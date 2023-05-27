紅豆杉、川金絲猴…500物種受威脅降級了

神農架金絲猴屬川金絲猴，是中國特有的珍稀瀕危物種，也是神農架地區生物多樣性保護的旗艦物種。(中新社)

中國幅員遼闊，是世界上生物多樣性最豐富的國家之一。近年來，各地推進生物多樣性保護工作，取得顯著成效。在國際生物多樣性日，新版紅色名錄顯示近500種野生動植物受威脅等級下降，甚至有疑似滅絕物種被重新發現，物種狀況持續向好。

5月22日是第23個國際生物多樣性日，今年的主題是「從協議到協力：復元生物多樣性」。2023年國際生物多樣性日全球主場宣傳活動當日也在雲南昆明舉辦。活動上，中國生態環境部和中國科學院聯合發布了《中國生物多樣性紅色名錄-高等植物卷（2020）》和《中國生物多樣性紅色名錄-脊椎動物卷（2020）》。

新京報報導，開展生物多樣性瀕危現狀評估和紅色名錄制訂是全球生物多樣性保護界的共識，是各國政府制訂生物多樣性保護戰略規畫的依據和前提。

中國此前在2013年和2015年發布了《中國生物多樣性紅色名錄》（高等植物卷）和《中國生物多樣性紅色名錄》（脊椎動物卷）後，生態環境部和中國科學院於2020年再次聯合對紅色名錄進行科學調整，最終形成此次發布更新的《中國生物多樣性紅色名錄》，實現對中國現有分布的高等植物、脊椎動物生存狀況的全面評估和更新。

本次名錄評估涵蓋了高等植物3萬9330種（含種下單元）和脊椎動物4767種。在紅色名錄等級中，極危（CR）、瀕危（EN）和易危（VU）三個等級的物種為受威脅物種，受威脅物種是紅色名錄中最受關注的類群，也是優先保護的重點對象。

在「雪豹之鄉」三江源國家公園瀾滄江源園區的核心區，牧民攝影師達傑正在拍攝野生動物。(中新社)

受威脅物種 動植物共5千

評估結果顯示，高等植物受威脅物種共有4088種，占比10.39%；脊椎動物受威脅物種共有1050種，占比22.02%。

報導說，與上一次評估工作相比，本次評估有以下三個特點。

其一，評估的物種數量有較大增加。

據不完全統計，近10年來，中國平均每年發表植物新種200餘種，每年新增脊椎動物也超過50種。僅2020年中國發表的新物種就超過2400種，占全球新發表物種總數的10%以上，其中包括312種高等植物和100種脊椎動物。因此，本次評估涵蓋了高等植物39330種，較上一次增加4880種；脊椎動物4767種，較上一次增加410種。

其二，物種基礎資料得到了極大豐富。

本次評估中，有595種高等植物和157種脊椎動物因相關數據得到補充，其瀕危等級獲得了更新評定。

其三，本次評估進一步明確了中國受威脅物種的變化情況。

南方紅豆杉。（取材自新京報）

健康獲改善 滅絕又出現

相比上次評估，高等植物受威脅物種有2957種等級保持不變，86種因種群數量下降、占有區縮小、發現點減少等原因等級上升，406種因生存狀態改善而「降級」，其中265種移出受威脅等級，18種原疑似滅絕物種因野外調查重新發現而重新獲得評估等級，重點瀕危類群裸子植物受威脅比例下降了5%。脊椎動物受威脅物種有765種等級不變，54種等級上升，93種「降級」，其中43種移出受威脅等級，1個物種因野外調查重新發現而由「滅絕」下調至「瀕危」。

評估結果顯示，中國的野生植物健康狀況有所改善，脊椎動物受威脅狀況的惡化趨勢有所減緩，部分物種瀕危狀況持續向好，但是生物多樣性下降的整體趨勢尚未得到根本性扭轉。

哪些物種受威脅程度「降級」？包括紅豆杉屬植物、川金絲猴等近500種野生動植物。

近年來，中國通過構建以國家公園為主體的自然保護地體系、實施生態保護紅線制度等措施，推進天然林保護恢復、退耕還林還草還濕、山水林田湖草沙等一批重大生態保護與修復工 程，加強生物多樣性執法監督力度，逐步恢復了重點區域野生動植物生境，近500種野生動植物受威脅等級下降。

比如紅豆杉屬植物，上世紀90年代，市場對紫杉醇抗癌藥物的急切需求和高額價位，致使各地一度亂砍濫伐，短時間內野外紅豆杉資源匱乏殆盡，使該屬物種陷入瀕危。

東北紅豆杉 「瀕危」變「無危」

此後，中國全面加強紅豆杉類資源的保護管理，經過多年持續保護，紅豆杉野外居群得到穩定恢復，株數達百萬以上。本次評估南方紅豆杉由「易危」調整為「近危」，東北紅豆杉和密葉紅豆杉由「瀕危」分別調整為「近危」和「無危」。

再比如川金絲猴，自我國保護區建設提速以來，有川金絲猴分布的保護區數量和面積都增加超過一倍，野生川金絲猴種群從2002年的1.4萬隻，增加到目前約2.5萬隻，種群分布區域也顯著增加。因此，此次評估將川金絲猴瀕危等級從「易危」降到了「近危」。

報導指出，近年來，中國系統實施極度瀕危野生動物和極小種群野生植物拯救保護工程，亞洲象、雪豹、東北虎、海南長臂猿、黔金絲猴、藏羚、莽山烙鐵頭蛇、蘇鐵、蘭科植物等300多種珍稀瀕危野生動植物野外種群數量穩中有升，棲息繁衍環境穩步改善。

「十四五」期間，國家林草局將進一步加大對大熊貓、東北虎、東北豹、亞洲象、穿山甲、長臂猿、雪豹、蘇鐵、蘭科植物等重點保護野生動植物的保護力度，確保到2025年，國家重點保護陸生野生動物種數保護率達到75%，國家重點保護陸生野生植物種數保護率達到80%。

物種受威脅程度「降級」，不代表生物多樣性保護工作的降級。拯救中國瀕危物種，保護生物多樣性，是一項長期且艱鉅的工作，需要社會各界繼續團結協作，共同開創生物多樣性保護工作的新局面。

數量一度少於大熊貓「雪山之王」超百隻

西藏近年來執行的「珠峰雪豹保護計畫」，對該地區雪豹棲息地展開監測和種群調查，累計監測面積超過3000平方公里，初步估計珠穆朗瑪峰自然保護區內雪豹數量已經超過百隻。

新華社報導，雪豹是一種大型貓科動物，常在雪線附近和雪地間活動，故名「雪豹」。雪豹分布於青藏高原、帕米爾高原、天山山脈、阿爾泰山脈及中國西部和中亞東部的其它高山地區。其皮毛為灰白色，有黑色點斑和黑環，尾巴長而粗大，在岩石堆中是極好的保護色，有「雪山之王」之稱。

西藏珠穆朗瑪峰自然保護區內的雪豹為該地區的「旗艦物種」，同時也被稱為「高海拔生態系統健康與否的氣壓計」。（新華網）

在西藏珠穆朗瑪峰自然保護區內，雪豹更被視為是該地區的「旗艦物種」，同時也被稱為「高海拔生態系統健康與否的氣壓計」。但西藏珠峰地區的雪豹一度被當局列為瀕危物種，數量甚至少於大熊貓。

雪豹通常生活於海拔2500至5000公尺的高山中，可耐受攝氏零下40度的嚴寒氣候，是中國國家一級重點保護的野生動物。

為保護雪豹，2013年，珠峰國家級自然保護區管理局與非營利組織共同發起「珠峰雪豹保護計畫」。2017年，第二次青藏高原綜合科學考察研究將雪豹列為重點研究的高原物種，運用紅外相機、衛星定位系統等新技術開展雪豹族群規模、活動範圍和生活習性來研究。

根據「珠峰雪豹保護計畫」項目近年來的監測和調查顯示，珠穆朗瑪峰保護區內的雪豹數量持續上升，初步預測該保護區內的雪豹數量至少超過百隻以上。

對此，該保護區定日管理分局珠峰大本營管理站站長拉巴次仁感到非常高興。拉巴次仁表示，「10多年前，曾在珠峰大本營看過一次雪豹，這幾年通過架設在保護區內的紅外相機又見了幾次」。