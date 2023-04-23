「姻緣廟不如財神殿」 29歲的她們 都跨不過結婚這道檻

在山西太原，一對新人特地選在情人節登記結婚。 （中新社）

29歲的她們在面對「結婚」這道檻時，都停下了腳步。有人被錢勸退，有人為父母、前途傷神。更年輕的孩子們嬉笑著說「姻緣廟不如財神殿」，與他人共度一生已不再是唯一的選擇。

當情侶間關係進入到相對穩定階段，有了結婚的想法很自然，但很多年輕人沒想到的是，當計畫結婚時，「錢」是大小事項的基礎，爭議的焦點也幾乎圍繞於此。

中國經濟周刊近日對話幾位29歲女生，談談為何遲滯進入婚姻，有人表示，當男友知道自己的陪嫁有300萬(人民幣，下同)，更著急結婚了，但她反而猶豫了。

29歲的綺方是互聯網大廠財務。她和男友交往第三年時，男方開始向她提出結婚。當時他們都在北京 工作，兩人月薪加在一起能有4萬左右，「但想在北京安家，還是很難。」

愧父母資助 戶口難解決

她擔心的第一件事是「戶口」。畢業後，她和男友都沒能落戶北京，未來依靠公司解決戶口的可能性也不大，她也考慮過「積分落戶」，但在了解政策後，這條路徑在她看來，簡直是「比登天還難」。更不用說，如果婚後有了孩子，孩子念書怎麼辦？

第二是「婚房」。綺方父母提出的陪嫁是300萬，這筆錢可以拿來買婚房，男友家也承諾給予100萬的經濟支持，「這400萬作為首付，在北京樓市其實選擇面不算窄，但是後續的房貸無疑會影響到我們的生活品質。」

在彩禮問題上，綺方老家沒有明確要求彩禮金額，給多少都可以，當然男方家給得多，女方家能更有面子。綺方表示，「當他得知我的陪嫁是300萬後，我明顯感到，他更著急推『節奏』了。」

當時，綺方感覺婚姻就在眼前了，焦慮幾乎把她淹沒，同時，還有她對父母的愧疚。在北京「站住腳」很難，她父親曾經說過，如果不是為了幫她，可能早就退休不幹了，這300萬陪嫁也是父親的「血汗錢」。各種情緒縈繞，工作也不順心，她動不動就哭。

看到綺方這麼難受，男友勸了她很久，綺方說：「他說他會努力，但是沒法給出明確的承諾，他說自己也是普通人，沒什麼能耐。他同意男生在婚戀裡要多承擔一些經濟壓力，可惜，就是無能為力。」

綺方指出，就很像雞同鴨講，男友可能不知道她在煩躁什麼，也許是無力改變。最後，男友和她說「要麼一年內結婚，要麼一拍兩散，不要互相耽誤」，她沒法短期內決定結不結，所以只能結束了。

她也表示，到今天她仍然覺得大家都沒有錯，她和男友分開也並非全部因為「錢」，也許是時機。無論和誰結婚，我認為「錢」是肯定要談的，談錢沒什麼好忌諱的。「我認為，成年人的愛在哪裡，錢就在哪裡。」

一對情侶在海濱隔著口罩親吻。 （中新社）

婚房買不起 彩禮談不妥

報導指出，29歲的圖南與梓鑫同樣在結婚前一刻「打住了」。

圖南是名客戶經理，她與男友是從同事發展為戀人。每月薪資總合近五萬的他們，生活品質不錯，在交往四年後，兩人商量著，是不是該定下了。

圖南的男友父母離異，父親資助他12萬元結婚，正巧可以符合女方8萬8000元彩禮的要求，但女方的「婚房」要求卻難倒了他們。

父母認為，不管在哪個城市，高低得有一個房子。但他們工作的城市房價高到難以承受，如果用這幾十萬結婚資金買房，婚禮的錢就沒著落了。圖南想著，今年可以把工資放到一起，她來管錢，兩人再攢點錢。

前些天，男友收到了他媽媽的一條微信，是則「彩禮是需要抵制的陋習」的文章分享。圖南也看了推文，她想不出應該說點什麼，只好沉默。

媒體人梓鑫面對的則是關於前途的分歧。

她男友是在加拿大 讀書的研究生，有移民的打算。很多人勸她和男友一起出國，但梓鑫對出國毫無想法。她認為社科專業畢業生在加拿大很難找到合適機會，想找工作，恐怕還得繼續唸書。

但令她焦慮的是，29歲了，養家的擔子很快要從父母肩上徹底轉移到她這裡，她也很想要盡快成長起來。梓鑫覺得，大家前途都很寶貴，哪一方放棄，日後都難免怨懟。感情似乎該開花結果，但是現實捉襟見肘。

「錢」是結婚大小事項的基礎，也常是爭議的焦點。圖為結婚證。(取材自中國經濟周刊)

享受隨心所欲 5成大學生不脫單

「姻緣廟我看都不看，財神殿裡長跪不起」這並不只是一句玩笑，更是現實。現在似乎是一個單身的黃金時代，在生活中，他人陪伴不再是獲得幸福的唯一途徑，即便只有一個人，也能過得很快樂。

中國青年報報導，中國科學院心理研究所、社會科學文獻出版社日前發布中國第三本心理健康 藍皮書，書中公布的「2022年大學生心理健康狀況調查報告」涵蓋對山東、河北等31個省市區近8萬名15-26歲大學生的調查。

數據表明，有27.61%的大學生處於戀愛狀態，有41.93%的大學生單身且不想脫單，有25.40%的大學生處於單身想脫單的狀態，其餘學生未報告。

不想脫單的大學生比率高達4成，這傳達出什麼樣的「戀愛訊息」?

大學生李穎始終無法走入下一段戀愛。她和前男友是異地戀，最初很甜、每晚煲電話粥，但熱戀期沒有持續太久，「時間長了，我總感覺自己在和手機談戀愛」。不到半年，兩人就分手了。她感嘆：「我累了，不想愛了。」

大四學生孟歌從來沒有談過戀愛，也沒有脫單的想法。她曾試過和有好感的男生約會，但兩人的生活習慣、飲食口味等都不盡相同。「他口味清淡，我無辣不歡」，還得經常調整自己的計劃。孟歌覺得自己「還是更享受一個人隨心所欲的狀態，不想因另一個人去改變」。

中國科學院心理研究所教授陳祉妍是調研的設計者之一，她認為，大學生戀愛意願降低主要和原生家庭的影響、社會思潮的變化以及戀愛的不確定性有關。

「很多父母的婚姻不幸福，充斥著爭吵或無聊」，陳祉妍表示，在這種氛圍的影響下，學生很容易對婚姻失去信心。社會思潮的變化是影響大學生戀愛觀的重要因素。「以前很多人為了愛情不顧一切，現在的很多大學生對此無法接受」。

陳祉妍認為，當今大學生對於不確定性的容忍度比以前更低。科技的發達與社會的進步讓生活的確定性增加：社交媒體實時通信，出門有導航，吃飯有點評網站排雷……然而，對於不確定性的容忍度是需要練習的。陳祉妍表示，確定性增加意味著練習變少，人對不確定性的耐受度很可能會隨之降低。

相比於工作和學業，戀愛具有更多的不確定性，這更讓大學生望而卻步。陳祉妍指出，努力工作就容易被老闆看到，獲得升職加薪的機會。即便日後離職，也擁有了更多的工作技能，可以遷移至下一份工作，「但是戀愛需要更多的勇氣和智慧」。

調查顯示，中國有近5成大學生處於單身狀態，但不想脫單。（中新社資料照片）

報導說，臨近畢業季的大學生白潔，在求職和論文的雙重壓力下情緒起伏不定。她常常感嘆「幸好有張寧」。白潔的男友張寧比她大了一屆，他時常帶白潔出遊散心，幫她看簡歷、訓練面試技巧。在男友的幫助下，白潔不但壓力舒緩了很多，也收穫了理想工作。

「我總是控制不住地『作』(嬌縱、任性)」，戀愛後，大學生李敏就像變了一個人，她從前情緒穩定，理解他人，現在因為一點小事，她就能對男友大發雷霆。「我後來才發現，原來我是一個對感情缺乏安全感的人」，發現這一點後，李敏開始努力提升自我，「不把情緒寄託在他人的評價上」。

報告顯示，戀愛中的大學生抑鬱得分最低，焦慮得分也較低，單身想脫單大學生的抑鬱和焦慮得分顯著更高；在無聊感上，戀愛中的大學生無聊得分最低。健康良好的戀愛關係對於心理健康或許具有促進作用。

在陳祉妍看來，當雙方處於一段健康良好的戀愛關係中時，二人能為彼此帶來更多的情緒支持，願意努力去理解對方，互相扶持，同時在這一過程中更深層地認識自己。陳祉妍建議大家不要排斥戀愛，而是通過戀愛探索自我。(除陳祉妍外，其他為化名)