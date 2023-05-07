孤獨、長年頂住壓力…棋王丁立人 跟自己搏鬥

中國棋手丁立人成為西洋棋第17位棋王，也是中國首位。(路透)

中國棋手丁立人賽後在休息室哭了，頂著自身要求與團隊壓力，漫長、孤獨又艱難的比賽終於到達終點，他拿下了西洋棋第17位世界冠軍，也成為中國首位摘下此殊榮的選手。往常，面對輸贏的他都很平靜，但這回，真的忍不住了。

在日前結束的西洋棋（中國稱國際象棋）世界冠軍賽中，中國棋手丁立人加賽戰勝俄羅斯棋手涅波姆尼亞奇（Ian Nepomniachtchi），成為史上第17位男子世界冠軍。中國隊教練徐俊表示，這次世界冠軍賽丁立人的表現非常出色，加賽更是意志上的勝利。

新京報報導，前14盤慢棋賽，丁立人和涅波姆尼亞奇戰成7比7，不得不進入到加賽。加賽第一階段，雙方前3盤再度弈和。關鍵的第4盤，丁立人抓住機會取勝，成為西洋棋第17位男子個人世界冠軍。

教練徐俊坦言，丁立人這次奪冠很不容易，大部分時間都處在追分狀態。「前6盤是打平的，第7盤很關鍵，但丁立人受到時間的影響輸掉了。之後第8盤，丁立人有一步冒險的棋沒太敢下，最後和掉了。」徐俊稱，丁立人當時局面有些被動，但他很堅強，終於在第12盤棋追平比分，並在加賽中取勝。

賽前被低估 靠意志獲勝

「從勝負的角度來說，這次世界冠軍賽很精彩。」從賽前交手戰績來看，很多人會覺得丁立人整體勝率要低於涅波，但徐俊並不這麼看，「涅波之前排名就很高，丁立人則是從2018年才開始進入前3名。從最近這5年，兩人勝負基本持平。」目前，丁立人世界排名第三，涅波排名第二。從本次世界冠軍賽進程和結果來說，兩人實力相差無幾。

第14盤慢棋下完後，雙方並沒有太多調整時間便直接進入加賽。徐俊在總結加賽這4盤棋時稱，丁立人更多是意志上的勝利。徐俊說，丁立人第一盤有優勢但沒能抓住，很多棋手可能會受到影響，但他沒有，後兩盤穩住了。加賽第4盤，丁立人在時間有些緊張的情況下，靠意志贏下了比賽，否則兩人馬上就要進入更為殘酷的5+3（每方5分鐘，每步加3秒）的閃電戰了。

加時賽前，丁立人曾表示，自己對25+10（每方25分鐘，每步加10秒）的快棋賽制比較熟悉。徐俊也坦言，為了這次世界冠軍賽，丁立人進行了很長時間強化訓練，也專門進行了25+10的快棋賽訓練，「訓練期間，丁立人跟幾個比較強的棋手下過棋，我們過一周就強化一次。當時想到了有可能加賽，25+10練過，5+3也下過。」

徐俊介紹，每次做訓練安排都會跟丁立人商量，「他不太希望有特別大的訓練量，每天一練就是6、7個小時，訓練強度總體來說是有張有弛的。」

本次世界冠軍賽，匈牙利特級大師拉波爾特（Rapport Richárd）成為丁立人的助手，比賽期間給予很多幫助。徐俊說。拉波爾特的世界排名很高，又是一位非常有創造性的棋手，他的加入給了涅波不小的壓力。1996年出生的拉波爾特年紀比丁立人還小，但某些方面卻像哥哥一樣在照顧著他。

丁立人對弈時，托腮苦思。(路透)

臨時獲資格 拚命去爭取

報導指出，受疫情 等因素影響，丁立人過去兩年多參加國際比賽的機會並不多。如果不是有棋手臨時退出，丁立人甚至都沒有資格參加去年的世界冠軍候選人賽。為了這次比賽，丁立人在兩周時間內下了20盤棋去爭取這個名額。

去年夏天，丁立人隻身一人赴西班牙馬德里參加世界冠軍候選人賽。整個賽事14盤比賽，丁立人低開高走，前8盤戰績僅為1負7和，後6盤則是4勝1和1負。最後一輪，丁立人戰勝中村光，以0.5分的優勢反超對手排名第二，事後證明這是一場價值千金的勝利。

挪威棋手卡爾森（Magnus Carlsen）在7月宣布不再捍衛世界冠軍頭銜，按照規定，世界冠軍候選人賽排名第二的丁立人替補參賽，拿到了與涅波姆尼亞奇爭奪世界冠軍的機會。「這可能是我一生中只有一次的機會，我會好好把握。」丁立人說。今年4月初，丁立人前往哈薩克 首都阿斯塔納（Astana），開啟了漫長的世界冠軍賽之旅。

結束比賽的那一刻，丁立人沒有馬上離開座位，他坐在棋盤前，用手捂住眼睛平復心緒。徐俊說，小丁輸贏都很平靜，以前笑起來都是微笑，這次還是比較激動。

「結果是好的，一切就是值得的。」丁立人在賽後接受說，備賽壓力很大，有點焦慮，也會胡思亂想。「這場比賽我一直在跟自己搏鬥，一直努力克服自己的焦慮情緒。還好一切都是值得的，未來會繼續享受下棋帶給我的樂趣。」

中國棋手丁立人(左)以2.5比1.5力克俄羅斯棋手涅波姆尼亞奇，成為首位奪得西洋棋個人世界冠軍的中國男子棋手。(新華社)

奪冠後，丁立人落淚了。(取材自鳳凰網體育)

從天才棋童到世界棋王 他走了26年

從溫州天才棋童到世界棋王，丁立人走了26年。

央視報導，1992年，丁立人出生於溫州，父母給他取名 「立人」，源於他們最喜歡的這句儒家名言：「己欲立而立人，己欲達而達人」。

1995年，西洋棋傳奇人物科爾奇諾伊（Viktor Korchnoi）來到溫州，與女子世界冠軍謝軍進行了一場比賽，在當地引起了極大的反響。

同年，溫州被國家體育總局命名為首批「國際象棋之城」，民間體育的熱度讓丁立人幼小的心靈埋下了種子，第二年，丁立人的父母為他報名了培訓班。

2009年4月底，丁立人入選國家隊，不滿17歲的丁立人在全國個人錦標賽上一舉奪魁，成為中國歷史上最年輕的男子國際象棋全國個人冠軍，同年晉升為國際象棋男子特級大師。

兒童時期的丁立人(左)就已收獲多個冠軍。(取材自京報網)

為專心下棋 曾休學一年

當時休學一年的丁立人全身心下棋，但他坦言自己並不適應那種只有棋的生活，「那段時間總覺得差點什麽，後來還是想讀大學」，於是他去北大讀了自己一直感興趣的法律，「如果不是休學那一年，肯定不會去讀大學」。

2014年，丁立人和隊友為中國隊捧回首次奧林匹克賽的團體賽冠軍獎杯，2018年，丁立人在中國國際象棋一哥的地位已無可動搖，他首次入圍 了世界冠軍候選人賽，以1勝13和的不敗戰績獲第四名，也是全場唯一一個不敗的棋手，得到了世界棋壇的盛讚。

西洋棋自1886年誕生第一位正式的世界冠軍以來，137年間只誕生了16位棋王，在過去的10年裡，挪威人卡爾森一直占據著棋王寶座，卡爾森2022年宣布不再捍衛世界冠軍頭銜後，2023年4月，丁立人拿下了第17位棋王的位置。

對中國棋界來說，丁立人這個冠軍意義重大，持續30多年的「四步走計畫」終於得以實現。

新京報報導，1986年底，時任中國國際象棋集訓隊領導小組組長陳祖德提出，中國國際象棋攀登世界高峰要分四步走的具體設想，先拿到女子個人世界冠軍，再奪女子團體世界冠軍，之後是男子團體和男子個人世界冠軍。

「我們那個時代，世界冠軍是不敢想的。當時覺得亞洲冠軍已經很難了，世界冠軍就更難了。」徐俊說，陳祖德當時提出「四步走計畫」，更多是在激勵大家，並不是給大家壓力。

1991年，謝軍首奪女子世界冠軍，開啟了「四步走」的第一步。1998年，中國女隊奪得奧賽首冠，中國國際象棋往前邁出了一大步。

報導說，「四步走計畫」落到了中國男隊身上。2012年奧賽，中國男隊曾有機會登頂，但遺憾過錯了。如今已是男隊教練的徐俊記得，賽前曾去探望過病中的陳祖德，「陳老師當時身體很虛弱，他們說探望時間不要超過10分鐘，最後我們聊了15分鐘。他見到我還是很開心的，問了很多國家隊備戰的情況。」

組團奧賽奪冠 破歐美壟斷

最後一刻衝擊冠軍失利，徐俊說當時特別難受，覺得沒能完成陳老師的願望，「陳老師還反過來安慰我們，說沒問題、沒問題。」

2014年，王玥、丁立人、余泱漪、倪華、韋奕組成的中國男隊拿下奧賽男團冠軍，打破了歐美棋手長達87年的壟斷。但陳祖德已在兩年前去世，未能見到這一歷史性時刻。

在丁立人奪冠後，中國棋界持續30多年的「四步走計畫」終得圓滿。擔任國際棋聯副主席的謝軍在阿斯塔納現場見證了這一歷史性時刻，激動地流下了眼淚。