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中國「馬戲之鄉」女演員之死 曝雜技暗黑面

中國新聞組／整理
孫姓女演員和丈夫張凱進行「空中飛人」表演。 （取材自微信）
孫姓女演員和丈夫張凱進行「空中飛人」表演。 （取材自微信）

一位女演員之死，暴露雜技演出的多個暗黑環節。高空表演者每次用生命表演、異常辛苦，但報酬並不高。有人感嘆「麻繩專挑細處斷，噩運只找苦命人」。若能及早層層把關，她或許能逃一死。

安徽省北方宿州市埇橋區蒿溝鄉尹樓村15日一場雜技表演，一對夫妻演員正演出「空中飛人」，女演員因失手，當場從高空十公尺墜落至舞台身亡。

★無保護措施 當成賣點

主辦方不僅以「無保護措施」當表演賣點，還疑將事發原因導向「情殺」企圖卸責，引來輿論撻伐。為何即便在有百年歷史的「中國馬戲之鄉」表演仍會發生這樣的悲劇，也引來究責聲浪。

聯合新聞網「轉角說」報導，事發當晚，當地正在舉辦「文冠花文化旅遊節」，活動由宿州市一個家庭農場「尹居源種植家庭農場」舉辦，並與安徽亞西演藝傳媒有限公司簽約合作，該公司安排由關係為夫妻的38歲男演員張凱及37歲的孫姓女演員，在當晚的開幕式中進行特技表演。據資深雜技演員事後說，這種表演在業內稱為「綢吊表演」。

當天晚上8點53分左右，兩人在高空演出時，孫姓女演員從高空摔落至舞台上受到重傷，嚇得群眾驚呼連連。現場工作人員立刻撥打120、由救護車緊急送往宿州市第一人民醫院搶救，但仍在當晚11點左右宣告搶救無效死亡。

直至18日晚間，安徽宿州埇橋區才發布通報指出，安徽亞西演藝傳媒有限公司在演出之前並未按照有關規定履行報備、審核批准的手續，屬違規演出；演出過程中未提供安全應急防護措施，更使用吊車來吊人表演、違反「建築機械使用安全技術規程」，認定操作不合規範。事件暴露出「蒿溝鎮黨委政府及區相關主管部門監管工作不到位」，將「汲取教訓，加強演藝市場管理」。

而事件目前善後的進度是，安徽亞西演藝公司因未通過合法程序演出、違反「營業性演出管理條例」規定而遭到處分；該公司也已與家屬達成賠償協議，將支付賠償金140萬元人民幣(約20.1萬美元)。孫姓女演員的遺體已被送回河南老家，張凱告訴友人，未來可能不會再從事雜技行業。

孫姓女演員與張凱為夫妻。（視頻截圖）
孫姓女演員與張凱為夫妻。（視頻截圖）

★埇橋1/3農戶 馬戲為生

報導指出，以往許多中下階層家庭讓孩子從小投入危險的雜技訓練，透過艱辛努力習得一技之長，以在社會上立足。埇橋的雜技和馬戲具悠久的歷史，1920年代，埇橋的蒿溝鄉、桃溝鄉、柳溝鄉一帶就出過許多雜技名人，也率先將動物表演融入雜技演出中。在埇橋馬戲發展的高峰期，當地近三分之一農戶靠馬戲為生，共有至少400家馬戲團，從業人員超2萬人。

孫姓女演員從高空墜落。（視頻截圖）
孫姓女演員從高空墜落。（視頻截圖）

2008年，埇橋馬戲藝術被列入國家非物質文化遺產保護名錄之中。這次發生意外的蒿溝鄉，更曾被中國雜技家協會賦予「中國馬戲之鄉」的美譽。

但百年的傳承不等於就是百分之百的安全。隨著意外發生後，演藝公司過去表演中未設置足夠安全措施的照片、以及違規紀錄也被挖出，包括在2021年3月12日，這家公司就曾因未經批准舉辦演、被安徽省亳州市文旅局罰款5萬元。

而引發撻伐的是這對夫妻表演開始之前，主持人特別強調「他們的表演毫無保護措施，我們要演就演真實的」做為表演賣點，還在表演現場喊出「只有不戴保護措施的，才是真的雜技表演」，也讓安全措施不足的問題再次浮上檯面。

孫姓女子墜落後倒地不起，丈夫張凱在身邊陪同。（取材自微信）
孫姓女子墜落後倒地不起，丈夫張凱在身邊陪同。（取材自微信）

★用生命表演 報酬卻低  

另外，意外發生後，尹樓村的黨總支副書記稱「本場表演是企業舉辦、與村無關」，被網民怒批為試圖規避監管責任。演藝公司言辭更是前後不一，先聲稱女演員已經脫離生命危險，然而在官方證實她不幸死亡後才現身回應，一度疑將事件解釋為情殺，稱出演的夫妻演員在上舞台演出前起了爭執，因彼此鬧脾氣而沒繫上安全扣，才導致意外事故的發生。

而事實上，兩人當天從中午到演出前，也陸續在社群平台上更新了三則動態，告訴粉絲「舞台已經搭建完成了」、「觀眾漸漸聚集，現場越來越熱鬧了」，從視頻中並未看見異樣。張凱在事後也否認了演藝公司的說法，斬釘截鐵地說，「我們並沒有吵架，我們一直都很幸福」。

他們的同事也證實，這對育有三子的夫妻感情十分良好，與演藝公司的形容恰恰相反。同事們表示，兩人時常一起在各地賣命演出、養家餬口。若無這場意外，這對夫妻原本能在表演結束後領取2000元報酬。網民紛紛惋惜說，高空表演者每次都用生命表演、異常辛苦，但表演者報酬並不高。「麻繩專挑細處斷，噩運只找苦命人」。

張凱和孫姓女演員這對夫妻過去的表演的照片，也陸續在網路上被貼出。報導說，其中在2021年，張凱在一場表演中將安全繩綁在太太腰間的畫面，網民轉述，當時張凱十分細心、看起來彼此恩愛，像是把身體的安全交給最信任的對方一樣。可惜的是，他再也沒有辦法幫太太繫上安全繩了。

江蘇省鹽城市建湖縣的雜技表演。示意圖，非當事人。（本報資料照片）
江蘇省鹽城市建湖縣的雜技表演。示意圖，非當事人。（本報資料照片）

●雜技須人與人配合 也須與道具配合

高空雜技表演本身有其危險性，雖然從業人員大多經過嚴格的訓練，但演出仍需高規格防護才能避免傷亡。許多網民追問，主辦場地有無安全保障？為什麼演員沒有配備安全扣或安全繩？地面為何沒有設置防護網或安全氣墊？

這時有業內人士跳出來解釋，「空中飛人」與「綢吊」表演中演員會有許多懷抱、翻滾等動作，若身上繫有繩子會直接影響動作施展，難以作出完整的表演，因此若無法作這類防護，關鍵就在其他的安全措施。然而當局是否設有明確的安全規範體系，以確保雜技演員的「人身安全」，仍是存疑。

中國雜技家協會副主席、著名雜技表演藝術家吳正丹也有同樣的觀點，她解釋，因纏繞動作和力量型造型居多，「空中飛人」表演通常是不繫保險繩，但是下方不可能不設置強大防護配備。她強調，在專業表演中若無保險繩，那就必須有安全網或安全墊、或助理演員在下面保護，無論如何都會有保護措施。

「雜技表演既是人與人之間的配合，也是人與道具間的配合。」吳正丹更批評，主辦方將「沒有任何保護措施」作為表演賣點是「非常無知」的行為。

一位資深雜技表演人士也批評了吊車吊人的做法。他表示，本次表演位於開放的室外場地，吊車升降的快慢與當天的風速密切關係、對安全性可能造成重大疑慮，因為難以評估當天表演的條件和環境。

針對這起事件，中國雜技家協會16日發布聲明「正視演出安全維護雜技工作者合法權益」呼籲，雜技從業者未來應加強雜技演員的恢復性及系統性訓練，並把雜技工作者的生命安全始終放在第一位。

中國高空表演意外事件不只這起。2020年8月1日，河南省28歲雜技演員李小穩至內蒙古呼合號特市表演，在高空揮舞著表演棍、踩著旋轉中的巨輪行走，當旋轉輪達到最高點時，她從八公尺高的飛輪摔落地面，因頭部重創不治。馬戲團事後僅支付家人3天的醫藥費用，團體負責人稱飛輪道具由其他單位承包，與其無關，同樣快速卸責，而當時也同樣是非法演出。

而近期再發生安徽宿州市演員墜亡事件，有業內人士解釋，由於中國專業學院或團體十分重視保護演員安全，也有嚴格的行規，因此在專業表演現場中類似事故並不多見；演員本身也應做好防護。但也有不少網民質疑，政府對馬戲雜技演出的監管已出現問題。

這起事件的原因仍在調查當中。但正如吳正丹強調，「各方都必須全面縱深地關注行業安全問題，以嚴格周全的細則措施維護雜技從業者和演出市場」。只是民營雜技團體太多、許多農村表演也都未按照行規進行，因此應該建立全國或省級統一的安全標準體系，除了有效監管，也能防範未來再有演員墜亡的憾事發生。

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