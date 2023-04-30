不戀愛、不結婚、不買房、不生孩子…中國的四不青年

年輕人的社交，越來越傾向互相陪伴但又互不打擾，圖為示意圖。(新華社)

中國互聯網近期流行一個新詞「四不青年」，指的是不談戀愛、不結婚、不買房、不生孩子的年輕人。由於社會競爭激烈與經濟壓力沉重，越來越多年輕人選擇了這樣四大皆空的生活方式。

初中沒畢業的令狐昌冰來自貴州，14歲時就離開家鄉，他曾在浙江溫州、山東青島及雲南等多個城市打工謀生。

自由亞洲電台報導，令狐昌冰在2022年「潤」（英文「run」的諧音，意指離開）到美國，今年23歲的他，回憶起疫情 前在中國的生活，他說，自己並不是不想找對象、買房、結婚、生子，而是根本就沒能力去實現這些目標。

沒錢社交 後續更別談

在他看來，「四不青年」並不是哪裡都有，外來人口少的地區相對就很少。比如他的家鄉屬於中小城市，很多年輕人18歲就結婚成家，房子也不是問題。而越內卷化、競爭越激烈的城市，「四不青年」的現象越多。

令狐昌冰說：「我在中國的時候，如果要去交女朋友，我是沒有時間的，因為我要上班，從早上八點鐘上到晚上十點，有時可以上到11、12點，每個月休息時間又少。上班的工資其實也不是很高，也沒什麽經濟能力去消費、去跟朋友出去玩之類的。沒朋友就沒社交，沒社交就沒後續的那些東西，至於說房子，那就根本不想了。」

都市裡「內卷」的打工生涯也曾讓令狐昌冰一度處於類似抑鬱症的狀態。有兩年時間，他就選擇回家徹底「躺平」。他爸爸問他，為什麽不出去工作，他稱：工作了也餓不死吃不飽，「我現在也是餓不死吃不飽，有什麽差嗎？」

過去三年，中國在疫情封控之下，經濟增速幾乎降至近半個世紀以來的最低水平，而城鎮青年人的失業率也創歷史新高。選擇「四不」的情緒也隨之在不斷累積，並在疫情期間集中爆發，成為一種無聲而又絕望的反抗。

結婚、生子、買房…從什麼時開始，這些人生大事成為當代年輕人的負擔。（香港中通社）

房貸重擔 嚇退年輕人

比令狐昌冰年齡稍大的J先生，來自甘肅。他大學本科畢業後，因工作原因住在成都，從事建築行業。他說，開始明確並堅定要做「四不青年」 ，就是在疫情期間。

「2022年，隨著中國疫情管控的升級，我經常能在網上看到一些因為負擔不起房貸而發生的慘劇。比如，有跳樓或者斷供的事情。在我身邊，也有朋友因為當年樂觀地認為房價會漲而買了房子，結果這兩年因為收入驟降導致房貸也變成了一個非常沉重的負擔。」 J先生說，為了避免沉重的經濟壓力，他決定不買房。

結婚養兒 怕掏空父母

作為獨生子女，J先生還需要考慮到父母養老問題，而結婚、買房、養孩子勢必會掏空父母僅有的那點積蓄：「如果作為子女，沒有辦法給他們提供一個更好的生活條件，那麽能幫他們減輕負擔，對我來說也是有意義的。」

近年來，中國的經濟發展一直在走下坡路，也令J先生對未來充滿擔憂。尤其這兩年，工資沒漲，物價卻一直在漲，每月幾千塊的收入只夠他的日常開銷。

「中國的經濟發展速度減緩，這是一個不爭的事實。未來我不確定我的收入是否還會像過去的70後、80後那樣越來越高。所以，不買房子、不結婚、不要孩子、減少花銷，對我來說是目前的最佳選擇。」J先生說。

不乏海歸 回流宅在家裡

報導指出，中國的「四不青年」其實來自於不同的社會背景和階層。在各方面的競爭壓力不斷加大之下，他們都不約而同地選擇了這種四大皆空的生活方式，其中不乏很多條件優秀的「海歸」。

根據中國教育部 發布的數據，疫情之後，海外留學生出現了回流趨勢。2021年，回國就業的學生首次超過百萬。同時，「麻省理工碩士進發改委」、「哈佛博士後去街道辦」 這樣的消息，也不時出現在中國媒體上。

畢業於北大中文系的德國漢堡大學在讀研究生黃意誠表示，他就有很多同學從美國常春藤名校畢業回國後，成了基本是宅在家裡的「四不青年」。雖然有出色的教育背景，但在中國經濟滑坡、失業率高企的內卷環境下，他們也很難找到自己的位置。

網路呼叫「搭子」 年輕人社交新流行

「尋找學習搭子，能學到圖書館關門的那種」，近日，年輕人需要搭子的話題引發熱議，網上的討論裡充斥著在互聯網呼喚同伴的聲音。

上觀新聞報導，搭子是一種新型社交關系，包括但不限於飯搭子、旅遊搭子、咖啡搭子、運動搭子、追劇搭子等，主打的就是一種垂直細分領域的精準陪伴，也被稱為是親密關係的平替。

口味相同的人們組成「飯搭子」，這樣既能夠解決獨自吃飯只能吃到單一菜品的弊端，也能夠共同分擔成本，做到花最少的錢吃最多樣的菜；飲品店推出的「第二杯半價」，兩人個喝比一個人更划算時，「奶茶搭子」便能夠挺身而出，一起享用第二杯半價的奶茶；考研過程漫長而枯燥，搜集資料分身乏力時，「考研搭子」的存在既能夠為枯燥的考研路增添一份陪伴，也能夠在共享資料時緩解壓力。

DT財經《2023搭子社交小報告》顯示，在的1431份答卷中，有95.8%的受訪者表現出了對這種陪伴型社交的需求。可以說，「搭子」儼然已經構成了當代年輕人的精神支柱。

越來越多年輕人喜歡找「飯搭子」一起吃喝，不用刻意經營友誼，卻又能享受有人陪伴的感覺，示意圖。( 中新社)

相互陪伴 卻互不打擾

「搭子」的入選條件非常簡單，相同的興趣愛好、相似的口味、相近的取向偏好，都可能成為年輕人搭伴的原因。

不需要精神上的共鳴，更不需要費心維繫，不僅滿足了年輕人社交需求，同時也降低了維持關係所需要付出的時間、精力和情感等基礎成本。

「搭子」的流行反映出當代年輕人社交的一大特點：相互陪伴，但又互不打擾。

「還有什麽比飯搭子沒了更痛苦的事嗎？」「飯搭子離職了，比失戀還痛苦」、「工作苦可以堅持，飯搭子沒了是真的會破防」、「朋友沒了可以再交，牌搭子魅力我去哪裡找」…，網上一搜，與搭子相關的話題令大眾發覺，萍水相逢的搭子關係並不是想像中的那麽淺薄，不僅能夠互相幫助，還能共同實現需求，甚至搭子關係還能轉化為親密關係。

都市男女 「對象預備役」

據三聯生活周刊調查，當和搭子辦的事越來越多，就無法避免情感上的越來越親密。憑什麽同樣精準陪伴、分享情緒，有些人就是朋友，有些人只能稱為搭子？搭子既是緩解寂寞的短暫止痛藥，又相當於都市男女的「對象預備役」。無論是飯搭子、健身搭子還是嘴搭子，搭子的盡頭要麼是轉正，要麼是由於一方找到了轉正的人而相忘於江湖。

相親太多次都無果，有網友開始抵觸相親，轉而尋找飯搭子來打發周末的時間。「如果相親是一場絕對會有輸贏的競技，那麽搭子就是友誼賽，吃飯第一，看不看得上都沒關係」。

有一次，搭子群裡有個男生問有沒有人想去釣魚 ，北京的Riri沒多想就去了。「其實我根本不會釣魚，但搭子的好處就是，你不用真的會什麽，只要一起玩高興就可以。」