觀雲測雨 風雲三號G星的獨門4絕技

上海科技館內展示的風雲三號氣象衛星模型。(取材自維基百科)

中國近日成功發射第20顆風雲衛星，搭載首套「空中雨量計」，外界關注四大絕技，包括對降水進行「CT」掃描；可預測颱風未來發展情況；可俯仰、可掉頭 適應低軌低傾角；數據獲取時間從16小時縮至3小時內。

新京報報導，4月16日9時36分，長征四號乙運載火箭在酒泉衛星發射中心點火升空，成功將中國首顆降水測量專用衛星風雲三號G星送入預定軌道。

中國航天科技集團有限公司八院指出，風雲三號G星是中國第二代低軌氣象衛星系列風雲三號的第7顆衛星，也是風雲氣象衛星連續成功發射的第20顆衛星。它在國際上首次採用雙頻主動降水測量雷達與被動微波、光學遙感相結合的綜合探測，實現了降水測量從「被動看」到「主動探」的跨越，進一步提高了中國氣象綜合觀測能力。

雙頻降水測量雷達。(取材自中國氣象新聞網)

絕技1 對降水進行「CT」掃描

降水是全球水循環中的重要過程，降水量以及降水在時間與空間分布的變化會極大地影響人們生活。據統計，全球三分之一左右的颱風產生於北太平洋西部，而中國正處於北太平洋西部颱風活動帶上，近年來，颱風暴雨 內澇成為中國部分城市面臨的重要災害之一，給人民生活造成了巨大的影響。

據航天八院介紹，關於降水資料的獲取，傳統上主要通過雨量計、地基雷達等手段，但由於地面設備配置數量有限且分布不均，難以獲取大範圍高空間分辨率的地面降水信息。

此次發射成功的風雲三號G星搭載了中國首套「空中雨量計」——星載Ku、Ka雙頻降水測量雷達。它們將雷達觀測分辨率高和衛星觀測範圍廣的優勢結合起來，通過向大氣發射無線電磁波信號，接收大氣中不同高度層的降水粒子反射信號，獲取垂直方向不同高度層的降水結構信息，實現垂直方向降水的探測。

同時，利用雷達跨軌方向的掃描能力，實現對水平方向的降水探測，最終使風雲三號G星具備自上而下獲取三維結構信息的能力，就如同對大氣降水進行「CT」掃描，獲得降水精細的立體結構信息。

此外，風雲三號G星Ku頻段和Ka頻段雷達同步工作，可以利用大氣中不同高度層的降水粒子對兩個頻段雷達輻射的微波信號的反射率不同的特性，區分雨和雪，並對降水進行精確估計。

Ku頻段有利於探測強降水，Ka頻段則有利於探測弱降水，兩者結合形成的雙頻探測，可以擴大降水探測能力，提高降水反演精度，精準感知407公里軌道高度內地球大氣0.2毫米/小時如毛毛雨般的降水強度變化，比國外同類儀器在相同靈敏度下的距離分辨率提高了一倍，可獲取更精細的降水三維結構信息。

絕技2 可預測颱風未來發展情況

為了進一步提升對颱風、暴雨等災害性降水的高精度觀測，風雲三號G星瞄準了「高探測靈敏度、高探測精度、多體制聯合探測」的發展方向。除了主動降水測量雷達，衛星還搭載了一台全新升級換代的儀器——微波成像儀。

作為中國首次配置的降水型多通道、高靈敏、高精度的輻射計，微波成像儀將在中國國內首次實現9頻點26通道一體化探測。它可以接收地球大氣10~183GHz微波輻射能量，進行全天時、全天候、多極化協同探測。

航天八院專家告訴新京報，這就像高靈敏、高精度的千里眼，可獲取颱風內部溫濕結構、颱風強度、颱風影響區雨強等關鍵信息，預測颱風未來發展情況，對颱風暴 雨「精確把脈」。

此外，衛星搭載的光學遙感載荷——中分辨率光譜成像儀將實現可見光/紅外雲圖、雲頂溫度、雲頂高度、有效粒子半徑和雲形態學方面的要素探測，進而輔助判斷降水雲的存在，完善微波測量的反演結果。

主動降水測量雷達與被動微波、光學遙感相輔相成，實現降水要素的多體制聯合協同探測，將測量降水的配置拉成「頂配」。

微波成像儀（降水型） 。（取材自中國氣象新聞網）

中分辨率光譜成像儀（降水型） 。（取材自中國氣象新聞網）

絕技3 可俯仰、可掉頭 適應低軌低傾角

風雲三號G星運行在低軌低傾角的非太陽同步軌道，對於軌道上的衛星，由於光照條件的不斷變化，其外部熱環境變化複雜，太陽會定期出現在軌道面的兩側。

但風雲衛星定量探測的需求，要求衛星有一面必須始終背向太陽，為適應低軌低傾角軌道複雜的光照條件和多變的外熱流，確保衛星始終以同一側面面向太陽，保證穩定的外部熱環境和單機穩定的工作環境，姿軌控系統設計了自主偏航姿態機動模式。

據報導，當太陽光從軌道面的一側運動到另一側時，衛星將自動轉身180°，實現從正飛到倒飛，再到正飛的靈活掉頭機動。

此外，衛星運行在距離地面約407公里高度的低軌道上，大氣密度較高，在太陽活動高年，衛星一天的軌道高度衰減可達600多米。根據任務要求，衛星軌道高度要控制在100米的偏差以內，每天需要進行3次軌道調整。

針對這種情況，風雲三號G星研製團隊實現了衛星軌道高度維持、偏心率與軌道相位協同自主控制，使得衛星一直以固定高度經過同緯度地區上空，保障了衛星業務應用效能的發揮。同時，為了滿足有效載荷在軌執行任務的需求，衛星設計了三軸任意角度的快速機動、短期姿態偏置模式，使得載荷有效觀測範圍提高近50%。

為保證衛星超長壽命業務化運行，系統全面的保障措施必不可少。據報導，風雲三號G星研製團隊設計了單機級、系統級的故障診斷，採用多層敏感器信息融合故障診斷技術，可在單個星敏感器、兩個星敏感器、多個星敏感器之間進行姿態基準切換，並根據衛星需求完成故障診斷和姿態調整，真正意義上實現「靈動」。

衛星採用陀螺多表頭信息完備診斷與不同軸陀螺表頭重構，飛輪診斷與故障剔除等技術手段，使各部位有效備份，實現實時姿態安全監控，提高了平台可靠性，保證了衛星在軌穩定運行。

絕技4 數據獲取時間從16小時縮至3小時內

由於風雲三號G星運行時並不經過南北極，無法借用南北極的衛星接收站的數據中轉功能，如果僅靠中國國內衛星地面站來接收監測資料，可能需要16個小時才能完成數據同步，這無法滿足降水天氣應用的時效需求。如何解決這一難題？

「最後，我們通過中繼技術實現了數據傳輸，將數據獲取時間從16小時壓縮到3小時內，這也是民用衛星首次使用中繼技術開展業務數據傳輸。」風雲三號G星地面系統總設計師谷松岩解釋，當風雲三號G星飛過中繼衛星時，把觀測數據及時上傳至中繼衛星，中繼衛星再將數據傳到地面站，這相當於把南北極衛星接收站放到了天上的中繼衛星上，從而使數據獲取時效達到預期效果。

風雲三號G星主要用於監測降水，可為世界提供全球中低緯地區降水三維結構信息，因此也被稱為「降水星」。預計到2026年前後，風雲三號將形成由兩顆降水星和5顆業務極軌氣象衛星組成的星座體系。

4月16日9時36分，中國在酒泉衛星發射中心使用長征四號乙運載火箭成功將風雲三號07星發射升空。(中新社)

小檔案：風雲系列衛星

風雲系列衛星是中國的氣象衛星，由上海航天技術研究院研製，主用戶為中國氣象局，目前有地球靜止軌道風雲二號F、G、H星、風雲四號A、B星，太陽同步軌道風雲三號C、D、E、G星9顆衛星在軌運行。

而於4月16日新發射的風雲三號G星，是繼美國、日本 聯合發射專用降水測量衛星之後，國際上第三顆發射的主動降水測量衛星。

自此，中國成為全球唯一同時業務運行晨昏、上午、下午和傾斜四條近地軌道氣象衛星的國家。中國氣象局局長陳振林表示，風雲三號G星的發射有助於發揮中國低軌氣象衛星觀測網的整體優勢，將顯著改善全球暴雨等災害早期預警能力。

風雲系列衛星已被世界氣象組織列入全球業務應用氣象衛星序列。目前，為全球126個國家和地區提供數據產品和服務。

（資料來源：維基百科、大公報）