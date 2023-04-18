中國第一代農民工 8000萬人生活養老陷困

北京市順義區仁和鎮河南村附近的馬路邊，有不少農民工在「趴活」。（取材自財經雜誌）

50歲以上高齡、甚至超齡的農民工，身上背負著「第一代農民工」的標籤。他們大都沒有退休 概念，活到老幹到老，靠勞力工作存的錢幾乎都用在了家庭，留給自己的積蓄和對未來的規畫，所剩無幾。一旦務工受限，可能將加劇他們的生活和養老困境。

第一代農民工的命運與時代變化聯繫緊密，他們為中國的城鎮化作出貢獻，如今逐漸老去，卻普遍因生活和養老儲備不足，仍在為生計勞作不息。有調查顯示，第一代農民中，已有養老準備存款的不足15％，且認為存5萬元人民幣（約7281美元）就足以養老。仍在打工的中國第一代農民工，還要面臨越來越多行業對超齡農民祭出「清退令」等潛規則，處境更加艱難。

★勞務市場「趴活」 做短期工

「財經」雜誌報導，北京 市順義區河南村有一個自發形成的勞務市場。每天凌晨4時起，租住在附近的農民工就趕來等在路邊「趴活」，等做短期工或日結工，主要是去建築或裝修工地做些輔助工或零散雜活，還有搬運、保潔等活計。一有招工的人前來問詢，工人們便蜂擁而上推銷自己，爭取被選中，待談好勞務內容和日薪後，跟著招工者離開，一天的生計也就有了著落。

在順義、通州等北京遠郊區，存在不少這樣的日結勞務市場，活躍其中的多是50歲以上的農民工，而其中60歲左右以及年齡更大的民工，則已經超過了在建築工地務工的年齡上限。近兩、三年，不少地方出台建築行業「清退令」，禁止60歲以上的男性以及50周歲以上的女性從事建築施工作業，有些工地還進一步收緊年齡限制。

今年2月10日，李輝(化名)從老家來到北京，先在老鄉介紹的一處工地上幹了十天，負責地基及複合地基承載力檢測。他外出務工已15年，近年一些建築工地限制工人年齡，李輝靠著熟悉的工頭和老鄉介紹，輾轉小工地做散工，沒有活兒時，就來勞務市場「趴活」做日結工。某天早上8時，日結工勞務市場用工高峰已過。對李輝來說，算上這天，他已經五天沒找到活幹了，「早起走不了，就被剩下了」。

在北京市通州區馬駒橋鎮「勞務一條街」，沒找到活兒的工人在勞務中介處尋找工作機會。（取材自財經雜誌）

★只要55歲以下 大齡沒單

在人群中穿梭，工人們以男性為主，多在45歲以上，不少人頭髮斑白，隨身背著挎包，塞滿瓦刀、電鑽、捲尺等小型工具和水壺。一位戴紅色帽子的工人說，他老鄉帶了1000元人民幣(約145.6美元)，兩天沒找到活兒遂返回老家。「1000元夠幹啥，買完車票，花不了幾天」。另一位57歲工人感嘆60後工人越來越難找活兒，而去年給一位老闆工作，5000多元工資還欠著。

農民工進入城市，主要在建築業、製造業、服務業務工。在高麗營村附近的勞務市場，60歲的張永軍(化名)，到北京務工十餘年，前些年在建築工地做瓦工，這幾年轉向家居裝修瓦工，收入略降，但好在工錢現結，還有休息日。他自稱，每月除去400元房租和吃飯錢，能落下約6000元，出來打工「是想貼補孩子」，兩個兒子都在大城市按揭買房，月月須還房貸。

在通州區馬駒橋鎮的「勞務一條街」，早上也有一個自發形成的勞務市場。門前張貼的招聘啟示顯示，短期工或合同工多集中在保安、保潔、家政等崗位，年齡多限制在18歲到45歲，個別招聘「大齡保潔女性57歲以下」，沒有一張啟事提到招聘58歲及以上的人員。

62歲的周超(化名)三天前從老家來京，住在附近的小賓館，每天20元住宿費，這天他在勞務一條街」白等近兩小時，待不住了，走向附近一家熟悉的勞務中介詢問，中介公司負責人王金己聽說62歲，立馬回答「55歲以下好安排，大齡沒單子，62歲哪有」。

在街頭勞務市場，有人駕車前來招工地小工，工人們迅速圍上去爭相推銷自己。（取材自財經雜誌）

★一旦務工受限 困境加劇

王金己說，今年因疫情防控措施調整後，求職者較前兩年倍增，而就業 崗位沒有新增，還導致工價下跌，用工方更挑剔年齡身高等因素。比如，往年保潔月薪約4200元，年齡限制在62歲以下，最近招聘的單子降到月薪3500元左右，年齡限制為55歲以下，還往往吃住只包一項。

當下，中國老齡化呈加速態勢，農民工老齡化趨勢則更加突出。據國家統計局發布的「2021年農民工監測調查報告」，2021年全國農民工總量約2.93億人，農民工平均年齡41.7歲，40歲及以下農民工所占比重為48.2%，50歲以上農民工所占比重為27.3%，約7985萬人。

這也意味著，再過十年，7985萬農民工的年齡將達到60歲，成為超齡農民工，達到甚至超過了城鎮職工法定退休年齡。一旦務工受限，可能將加劇他們的生活和養老困境。

第一代農民工的命運與時代變化聯繫緊密，他們的工作身影是中國城鎮化過程的一個鮮明意象。示意圖。（新華社）

幹到不能幹了為止 他們沒有退休概念

安徽師範大學社會工作與社會學系副教授仇鳳仙表示，在上世紀70年代及以前出生，並在80年代初至90年代外出務工的人群，在學術界被稱為第一代農民工，他們是生計型農民工，外出務工所掙的錢用於整個家庭經濟開支。而第二代農民工主要是改善自身處境和個人發展，第三代農民工則越來越多融入城市成為新市民。

跟第一代農民工訪談時，當問到何時停止工作時，令仇鳳仙印象深刻的是，很少有農民工提到想休息了就返鄉，大多沒有退休的概念。「沒有一個界限，基本上都是說幹不動、不能幹了為止」。至於有沒有為養老存錢，結果顯示，已有存款的不足15%，且多數存款在3至5萬元間。那存多少錢能養老呢？他們表示，「手裡面有5萬元左右就很滿足了，打算存到10萬以上的比率不足1%」。

仇鳳仙的調研顯示，60歲及以上農民工有存款的比率遠高於55歲以下的高齡農民工，50歲左右的農民工普遍沒什麼積蓄。仇鳳仙解釋說，50歲左右的農民工，個人的生命歷程開始往下走，但家庭正值用錢最高峰；他們的孩子多在20多歲，父輩面臨高額的教育和彩禮等支出。60多歲農民工則多數已完成對子代的任務，如果有三、五萬元在手裡，至少生活不會過於困頓。

勞動法專家、上海財經大學法學院教授王全興表示，建築行業出台超齡農民工「清退令」，未對超齡農民工的就業權益和生活困境需要加以足夠關注，也影響到農民工勞務市場的供給，提高建築行業的用工成本。

而在法令上，2022年11月，人社部、農業農村部等部門印發意見，指導企業不得以年齡為由「一刀切」清退大齡農民工。2023年2月13日，中央一號文件提出，維護好超齡農民工就業權益。

政策的落地有待時日，而日常生活還在繼續。六、七十歲農民工返鄉之後的生計問題，仇鳳仙尤其關注。在她看來，部分超齡農民工被淘汰回鄉村，家裡如有幾畝土地還可以維持生活，失地、少地的農民工將面臨更加艱難的生活和養老壓力。加上子女中不少人離開鄉村進入城市和縣城買房，他們只能主要依靠自養。但當前農村60歲以上老人享有的100餘元基礎養老金，保障力度有限。

仇鳳仙寄希望於通過鄉村振興的全面推進，讓第一代農民工返鄉後，有機會繼續參與鄉村建設，通過勞動獲得報酬。王全興則指出，放在「三農」問題的分析框架中，全面實施鄉村振興戰略，發展鄉村經濟，才能找到治本之策。否則隨著超齡農民工就業去勞動關係化、去勞務關係化，轉向靈活用工，對他們的社會保障盲區會更大。