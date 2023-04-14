大學生青睞 山東淄博燒烤火出圈

淄博燒烤的盛況。（取材自中華網）

春光正好，來頓燒烤？這個春天，在年輕人和政府的助力下，山東淄博燒烤火出了圈。而幾乎同時，山西晉城卻禁止了城區露天燒烤。有人說，沒有煙火氣，人生就是一段孤獨的旅程；日子再平凡，也要靠吃燒烤過得滾燙。看起來，煙火升騰是商機，也是一種心靈慰藉。

今年3月以來，淄博燒烤暴紅網絡。隨著疫情後出遊人潮大增及政府助力等因素，這波流量提高了淄博燒烤店的經濟收入，不少燒烤店營業額漲了3倍，也給當地旅遊景點拉來更多人氣。但隨之而來的業者人手嚴重不足、出租車 拒載和繞路等抱怨，讓當地人在期待「一支串帶火一座城」的傳奇可能在淄博實現之餘，也多了一些「煙火最終是否會變成泡沫」的擔憂。

綜合時代周報、大公報報導，在淄博從事燒烤行業近14年的劉靜說，燒烤旺季一般是4月中下旬到10月中旬，今年提前在3月每到周末店裡就擠滿來自全國的食客，突如其來的流量讓她忙得一天只能睡五、六個小時。

昔日隨意吃 如今要排隊

在淄博周村區經營燒烤店的仇先生，周五到周日顧客數量翻4倍，日營業額翻3倍。淄博人袁圓也說，以前隨便就能吃到的燒烤，現在和外地人搶排隊還吃不上。 淄博燒烤。（取材自時代周報／受訪者供圖）

數據佐證了淄博市民們的直觀感受。國鐵濟南局淄博車務段數據顯示，3月5日，淄博火車站單日到發旅客4.7958萬人次，為該站近3年來單日到發旅客最高，其中到達旅客2.1655萬人次，發送旅客2.6303萬人次。據淄博日報報導，這些旅客中，從濟南、章丘、青州、濰坊等省內組團坐火車到淄博吃燒烤，已經成為山東大學生們的春日行程「標配」。

另據大眾日報報導，自3月4日淄博燒烤「火了」以來，在淄博所有「青年驛站」所接待的外地入淄大學生群體中，連住2天及以上的學生數量達到90%以上；3月15日至16日，開通「青年驛站」服務的火車站、水晶街等區域的酒店更是處於爆滿狀態。 抵淄博的大學生在淄博火車站南站房前拍照打卡。（取材自大眾日報）

「其實也是因為在網路上看了很多淄博燒烤的視頻，所以想去試試，而且這幾年有很多想去但是沒能去的地方，所以想在可以隨意出入校園的日子，多出去走走，和同學一起吃吃燒烤，感受下春天，為大學的時光多留下些紀念。」在淄博讀大三的小芝說。

在濟南工作的徐涵也趁著周末和朋友一起自駕去了淄博。「我住在濟南，離淄博很近，周圍也有朋友和同事推薦，之前遲遲沒行動，近期短視頻出現大量淄博燒烤視頻，幾個朋友又在聊天時談到，又都有時間，就一同前往了。」徐涵表示。

藝人推薦 吸大眾視線

中國的燒烤遍布大江南北，為什麼淄博的燒烤突然出圈？早在2020年，首屆淄博麥田音樂節上，薛之謙就曾這樣推薦淄博燒烤還上了熱搜：「用那種餅捲小蔥、烤串，我一連吃了三個，第二天起來發現胖了三斤」。

2021年，紀錄片「人生一串」裡淄博燒烤「獨立小爐，純碳火烤」的加熱方式，以及小餅、肉串和蔥三位一體吃法，令千萬觀眾對淄博燒烤心馳神往。 淄博燒烤靈魂三件套。（取材自時代周報／受訪者供圖）

「淄博燒烤的這種吃法是2000年左右從淄博周村區流行起來的，用筋道的小餅裹上肉串、醬料和芽蔥，一口放進嘴裡，那滋味別提有多帶勁。而且作為一個街頭小吃，淄博燒烤講究的就是食材新鮮價格實惠。吃豬肉和雞肉人均消費不超過30元（人民幣，下同，約4.3美元），吃牛羊肉人均大概70元左右。」仇先生說。

這樣豪氣又實在的美味在網路傳播下迅速吸引了大眾的視線。從此，淄博燒烤成為了淄博的一個經典IP，在年輕人心中扎下了根。這其實只是淄博出圈之路的開頭。「淄博燒烤被濟南的大學生以及一些山東本地博主帶火了之後，像烏拉拉這種在抖音 擁有龐大粉絲群體的博主，也趁熱度到淄博的燒烤店進行拍攝，淄博燒烤就在這一次次傳播之下逐漸引爆」，仇先生說。

從平台數據看，至3月30日，抖音話題 「淄博燒烤」 播放量超14.4億，微博話題 「淄博燒烤永遠的神」瀏覽點擊量超2.3億次。3月份以來， 「淄博燒烤」 關鍵詞全平台搜索量則同比增長超770%。「燒烤」 成為當地深夜訂單量最高品類，而20歲到30歲年輕群體則是燒烤消費主力軍，占比超50%。

政府添柴火 辦「金爐獎」

在這樣的熱度下，淄博政府做出了迅速反應：舉辦首屆淄博燒烤名店「金爐獎」推薦活動；發布淄博燒烤地圖；推出21條「淄博燒烤」公交專線。顯然，淄博想借助「口碑持續積累+抓住熱點搞營銷+政府出台配套政策」的營銷之道，打響「淄博燒烤」的品牌。

淄博作為齊國故都，境內歷史遺跡眾多，包括東周殉馬坑、孔子聞韶處等；在自然風光上，淄博的溶洞景觀可謂是名滿天下；其另一個全國之冠就是全國火車站最多的城市，交通便捷也是特色。而有了歷史和自然資源，有了流量，淄博市也迅速在一周內就推出公交燒烤專線，大學生青年驛站優惠政策、發放餐飲消費券，快速反應的「整活能力」也成功承接了流量。

淄博這樣的走紅路徑為其他燒烤城市提供了一個範本。不過，對很多城市來說，流量其實是一把雙刃劍，如果沒有及時地優化配套公共服務以及消費環境，很可能也會給城市帶來一些負面的聲音。

袁圓說，最近他在網上看到，一些到淄博玩的遊客抱怨淄博的出租車拒載和繞路，「我覺得如果想要趁這個熱度吸引更多人來，還是要加強一下監管」。而隨著淄博燒烤熱度的持續攀升，很多燒烤店甚至面臨人手嚴重不足情況，到處雇傭服務員、串肉工、切肉工和燒烤師傅，但就算高薪也招不到人。

山西晉城 為環保禁燒烤

相對於山東淄博大力發展燒烤觀光，山西晉城卻在2023年4月9日發布通知，禁止任何單位或個人在城區露天燒烤或為露天燒烤提供場地、設備，同時嚴加處罰並取締固定門店、流動攤販的的露天燒烤行為，理由是「改善環境空氣質量」。通知引發兩派網民論戰，有人支持淨化燒烤氣味，推廣無煙燒烤；有人則認為這牽著業者生機與經濟，「人間煙火氣禁不得」。 淄博燒烤店門口擠滿了顧客。（取材自時代周報／受訪者供圖）

據微信 公眾號「晉城環保發布」，夏天將至，燒烤行業逐漸恢復。為進一步改善環境空氣質量，提升居民生活環境，晉城市生態環境局城區分局就進一步推進市區露天燒烤污染整治提出要求。

通知列出四項禁止事項，包括：一、禁止任何單位或個人在晉城市城區建成區範圍內（小區、公園、景區、廣場、學校門口等）露天燒烤或為露天燒烤提供場地、設備。

二、對固定門店的露天燒烤予以嚴格處罰。有固定經營門店的燒烤類餐飲，經營期間不能出現違法露天燒烤，對擅自進行露天燒烤的依法予以處罰。

三、對流動的經營性露天燒烤依法進行取締。對流動燒烤攤點，採取逐個清理、逐個取締，堅決防止反彈，對取締後仍在露天燒烤的依法予以處罰。

四、對非經營性露天燒烤進行警告、清理。對違法占用公共空間進行非營業性露天燒烤的，進行教育和勸阻，不聽勸阻的依法予以處罰。

通知指出，對違反上述四項規定的單位及個人，將依法責令其改正，沒收燒烤工具和違法所得，並處500元（人民幣，下同，約73美元）以上2萬元以下的罰款。

對此，有不少網民留言支持：「感謝政府維護燒烤店周邊住戶權益」，「可以因勢利導，提供電烤箱或者相應補貼，這樣街上既有煙火氣又環保達標，多好呀」；反對的網民則多認為此舉又是「一刀切」、「因噎廢食」：「人間煙火氣禁不得」，「淄博燒烤就不汙染空氣了？」。

據大眾日報，以最近燒烤爆火的淄博市為例，在3月到11月的「淄博燒烤季」推出前，就已開展守護淄博燒烤的護航行動。其中包括：公安系統針對燒烤攤點等重點場所強化巡邏防控；市場監管部門開展「燒烤網紅店」嚴格質量檢測；積極引導燒烤業規範發展；成立淄博市燒烤協會，研究燒烤標準制定；守牢淄博燒烤安全底線，加大對燒烤行業食品安全的監督檢查和抽檢力度。