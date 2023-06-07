我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔學者：去年全美1/5亞裔遭遇仇亞事件 全年500萬起

只賣25萬 南加洛杉磯縣「橋屋」吸引數百名買家

AI盜臉「造黃謠」 還假裝明星直播賣貨

中國新聞組／整理
一名「供應商」向民眾發來露點的AI合成圖像，並稱，「一切按照你的要求」。（取材自新京報）
一名「供應商」向民眾發來露點的AI合成圖像，並稱，「一切按照你的要求」。（取材自新京報）

近年，AI技術逐漸更低的使用門檻和創作成本，給施害者甚至不法分子提供了便利，AI換臉詐騙、換明星臉直播賣貨、換臉和明星「接吻」等案例層出不窮。而在流量加持下，一批不法分子躲在網路後面藉AI盜臉「造黃謠」獲利，「收集一張照片就能複製一個人的人臉信息」，受害者卻困於自證難維權，對周遭世界的信任也一夕崩解。

新京報報導，一周前，林致突然收到近十名陌生人發來的微信好友請求，留言都是「小姐姐，交個朋友」。林致添加了其中一人，這名陌生人稱見過林致的一些「大尺度」照片，並發來幾張林致穿漢服的生活照。林致認出那是自己曾發在朋友圈裡的照片。隨後，對方又發來她從未見過的淫穢照片和視頻，那些赤身裸體的女性臉上，長著與自己相像的五官。

「我被AI盜臉了。」林致很快反應過來，她沒想到這種事會發生在自己身上。林致在聊天中了解到，對方是在國外社交軟件Telegram（下稱「電報」）淫穢聊天群中，看到有人發布她的照片和視頻並配上「蕩婦」、「可撩」等字眼，私聊發布者獲取了她的隱私信息。製圖者對她瞭如指掌，知道她的名字、年齡和家庭住址，甚至可能是熟人，了解越多，林致越感到恐懼。

某電報群內，普通女性日常生活的照片也成為AI盜臉的對象。（取材自新京報）
某電報群內，普通女性日常生活的照片也成為AI盜臉的對象。（取材自新京報）

為了抓到製圖者，林致只能不停地搜索、查看各平台，還要面對上司和同事們的質疑，最終患上了抑鬱症。「妳沒有錯，錯的是造謠者。」在丈夫和摯友不斷鼓勵下，5月23日，林致決定去公安局報案。

還有些受害者因為種種原因，選擇了沉默。一位受害者被AI盜臉造黃謠後，有陌生人加了她好友，一直給她打電話，發用AI偽造的淫穢視頻。因為害怕，她不敢報警，隨後把陌生人拉黑，再不理睬。另一位受害者稱，自己發在社交媒體上的兩張自拍照，曾被人用AI脫衣後傳播，但電報等海外軟件上的造謠者很難被抓到，維權艱難。

●淫穢圖像 有償訂製 

報導指出，在流量加持下，一批不法分子趁機湧入，靠私人訂製、搬運和賣課等方式獲利。其中不乏擦邊出售淫穢內容的投機者們，在一些主流社交平台定期更新AI作品，並暗示網友，可有償製作淫穢圖像。

電報以「隱私」、「安全」著稱，由於服務器架設在境外，相關部門更難追溯到造謠者；「閱後即焚」的銷毀功能也讓警方難以獲取證據。在電報搜索欄中輸入含性暗示關鍵詞，顯示近10個超過5000名訂閱者的淫穢聊天群，內容多為製作、公開女性的淫穢圖像和隱私信息，並充斥著大量AI換臉、脫衣的淫穢影像。

一名「供應商」稱可以按需求訂製AI美女圖像，根據圖像畫質高低，每張價格從100元人民幣（約14美元）到180元不等，畫質高可清楚看到女性的隱私部位；有發布者直接提供軟件收費200美元到350美元，一年有效期，包教學；直接製作圖片30美元一張，視頻50美元一條，購買軟件可進入VIP專屬群享受更多影像資源。

江蘇法德東恒律師事務所高級合夥人律師藍天彬表示，在未經當事人同意情況下，不法分子利用AI技術製作、傳播淫穢圖片或視頻，已涉嫌侵犯當事人肖像權、名譽權和隱私權；若以牟利為目的且達到一定涉案數量或金額，則涉嫌製作、傳播淫穢物品牟利罪。

不少AI合成淫穢圖像發布者的目的是侮辱女性。（取材自新京報）
不少AI合成淫穢圖像發布者的目的是侮辱女性。（取材自新京報）

AI 隱私 微信

上一則

世銀上調今年經濟預測 料中國GDP增至5.6％

下一則

馬斯克：中國有意加強監管AI發展 以免威脅政權

延伸閱讀

徐開騁、王東被AI換臉 陳偉霆新劇靠「品格」得以播出

徐開騁、王東被AI換臉 陳偉霆新劇靠「品格」得以播出
劉畊宏直播20秒要價8.5萬美元 網：粉絲的韭菜真好割

劉畊宏直播20秒要價8.5萬美元 網：粉絲的韭菜真好割
NBA／莫蘭特直播持槍累犯風波 名記者曝可能遭遇重罰

NBA／莫蘭特直播持槍累犯風波 名記者曝可能遭遇重罰
首次火星直播登場 一窺紅色星球奧祕

首次火星直播登場 一窺紅色星球奧祕

熱門新聞

一名女子行李掉落在銅鑼灣鬧市，「倒出」一地保險套，路人紛紛上前幫忙撿起。（取自網路）

質量好…香港銅鑼灣鬧區女子行李跌落「保險套」撒滿地

2023-05-31 16:01
被收養的女子小時候的照片。(取材自白鹿視頻)

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

2023-06-01 08:30
網傳廣西柳州梁姓局長(左)和情人露骨的聊天紀錄。（視頻截圖）

柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…

2023-06-02 08:30
101歲的楊振寧，以視頻方式在西湖大學致辭。（取材自北京日報）

101歲楊振寧罕見露面 容貌變化大 網友熱議

2023-06-02 07:30
中國外交部發言人毛寧。 (取自中國外交部網站)

賴清德說最想跟習近平共進晚餐 中國外交部這樣回答

2023-05-30 10:47
小龍蝦是廣受中國民眾歡迎的美食，圖為江蘇盱眙去年舉辦的「龍蝦新味大賽」。（中新社）

4隻小龍蝦下肚差點沒命 四川醫院一晚急診20多例

2023-06-05 03:09

超人氣

更多 >
4原因 佛州不再是退休者首選

4原因 佛州不再是退休者首選
棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？

棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？
加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈

加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈
7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑

7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑
美國銀行：高稅州出走到佛州、德州的大遷徙潮並未消退

美國銀行：高稅州出走到佛州、德州的大遷徙潮並未消退