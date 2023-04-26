95後村支書小芳 打造「彩虹牆」暴紅

張桂芳說，拉開帷幕的小女孩就是她。（取材自中國新聞周刊）

「97年村支書小芳」爆火背後，是中國想建設農家庭院「方寸地」成為增收致富「聚寶盆」的企圖心。但如何吸引更多和「小芳」一樣有志有謀的年輕人長期在農村工作，是實踐庭院經濟的關鍵課題。

最近，村支書張桂芳在短視頻平台爆火，其中一個短視頻播放量超過7700萬，包括人民日報、新華社、央視等至少20餘家媒體報導或評論過她。張桂芳生於1997年，天津農學院畢業，24歲回到家鄉三家村，高票當選村黨支部書記、村民委員會主任。她帶領村民修路、鋪水管、清河道，建電影放映室，改變村容村貌，使三家村成為「彩虹村」、「網紅村」。

回鄉服務 就她一個

中國新聞周刊報導，三家村屬於河南 省鶴壁市山城區石林鎮管轄，位於太行山東麓與黃淮海平原之間的過渡地帶，三面環山，呈「箕」狀，村落地勢西高東低，面積約4.42平方公里。當地戶籍人口1420人，常住人口約400人，較出名的特產是小米和麵條。張姓人口約占村中總人口的90%。

回鄉前，張桂芳在天津工作，曾搞過培訓、民宿，屬於外人眼中比較「能折騰」的人。說起當村支書、村主任的經歷，張桂芳表示，回三家村屬於是「被說服」的，當時村裡、鎮裡給四、五個年輕人打電話，動員他們回鄉參選，只有她一個人回來了。「我爸說不要小瞧村支書這個工作，對人的鍛鍊是其他工作無法相比的」。

參選村兩委負責人當時有兩個條件，一是大專以上學歷，一是年輕。2020年12月，張桂芳高票當選村支書。次年年初，又在1052位村民參加投票中，獲得贊成票890張，高票當選村委會主任。外界質疑她「有背景」，村民說，她爸爸在打工，媽媽從四川遠嫁過來，沒有背景；石林鎮鎮長常瑞濤也說，張桂芳不存在「曲線入編」問題，現在是逢進必考，任何人都一樣。 一條短視頻讓「95後」女孩張桂芳「火出圈」。別看她年紀輕輕，已經擔任河南鶴壁石林鎮三家村村支書兩年有餘。（取材自環球人物）

讓三家村 變網紅村

三家村「一把手」是個年輕女孩，也有村民不服氣，期間不少委屈讓她好幾次都想不幹了。比如，有村民提出老人去世後要土葬，她說這事辦不了，結果這位村民半夜打電話罵了她十幾分鐘，「當時因為這個事，哭到一、兩點」。

真正讓張桂芳在鶴壁市出名的是打造「彩虹牆」，就是為村民粉刷牆壁、畫上壁畫。「彩虹牆」花費約人民幣10萬元（約1.4萬美元），當時村裡沒有錢，也是很多村民不支持、不理解，張桂芳先帶著村委的人實地去看其他地方的「彩虹牆」，再讓相關人員做出效果圖，「大家都覺得好，這才去做」。

事實證明，三家村「彩虹牆」繪製出來後，三家村成了「網紅村」。「彩虹牆」為三家村所帶來的名氣，還讓慈善組織於2021年7月村裡暴雨 成災時特別聯繫張桂芳捐贈了300多萬的物資，不僅幫助了三家村，也幫助了石林鎮，村民因此「喝上了乾淨的水，重新用上了電」。

暴雨救災 建立威信

常瑞濤說，張桂芳的工作能力很強，特別善用新媒體。多位村民說，在暴雨救災後，張桂芳在村裡有了威信，還為村裡修路、鋪水管、清河道、建電影放映室、籃球場…。一位老大娘就拉著她的手說，「小姑娘真能幹，下回還選妳」。 張桂芳在暴雨救災中的表現贏得村民認可。（取材自中國新聞周刊／受訪者供圖）

張桂芳還有一項本領，就是受得了委屈。近日有村民指責她是為了自己紅，才去流轉土地。流轉土地是指南瓜種植項目流轉的五、六百畝土地。張桂芳說，流轉的土地大部分是撂荒地，當然也有好的土地，流轉出去，帶動了就業 ，村民也有增收，不出村就能有就業崗位。

做到「敢爭」 帶村致富

張桂芳的工作繁雜多樣，其中一項重要工作是帶領村民致富。村民致富路大體可歸為三類，一是向上級爭取項目，二是招商引資，三是盤活村內資源。在向上爭取項目上，張桂芳做到了「敢爭」，而「彩虹牆」的名氣也讓領導更加重視村裡的發展。張桂芳覺得「我是年輕人，什麼都不要怕，一腔熱血來實現自己的夢想」。她的夢想就是將村子建設好。

隨著張桂芳走紅，年輕人回鄉話題引發不少關注。其實「90後」村支書已不鮮見，尤其年輕幹部有新「十八般武藝」，回村任職能夠利用直播帶貨、電商銷售、訂單農業等新模式，帶領村民尋求鄉村振興突破口。復旦大學新聞學院教授鄧建國認為，張桂芳很有擔當，加上村民不缺乏思變的願望，但缺乏集體行動的能力，張桂芳的出現就能帶領村民有所作為。

河南省鶴壁市山城區石林鎮三家村村支書張桂芳暴紅，她帶領村民經由美化家鄉及流轉土地等方式建設村子的過程，讓大家看到了三家村的改變。而今（2023）年，「庭院經濟」首次被寫入中央一號文件，文件明確提出「鼓勵脫貧地區有條件的農戶發展庭院經濟」，希望讓更多和三家村一樣脫貧的村落，能做出「小庭院大產業」，取得更高更持久的庭院農業經濟價值。

農家小院 充滿生機

中國經濟網報導，庭院經濟的概念是由中國經濟學家于光遠在1984年提出，過去近40年已取得長足發展。中國人民大學農業與農村發展學院副教授崔海興表示。庭院經濟是指農民以自己的住宅院落及其周圍為基地，以家庭為生產和經營單位，為自己和社會提供農業土特產品和有關服務的經濟。

近年，中國多地在推進鄉村產業振興過程中，圍繞「家」和「庭」，引導農民整合房前屋後的空餘土地、空閒資源，養殖雞鴨、種植果蔬，發展各具特色的庭院養殖、種植經濟，讓一個個農家小院充滿生機，證明庭院經濟以其形式多樣、適應性強的特點在農業經濟發展中日益發揮著重要作用。

種植葡萄 嘗到甜頭

比如，河北省張家口市宣化區知名種植大戶喬德生在庭院種植葡萄已幾十年，為擴大庭院經濟效益，他把家裡的葡萄園打造成精品葡萄採摘園，將農產品和旅遊服務結合，收入也節節升高。如今，喬德生所在的春光鄉觀後村已有幾十戶農民通過庭院式種植葡萄嘗到致富甜頭。宣化城市傳統葡萄園2013年還被聯合國糧農組織授予「全球重要農業文化遺產」保護試點。 宣化城市庭院葡萄園景觀。（取材自張家口新聞）

江蘇省連雲港市灌南縣新安鎮蘇口村養殖戶宋冬冬，則是利用房前屋後不到0.4畝的零星地塊，養殖豆丹（豆蟲，可食用），每年養殖豆丹3茬，每茬收入1.3萬餘元（人民幣，下同，約1883美元），全年增收約3.9萬餘元。像這樣利用房前屋後零星地塊進行養殖的養殖戶在蘇口村就有20多戶。

江蘇省啟東市合作鎮連片打造庭院經濟發展示範帶，既美化家園，也為群眾帶來經濟效益。該鎮無畏村民在帶動下種植金柚、女貞和溫室種植造型瓜子等，閒置庭院「綠」起來了，昔日髒亂差的農家庭院變得潔淨美。在在顯示庭院雖小，卻大有可為。

庭院經濟 有大潛力

多位受訪專家表示，庭院經濟是市場經濟、農業經濟的重要組成部分，小庭院將聯結大市場，並有望釋放大潛力。崔海興建議從四方面協調發力共同推動庭院經濟長遠發展：一是以現代科技為支撐；二是以特色產業為重點；三是以生態優先和綠色生產為方向；四是以一二三產業融合發展為引領。 江蘇省連雲港市灌南縣新安鎮養殖戶在尺量豆丹周期生長長度。（取材自財訊界）

有關專家表示，由於庭院經濟並非規模化經濟，初期都是農戶單打獨鬥，未來亟待政府出台鼓勵政策，給予貸款、財稅等優惠，提供技術等方面的支持和培訓等。

江蘇省南通市通州區農業資源局局長馬鋒認為，要加大對庭院經濟發展的扶持；鼓勵年輕人回鄉創業，通過人才回歸做出一庭院一特色；形成龍頭聯農帶農機制，做出小庭院大產業，取得更高更持久的庭院農業經濟價值。