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年輕人「那杯茶」 煙火氣熱騰騰 帶動消費新模式

中國新聞組／整理
年輕人在茶館裡充滿儀式感的「圍爐煮茶」。（新華社）
年輕人在茶館裡充滿儀式感的「圍爐煮茶」。（新華社）

前言：圍爐煮茶成為消費新風潮，也推動老茶館變陣，咖啡店轉行。年輕人那杯茶，不僅讓他們樂於沉浸在生活裡的煙火氣，也正帶起消費與文化新模式。

喝茶是中國的傳統文化，茶館茶社以往也大都吸引一些高齡閒暇人士。近年「健康養生」觀念普及，不少年輕人在喝膩奶茶、咖啡之後，逐漸把興趣轉移到喝茶。不少古老的茶館也因為年輕人的「那杯茶」紛紛換上新裝，以迎合新消費世代，還有咖啡館也乾脆轉行經營茶館。茶經濟帶挈，也重新詮釋了中國的現代「茶文化」。

泡茶館煮茶 成新寵

文匯報報導，近年來，年輕人捧紅了露營、飛盤、熱紅酒、劇本殺等不少生意，去（2022）年冬天起又將泡茶館、煮茶納為新寵。曾經自嘲「保溫杯裡泡枸杞」的80後、90後們，在喝膩了奶茶、咖啡後，開始走進注重場景體驗的新中式茶館裡，與中國的茶文化「碰頭」了。

一些傳統的中式茶社和茶館敏銳地嗅到了商機。重慶有喝「壩壩茶」（方言，即「蓋碗茶」）的傳統，不過單價較低、環境簡陋，一般開在居民老區，做街坊生意，甚少見諸宣傳。但近日，重慶不少老茶館順勢翻新，在桌椅布景、茶具擺放方面做的小投資收穫了可觀利潤

傳統茶館多吸引當地村民，有的還安排傳統文化等主題課堂。（新華社）
傳統茶館多吸引當地村民，有的還安排傳統文化等主題課堂。（新華社）

位於重慶觀音橋的「小北壩壩茶」以前主要售賣蓋碗茶，每杯10至20元（人民幣，下同，約1.4至2.8美元），以綠茶、紅茶為主，客人多是年紀較大的本地人。店主小北說，看到年輕人喜歡茶館打卡後，她便以竹簾、折扇等新中式元素重新裝修了店舖和院子，選品上增加了年輕人喜歡的花茶、白茶等，如今已成為當地小有名氣的「國風茶舖」，每日來打卡的外地遊客占比達到30%。

「趕上這波『網紅』的熱潮是我沒想到的。」小北說，最受歡迎的是「圍爐煮茶」套餐，也是店舖的主推款，因為其單價高、成本低、客流大，利潤還遠遠高於蓋碗茶。

重慶花市裡另一間茶館前，下午3點已有不少等位客人，老闆何先生一邊招呼新客，一邊為茶客們添水，忙碌得不可開交。兩年前，這裡還是一家寵物咖啡店，原店主經營不善，轉給了何先生經營茶館。「茶館的本質是館，在花市的溫暖氛圍裡煮茶、聊天，再逛逛花市，不失為一種好選擇。」何先生推銷道。

創新的茶品製作技藝與飲茶新方式，更加符合年輕人消費習慣的飲茶新方式。（新華社）
創新的茶品製作技藝與飲茶新方式，更加符合年輕人消費習慣的飲茶新方式。（新華社）

比起賣咖啡 更好賺

剛剛過去的冬天，像這間花市茶館一樣的「網紅」茶館在內地遍地開花。報導指出，不僅兩廣和閩南等常規飲茶區有穩定的消費群體，在西南二三線城市亦迅速火爆，茶客多以年輕人為主，價格也並不昂貴，人均30至80元（約4.3至11.5美元）就可以體驗一次「新中式下午茶」。

今年27歲的鄭嵐嵐是重慶人，近來從一名咖啡愛好者變成名副其實的「茶友」，常在朋友圈裡晒各式茶館打卡拍照。她說，川渝地區的傳統茶館曾是長輩們專屬的煙霧繚繞「麻將室」，茶具也非常簡陋，一個普通的玻璃杯泡一些本地茶葉，半小時就涼了，對年輕人毫無吸引力。不過從去年開始，多家網紅茶館如春筍般開業，氛圍溫暖、茶具精緻，比咖啡館更加「出片」。

一茶館內坐滿了煮茶的年輕人。（中新社）
一茶館內坐滿了煮茶的年輕人。（中新社）

開在重慶市渝中區老街的咖啡館「壹蕉」，店主小樹（化名）花費近十萬元購置全自動咖啡機、摩卡壺等各種咖啡工具。店舖曾定位為「社區咖啡館」，去年秋末，她嗅到「煮茶」的商機，立即推出138元的「圍爐4人套餐」和88元的「圍爐2人餐」，生意意外地火爆起來，客人喝咖啡還需要排隊等號。

小樹坦言，圍爐煮茶因為設備便宜，比咖啡投入更小，因此利潤更豐厚。如今小樹將自己的咖啡店改為「茶咖館」，並配備了全套中式茶具，藤水壺、紙燈籠、竹編點心盤、高腳小碟子、手工竹提籃、甜品架一應俱全，方便消費者拍照發圈。

高端套餐 人均400元

重慶濱江路上的懸崖餐廳「高邊美宿」，人均價格約400元（約57.8美元）。去年春天推出售價299元（約43.2美元）的3至4人圍爐下午茶套餐後，熱度持續升溫。餐廳經理小赫說，自餐廳推出下午茶套餐後，晚餐預定也火爆起來，「許多客人下午煮茶，晚上就在這裡用餐了」。餐廳計畫近日推出「下午茶+晚餐」套餐，預估人均400到500元。

「來我們這裡消費的人群，大多是喜歡我們的餐廳氛圍，也願意嘗試中式下午茶+西餐晚餐的獨特搭配」，小赫說。不過，價格昂貴的「中式下午茶」選品更為豐富，不僅可以圍爐烘烤紅薯、玉米、龍眼、紅棗、柿子、瓜子等零食，還能搭配棉花糖、板栗、年糕、豆腐等。茶的品類除綠茶、普洱、陳皮、烏龍，還包括時下熱門的奶茶、熱紅酒、自釀果酒、冰糖燉雪梨。

而今年的「五一」小長假，煮茶又有了新解。華夏時報報導，南京街頭茶館紛紛推出「圍爐冰茶」。受到氣溫回升等時令影響，圍爐煮茶熱度迅速下降，為續接「圍爐」熱度，店家將圍爐的火換成了冰，用冷泡茶替代煮茶，甜品、果盤取代烤紅薯、烤板栗，再加上食品級乾冰烘托氣氛，「圍爐冰茶」就成了夏季版的「圍爐煮茶」。

南京茶館在今年「五一」黃金周期間推出的「圍爐冰茶」。（取材自華夏時報）
南京茶館在今年「五一」黃金周期間推出的「圍爐冰茶」。（取材自華夏時報）

充滿儀式感 打卡聖地

文匯報報導，對年輕人來說，到茶館喝茶除了可以拓展社交生活，還多了能打卡的「儀式感」和情趣。

一張原木色桌几上，或架著一個帶鐵絲網盤的炭爐，茶壺、水果、零食等都進行了精巧擺盤；或是一套精美的茶具，配以書法、團扇、燈盞、油紙傘等道具進行裝飾，增添了幾分古色古香。而每張鋪滿的桌子背後，都充滿儀式感。許多年輕人的第一口茶一般都是「朋友圈」先喝，「出片」成為茶經濟忽然火爆的重要緣由。

何先生將自己的茶舖開在花市裡，不僅吸引了茶客，更將許多花友發展成為茶友。今年27歲的王琳已經連續幾個周末在這裡度過：「這裡氛圍舒適，很適合與朋友小坐閒談。不同的茶還搭配了不同的器皿，茶點也很有趣，好吃又好看，我經常拉上閨蜜來這裡打卡」。

在王琳的朋友圈裡，曬花、曬茶已經成為日常標配。「從布置到煮茶再到品茶，都是賞心悅目的事情」，王女士和她的朋友們，正在用自己的方式營造「慢生活」的氛圍。此間雅趣，值得細細感受，茶文化就在這一張張精緻的打卡照片、視頻中，走入年輕人的生活。

煮茶文化熾熱，也有年輕人開始在家中實現「煮茶自由」。報導指出，在多個線上購物平台，陶製茶壺、炭爐、電陶爐、烤網、竹編椅子等裝備熱銷。「95後」女孩劉戀就買了電陶爐，還有糍粑、板栗、拇指玉米、棉花糖等烤食，今年春節和家人一邊「圍爐煮茶」，一邊看春晚。

民眾在茶館裡拍照打卡。（中新社）
民眾在茶館裡拍照打卡。（中新社）

帶動茶經濟 茶具熱賣

在購物平台搜索「圍爐煮茶」，各種各樣的煮茶器具、炭火桌、茶爐等足足有上千項，價格約百元。江蘇宜興一陶瓷企業負責人說：「我們原來主要生產酒精燈煮茶器，但2022年炭火類煮茶器需求明顯上升，佔比從10%增長到70%」。此外，九陽等家電品牌針對圍爐煮茶場景推出了雪平鍋、贊橙杯等創新炊具和小家電產品。

在茶館裡煮茶的年輕女孩。（中新社）
在茶館裡煮茶的年輕女孩。（中新社）

不僅如此，茶具類的直播間也非常火爆，許多景德鎮的商家在各大直播平台開通直播，「取壹柴燒」店主薛祥說，自己經營淘寶店近十年，生意一直不溫不火，茶具的銷售以線下為主，不過隨著茶經濟火爆，越來越多的顧客通過網絡搜索到自己，他索性開了直播。

「基本上什麼火我們就賣什麼，電視劇『夢華錄』播出的時候建盞賣得好，冬天開始是陶製茶壺賣得好，此外我們店裡的一些柴燒茶杯、公道杯也是常青產品」。茶具的價格豐儉由人，一把陶製茶壺有幾十元到上千元不等，滿足不同的茶客需求。

在茶館煮茶，也能體驗生活中的「煙火氣」。（新華社）
在茶館煮茶，也能體驗生活中的「煙火氣」。（新華社）

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