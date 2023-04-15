六安動物園滄桑 86歲爺守著牠們30年

六安市民來羅爺爺的動物園觀看動物。（取材自大皖新聞）

近乎廢棄的公園裡，有一家動物園 仍在堅持運轉。一個遲暮老人和年邁的動物們，承載著一個30多年的城市記憶，但面臨小型動物園的生存困境，未來的路在何方？

近日網上流傳一封落款為「動物園園長羅爺爺」的信，提到安徽省六安市唯一一座動物園被要求在一個月內搬離的艱難處境。義工替動物園園長羅樹棠寫了這封信，為園內的動物請命。這封信也讓人看到了六安市人民公園動物園的滄桑故事：儘管只有三個人手，86歲的羅樹棠仍守護園內120多隻動物30多年，不離不棄。

園中園 半小時就逛完

新京報報導，羅樹棠是一名資深動物飼養員，總是說「要當好飼養員，你得對小動物們有感情啊」。本是浙江餘姚人，13歲跟著叔父學習動物飼養知識，後來到上海動物園做飼養員，1958年又受邀去安徽蚌埠動物園。1992年受邀接任六安市人民公園動物園園長，還帶來不少蚌埠動物園贈予的動物。「最開始時我們這裡有老虎、熊、孔雀，30多種動物」，他回憶。

地處六安市中心的人民公園動物園。（取材自新京報）

六安市人民公園動物園位於六安市人民公園裡，地處市中心，是一座大概2000平方米、半小時就能參觀一圈的「園中園」。上世紀90年代是許多孩子認識自然世界的起點，周末能有幾百名遊客，動物園加上羅樹棠有五名員工。後來全國號召城市建設動物園，小城市因資金、人手少，動物園多以市中心私人承包的「園中園」形式出現，六安市人民公園動物園就是其一。

隨著時代發展，企業興辦的野生動物園開始流行，遊客更傾向於去大城市參觀規模更大、條件更好、動物更豐富的動物園，許多中小城市的小型動物園遊客流失，開始沒落，甚至消失。30多年後，人民公園已經拆遷，很多市民甚至不知道動物園還在。

六安市人民公園動物園裡的老虎。（取材自新京報）

空間小 老虎擠籠子裡

報導指出，園裡有30多個動物品種，包括東北虎、黑熊、狼、梅花鹿、獼猴、豪豬、猴獾、恒河猴、禿鷲、白鶴、銀狐、火雞、鴯鶓、藍孔雀、隼、蟒蛇等一兩百隻動物，但加上羅樹棠，只有三個人手，剩下兩個是20多歲的飼養員武女士，還有義工小田。

中國的動物園喜歡在園子裡設計花壇、廣場和亭子等景觀，壓縮了動物使用的面積，六安市人民公園動物園也不例外。小田小時候就覺得動物園的籠舍太狹窄，就像是個聯排宿舍，「狼啊老虎啊，牠們都沒有空間奔跑，就瑟縮籠子裡」。於是小田自掏腰包，請商家為許多動物建造了更寬敞的籠舍，還買了玩具，「狗玩具可以給犬科動物玩，貓玩具可以給貓科動物玩」。

這30多年來，羅樹棠一直住在動物園一間狹小的房舍裡，每天早上5點半起床，先打掃衛生、查看動物，然後8點鐘打開大門迎客，下午6點關門。房間只有不到10平方米大，裡面有一張窄小的單人床，床旁邊堆滿各種雜物，下雨天房間還會漏水。

這是家 他哪兒都不去

不管颳風下雨，還是過年過節，羅樹棠都堅守在他的動物園裡不肯離開，偶爾家人會來看望他和動物們，「動物園就是我的家，我除了這裡哪都不去，我得照看我的小動物們。他們每天的進食情況、排便情況，這都是需要人觀察的，我一天都不能走」。

羅樹棠的老伴原來也住在動物園裡，前幾年她患上了老年癡呆症，無奈之下回老家。

動物園十塊錢一張的門票已經十多年沒有漲過價，一天也就能收入一二百塊門票錢，這是動物園主要的資金來源。而園裡有100多隻動物，食肉動物需要吃肉，園裡的老虎「毛毛」一天就能吃下去200塊錢（人民幣，下同，約29美元）飼料，羅樹棠貼補了不少退休金 ，但還是不夠，很多動物都餓瘦了，到了冬天，園裡的老猴子忍不住飢餓，伸出手向稀稀落落的遊客要吃的。

推認養 付費可餵動物

2015年，羅樹棠給六安市金安區政府寫了一封求救信，講述了動物園的困境，政府後來每年給他們發放10萬元的補助。近年羅樹棠還推行了一些付費投餵動物的項目，並允許社會愛心人士認養動物，在籠舍上掛上標註認養人姓名的卡片，認養者可以免費來動物園參觀，動物園的資金才有了一些改觀。

但是這不是長久的辦法。「羅爺爺已經80多歲了，他的動物飼養知識都是幾十年前學習的，動物園沒有專業的獸醫，也沒有條件儲存獸藥，都是靠爺爺以前的經驗和一些土辦法，動物病了常常使用人的用藥，很多動物因此病死了」，小田說。

六安市人民公園動物園裡開屏的孔雀。（取材自新京報）

人與動物相伴 就像養老院 和收容站

六安市金安區住建局工作人員說， 六安市人民公園是金安區住房和城鄉建設局下屬副科級事業單位，因城市建設需要，部分項目已停止運營，2023年3月啟動搬遷騰空後將移交市中醫院。六安市人民公園內動物園是羅樹棠租賃使用，金安區林業主管部門將指導和幫助動物園穩妥搬遷。

六安市金安區住建局的工作人員表示，他們已經通知動物園方，準備用一個月時間進行動物登記和資產登記，找到合適場所後才會搬遷。他們已專門成立一個工作小組負責動物園搬遷事宜，一是幫助聯繫適宜安置場所；二是在遷移過程中給予技術指導；三是在新建動物園籠舍過程中給予技術指導；四是幫助辦理新場地馴養繁殖許可證。

這給羅樹棠和小田吃了一顆定心丸，暫時鬆了一口氣。但跟30年前不同，園裡的動物普遍都老了，互相陪伴了這麼多年，羅樹棠對牠們產生了家人般的感情。現在的六安市人民公園動物園可能更像是一座人與動物互相陪伴的養老院和收容站。表面上，是羅樹棠在照顧牠們；動物們也在陪伴逐漸老去的羅樹棠。

狐狸被人棄養後，留在了六安市人民公園動物園。（取材自新京報）

捨不得 他和牠們都老了

此前因為支付不起工資，最初的員工們都已經離開，只剩下動物們和羅樹棠一起生活。時間長了，老虎「毛毛」看到羅樹棠，會激動地在籠子兩端跑來跑去；園裡唯一一隻狼有時候會激動地蹭籠子，羅樹棠覺得那是在對他撒嬌。

還有不少人會把棄養的動物丟在動物園裡，羅樹棠心疼動物收留，園裡的兔子、狐狸就是這麼來的。

羅樹棠捨不得關掉動物園，但畢竟年紀大了，他老早就在思考動物園的出路。一方面是動物們已經老邁，找到一個能妥善安置動物們的動物園並非易事。羅樹棠曾聽說六安有企業想投資建設野生動物園，他計畫再過幾年關閉動物園，把動物們都送到野生動物園去，他也就可以回家安享晚年。但這些年野生動物園項目也沒了消息。

收到搬遷通知後，羅樹棠最初是想找個場地繼續經營動物園，但在市裡看了五、六個場地都不合適，小田才以羅樹棠的口吻幫忙起草了一篇告示，貼在動物園門口，又幫忙發到網上，沒想到引起了許多關注。