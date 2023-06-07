AI盜臉「造黃謠」 還假裝明星直播賣貨

一名「供應商」向民眾發來露點的AI合成圖像，並稱，「一切按照你的要求」。（取材自新京報）

近年，AI 技術逐漸更低的使用門檻和創作成本，給施害者甚至不法分子提供了便利，AI換臉詐騙、換明星臉直播賣貨、換臉和明星「接吻」等案例層出不窮。而在流量加持下，一批不法分子躲在網路後面藉AI盜臉「造黃謠」獲利，「收集一張照片就能複製一個人的人臉信息」，受害者卻困於自證難維權，對周遭世界的信任也一夕崩解。

新京報報導，一周前，林致突然收到近十名陌生人發來的微信 好友請求，留言都是「小姐姐，交個朋友」。林致添加了其中一人，這名陌生人稱見過林致的一些「大尺度」照片，並發來幾張林致穿漢服的生活照。林致認出那是自己曾發在朋友圈裡的照片。隨後，對方又發來她從未見過的淫穢照片和視頻，那些赤身裸體的女性臉上，長著與自己相像的五官。

「我被AI盜臉了。」林致很快反應過來，她沒想到這種事會發生在自己身上。林致在聊天中了解到，對方是在國外社交軟件Telegram（下稱「電報」）淫穢聊天群中，看到有人發布她的照片和視頻並配上「蕩婦」、「可撩」等字眼，私聊發布者獲取了她的隱私 信息。製圖者對她瞭如指掌，知道她的名字、年齡和家庭住址，甚至可能是熟人，了解越多，林致越感到恐懼。

某電報群內，普通女性日常生活的照片也成為AI盜臉的對象。（取材自新京報）

為了抓到製圖者，林致只能不停地搜索、查看各平台，還要面對上司和同事們的質疑，最終患上了抑鬱症。「妳沒有錯，錯的是造謠者。」在丈夫和摯友不斷鼓勵下，5月23日，林致決定去公安局報案。

還有些受害者因為種種原因，選擇了沉默。一位受害者被AI盜臉造黃謠後，有陌生人加了她好友，一直給她打電話，發用AI偽造的淫穢視頻。因為害怕，她不敢報警，隨後把陌生人拉黑，再不理睬。另一位受害者稱，自己發在社交媒體上的兩張自拍照，曾被人用AI脫衣後傳播，但電報等海外軟件上的造謠者很難被抓到，維權艱難。

●淫穢圖像 有償訂製

報導指出，在流量加持下，一批不法分子趁機湧入，靠私人訂製、搬運和賣課等方式獲利。其中不乏擦邊出售淫穢內容的投機者們，在一些主流社交平台定期更新AI作品，並暗示網友，可有償製作淫穢圖像。

電報以「隱私」、「安全」著稱，由於服務器架設在境外，相關部門更難追溯到造謠者；「閱後即焚」的銷毀功能也讓警方難以獲取證據。在電報搜索欄中輸入含性暗示關鍵詞，顯示近10個超過5000名訂閱者的淫穢聊天群，內容多為製作、公開女性的淫穢圖像和隱私信息，並充斥著大量AI換臉、脫衣的淫穢影像。

一名「供應商」稱可以按需求訂製AI美女圖像，根據圖像畫質高低，每張價格從100元人民幣（約14美元）到180元不等，畫質高可清楚看到女性的隱私部位；有發布者直接提供軟件收費200美元到350美元，一年有效期，包教學；直接製作圖片30美元一張，視頻50美元一條，購買軟件可進入VIP專屬群享受更多影像資源。