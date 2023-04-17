中國沙塵暴之亂 億萬人民何時不再「吃土」

北京遭受沙塵暴襲擊，戴著口罩的人們走出地下隧道。（美聯社）

當春風十里成了黃沙漫天，中國專家們說，防治工作會繼續，而民眾也要學習和沙塵暴 共處。看樣子，「還珠格格」一首插曲的歌詞似乎最能反諷許多中國民眾的無奈心境：「你是風兒，我是沙，纏纏綿綿到天涯」。

沙塵暴再次席捲中國，這次是在2023年春天，11日以來包括北京 在內，中國至少19個省份都被揚沙浮塵所籠罩，空氣汙染指數紛紛爆表，影響超4億人，多地還遭遇了沙塵的「回馬槍」，引發網民吐槽「億萬人民集體『吃土』，說好的防沙治沙都沒作用？」沙塵暴更一路帶往東北亞，讓日本、南韓 不滿，並質疑「沙塵暴起源於中國」。

一名戴著防護眼鏡的男子在沙塵暴中行走。（路透）

★擴散日韓 空汙直接爆表

聯合新聞網「轉角24小時」報導，中國這一波沙塵暴從3月開始，到4月時中央氣象台陸續發布沙塵暴預警，11日後再擴大到西北、華北和東北。中央氣象台指出，沙塵天氣12日空氣汙染指標達「嚴重」級別，之後減緩。14日另一波來襲，影響範圍從新疆、內蒙古、甘肅到山西、河北、遼寧、北京、天津、山東、江蘇、上海等各地區。

以北京為例，以往每年2月和3月是北京春季空氣品質最糟糕的季節，到5月也是沙塵暴高發季節，有所謂的「2月吸霾、3月吹沙、4月飄絮、5月吃土」的連段套路。然而今年2023年卻是「提早吃土」，截至4月13日為止已經發生8次沙塵天氣，相較過去同期頻繁增多。

一名中國網民在微博上嘲諷地說：「北京現在PM2.5和PM10都是嚴重汙染，沙塵暴嚴重，昨天晚上我看PM10直接爆表，同時花粉濃度也非常高，屬於三個維度魔法攻擊了」。

2023年3月10日，一名婦女在被沙塵暴籠罩中的紫禁城附近擺姿勢拍照。（路透）

★偏南氣流影響 沙塵回流

澎湃新聞引述國家衛星氣象中心遙感應用服務中心首席王新在沙塵天氣通氣會上表示，4月9日以來的沙塵過程，強度不及3月，但影響時間更長，而且受偏南氣流影響，還出現了「沙塵回流」，意即沙塵被南風重新輸送回華北等地，以致各地受到沙塵二度影響。

新京報引述中央氣象台首席預報員桂海林表示，從近年看，有部分年段的沙塵次數比常年同期略偏高。但從更大的時間尺度去看，從2000年至今，中國的沙塵暴、沙塵天氣次數整體呈現降低趨勢。總體來說，從目前資料看，並不意味著中國進入了沙塵天氣活躍周期。

北京最近一次的嚴重沙塵暴，是發生在2021年的「10年來最強沙塵暴」，全城籠罩在黃沙之中，有些區域能見度不到800公尺。當時中國的輿論就困惑：為何感覺沙塵暴的影響越來越嚴重？中國政府擬定的一系列防護林措施是否欠缺成效？引發中國民眾對於減緩沙塵暴的防護林政策質疑。

今年的沙塵暴現象一路往東北亞擴散，日本、朝鮮半島都在近期直接感受到了黃沙侵襲。日本包括東京在內，還有札幌、仙台、新潟、名古屋、廣島、大阪、福岡、高松、鹿兒島等多地，由北到西日本都觀測到沙塵天氣，多數地區的能見度低於10公里，也讓日本氣象廳不斷發出提醒，請民眾留意交通出入的安全。

在內蒙古二連浩特邊境檢查站，警察在沙塵暴中檢查貨運列車。（路透）

★網友自嘲 促成人人平等

而在南韓同樣因為沙塵暴的影響，空氣汙染指數翻倍飆升，全國17個市道發出了霧霾警報。「KBS」等南韓媒體在這波沙塵暴影響中提及了「從中國內蒙古起源的沙塵」等用語，反被中國官媒環球時報反控南韓是「炒作」，並指責南韓一些媒體用「造成災難」、「發源地如同地獄」等煽動性詞匯形容；而中國專家說，影響到蒙古、中國和日韓的沙塵暴其實來自東北亞。

中國官方對2023年這一波沙塵暴問題，強調「中國高度重視防沙治沙和荒漠化治理，已取得顯著成效，近年沙塵天氣明顯減少」，但輿論對於實際成效是否真是如此仍有質疑。

面對一年比一年有感的沙塵，中國網友寫下了無可奈何的自嘲：「每次一來沙塵暴，很多人就抱怨。其實這是不對的，仔細想一想，來沙塵暴未必是壞事。因為平時你的老闆領導都是吃鮑魚、龍蝦，你吃煎餅、鹹菜，而沙塵暴來了的時候，無論有錢沒錢，都得一起吃沙。因此沙塵暴在一定程度上促成了平等，我們應該喜迎沙塵暴才對」。

在科爾沁沙漠南端與彰武縣章古台固沙林場接壤處，有明顯的綠色分界線。（新華社）

●73年規畫 三北防護林工程不管用嗎？

說到沙塵暴，很多人會聯想到下能固沙，上能防風的植樹造林。中國從1978年起就啟動世界規模最大的「三北防護林工程」，沙塵暴仍捲土重來，許多中國網民不禁要問：40多年過去，造林成功了嗎？為何仍未有效防治？專家的說法是防護林已達「防風固沙」效果，但僅針對貼近地面的揚沙或浮塵，上到高空、大氣環流的沙塵天氣，還須推進多個層面的環境保護。

觀察者網刊出「城市進化論」公眾號文章指出，沙塵天氣形成有兩大要素：地表要有沙，所謂「沙源地」，戈壁沙漠最適合；空中要有風，所謂「氣旋大風」，持久強勁更添動力。再加上不穩定的大氣層，就形成了能混沌天日的沙塵暴。人類意識到無法改變大氣環流規律，就把目光放在了控制沙源上。

中國就在國內最大的沙源地西北、華北和東北等「三北」地區啟動了「三北防護林體系建設工程」。全中國85%的沙化土地都在「三北」，森林覆蓋率僅5%。「三北防護林體系建設工程」涉及13省，歷時73年，計畫到2050年結束。工程分為三個階段，共八期，目前進入第三階段第六期。完工後，「三北」地區的森林面積和森林覆蓋率都將是過去的三倍。

從「三北」工程73年的規畫周期來看，荒漠化治理難在種活，也難在管護。乾旱風沙之地，造林的條件極差，「種活一棵樹比養活一個孩子還難」，是「三北」地區的真實寫照。

十多年前，就有許多人關注到防護林「林木生長不良、病蟲害發生、林木受損嚴重」等防護效能下降現象。比如當時「三北」地區約18%農田防護林成了殘次林；早期栽種的單一的楊樹林大面積爆發病蟲害，形成低價林、死亡木；還有樟子鬆固沙林衰退；沿海防護林生長衰弱瀕臨死亡等，防護林衰退現象正在加重擴大，且仍未有效解決。

其次，防護林的管理維護需要有這方面的意識、技術支持以及資金支持。而採伐、放牧、土地開墾等破壞性行為也是原因之一。

雖然防護林的防護效益暴露出一些問題，但一道「綠色長城」在北方基本建成。但包括「三北」工程、長江中下游防護林在內的各種植樹造林工程，對沙塵暴的作用機理都是固定地表的沙，治理土壤荒漠化，讓沙子無法起飛，而非真能阻擋沙塵前行。尤其是125微米到250微米間的細沙，能跳到500米的高度，20到30米的防護林也只能望「塵」興嘆。

這輪沙塵暴的沙源，就有中國防護林鞭長莫及的沙塵。中國林業科學研究院荒漠化研究所所長吳波表示，這段時間，蒙古和中國北方地區降水偏少，春季前期氣溫明顯回暖，造成凍土層融化，地表沙土變得鬆散，加之春季北方地區大風高發，配合裸露的沙塵源地地表條件，形成頻繁的沙塵天氣。

也就是說，這次南下到長江流域的沙源，是「國產沙」和「進口沙」共同在發力。作為中國上風上水方向的「鄰居」，這些年，蒙古提出了種植「10億棵樹計畫」，中國也與蒙古合作開展防治沙漠化項目。極端天氣災難，在生態治理上，人類都是命運共同體。

中國科學報刊出中科院大氣物理研究所副研究員魏科的文章指出，近40年裡，中國累計完成造林保存面積3014.9萬公頃，工程區森林覆蓋率由5.05%提高到13.59%；治理沙化土地33.6萬平方公里，營造防風固沙林788.2萬公頃。但今春沙塵天氣頻發，說明相關防治措施仍需進一步加強。