藏在中國年輕人裡的小眾愛好 變成大生意

為小眾愛好買單的年輕人，從生活細微處發現商機。示意圖。 （取材自36氪／IC Photo圖）

集水滸、三國人物卡、城市圓卡等復古卡風潮，女生喜歡的「痛包」，懷舊模玩，和藏在隕石圈、化妝品小樣圈的獲利密碼...這些「小」市場，因為不少玩家很捨得破費，而被一些年輕人發展成為「大生意」。

相比於古玩、玉石、潮鞋這些熱門的興趣愛好，小眾愛好似乎並沒有被更多人所重視。其實，Tech星球報導，小眾愛好雖然看似小，但其中的生意卻並不小。而隨著復古、動漫 等熱潮蔓延，這些沒有被充分挖掘的藍海市場，如今正在被年輕人們開發出其中的商業價值。

當隕石獵人 好玩還賺錢

就讀大學二年級的李洪生上大學後跟著同學走上隕石收藏之路。在圈內，和他一樣玩隕石的叫「摘星手」或「隕石獵人」，隕石來源有兩種，一種是從他人手中收貨，多來自平台購買，還有一種就是自己去山裡撿，都需要具備專業的鑑定知識。

李洪生收藏隕石主要來自平台購買，比如貼吧、相關的網站和閒魚。和古玩一樣，隕石市場同樣存在著許多假冒偽劣產品，因此購買時需選擇可信的賣家。若在山裡撿隕石，流星雨多的地方，撿到隕石的概率最大，但除了專業知識，還需要具備眼光、運氣，否則就可能錯過寶藏。 收藏隕石靠運氣，有時也會「從天而降」，圖為雲南民眾撿到的隕石。（取材自雲南網）

按照分類來說，主要有石隕石、鐵隕石和石鐵隕石三類。石隕石幾十元就能買到，鐵隕石較貴，而石鐵隕石最貴。李洪生說，完整的石鐵隕石現在已很難買到，商家為了賺錢，會將完整的石鐵隕石做成切片，售價約35（人民幣，下同，約美元）到60元／克。

隕石的價格會受到多種因素的影響，如隕石的品種、重量、保存狀態等，天價隕石有的價值千萬元以上。李洪生目前除了收藏，也在做中間商，將收購的石鐵隕石做成切片去閒魚上賣，一個500克重且品相好的石鐵隕石切片，可以標價1.5萬元，一個月就能賣出，「除去成本，月賺萬元不存在問題」。

水滸人物卡 一張賣上萬

何青的童年記憶裡，「小浣熊乾脆麵」裡送的水滸卡、三國卡每張的刻畫都很精細。而為了獲得一些厲害、稀有的角色，何青會買一堆的統一乾脆麵，像開盲盒一樣希望開出一張厲害的角色卡。為集齊一套三國卡、水滸卡、神兵小將卡，何青當時花不少錢，如今讀了大三，仍在網上找到志同道合的卡友，不僅再次收藏到全冊卡，還做起生意。 水滸人物卡。（取材自知乎）

市面上的卡大部分為翻版作品，一套幾十、上百元，對有情懷的人，這類卡因價格便宜很容易就能出售，之前何青在淘寶上開過這種卡店，「一個月就能賣400多套，幾千元還是能賺到」。可現在有些工作室專門做翻版生意，印刷稀有的閃卡，聽說有人靠這個半年賺差不多十多萬，但後來做的人多了，價格降下來。

但對資深卡友而言，這種翻版卡肯定是不會入手，資深卡友的目標是收集真正的原版三國、水滸卡，而這種卡的價格並不便宜，一方面是年代較久，不易保存，而且官方不會再版，這也就形成稀缺性。比如，品相99新的小浣熊水滸閃卡中的朱富、李立人物卡，一對就能賣到3000多元；水滸裡的熱門閃卡，如花榮的閃卡，一張就能賣到2000多元，魯智深可以過萬。

對於有錢的資深卡友而言，花個幾萬元去集齊一套原版的懷舊卡並不稀奇，因為這類卡還在升值。何青說，有些人會專門低價收購原版的卡來閒魚上賣，利潤 很可觀，一個月能夠賺幾千元到上萬元不等。

谷圈「痛包」女生很喜愛

近年在一些年輕人中很流行的「谷圈」，主要是收集ACG周邊產品的群體，比如漫畫、動畫遊戲的玩偶、徽章。大學剛畢業一年的韋麗就混跡於「谷圈」，特別是喜歡「痛包」這類「穀子」（意謂英文的Goods（商品）音譯）。韋麗說，「痛包」可以理解成是一個掛滿動漫人物徽章和玩偶的包包，走在大街上會讓人感覺「奇怪和誇張」，所以很受女生的喜愛。 女生喜歡的「痛包」，也結合平時的穿搭。（取材自澎湃新聞）

韋麗說，為了讓包包好看，她們會對它掛上好看的玩偶和徽章，由於固定在包包上的徽章和玩偶，很像針扎上去的，所以也叫扎包。第一次扎包可試星角，愛心或者貓咪的「痛包」，花少錢就能很好看。但作為資深愛好者講究出門穿搭，為讓包包好看有型，除要將徽章和玩偶在包包上進行搭配排版，還要選擇好看的徽章和玩偶，而名牌的徽章玩偶，價格上萬都不是問題。

「痛包」稍微好一點的大都在100到200多元左右。韋麗會親自去做一些好看的痛包，賣給谷圈裡的愛好者，一般分為成品直接售賣，價格幾百元到上千元不等，同時也接私人訂製，會收一個100-200元的手工費，如果遇到精細活，可能要花半個月時間製作，一般收取1000元的手工費。「基本上半個月就可以賺2000多元的手工費，工量大時可以賺到大幾千元。

化妝品小樣 回收有賺頭

愛美是人之天性，特別是女孩子，但市面上大牌化妝品普遍較貴，為享受同質量的化妝品，化妝品「小樣」成為集美們的熱捧對象。小樣性價比高，比如買某大牌50ml的精華液要900元，而小樣10ml只要幾十元。有時因為買的正裝過多，直到過期都用不完，很是浪費，這也催生出一門回收的生意。

上班族小可就是其一，回收散戶買到的小樣，再加價賣給需要的人，賺中間差價，一個「小樣」的利潤在幾元到幾十元不等。一般是從官方渠道拿貨，官方旗艦店或官網會發放一些做活動的小樣，或者加入化妝品的會員，從而獲得小樣或低價購買的機會。 化妝品小樣的生意，已成真正的「小樣經濟」。示意圖。（中新社）

「一般而言，官方化妝品小樣的成本價在免費到十幾元不等，我會在閒魚等平台發布回收清單，羅列回收的小樣品種和價格，一些人會根據這份回收清單，在官方渠道購買小樣」。比如，散戶購買小樣是6元一單，小可回收價是8.5元一單，散戶可賺2.5元，雖賺的少，但他們有自己的方法弄更多的帳號去購買官方小樣，若遇零元試用，一單就能直接賺8.5元。

小可說，收到官方的小樣後，會賣給一些公司作為禮盒中的禮品，或直接加價賣給愛美的大學生們，「只要有渠道，一個月很容易賺到1萬元以上」。

模玩差價大 翻了幾十倍

不少男生都喜歡模玩，大三學生陳旭洋也不例外，不同於奧特曼、變形金剛這類還在持續火熱的模玩，陳旭洋喜歡童年時期已絕版的模玩，比如20年前的「鐵膽火車俠」、「魔動王」、「神龍鬥士」等。懷舊模玩收藏難度大、價格高，要集齊一部動畫裡的全部模玩，不會低於5位數。

像閒魚中，一個名「東海號」的「鐵膽火車俠」限定模玩能賣到1000元，其他普通的如果是日版，差不多幾百元一個。國產的龍昌版則價格少一半，而20年前，這種玩具的價格僅在5到10元，如今已翻了幾十倍。而這也讓不少人發現了賺錢的門道。

陳旭洋說，一種是製作與原版一模一樣的模玩生意，一位圈內人就靠做仿版模玩在海外的亞馬遜 售賣，一個月能賺3萬多元。還有一種是做維修翻新，懷舊模玩很容易缺胳膊少腿，需要維修換裝甚至「模改」，一單約100到500元不等，一星期就能賺到約500元。一個顧客為讓其模玩配一個原裝武器，曾對陳旭洋開價1000元，「玩模玩的人是真捨得花錢」。 「鐵膽火車俠」模玩至今讓許多人懷念。（取材自微博）

除了做仿版、維修生意外，有人還會做代購，專門去海外的亞馬遜和中古店，購買或拍賣海外的懷舊模玩，然後當中間商，加價拿到國內賣。陳旭洋說，每個人都希望復刻一遍童年，懷舊模玩的需求正不斷擴大。（文中人物皆為化名）