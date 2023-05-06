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一鍋亂燉、省事省心 中國年輕人興起做飯糊弄學

中國新聞組／整理
和過去精緻的做飯視頻不同，做飯糊弄學粗糙、「粗暴」，但是容易上手。(取材自觀察者網)
和過去精緻的做飯視頻不同，做飯糊弄學粗糙、「粗暴」，但是容易上手。(取材自觀察者網)

你下班後會在家做飯嗎？切菜一小時，炒菜兩分鐘，然後再洗碗半小時……很多中國年輕人表示，光是想到這個過程就放棄了。於是，簡單粗暴的「做飯糊弄學」順勢火了！只要擁有一把剪刀，一個不黏鍋，就能get。

騰訊新聞客戶端報導，某天下班路上，「95後」打工人張秋（化名）隨機刷到一個「『00後』實習生下班後如何快速吃上飯」的視頻。主人公手法簡單粗暴，一把剪刀就剪好了雞肉、剪完了大蒜，完成了所有的備料，最後還一鍋吃完、一粒不剩，看起來特別香。

類似的視頻在中國各社交平台愈來愈頻繁出現，而且點讚數和評論數都很高。報導歸納，這是一門全新的做飯學問：做飯糊弄學。

不用菜刀 洗最少碗盤

做飯糊弄學，總結起來大概有三個特點。

一是「萬物皆可剪」。雞排、蒜粒、胡蘿蔔……這些過去都要在砧板上拿刀切好的東西，通通都用剪刀完成，能少洗一個就少洗一個。

二是不浪費。中午吃剩的飯，留著晚上炒飯用；牛肉高湯裡的松子留著，下次煮菜加進去，立馬高端。

三想不到做什麼的時候就做「東北大燉菜」。甭管是什麼，往裡一丟，再加點蠔油、醬油、水，菜就做好了。

據報導，這樣糊弄做飯的視頻，最早在2022年10月就已經出現在「小紅書」上。  

當時的筆記以留學生不會做飯為主題。留學生在國外生活，苦於不會做飯，就只能瞎糊弄。比如「@一隻懶俠」的留學做飯實錄，是小紅書上第一篇留學生糊弄做飯學的視頻，互動量至今還是所有筆記中最高的。

在視頻中，「@一隻懶俠」先把冰箱裡有的拿了一些出來，然後先後往鍋裡丟入油、雞蛋（和雞蛋殼）、凍蝦、麵、煮麵的麵條水、凍菠菜，以及差點了就忘了放的香腸。不少觀眾都被視頻中的幽默所感染。    

然後是「B站」Up主「@一口香雞腿」推出《95後吃飯糊弄學》系列，在「B站」和「小紅書」爆火。人稱有一點做飯技術，但不多。

做飯糊弄學由此成為一個流量密碼。

做飯糊弄學最大特點就是「萬物皆可剪」，一把鏟子或剪刀就能處理全部食材。 (視頻截...
做飯糊弄學最大特點就是「萬物皆可剪」，一把鏟子或剪刀就能處理全部食材。 (視頻截圖)

被疑做秀 做得像「豬食」

不過，報導指出，對於這樣的做飯糊弄學，不同平台的年輕人持有近乎完全相反的意見。

在抖音，做飯糊弄學的視頻評論中，更多是不在一線城市生活的年輕人們吐槽「飯做得像豬食」。

以「做飯、糊弄」主題中互動最高的一條抖音視頻為例，視頻的觀眾以二線城市、18-23歲的年輕人為主，觀眾認為「一鍋亂炖」的飯和豬食差不多。評論中的高頻詞也大多是負面的，比如「依托答辯」（一坨大便的諧音）、「泔水」「豬食」。

相比一線城市的快節奏生活，二線城市年輕人有更多時間可以自己做飯，因此做飯糊弄學的方便、省事不能打動他們，反而引起他們的不解，懷疑是在作秀。

然而，在小紅書，有更多城市女性會被吸引。視頻評論都是以正面的為主，比如「看上去好像還不錯」「用過就會真的愛上」，還不少人還會求餐具同款鏈接。

報導引用調查數據，指小紅書上以「做飯、糊弄」為關鍵詞的筆記中，受眾主要分布在一、二線城市。地域分佈TOP 5省份/直轄市中，第一是廣東，第二是北京，第五是上海。

在上海工作2年的的張秋就對這些視頻表示很感興趣，尤其是視頻裡的「萬能剪刀」，「啥都能剪，也太牛了吧」。

這也是小紅書「糊弄、做飯」相關筆記評論中、和工具相關的高頻詞。除了剪刀，一個啥都能炒的不黏鍋也是最多人求鏈接的工具。

至於食材，大家也會在評論中討論、總結出操作最快、有營養、還容易買的食材搭配。比如「一鍋端」，可以用手撕番茄打底，加水煮成湯，然後丟豆腐、牛肉、年糕、青菜等食材，加醬油就是壽喜鍋，加韓式調料就是韓式火鍋，或者就是一碗單純有營養的泡麵鍋。

做飯糊弄學容易上手，精準切中大城市年輕人想自己下廚，只想快速搞定的需求。(視頻截...
做飯糊弄學容易上手，精準切中大城市年輕人想自己下廚，只想快速搞定的需求。(視頻截圖)

省錢快速 城市青年愛

和過去精緻的做飯視頻不同，做飯糊弄學粗糙、「粗暴」，但是容易上手。精準切中了大城市年輕人想自己下廚，但工作忙、只想快速搞定的需求。

根據DT財經關於年輕人下廚房的調研，在一二線城市中，每周都要做幾次飯的年輕人，占比達到48.1和55.8%。

張秋和室友都是更傾向於自己做飯的年輕人：「如果頓頓都叫外賣，太貴了，自己買菜做飯比較省錢，營養搭配也更均衡，但我們每天到家都七點多八點了，所以也不可能花一個多小時做飯，而且我本身做飯水平也不高。 」

伍昊（化名）平時喜歡在B站上看做飯視頻，他強調，「這樣做飯雖然看著不講究，但我覺得真還挺好吃的」。他還透露，「可能因為食材比較健康吧，糊弄做飯還能瘦，在沒運動的情況下，我已經瘦了4斤了」。

留學生在國外生活，瞎糊弄做飯被視為「做飯糊弄學」的起源。圖為一名留學愛丁堡的學生...
留學生在國外生活，瞎糊弄做飯被視為「做飯糊弄學」的起源。圖為一名留學愛丁堡的學生發布自己做「水煮魚」的視頻。(視頻截圖)

蹦迪配護膝 年輕人養生更佛系

開步屈膝，仰頭翻掌，兩手攀足，呼氣吐氣…寧夏大學操場上，伴隨舒緩的中國傳統音樂，一群大學生正在練習「八段錦」。寧夏大學體育學院副教授高濤說，「八段錦」是該校今年新開設的課程，目前四個班都已滿員。

中新社報導，這一源於北宋的養身功法，如今正成為中國校園的頂流，受到年輕人的青睞。國家體育總局的一條「八段錦」影片，在網路平台上播放量超過1000萬次，許多年輕人互道錦友，在線分享跟練心得。 　　

泡一杯枸杞茶，打一套「八段錦」，在快節奏的學習生活中，這類養生方法不僅能強身健體，還可治癒身心。

「有時候坐多了腰會很累，練一練『八段錦』就感覺身體輕鬆了許多。」寧夏大學學生農風隨學的是會計專業，需長期伏案寫帳，「八段錦」選修課緩解了腰部的痠痛；寧夏大學學生李婷艶則認為，「八段錦」有調整氣息的作用，使自己的內心更加沉穩。   　

事實上，越來越多年輕人正加入養生大軍，艾葉泡腳、針灸推拿、養生食補等形式頗受年輕人歡迎。央視財經公布的《中國美好生活大調查（2020—2021）》顯示，在2021年的消費預期中，保健養生位列18—25歲年輕人消費榜單的第二名，占比33.27％，僅比位列第一的旅遊少0.75％。

在中國，越來越多年輕人正加入養生大軍的行列。圖為安徽合肥一處社區安排青年學習中醫...
在中國，越來越多年輕人正加入養生大軍的行列。圖為安徽合肥一處社區安排青年學習中醫知識。(中新社資料照片)

新華網聯合京東健康等機構發布的《Z世代營養消費趨勢報告》也顯示，養生市場以年輕人為主，18—35歲的年輕消費者占比高達83.7%。 　　

年輕人為何鍾愛養生？丁香醫生發布的《2022國民健康洞察報告》顯示，情緒問題、皮膚狀態不好和身材不好成年輕人擔憂的三大健康問題，長期處在健康焦慮之中的他們，深受脫髮、頸椎腰椎不適、皮膚暗沉老化等問題困擾。因此，當代年輕人將養生作為生活必修課，通過各種方式自我拯救。   　

與中老年人相比，新一代年輕人的養生更加佛系。在快節奏的生活中，年輕人更加渴求方便快捷、不費力的養生方式，通過膳食補充劑來調整飲食結構，0糖0脂、少油輕鹽幾乎成了標配。「00後」吳佳怡說，為了保持健康和身材，她在飲食方面注重葷素搭配，堅持低油低脂，就算是喜愛的甜食，也會選擇0糖0卡的產品。 　　

而在無毅力、無時間等因素影響下，不少年輕人也選擇蹦迪（去夜店）配護膝、「熬最晚的夜，用最貴的眼霜」等朋克（punk，又譯龐克）養生方式。高濤建議，養生亦要養之有道，規律作息、營養膳食不可少，也要多運動，當宅男宅女走出門，方能找到志同道合養生夥伴。

小紅書 留學生 雞蛋

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