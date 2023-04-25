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北京長峰醫院大火 燒出隱藏的「養老生意」

中國新聞組／整理
北京長峰醫院日前發生火災，人們從窗戶逃生的畫面震驚社會。(路透)
北京長峰醫院日前發生火災，人們從窗戶逃生的畫面震驚社會。(路透)

北京長峰醫院火災奪去29條生命，病患從窗戶逃生的畫面震驚社會。該院並不是老年病專科醫院，為何有如此多的老年住院患者？造成嚴重的死傷，背後的原因讓人懷疑。長峰醫院的背景也遭深挖，一條隱藏的養老生意浮出水面。

北京長峰醫院18日發生重大火災事故，造成29人遇難。其中，有26人是住院患者，60歲以上的有21人。

★醫養結合 游離監管外

界面新聞報導，至少從2019年開始，長峰醫院就與一家名為北京福康壽老年護理中心的機構合作，開展醫養結合業務。長峰醫院負責提供住院場所，福康壽中心則著力宣傳推廣，招攬生意。

根據「養老機構管理辦法」和推進醫養結合的相關指導意見，民政局、衛生健康等部門對醫養結合機構進行安全和質量監管。這意味著，長峰醫院和福康壽中心合作的醫養結合業務，雖然事實上已經運行至少三年多，但一直游離於監管之外。

不管是在醫院官網還是企業年報中，長峰醫院均未提及自己開展多年的養老業務，實際是由一家名為福康壽中心的機構在運作。

天眼查APP顯示，北京福康壽養老服務有限公司成立於2016年3月，註冊地位於北京市大興區舊宮鎮舊橋路25號院1-403，法定代表人為趙永傑，註冊資本為50萬元人民幣(約7.2萬美元)，經營範圍包括居家養老服務、健康管理、健康諮詢、會議服務、維修家用電器等。

該中心並無總院，網站上羅列七家分院連鎖運營。西紅門分院的圖片和地址指向北京同安骨科醫院康復科，望京分院指向北京惠蘭醫院，回龍觀分院指向北京回龍觀醫院（精神病醫院），紀廟分院指向廣濟中西醫結合醫院，西三旗分院指向北京龍城醫院，亦莊分院指向北京普祥中醫腫瘤醫院。岳各莊分院的圖片為北京長峰醫院外觀，圖片上可見長峰醫院的名字。

岳各莊分院介紹顯示，其地址為北京市豐台區靛廠路291號，與長峰醫院地址相同。廣告信息顯示，這家機構擁有150個床位，收費標準為4800-9500元/月。服務內容包括失能照護、康復訓練等，且提供臨終關懷服務。廣告中還上傳了岳各莊分院的圖片。一張內景圖顯示，房間內有兩張床、電視、衛生間等。

蹊蹺的是，福康壽中心網站裡有關岳各莊分院的資料和圖片等20日已被刪除。

報導指出，撥打福康壽中心電話詢問，對方一開始否認是養老機構，稱只是床位在醫院，有護理人員。隨後，其工商登記信息預留電話接通後，對方又稱，該機構屬於養老機構，只接收長期入住的老人，「半年或一年以上的」，並稱醫院和養老機構是各自獨立。進一步追問其與醫院的關係時，對方掛斷了電話。

隨後，諮詢另外兩家與福康壽中心合作的民營醫院，對方均表示可以提供失能老人的長期照護服務，但又否認是醫養結合機構。對於費用和報銷事宜，稱需要到醫院後面進一步再談。

北京長峰醫院收治大量病患，此為火災前工作人員將病床抬入醫院畫面。(GettyIm...
北京長峰醫院收治大量病患，此為火災前工作人員將病床抬入醫院畫面。(GettyImages)

★沒有備案 恐屬黑機構

福康壽中心真是一家養老機構嗎？它與長峰醫院開展的所謂醫養結合運行模式，又是否合法？工商登記信息顯示，北京福康壽養老服務有限公司經營業務範圍包括居家養老服務，但在民政一體化服務平台「全國養老機構信息查詢」系統檢索，未見該公司的任何信息。

一位民政系統人士介紹，目前國家正在大力推進醫養結合工作，對設立養老機構的要求非常嚴格。對於營利性質的養老機構，除了在工商部門登記外，還需要在民政部門備案，如果是醫院內設養老機構，也需要到民政局備案。備案中最重要的一項內容，是由住建部門頒發消防驗收合格證明。他介紹，「這是硬性要求，不然就無法通過備案，沒備案就屬於黑機構」。

該人士介紹，養老機構想通過消防驗收並不容易，單是一套消防設備的投入，至少需要幾十萬元。此外，如果是醫養結合模式的養老機構，還需要養老機構擁有全職醫生和救護設備等。因而一些小型養老機構無法達標。

北京長峰醫院日前發生火災，人們從窗戶拉著床單逃生的畫面震驚社會。(路透)
北京長峰醫院日前發生火災，人們從窗戶拉著床單逃生的畫面震驚社會。(路透)

★經營範圍 無養老服務

報導說，近年來，隨著老齡化加劇，醫養結合作為一種新型養老模式被推廣。2010-2020年中國失能老人從523萬人增加到618萬人，長期護理需求快速增長。一位在醫院工作多年的人士說明，醫養結合模式方便留住有基礎病的老人，能讓醫院擁有穩定的收入來源，這對於競爭力相對較弱的民營醫院來說，頗具吸引力。

根據2019年制定的「關於做好醫養結合機構審批登記工作的通知」，國家支持養老機構設立醫療機構、支持醫療機構設立養老機構，但對於登記有嚴格規定，需具備醫療機構執業許可（或備案），並進行養老機構備案，即兩證齊全。

但工商登記信息顯示，北京長峰醫院醫院股份有限公司的經營範圍中，並未增加養老服務等表述。長峰醫院所在地受豐台區六里橋街道辦管轄，該街道辦網站公布的轄區養老服務資源中，共有三家養老機構，並不包括長峰醫院。全國養老機構信息查詢系統中，亦無長峰醫院的信息。

北京長峰醫院發生火災後，民眾聚集在醫院外圍。(GettyImages)
北京長峰醫院發生火災後，民眾聚集在醫院外圍。(GettyImages)

●5個追問 能解開死難者家屬關心問題?

在長峰醫院火災事故情況通報會上，北京市消防總隊副隊長趙洋稱，火災原因初步判斷是醫院內部改造施工作業過程中，產生的火花引燃現場可燃塗料的揮發物所致。

對於這場發布會，鳳凰網提出五個追問，希望能解開公眾和死難者家屬關心的核心問題。

追問一：為什麼患者家屬看新聞才知道醫院火災？

火災是最難被掩蓋的事故，更何況是發生在醫院這樣人來人往的敏感場所。然而12點多發生的火災，直到晚上8點官方發布火災通報前，沒有任何一張現場照片或視頻進入公共視野。更令人難以接受的是，長峰醫院這些住院患者的家屬居然是看到新聞彈窗才知道火災發生。

追問二：為什麼一場普通火災死了這麼多人？

消防救援人員接報後第一時間趕到現場，調了30輛消防車、36分鐘撲滅明火。但這場沒有爆炸、沒有封鎖、救援及時的火災，卻造成29人死亡，還有三人處於危重狀態，顯然不合常理。

是被困人員自身沒法逃出去，還是逃生通道不暢通？是救援方案有問題，還是這棟20年前由賓館改造而成的樓房有問題？

追問三：為什麼醫院邊運營邊裝修？監管責任誰的？

醫院住院部是病人休息康復的地方，最需要保持安靜，為什麼長峰醫院的住院部可以一邊正常運營一邊搞裝修？是誰批准的？有沒有哪個單位在監管？

追問四：既然是責任事故，為什麼沒有抓長峰醫院老闆？

長峰醫院火災已初步被定性為責任事故，公安機關已經刑拘了北京長峰醫院院長王某玲、施工公司負責人王某峰、現場施工人員程某君等12人。但真要追究事故責任，應該去問問長峰醫院的實控人汪文杰。

追問五：湖南患者為什麼去北京二級醫院住院？

遇難患者除了北京人之外，還有來自河北與湖南的患者。

長峰醫院是一家民營二級醫院，在擁有全國最多三甲醫院的北京市裡，它不會是就醫的第一選擇。但實際上，長峰醫院不僅有數百名住院病人，而且大多數還是血管瘤等重病患者。

這是一個看起來不合常理實際上普遍存在的現狀，其中有一條公立大醫院往民營專科醫院利益輸送的隱祕鏈條。

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