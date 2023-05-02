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經濟「向死而生」新表現 淄博燒烤的啟示錄

香港特派員／李春
2023年3月31日，山東淄博，一家網紅燒烤店。（取材自南方周末/視覺中國圖）
2023年3月31日，山東淄博，一家網紅燒烤店。（取材自南方周末/視覺中國圖）

山東省淄博燒烤走紅網路，有效帶動了當地「吃住行遊購娛」產業快速增長，當地財政收入也在好轉， 當然也引來不少吐槽。淄博並未因此被淹沒在流量之中，反藉由「降溫」逆勢操作，盼創下讓「網紅」變「長紅」的先例。

「淄博燒烤」是衝上中國大陸網路熱搜的議論，「五一去淄博吃燒烤嗎」是大陸民間近期熱門話題。淄博是地處魯中山區與華北平原接合處的小城，不算偏僻也本難熱鬧；燒烤在大陸已成類似台灣夜市，是市井飲食潮流，但「淄博燒烤」卻一時火爆，成了跨界現象，當然也成特殊經濟現象。

如要簡單介紹「淄博燒烤」，要用當地人說的「燒烤三件套」，即「烤爐+小餅+蘸料」。這「三件套」的背後主角是肉，肉在哪裡都可以烤，淄博人發明了隨街可擺放的烤爐，可以夾肉捲肉而吃的小餅，還有談不上多高深的蘸料。

官民聯手 擺脫資源枯竭

這「三件套」任何地方都能有，但其背後另有誘客三招：政府和當地人奉客至上、治安良好、價格平實永不欺客。代表作是當地文旅局長上網演示「燒烤三件套」吃法：把小餅對折再對折，蘸上特料再展開，放上肉串和小蔥，捲起來咬上一口就一輩子滿足。

有了這「三件套」和誘客三招，「淄博燒烤」慢慢成了一種旅遊現象，據說淄博火車站日發送旅客逾8萬人，是小城奇蹟；接著因全國網紅打卡，成就一種文化現象；最後人進來、錢留下，成了一種經濟現象。

看「淄博燒烤」，其實還得研究歷史，因為會發現這是一個「死過兩次」的城市，於是這座從中可縷出向死而生的經濟現象。

在歷史上，淄博是戰國七雄之一齊國的都城，山東號稱齊魯大地，那魯是今天孔子家鄉曲阜代表的魯國，齊的中心正是後來山東人也不大提的淄博，當年齊國雖經濟文化發達，卻因種種不成器，被更強大的秦國不費一刀一箭滅了，以學宮為平台的諸子百家連帶衰落。

淄博後來雖然吃不了歷史老本，但可靠山吃山，因其周邊有礦，北邊是油氣資源，曾納入山東勝利油田，中部南部有鐵礦、煤礦、鋁土礦，還有耐火黏土，於是小礦特多，還發展成陶瓷和琉璃之都。千年之後特別近半世紀之後，礦產採盡，跟北方諸多城市一樣，成了「資源枯竭型城市」。

食客用小餅捲起蘸了蘸料的肉串和小蔥。烤肉配小蔥捲餅是淄博燒烤的獨特吃法。（新華社...
食客用小餅捲起蘸了蘸料的肉串和小蔥。烤肉配小蔥捲餅是淄博燒烤的獨特吃法。（新華社）

救活房地產 成市場異數

從這些歷史來看，「淄博燒烤」是淄博人不屈不撓，經濟向死而生的新表現。經濟界對此有好多議論，其中之一是以舉國體制救而未活的房地產。

大陸房地產現狀有大陸國家統計局最新數據可考，而淄博市新聞辦公布當地第一季房地產市場數據，今年前三個月全市新建商品住宅網簽面積大增，達120萬平方公尺，年增61.9%；商品住宅網簽均價每平方公尺人民幣8020元，年漲3.1%。有房地產研究報告說，淄博今年樓市表現，在大陸三四線城市中最熱，成了房地產市場異數。

這當然不是因為各地民眾去吃「淄博燒烤」，順手買套房，而是當地經濟帶熱，當局又開放政策，當地和周邊買房者日多。由淄博房地產，還帶出更多經濟研究，其中經濟學家李迅雷關注的是流量。

市場主導 政府順勢而為

李迅雷近日有篇大作引起討論，題為「從淄博燒烤熱再論流動創造價值」，由淄博燒烤熱引出流量概念之議，說中國大陸貨幣政策對通膨已鈍化，對經濟領域的流動性改善作用也有限。現在要靠消費推經濟，要看另一流動性即人的流動性，出行人數大增，才有經濟回穩向上。

李迅雷文中的結論是要形成新發展格局，保持內外流動性暢通很重要，這就需要發揮好市場在資源配置中的決定性作用，政府部門更多採取支持和引導好資金流、物流、人口流和資訊流的舉措，順勢而為，疏導而非堵截。

大陸經濟現在進入相當複雜的局面，不論是通縮和通膨之爭，是已經爆發的地方債務危機，還是出現「流動性陷阱」，是就業困難特別是青年就業已現社會危機，甚至墜入「流動性陷阱」，每一種爭論，後面都可能有大陸經濟的一種危局。於是，觀察「淄博燒烤」還可引出更嚴肅思考，是大陸經濟如何向死而生了。

山東淄博文旅局推出「燒烤專列」。(取材自齊魯網)
山東淄博文旅局推出「燒烤專列」。(取材自齊魯網)

沒被流量沖昏頭 讓「網紅」城變「長紅」城

中國新聞組／整理

正當中國各地和媒體如火如荼探究「淄博熱」的原由，多個城市跟進模仿之際，淄博卻主動為這股熱潮「降溫」，由官方發信請遊客錯峰出行，還推介濟南、青島、泰安、濟寧等山東兄弟城市的風光。這波反向操作不僅沒有「勸退」人潮，反而將遊客的好感度一下拉滿，也讓人看到淄博成為頂流的「密碼」，引發更多思考。

一家燒烤店的燒烤師傅將烤好的肉串遞給同事。（新華社）
一家燒烤店的燒烤師傅將烤好的肉串遞給同事。（新華社）

客流超量 官方發勸退信 

新華社報導，對於2023年的「五一」黃金周假期，4月16日，山東省淄博市先發布告誡書，提醒告誡各賓館酒店、飯店餐飲、交通運輸、景點景區、燒烤商戶等行業依法明碼標價、誠信經營。4月26日再發出「致廣大遊客朋友的一封信」，指「五一」期間淄博中心城區的酒店已基本售罄，客流量已超出接待能力，建議遊客錯峰出遊。

在這封「勸退」信中，淄博又將大家的注意力引向山東的其他城市，熱情推介濟南、青島、泰安、濟寧等省內城市：「美景美食不止淄博，好客山東應有盡有」。報導形容，這封「勸退」信，給火爆的淄博燒烤潑了一盆「冷水」，但有網民說「看完以後更想去了」，尤其推介山東兄弟地市一個不落，這樣的操作讓遊客好感度一下拉滿。

報導認為，假期的旅遊市場，一些欺客宰客行為傷過多少遊客的心，殺雞取卵、趁火打劫，讓許多曾經的「網紅城市」曇花一現。但淄博沒有走老路。

山東淄博文旅局推出「燒烤專列」，包括高鐵、公交等交通方式，便利遊客出行。(取材自...
山東淄博文旅局推出「燒烤專列」，包括高鐵、公交等交通方式，便利遊客出行。(取材自齊魯網)

謀畫降溫 避免失序發展

從3月初「淄博燒烤」出圈以來，淄博在社交媒體上已持續火爆近兩個月。但聚光燈下，更可能把城市的某些不完美無限放大，瞬間就從流量高峰跌落。但是，淄博保持著一種難得的敬畏。淄博沒有被流量沖昏頭腦，迅速行動，提前預判可能出現的風險，練好內功，並著眼於長遠發展，更珍視城市品牌，開始謀畫「降溫」，可謂「人間清醒」。

報導說，淄博市場監管部門對燒烤店進行專項檢查，公安增派執勤人員加大巡邏密度；推出「燒烤專列」並在火車站安排志願者，為往返旅客提供相關諮詢服務等。提升遊客燒烤之行滿意度和舒適度後，為讓燒烤帶來的客流留下來，34家A級景區推出「免費開放日」活動，人社局官微推介個人創業就業扶持政策，能想到的配套幾乎一個沒落。

其實，為吸引年輕人，淄博這些年下足了功夫。包括舉辦啤酒節、音樂節等盛會，「天空之橙」、水晶街、鍾書閣等「網紅」打卡地更是名聲在外。此後又創建多彩活力的青年創業友好型城市，主動出擊營銷城市，出台了一系列人才招引政策，在大學生群體中成功「種草」。

於是，淄博不再執著於宣傳燒烤，而是聚焦提升城市品質。比如，通往淄博八大局便民市場的道路坑洼不平，為方便遊客「打卡」，三天就修好了一條路；江蘇蘇州男子預訂了「五一」淄博的酒店，隨後被通知到店只用付一半，原因是淄博政府限價，「五一」旺季酒店「坐地降價」聞所未聞。

其實不久前，淄博就給全體市民寫過一封信。倡議市民讓利於客，堅持誠信守信互信，依法規範經營，杜絕欺詐行為；讓路於客，科學規畫出行線路，優先選擇公共交通，盡量減少扎堆擁堵；讓景於客，合理錯峰出遊，把更多當地熟悉的景色，留給節假日遠道而來的遊客。在淄博官方的帶動下，淄博市民的城市榮譽感自豪感油然而生。

當然，也有一些網民在網上吐槽，很多淄博人會在評論區道歉，還有淄博網民表示自己出錢，賠給受損失的網民。監管部門也迅速解決問題。人們由內而外匯聚成一股力量呵護這座城市，這不僅需要淄博官方與市民齊心，也需要大家「聽勸」，奠定讓「網紅」變「長紅」的城市發展基礎。

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