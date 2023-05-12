「挖呀挖」童謠暴紅 各行各業「挖」空心思拚創意

幼兒園的孩子年齡小，透過唱跳童謠或等小遊戲，既能吸引他們的注意力，也能活躍課堂氣氛。(中新社資料照片)

「在小小的花園裡面挖呀挖呀挖，種小小的種子，開小小的花…」繼「孤勇者」之後，又一首童謠「花園種花」風靡中國網路。洗腦的旋律、魔性的手指舞，引發網友「挖」空心思爭相改編，各種版本的「挖」層出不窮。還有幼兒園老師因「挖呀挖」的演唱視頻暴紅。

大公報報導，「頭點起來，我們準備開始嘍。」視頻中，一名面帶微笑的幼兒園老師舞動著手指，哼唱起一首童謠，「在小小的花園裡面挖呀挖呀挖，種小小的種子，開小小的花…」浙江省杭州市一幼兒園老師「桃子老師」在短視頻平台上傳的一條「挖呀挖呀挖」的上課視頻，意外走紅網路，獲得大量網友關注，她的短視頻帳號也在一周內漲粉100萬。網友們紛紛在底下留言評論，讚賞「老師對小朋友的眼神充滿愛意，相當治癒」。

「桃子老師」唱童謠。(視頻截圖)

★旋律簡單 容易琅琅上口

原本只是在社交媒體上記錄自己的日常工作，突然的走紅，讓桃子老師直言「感到意外」。雖然進入幼師行業還不到兩年，但對於小朋友心理狀態的摸索，她已經積累了不少心得，「幼兒園的小朋友情緒需求比較高，需要有更多的互動去鼓勵他們表達自我。此外，因為年齡小，孩子們的專注時間也比較短，所以我會在課前與他們玩手指謠等小遊戲，既能吸引他們的注意力，也能活躍課堂氣氛，提高上課的配合度。」

雖然因這首童謠走紅，但桃子老師也表示這並非她的原創。「我們班的孩子都是三、四歲的年紀，所以在選擇手指謠的配樂時，我會盡量選擇較簡單、琅琅上口的旋律。因為手指謠裡有一些簡單的手勢舞，我也會在網上借鑑其他老師發布的視頻，根據他們的手勢舞，我再改編得更容易學一些。」

據報導，手指謠視頻獲得極大關注的同時，爭議也隨之而來。初衷只是希望用童謠治癒孩子們的桃子老師，最近時常為此感到焦慮。好在，正如歌詞中「種下種子、開出花朵」的美好寓意一樣，現實中，桃子老師也收穫了一份「雙向奔赴」的愛意。「小朋友會跟我講『老師，我在爸爸媽媽的手機 上看到你啦，你很棒！』孩子們很開心也很興奮，他們的鼓勵帶給我溫暖。」

教音樂的武漢幼師黃老師憑藉「挖呀挖」童謠視頻走紅。(視頻截圖)

★國家隊改編 介紹黑科技

另外，「挖呀挖」視頻火了後，各行各業的網友們紛紛進行了創意無限的改編，不僅如此，國家隊也借此童謠閃亮登場，紛紛創作出內容硬核的「挖呀挖」，介紹起自家的「黑科技」。「在月球的表面挖呀挖呀挖，1731克的月壤帶回了家」，中國航天科技集團把「嫦娥五號探測器從月球帶回21世紀的第一批月壤」融進了歌詞裡；「在藍藍的天上挖呀挖呀挖，點燃煙花直射蒼穹齊刷刷」，中國航天科工集團的改編則讓網友們感慨「用萌的語氣，種最狠的花！」

看到了眾多版本的「挖呀挖」，桃子老師笑著說「這些版本都很正能量」，但她也坦言，希望人們不必去糾結歌曲本身，能夠從中獲得快樂就好。「希望有更多的作者能創作出琅琅上口、治癒心靈的兒歌，不僅能溫暖孩子，也能讓成年人在備感壓力時找到緩解情緒的方式，回歸童真與美好。」

★舒緩壓力 成人也挖呀挖

為何全網都在「挖呀挖呀挖」？對此，報導引述廣東外語外貿大學新聞與傳播學院講師陳鵬表示，「簡單、有趣、易模仿的框架，更容易在社交網路中形成傳播。」在廣西大學新聞與傳播學院院長王仕勇看來，「成年人面對著工作生活等多方面壓力，自發傳播這種童真內容也是他們表達自身樂觀態度的體現」。

另有網友表示，這首「挖呀挖」能引起這麼多人的共鳴，估計是在這疲乏的現實裡只有那麼放鬆有趣的兒歌能舒緩人們的壓力，「全國各地的小朋友都在挖呀挖…」、「（老師）笑容相當治癒，有人天天這樣對我笑，我想我也會天天開心」。

還有網友打趣問道，「老師你好，我40多歲了，還可以上幼兒園嗎？我就想跟你學唱歌！」

幼兒園小朋友們在表演童謠「花園種花」。(視頻截圖)

●誰是首發、原創…爭議不斷 網暴來襲

近日多名幼教老師分別在網上表演洗腦童謠「挖呀挖」而走紅之際，網路暴力也隨之襲來，攪亂了幾位當事人的生活。

大公報報導，除了桃子老師，另一名黃老師也因同期發布了「挖呀挖」的童謠視頻，受到了網友們的追捧。由於她顏值相對更高，漲粉量驚人，達到了一周漲粉400萬的程度。不過，實際查閱多個視頻下方的評論發現，有很多不乏質疑甚至辱罵她的留言，有人發出質疑其直播套現，還有網友為了誰是首發、誰是原創爭論不休。

據指出，多名網友曬出截圖稱，火了之後，黃老師開始了多場直播。有專業人士粗略估算了下黃老師透過直播賺取的收入，發現僅僅「五一」期間的幾場直播，便收入不菲。

還有消息傳言，黃老師任教於武漢 一家雙語幼稚園，目前已離職創業。隨後，該幼稚園工作人員公開回應表示，黃老師目前仍在學校任教，走紅不會影響她的教學，她希望「用音樂治癒更多的人」。

被網暴的還有視頻原發作者林女士。報導引述林女士指出，她在「聽媽媽的話」的伴奏下唱了手指歌曲「挖呀挖」，被男友拍下來後發布到社交平台上。視頻爆火後，有網友指責她蹭其他博主的熱點，還諷刺其面目猙獰、表演誇張。為了擺脫生活被干擾的狀態，林女士還用社交帳號發布了一篇文字，講述了感受。

憑藉一首童謠，杭州桃子老師、武漢黃老師等因此走紅，不過隨之而來的是各種批評與質疑：有人懷疑走紅後「挖」到了幾套房，有人說「花園種花」手指謠不是原創等。

浙江日報報業集團旗下潮新聞刊發評論指出，人紅是非多，自古皆然。站在網路的聚光燈下，更容易暴露出諸多問題。「名人」經受公眾的嚴格「審查」，有其合理性。信息時代，公眾接受的各種資訊鋪天蓋地而來，難免泥沙俱下。尤其是一些網路主播，為了吸引流量，費盡心思地標新立異，甚至罔顧底線整出各種虛假直播，讓公眾一再受騙上當。

但是，不輕易相信並不代表就可以肆意懷疑，乃至輕率否定，更不能一看到「好人好事」就下意識地去琢磨是否存在「內幕」。這種「習慣性懷疑」的網路生態，不能等閒視之。

評論稱，質疑精神是彌足珍貴的，但如果妄加推測甚至無中生有地「腦補」，那就會走向網暴。

大公報評論則指出，「她打著幼師旗號，其實是網紅，還賺走了幾百萬元」，這段原本的網友評論，因為踩中了某些人的痛點，迅速在網路發酵，「三人成虎」般變成了網友們質疑的起點，又引發了更多網友的「人肉」與網暴──幾位因此走紅的幼師身分幾乎被「扒個精光」，從年輕時有沒有整容，到如今是否持證上崗，都被網友們樂此不疲地「挖呀挖呀挖」。

該評論寫道，當年小說「圍城」火了之後，想拜訪錢鍾書先生的人太多，他乾脆回絕道：「如果你吃到一個雞蛋 ，覺得好吃，你又何必去認識下蛋的母雞呢？」「挖呀挖」事件也是一樣，它的走紅是因為旋律琅琅上口、歌詞洗腦治癒，既然這樣，好好欣賞音樂便是，又何必不遺餘力地去「挖」出背後的創作者呢。多一點純真，少一點戾氣，莫讓網暴「挖走」美好歌聲，相信這才是童謠最真實的力量。