穫小麥4964萬畝，約占全省種植面積的58.2%。河南夏收工作重心已轉移至豫北地區。作為中國糧食大省的河南省官方近日也特別開會宣示，當前全省夏收攻堅戰已進入決戰階段，要「堅決打贏與天氣搶跑的麥收搶收戰」，並確保秋糧及時播種，保障國家糧食安全。

河南日報報導， 6月4日，河南省委書記樓陽生主持召開全省「三夏」（夏收、夏種、夏管）工作專題視頻調度會。樓陽生在會中指出，當前全省夏收攻堅戰已進入決戰階段。做好豫北地區夏收工作，事關河南省夏糧產量，事關種子安全。要立足於搶，全力組織好豫北地區麥收工作，最大限度降低損失，最大程度保護農民利益。

樓陽生表示，具體做法是，一要精準預報天氣，靈活機動調整優化收割方案。二要精準調度農機，強化省、市、縣三級日調度機制，做到應收盡收、應收快收。三要精心具體組織，把打好夏收攻堅戰作為檢驗能力作風的重要考場，主要領導靠前抓、親自抓，分管領導具體抓、深入抓，把力量配足，把責任壓實，全力以赴打贏夏收這場硬仗。

樓陽生並強調，要把保護農民利益放在首要位置，增派工作人員、加大工作力度，堅持快速理賠、應賠盡賠，力爭在最短時間內將財政補貼資金兌付到位。把保障種子安全作為重要任務，搶收的同時抓緊搶種，統籌做好農資調運儲備、保價穩供等工作，千方百計確保秋糧及時播種，為保障國家糧食安全貢獻力量。

應收盡收 保護農民利益

省長王凱也在會中表示，農機調度要更科學、更精細，確保充分發揮收割機械作用。豫北搶收要早發力、早攻堅，按照搶收次序科學組織，抓住降雨間歇期集中突擊收割，千方百計做到能收快收。加大濕糧收購力度，秋播種子要優先收、保障好，密切關注種子田情況，優先調度農機、優先組織搶收、優先烘乾晾曬。

此次視頻調度會上，安陽市、鶴壁市、新鄉市、焦作市、濮陽市、商丘市匯報了當地「三夏」工作開展情況。其中，安陽、鶴壁、新鄉、焦作、濮陽均屬於豫北地區。

天氣方面，根據氣象部門預報，6月6日晚，安陽、濮陽、商丘等地將有大雨。河南省農業農村廳副廳長王承啟在6月4日的新聞通氣會上表示，「我們正加大農機精準調度力度，組織引導豫南農機有序向豫北轉移。同時，搞好農機手作業保障服務，堅決打贏與天氣搶跑的麥收搶收戰。」