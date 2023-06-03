職業「寵物偵探」興起：幫走丟的「毛孩子」回家

寵物走失後72小時內，被指是搜救黃金期。 (取材自新民晚報)

鑽地道、爬天井，他們在廢棄房屋的陰暗角落蹲點；尋腳印、摸細毛，他們用放大鏡仔細追蹤貓狗的蛛絲馬跡。他們是尋寵師，一個冷門又小眾的職業，卻是那些迷路的「毛小孩」能否回家的救星。

閆志勇覺得自己就像一名偵探，只不過他是專門與走丟的貓貓狗狗打交道。在許多人眼裡，這份工作並不體面，甚至連家人都認為他不務正業，但閆志勇一直樂此不疲。

「又來綁架小貓了」 ，在視頻彈幕網站「B站」上，以一句極富山東口音的口頭禪出了圈的百大UP主「本喵叫兔兔」，幾乎每天都會接到求助信息。團隊幾個人拿著釣貓桿、誘捕籠、網兜等工具，四處救助小貓。

擁百萬粉絲 年救200浪貓

他把救助過程用視頻記錄下來，吸引了200多萬名粉絲，每年都會幫200多隻流浪貓找到家。去年，他還與合夥人在山東濟南開辦了貓徳動物醫院。

中國青年報近年來，中國養寵人群不斷增多。「中國寵物行業白皮書——2022年中國寵物消費報告」顯示，2022年城鎮犬貓數量為1萬1655萬隻，較2021年增長3.7%。許多養寵家庭將寵物視為家庭成員，也越來越重視寵物走失問題，小眾職業寵物搜救日漸興起，從事這一行的年輕人被稱為尋寵師、寵物偵探。

寵物搜救也有黃金救援期，72小時內找到寵物的概率高達90%。閆志勇在河南鄭州 組建了愛寵救助隊，把主要接單範圍定在了所在地方圓500公里內，「這樣才能保證盡快趕到現場」。

每次接單後，閆志勇會根據需要安排兩三個隊員，備好頭燈、強光手電、瑩光粉、紅外夜視儀、貓籠網兜等工具，迅速出發。他指出，寵物搜救的邏輯思維能力和現場推斷能力很重要，尋找方式也不是一成不變的。

一次，他們接到求助，一棟公寓樓8樓的住戶家走失了一隻寵物貓。團隊成員到達後，需要第一時間判斷寵物貓是否跑出家門，或是藏在了家裡的角落。

中國養寵人群增多，也越重視寵物走失問題，小眾職業寵物搜救日漸興起。(取材自澎湃新聞)

看腳印毛髮 畫出走範圍

「根據貓走出來後的一些蹤跡，比如樓道裡可能會留下腳印，有些拐角的地方和一些高高低低的地方，牠會留下毛髮，通過細緻的觀察基本上可以判斷出走的範圍。」他們在現場觀察後，判斷這隻寵物貓並沒有走出這棟樓，「當時判斷貓就在8~12樓，最終果然在9樓找到了」。

去年8月，團隊接到任務，一隻小貓被困在了通風井裡。他們在現場發現，通風井連著地下室和人防工程，要穿過好幾個大鐵門才能到達，並且裡面光線昏暗。怎麼辦？經過評估，最後他們用繩索把救援隊員降下去，鑽過兩個直徑50厘米的洞，救出了一隻3個月大的小貓。

實際上，閆志勇的前三單都是尋找自己家的貓。家住一樓，貓經常跑出去，他找著找著就找出了經驗。因為開了一家寵物店，他也會在有需要時熱心地幫客人尋找，不斷有年輕人甚至寵物主人加入他的團隊，後來，他成了大家信任的「閆隊」。

在他看來，尋寵的過程非常有趣，「就像一個偵探，要找到很多被忽略的細節，也是在這一過程中，找到了自己的尋寵方式」。

報導指出，登高爬梯、鑽地道、下天井……武立雷創辦北京 極致尋寵科技有限公司後，這些成了他們這些尋寵師的日常，工作環境也多以野外、高空、夜間為主。

在北京一個老舊小區的半地下暖氣井前，武立雷和隊員們商量著用誘捕籠把躲在裡面的寵物貓救上來，但貓似乎並不吃這一套。多次嘗試後，他們決定和寵物主人一同下去接，又矮又狹窄的空間讓參與搜救的人直不起身來，經過48小時的搜尋和抓捕才成功用網抄扣住小貓。

高科技工具 確保任務成功

為了保證救援任務的順利開展，每一次出動，他們都要隨身攜帶熱成像儀、生命探測儀、夜視儀、生命探測雷達、無人機、強光手電、聲波設備、驅逐器等高科技尋寵工具。公司成立至今的4年間，他們的尋寵足跡遍布了北京、上海、武漢等一二線城市，共尋回寵物5000多隻。

之所以成為尋寵師，武立雷坦言，2016年他家的一隻金毛犬在搬家途中走丟，等再找到的時候只剩一張狗皮了，「這件事給我很大打擊，當時就想，要是懂一些專業知識，早一點找到它，就能避免這樣的悲劇了」。

「寵物品種不一樣，年齡不一樣，尋找的方向也不一樣。」在閆志勇看來，尋寵不僅要靠自身經驗，最重要的是要熟悉寵物習性來進行推理和判斷，工具只是輔助。「比如無人機只能在野外使用，勘探範圍大，尋找目標較大的狗更合適一些；熱成像設備在白天使用的效果不好，晚上效果更好，但前提是先判斷出寵物丟失的具體方向，然後用工具去完成人力無法完成的情況。」

寵物偵探在樓道裡尋找貓咪經過的痕跡。 (取材自新民晚報)

翻牆穿洞 尋寵價格最高3萬元

中國青年報觀察到，社交平台上，尋寵師的形像多是翻牆穿洞、機智果敢、拿著高科技設備四處搜尋，驚險刺激。如何培養合格的尋寵師，武立雷說道，「我們聘用尋寵師的第一要求就是性別和年齡，一般是20~30歲的男生，因為我們的工作不光辛苦、睡眠不規律，還需要上天入地，鑽管道、爬電梯井，很多地方都有想像不到的困難。」

團隊還會定期組織專業知識培訓，要求尋寵師閱讀相關書籍，不僅涉及動物心理、動物行為，還包括刑偵和偵探類等。不僅如此，新入職的尋寵師都會在北京接受為期3個月的「老帶新」實踐培訓後再派到各地合作公司。

走失逾10天不接單

即便如此，也無法保證每一單求助都能完成。武立雷坦言，丟失時間是影響成功的最重要因素，時間越長，成功率越低。「一般丟失10天以上的單子我們就不接了，還有一些人為丟失的單子我們也不會接，畢竟不是執法部門」。

寵物搜救變得越來越職業化、專業化，社交平台、購物平台上輸入關鍵詞「尋寵」，不少團隊打出了專業團隊、專業設備、找不到不收服務費等的廣告語。

不過，作為新興行業，沒有行業標準，寵物搜救也常陷入天價收費的爭議中，並不是每個人都願意付費尋找寵物。閆志勇和武立雷制訂的收費標準，一般為找到寵物收全款，找不到只收基礎勞務費。

目前，武立雷的公司在上海、北京、廣州、深圳和杭州、重慶等城市均設了分駐點，他將公司尋寵定價定在了3000~3萬元人民幣，「具體價格要根據客戶要求的尋寵師人數決定。現在市面上的尋寵價格已經遠遠超過寵物本身的價值了，下單客戶更看重的是與寵物之間的感情。」

尋寵師挖坑爬進去救貓是常有的事。(取材自澎湃新聞)

一線大城接受度高

閆志勇指出，鄭州的尋寵團隊並不多，很多尋寵團隊選擇在北京、上海等一線城市工作，「這些城市很早接受了尋寵行業市場化。但二三線城市的收入不理想，接受度也達不到預期，之前有個團隊在鄭州待了幾個月就走了」。

報導說，有時候閆志勇也會遇到學生求助，就算沒有支付服務費的能力，他們也會幫忙找回。他希望，寵物不只是動物，也是家庭的一員，更是情感的寄託，「寵物丟失不要因為尋寵的價格高望而卻步，我們愛寵救援隊願意提供力所能及的所有幫助」。

在尋寵路上，武立雷和團隊成員見證了很多人與動物之間令人動容的故事。「為此，我們在社交平台上不斷為大家做防止寵物丟失的宣傳和科普，儘管寵物丟失依舊不斷發生，但希望每一位寵物主人都能認真照顧好自己的寵物，畢竟這也是鮮活的生命，也是家人。」