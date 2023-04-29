玩冷兵器、拍短視頻圈粉百萬 現實版「女俠」

在所有兵器裡，張含亮對劍情有獨鍾。（取材自微博）

快速上步、迅捷揮劍、利落轉身……武俠劇中，女俠的出場往往伴隨著激動人心的音樂和出神入化的功夫。如今，這些元素都出現在武術博主張含亮的短視頻中。她因玩冷兵器圈粉百萬，被網友稱為「現實版武俠小說女主」。

刀叉劍戟、槍棍鞭斧……張含亮的視頻總是「充滿殺氣」。

環球人物微信 公眾號報導，2019年，短視頻行業興起。因為從小習武，張含亮希望藉助短視頻宣傳武術。

於是，她開始拍攝第一條展示視頻。「我把手機架起來，對好焦，然後對著鏡頭打了一套拳。」視頻中，張含亮身穿紅色上衣、黑褲子，扎著麻花辮，在空曠的場地上打了一套通備八極拳，拳拳皆盡全力。短短15秒的視頻，發布後立刻收穫上萬點贊。不少網友感嘆道：「這紮實的基本功背後要流多少汗水！」

很快，她開始嘗試融入冷兵器和多運鏡的視頻內容。

「從小父親和哥哥們就教我使用一些冷兵器。會耍大刀，同樣我就能使用一些差不多長度的長兵器，比如方天畫戟。有些兵器是相通的，所以很容易上手。」張含亮說。

即使是用熟悉的兵器，拍視頻前，她還是需要花費大量時間準備——小作品從策劃到拍攝完成，需要花費一周左右，大製作有時候需要一個月。遇到不夠擅長的兵器，她會提前練習。「比如軟兵器，像流星錘等，很不好控制，如果不提前練習，容易一不小心就把自己纏住。」

耍戰刀 全網播放200萬次

那麼，從哪兒能搞到這麼多兵器？

「想方設法。」張含亮說。從2021年開始，她就想拍攝一期「中國刀」的視頻，展示中國歷代戰刀。她先在網上搜索，但買不到想要的刀，只好拖各種關係，去找歷史遺落的戰損刀，再進行鍛打研磨。

去年，張含亮前往浙江龍泉。龍泉，古稱龍淵，以龍泉青瓷、寶劍聞名於世，鑄劍歷史非常悠久，湧現出一批技藝高超的鑄劍大師。

張含亮先與當地博物館取得聯繫，借到可以使用的兵器後，又找到有名的鑄劍大師，來復刻其他朝代的戰刀。「幾個月才能復刻出來一把刀。」

今年3月，「中國刀」主題視頻終於製作完成。張含亮依次展示了漢代環首刀、長兩米多的斬馬刀、唐代橫刀、宋代七星刀、元代馬刀、明代盾牌刀等。視頻上線後，全網播放量突破200萬。網友們紛紛被張含亮英氣逼人的刀法吸引，直呼：「太颯了！」

張含亮正在學習鑄劍。（取材自環球人物微信）

張含亮希望藉助短視頻宣傳武術。（取材自環球人物微信）

愛舞劍 對鏡子練上萬遍

在所有兵器裡，張含亮對劍情有獨鍾。

「小時候看很多武俠劇裡的君子和英雄，都是佩劍的。我覺得劍象徵正義，又很輕巧，攜帶非常方便，走到哪裡都可以練。」

在舞劍的視頻下方，總會有網友稱張含亮為「女俠」。能夠擁有瀟灑的劍法，是因為她下了很大工夫去練習。從簡單的劍花開始，再到招式、招法和身形，她對著鏡子練了上萬遍。

張含亮能練出一身好功夫，離不開家庭的熏陶。她出生於甘肅 省天水市一個武術世家。小時候，她留著短髮，經常和一幫男孩子爬樹、捉魚，或者模仿諜戰片，帶領男孩們跑來跑去。

她三四歲時，家裡有很多武術學員。「我晨起的鬧鈴，就是學員們在院子裡練功的聲音。」

彼時，張含亮總趴在窗戶上看學員們練習，覺得「武術好厲害」，從那時起就在心中種下習武的種子。

五六歲時，她的天賦漸漸顯露。父親在教學時，她總在旁邊跟著比劃，學著學著就能模仿出動作。家人們都很驚訝，覺得她不僅對武術招式很敏感，協調性也特別好，於是開始教她一些基本功。

她紮紮實實地練習了三年基本功，九歲那年，前往武威市體育運動學校進行專業武術學習。

每週一到週六，她按照學校的時間安排，早上五點半出早操，練到七點多，吃完早餐後去上文化課，之後繼續訓練一下午。

一次，教練讓隊員們練習跳台階。「那個台階應該有近一米，以我當時的身體素質是跳不上去的。因為是水泥台階，感覺撞到上面皮肉都會開花，我心裡非常恐懼。」張含亮回憶道。

彼時，教練在旁邊督促大家，要求所有學員必須完成這一動作。

張含亮只能憋足了勁，使勁往上一跳，結果小腿骨兩側狠狠磕到了台階沿上，皮全掉了。「當時我坐在地上就開始哭，心裡有點埋怨和賭氣。」

教練沒有安慰她，反而很嚴厲地對她說：「你連這點苦都吃不了，那就捲鋪蓋走人。」

當時，張含亮彷彿承受了當頭一棒。從那天起，她開始變得堅強起來，也更加注重提升技術。

「受傷是因為訓練不夠充分，那我就不斷提高技術。經過這麼多年，我也逐漸形成習慣，不太在意傷痛了。」張含亮說。

練苦功 烈日下跑20公里

最讓張含亮記憶猶新的，是在極端天氣裡訓練。

「武術講究冬練三九，夏練三伏。」當時，她和隊員們要在午後烈日照射下跑20公里。操場有水龍頭，每次跑過時，她就拿水龍頭把自己從頭到尾澆一遍。

「雖然很不健康，但我已經燥熱到沒法往前跑了。」張含亮回憶道，「跑完之後，我的衣服和褲子像剛從熱水裡面提出來一樣，甚至連鞋子裡都是汗。」

不僅如此，冬天訓練時為了減少阻力，她只能穿一層薄外套，腳上穿一雙練功鞋。寒風刺骨，風吹到臉上就像針扎一樣。即便如此，她還是堅持了下來。

進入體校兩年後，張含亮獲得一次參加市級武術比賽的機會。

原本，她沒有參賽資格。「當時想要參加比賽，必須會練徒手拳和一件兵器。」她與同期進入體校的隊員們，因為年紀小，都沒有正式開始學習如何使用兵器。在選拔參賽運動員 時，教練對著年紀尚小的隊員們說：「你們這幫小孩要好好練啊，等到你們也能練好一個兵器的時候，就有資格參賽了。」

當時，張含亮大膽舉手，站出來說：「教練，我會！」

教練問：「你會啥？」

張含亮沒有猶豫，當著大家的面展示了一套劍法。這讓教練十分驚訝。

原來，她每天晚上吃完飯後，都會找到師兄，幫他刷碗，希望師兄能教給她一套劍術。「我每天晚上學一點，漸漸地就掌握了。」

因為日積月累的努力，張含亮爭取到這次參賽機會。

面對各區選拔出來的優秀運動員，她雖然十分緊張，但發揮出色，最終獲得了第三名的好成績。「當時覺得特別開心，我進專業隊才兩年左右，能拿到獎很有成就感。」

此後，她又多次參加市級、省級和國家級比賽，13歲獲得甘肅省女子劍術冠軍，17歲獲得全國性武術比賽的女子劍術和女子槍術冠軍。

張含亮正在壓腿。（取材自環球人物微信）

談動力 習武能踏實認真

大學畢業後，張含亮選擇留在甘肅，當一名武術教師。

起初，看到這位「年輕漂亮的小姑娘」，很多學生不敢相信，「她竟然是我們的武術老師？」隨著教學的開展，學生們都被張含亮的「反轉」魅力所吸引。她不僅很有耐心，而且在教學時善於將每個動作拆分，再一點點教給學生。

除了在中國國內教學外，張含亮經常出國弘揚武術文化。2015年，她受空手道協會邀請，第一次獨立前往俄羅斯講學。

彼時，她又小又瘦，一走進訓練場地，看到清一色身穿空手道服的「壯漢」，「他們的氣場和能量很強，看起來對走進來的這位師父有點失望」。張含亮沒有因此慌亂，先淡定地介紹了這節課需要學習的內容，然後立即展示了一套拳法。她腳下生風、動作行如流水，結束的瞬間贏得了全場的熱烈掌聲。

談及習武的動力，張含亮說：「武術本身充滿無限魅力，你越挖掘，越能體會它的味道。」