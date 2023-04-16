2天10景點、不睡覺密集打卡 大學生特種兵式旅遊玩命？

隨著此前一句「青春沒有售價，硬座直達拉薩」的口號爆火，「特種兵式旅遊」在中國年輕人特別是大學生中流行起來。(取材自南方都市報)

大學生正在將旅遊變成一場「拉練」。日行3萬步，48小時不睡覺密集打卡熱門景點，旅行不再與休閒掛鉤，更像是一場「極限挑戰」。在網上，網友戲稱此種出遊方式為「特種兵式旅遊」。

新媒體燃次元報導，在安徽讀大一的月月，近期剛剛完成一場「特種兵式旅遊」。3月24日周五，在結束課程之後，月月和好友乘坐10個小時的T字頭列車，從安徽抵達北京 ，並在周末短短兩日，打卡了南鑼鼓巷、鼓樓、故宮、雍和宮、頤和園、天安門、北海公園、天壇……一系列著名景點。

衝景點打卡 兩天不睡覺

兩天的「特種兵式旅遊」中，月月甚至沒有預留完整的睡覺時間，周五整晚在火車上度過，周六晚為了凌晨三點排隊看升旗更是不必睡覺。

月月將行程製作成視頻發布在抖音後，有網友表示，她們兩天內完成了自己在北京15年都沒做完的事，還有人評論稱，第一次意識到「青壯年」這三個字的含金量。

3月24日，在北京讀研的小紅書博主「兔子」，結束一天的環球影城遊玩後，跳上了開往山東泰安的高鐵。到達泰安之後，當晚11時，兔子和夥伴們開始爬泰山。並在接下來的一天時間裡，打卡了趵突泉、大明湖、解放閣等景點，並在下午轉場淄博，吃了一頓淄博小燒烤。當晚10時51分，兔子和夥伴們坐上了回北京的綠皮火車，在3月26日早晨回到了學校。

極目新聞報導，在河南鄭州上大學的網友「我愛漢堡包」，在短視頻平台上，分享了他7天玩轉4座城市的經歷。3月12日至18日期間，他先後去了湖北長沙、武漢、北京、天津。其旅遊視頻顯示，他全程搭乘硬座火車，其中單程耗時最長的是從武漢坐14小時硬座到達北京。

「我愛漢堡包」分享了他的極限旅行經驗：「為了節約時間，我們基本上都選凌晨的火車，可以在路上睡覺。洗澡就去洗浴中心，買一次性的內衣褲穿，髒衣服直接郵回學校。」這趟行程，他在長沙每天步數三萬以上，在北京每天四萬以上。

近期，越來越多像月月、兔子、「我愛漢堡包」這樣的「旅遊特種兵」在社交媒體上走紅，他們往往選擇夕發朝至的火車，在凌晨抵達目的地開啟暴走旅行，即使割捨掉睡眠，也要逛完目標城市的所有景點。

有大學生在網上曬出多張車票，顯示不到一周內，就橫跨三四個省。(取材自央廣網)

日行3萬步 瘋狂了一把

月月去年剛上大一，在高中時代，她幾乎沒有長途旅行的機會，原本大學意味著「自由」和「隨心」，但在疫情 三年這個特殊時期，月月大多數時間只能和好友在當地活動。因此，徹底解封後，出去看世界就成了月月最迫切的願望之一。

在北京讀研的兔子，則是一直熱愛旅行，但最近兩年因為疫情管控，再加上學業壓力，難以實現，所以在最近「瘋狂」了一把。

疫情後，兔子開始將自己視為「來這個世界體驗的人」，她希望在有限的生命中活得更盡興，「現階段，在上學這條主線任務之外，我希望盡可能地做更多事情去豐富生命體驗，而不是按部就班地學習、上班、結婚、生小孩，我不想過機器般的生活。」

而讀大三的小尹則是在多次刷到「坐著硬座去旅遊」「硬座直通拉薩」等視頻後，忍不住心動，也決定「瘋狂」一把，和好友從洛陽出發坐了13個小時的夜間硬座，凌晨5時抵達青島，開啟日行3萬步的旅行。

有網友曬出與室友半夜抵達北京站時的合影。(取材自小紅書)

省時省經費 海底撈留宿

雖然當下「特種兵式旅行」概念火熱，但對於月月、兔子、小尹來說，成為「特種兵」不過是時間、金錢有限的選擇。

選擇成為「旅遊特種兵」的底層原因，往往是因為有限的出行時間，和緊張的旅行經費。月月和兔子也向燃次元表示，周內課程較滿，幾乎不可能為了出行而頻繁請假，且旅行經費大多是從父母給的生活費或研究生補助中擠出來的，因此「特種兵式旅遊」是最適合現階段生活節奏的一種出行方式。

因為時間有限，但又希望能體驗城市和生活，於是「特種兵」們只能在有限的周末時間裡打卡盡可能多的景點。

除了瘋狂打卡景點，為了趕路而割捨掉睡眠，也是「旅遊特種兵」們的特徵之一。

隨著旅遊熱度回暖，熱門景點周遭的酒店、旅館 房費水漲船高，而出於省錢、節約時間等原因，部分「旅遊特種兵」們選擇在海底撈、麥當勞等連鎖餐廳吃飯留宿至天亮再出發，或乾脆直接放棄睡眠。

月月和兔子直言，如果實在體力不支，但周圍酒店、旅館都滿房時，其實可以選擇連鎖「洗浴中心」過夜休息，這種地方一般價格都相對較低，還有泡澡吃飯睡覺的地方。

「大頭主要集中在車票和吃東西方面，其它也沒太多消費。」月月和好友向燃次元表示。

年輕人在海底撈夜宿。(取材自小紅書)

輿論嘲作秀 夜奔目的地

關於「特種兵」們的旅行，輿論場上除了佩服外，也有人質疑這樣的旅行，只是打卡曬網上攀比，更像是一場走馬觀花式的作秀，還有人在相關視頻下方發出了「何必呢，有必要嗎」等疑問。

對於「旅遊特種兵們」來說，假期越短，他們玩得越狠。據同程旅行數據，今年清明節，儘管只有一天假期，62%的「00後」遊客選擇在夜間出發奔赴目的地，有三成「00後」遊客一天打卡超過4個景區。

同時，最受歡迎的「特種兵」旅遊目的地，往往是景點相對密集、火車、高鐵和市內公共交通便利的城市。據同程研究院介紹，北京、重慶、長沙、上海等，都是「旅遊特種兵」們較為中意的目的地。

有網友分享了從鄭州去西安火車上的景象：夜晚的硬座車廂幾乎全是周末旅遊的大學生。(取材自環球網)

窮遊掀跟風 專家指出痛點

最近，「特種兵式旅遊」等詞條在中國社交媒體上成為熱門話題，一些相關視頻甚至已累計上千萬播放量。有評論文章呼籲，這類「跟風」旅遊潮流，要兼顧安全與文明。

北京青年報刊登署名文章指出，時間短、景點多、花費少、舟車勞頓……是這種新型旅遊方式的特點。優秀的身體素質為高強度旅行打下了基礎，不過夜、不住宿、低成本旅遊對於大學生來說，性價比很高。旅行過程中也能提高獨立思考、解決突發情況等方面的能力。

對於旅遊市場來說，大學生「特種兵式旅行」成風潮，無疑是一波積極的流量。雖然學生的消費能力有限、客單價消費金額不高，但他們能夠大幅增加遊客數量，對於旅遊市場的復甦能夠發揮積極的流量吸引作用。

文章寫道，儘管大學生「特種兵式」旅行的好處很多，但也有不少痛點亟待解決，比如，有的人因沉溺於遊玩耽誤了學業；有的將「安全」二字拋在腦後，淪為冒險遊、任性遊；有的在旅途中隨意攀折草木、大聲喧嘩、亂扔垃圾，等等。這些現象給大學生「特種兵式」旅行，造成相當負面的影響。

近日有視頻顯示，安徽黃山核心景區某賓館的大堂有多名遊客滯留，並打上了「大學生窮遊」等標籤。不少網友認為，大學生「賴」賓館過夜會給人添麻煩，影響賓館生意，此舉不得體、不文明。

文章認為，大學生出行前，要了解足夠的法律常識和安全知識；旅途中，要堅持文明旅遊、理性出遊，堅守道德底線、法律紅線，不去「非正規」的景點，不挑戰「不可能」的冒險，做到時間再緊，安全不鬆。只有這樣，「特種兵式」旅遊才能健康發展。

另外，成都商報報導，成都錦城學院文旅管理系副教授鄧靜表示，社交媒體、社群營銷在這股「特種兵式旅遊」風潮中起到一定的推動作用，容易出現很多的跟風行為。