聚集有輕生念頭的人「約死群」藏暗網 聊天內容毀三觀

志願者發現，許多有意輕生的青少年，是因為原生家庭和同儕均未能給他們足夠支持，又缺少可傾訴、依靠的人。此為示意圖。（Getty Images）

無論是「網路約死」的受害家屬，或致力救援的志願者，都努力想拉有輕生念頭的人一把，讓他們知道社會上還存在溫暖。只是，身處在藏匿黑暗的地方，救援難度更大。治理「約死群」，不能只坐等舉報，政府應有更積極的作為。

日前，4名遊客翻越湖南張家界天門山景區山頂玻璃棧道安全護欄跳崖死亡事件，令人震驚。而相關報導提及4名遊客恐因都加入了「約死群」而一同赴死的情節，也引發社會關注。中部地區一所高校英語教師楊媛媛因此加入了幾個「約死群」，想了解這些有輕生念頭的人的心境，而群裡令人怵目驚心的負面情緒，讓她直呼「差點震碎三觀」。

上觀新聞報導，楊媛媛2020年初加入「樹洞救援團」，成為一名提供心理救助的志願者。這支公益救援團的人工智能機器人通過24小時不間斷巡查，找到公域社交平台「樹洞」裡有自殺傾向的人，由經過專業培訓的志願者對有輕生念頭的人進行有針對性的心理疏導和救援。據楊媛媛的救助經驗，她直覺4名在張家界跳崖的遊客是通過「約死群」才走到這一步。

4名遊客在張家界跳崖事件引起關注。（取材自知乎）

自述想輕生 成打招呼方式

楊媛媛說，加入「樹洞救援團」後，一開始接觸到數名痛苦到有意輕生的青少年，她通過申請成為他們的好友，聊天後發現，他們有人經歷了情感失意、家庭暴力、校園霸凌，也有成年人遭受生意、婚姻上的挫折等等，共同點都是：他們的原生家庭均未能給他們足夠支持，又缺少可傾訴、依靠的人，身不由己地活成一座孤島。

在和他們聊天的過程中，楊媛媛得知了在QQ、微信 等私域聊天平台中存在一類群，它聚集許多有輕生念頭的人。再通過志願者中的網警加入了數個「約死群」。

「『約死群』是一種非常可怕的存在，剛進群的時候就讓我感到震驚。」楊媛媛說，「約死群」裡，少的有20人左右，多的超過100人，群內充斥著負能量信息。新人打招呼的方式就是自述想要輕生的理由。在這裡，正面情緒是極不受歡迎的，她的一位志願者同伴只是在負面情緒霸屏時輕輕勸解了一句，就立即被踢出了群聊。

而當部分群友的話匣子打開後，群內話題就會轉向，有人控訴「大家看到的世界是不堪的」，「現實是殘酷的」，「好像沒有一點希望」。在這類話語之下，群內的氣氛像是被煽動了一樣，聊到「約死」，接著有人會附和，甚至會有人引導和教唆輕生。

兩年前，在「臥底」的一個約死群，楊媛媛關注到群內有一個高中女生小紅（化名）常在群裡發布「我想死」這類的話語，就加了她QQ好友，當小紅的傾聽者。聊天中，楊媛媛發現，小紅對學校學習有抵觸情緒，留過級；沒法和同學正常交往；有抑鬱症狀。父母對她的教導只有逼迫，她想自我鞭策來讓自己成長卻不奏效，這使她在積極和失落之間搖擺，沉溺在痛苦中。

楊媛媛希望小紅感受到有人在關注她，告訴她：「妳有些負面的想法，不是妳的錯，可能是妳的抑鬱症才導致的」。半年後，小紅主動加了楊媛媛微信好友，猜出楊媛媛是救援團成員，並自願成為楊媛媛的線人，讓楊媛媛潛入「臥底」，幫助到更多的人。因為小紅覺得，她數次有輕生念頭都是楊媛媛站出來勸導她，幾次過後就感覺到楊媛媛是來救她的。

張家界天門山景區山頂玻璃棧道。（取材自大象新聞）

成員複雜 有詐騙有賣毒

而在看了數個「約死群」後，這裡面存在的陰暗面讓楊媛媛感到害怕。「某種程度上，小紅一開始不被人關注反而是幸運的」，楊媛媛說，因為一些「約死群」成員構成極其複雜。除了有像小紅這樣有輕生念頭的人以外，還有騙財騙色、售賣劇毒藥品甚至教唆、引導自殺的人。身為志願者堅控這些群，必須及時發現有輕生念頭和行為的人，及時干預，必要時報警處理。

目前，楊媛媛已經通過微博、QQ等社交平台前後加了400多位需要幫助的人，並在自己業餘時間盡力關注他們的狀態，時刻準備行動。「這類救援是漫長的路，需要相關部門對『約死群』這類現象更有力的監督管理，也需要來自社會各方面的更多支持」，楊媛媛說。

17歲兒走後 40歲父「臥底」自殺群勸生

2020年5月，徐世海17歲的兒子自殺墜亡，通過翻看兒子留下的日記、網路紀錄等，他才知道兒子的社交帳號上充斥著各種消極信息和慫恿自殺的「約死群」。失去兒子的痛苦讓徐世海萌生了「將孩子們勸回來」的想法，他選擇成為一名「網路勸生者」，不僅考取心理諮詢師，還和一群小伙伴組成「網路勸生團體」，希望藉著年輕人的同理心，勸回更多人。

「真正的約死群是很難進入的，他們存在時間短，最多不超過10人。」頂端新聞報導，通過在各種群臥底「勸生」，徐世海發現，很多意圖輕生者最初只是在大群裡面表達約死傾向，然後三五十人組成小群，最後決意輕生的人會組成更小的群，「意識到網路約死的問題，但發現身邊的人都不知道後，就感覺這件事非常可怕」。

40歲的徐世海從事工程類工作，原本只是默默勸生，後來在鄭州 市紅十字水上義務救援隊隊長牛振西的建議下，決定借助媒體的力量。「一開始我真的不願意在別人面前說起孩子的事情，甚至別人提的時候我都想躲起來」，接受媒體採訪把親身經歷講出來，徐世海及家人起初不贊同，他們覺得這是在反覆地自揭傷疤，最後選擇面對鏡頭，就是希望更多人注意到網路約死的存在，然後去提前干預。

徐世海也身兼水上義務救援工作。（取材自頂端新聞）

網路勸生也存在風險。徐世海說，他曾接觸過一個聊了很長時間的孩子，這個孩子自殺前清空了手機，導致孩子父親只看徐世海凌晨兩三點還在給孩子發消息，以為孩子的自殺和他有關，搭車過來鄭州想和他拚命，但被車站的警察 攔下來。在警察的調解下，徐世海給這位父親看了自己和孩子的聊天紀錄，「這個父親哭得像個孩子一樣」。

這件事情之後，徐世海覺得有必要系統學習專業的心理學知識，「一方面可以更好地幫助孩子們，另一方面對自己也是一種保障」。2021年9月，徐世海考取了高級心理諮詢師證書，用他的話來說，自己從「走野路子的熱心人士」轉變成了具有相關能力的專業人士。

在系統學習的同時，徐世海直面鏡頭，講出自己的故事，這也使得「網路勸生團體」繁星救援隊關注到了這名悲傷又向上的父親。團隊初始成員李靜（化名）說，繁星救援隊是一個公益性的愛心組織，目前有15個人，有在校大學生，也有已經工作的人，他們的初衷是希望能夠幫到更多的人，讓大家認識到生命的重要性。

臥底有風險 心理要堅強

李靜以及還是大學生的繁星救援隊隊長王文傑（化名）還有另一名隊員，是在網上做志願者時認識的。2022年12月，有人在他們做志願者的群裡表達了自殺傾向，問有沒有約死的群，「通過這個人，隊長獲知了一些群號和消息，我們就組成了繁星救援隊，開始在這類『約死群』裡扮演類似於『臥底』的角色」。

「第一次進到這種約死群，直觀感受就是負能量太多了，群裡聊的都是和死相關的話題，對生命的漠視、尤其是對自己生命的漠視讓我們很震驚。」起初加入這些群聊，團隊學生成員的壓力都很大，特別是在接觸「約死群」的負能量下，他們也很迷茫，後來通過網路搜索，邀請徐世海加入，「徐叔叔告訴我們，要在保證自己身心安全的情況下去幫助別人」，李靜說。

「其實年輕人做勸生志願者更有優勢，都是同齡人，更容易了解年輕人的想法。」談及未來，徐世海希望可以聯繫愛心人士組成一支專業的心理救援隊伍，將大家的微信、QQ二維碼發放到小學、中學的校園裡，讓孩子們可以直接聯繫他們。