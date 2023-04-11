我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房價飆 亞裔去年31%購房者買得起中價屋 低於前年的38%

紀事報揭露信件 傳金山進步派擬徵召丁右立競選市長

啃老?孝親? 「全職兒女」新職業 爸媽爺奶當老闆

中國新聞組／整理
中國年輕人流行當「全職兒女」，對某些人來說是「啃老」，但在健全的關係下，子女也有更多的時間能陪伴父母。圖為「我的非凡父母」劇照。（取材自微信）
中國年輕人流行當「全職兒女」，對某些人來說是「啃老」，但在健全的關係下，子女也有更多的時間能陪伴父母。圖為「我的非凡父母」劇照。（取材自微信）

當家庭成為需花心力經營的「公司」，因職場不如意而與父母爺奶同住的子女，被冠上了「全職兒女」的身分。他們的工作是完成「考公」等的期待，薪資是家中長輩「領導」們給的生活費，然後學習著與理所當然躺平所帶來的焦慮共處。

有人當「全職媽媽」、「全職奶爸」，如今中國年輕人流行當「全職兒女」。這種被歸類為「全職親人」的「新行業」，對某些人來說就是「啃老」。不少當事人則稱，他們有人生目標，只因求職受阻、學歷內卷而暫時找爸媽爺奶當「老闆」，「給父母打工不是打工嗎？」而這類「新型脫產生活」也反映經濟低迷下的中國社會變遷縮影。

為家人料理三餐也是全職子女的「工作」內容之一。圖為示意圖。（取材自微信）
為家人料理三餐也是全職子女的「工作」內容之一。圖為示意圖。（取材自微信）

★寄居家裡 承擔家庭勞動

綜合三聯生活周刊、頂端新聞報導，「全職兒女」的「工作」型態是，寄居家裡，通過完成父母的要求、承擔家庭勞動等，換取經濟支持。有人這麼總結：相親相當於商務洽談、應酬；以滿足父母期待，諸如考公、考研等作為主線業務，間或需要24小時在線為父母提供情緒價值，把反向給父母畫餅視為生存法則，工資待遇包食宿，如果是家中獨子還可享受零內卷優待。

在這樣的基礎上，「全職兒女」與父母建立了一種新「雇傭關係」。他們有些是實在找不到工作才回歸家裡，或非自願受雇。而對有的年輕人來說，當全職兒女是父母的主意，爸媽不想孩子遠走高飛，用開工資的方式把兒女留在身邊。時間久了，在全職兒女之外，再發展個副業，好像比正經上班還有發展潛力。

近日，「天涯社區」刊出一篇題為「全職兒女開始流行？818我做全職女兒16年的那些事」文章被多次轉發分享。作者在文中稱她自2007年1月高三離校後就做了16年全職女兒，負責全家庭和大家族部分事務。

她認為，要做好一個全職親人，必備的要素包括一定的經濟條件、良性的人際關係，和較強的自我陪伴能力，沒有許多人想像的那麼簡單甚至躺平。

作者說，她家裡只有她和父母三人，父母的退休工資比平均工資高出一些，家庭收入除了退休金，還有以前積蓄的利息和房租。家族比較大，父親是老么，兄姊六人，後來爺奶一些事情也移到她手上。她單身、沒小孩，平時不領「工資」，缺錢就要，「家裡人在錢的問題上，都是不算計的，而這一點也是做全職親人和養一個全職親人的必備要素」。

有網民曬出「全職兒女」的職責之一就是負責把冰箱填滿。（取材自微博）
有網民曬出「全職兒女」的職責之一就是負責把冰箱填滿。（取材自微博）

★打工薪低 不如先留在家

至於為什想做全職女兒，作者稱，自己一直不太愛念書，數理化天賦不行，想藝考但性格內向，不愛唱歌、跳舞表演，學習覺得吃力，就決定回家待著。家人也說，像她這樣就算勉強念個三本，出來一個月5000元人民幣(約727.6美元)，還風吹雨打日曬夜露，父母再去花5000元請保母家政，不如先留在家。水電網是家裡的，零食點心算家裡的，她頂多花些各視頻平台的會員費，少量的外賣。

作者說，她是89年生人，正是競爭最激烈的一代，父母50後，望子成龍望女成鳳，在教育上很難有什麼得當的方法。好在家族裡有許多通情達理、忠厚善良、也不打探別人事的親朋，「這樣的人際關係，是我能全職在家的根本性的基礎」。

經濟和人際沒太大問題，她還要懂得怎麼消耗時間、獲取成就感、消滅孤獨感。比如，善用天眼查、企查查、愛企查等，把一些社會事件的相關人物資本關係查清，作為知識儲備；愛蒐集論文、資訊；追星的過程中，盡量不從眾，不盲從，不偏激；不斷學習地理歷史、人事政治知識，已知越多，未知也就越多，也越不會無聊。

全職女兒的工作內容就是「承擔家務」。她很早起床，洗漱後去超市購物；到了4月要安紗窗、擦窗沿和窗簾桿，都是有一定危險性的；物業發放結餘補貼，也是她負責領；姑姑愛吃武漢「德華樓」的早點，她在每周固定優惠日都得跑實體店去買。父母挺支持她在網上多找點交友、掙錢機會，要她「不要被時代淘汰就好」，和網友們聊天成了她平時的慰藉之一。

★父母挑剔 淪沒尊嚴廢柴

近日在中國網路上，也流傳另一篇談自己成為「全職親人」的經歷，00後作者稱，父親、母親、奶奶各自從退休金中每月湊5000元作為她當「全職親人」工資，由她負責一家四口的三餐及家務勞動、保母，爸爸媽媽和奶奶從此變成了她的老闆。也有網友分享自己的「全職親人」工作就是遛狗、做午飯、睡午覺、遛狗、做晚飯，然後拿快遞、看電視、睡覺。

但不是每一個全職子女都能生活得如此順利安逸。三聯生活周刊近日刊出一則題為「全職兒女，讓人尊嚴盡失的一份工作」讀者投書，作者小o稱，她花60萬元在在澳洲讀完兩年碩士回中國，發現在2021年海歸留學生首次破百萬人的背景下，她的學歷在求職上毫無優勢，於是與父母協議當全職女兒，父母每個月給工資3000元，由她負責家裡的清潔、早餐與採買。

但在全職女兒的職業生涯進入第三個月時，小o的父母「開始變得挑剔和苛刻，對我的態度也愈來愈惡劣」，甚至開始對女兒抱怨：「這個社會真是越來越怪哦，我們老傢伙們每天累死累活上班，有腿有手的年輕人卻在家享清福」。

總之，不夠有用、不夠聰明、不夠努力，是父母給小o貼的標籤。小o擔心自己會逐漸習慣父母的貶損，最後變成明明該腳踏實地務實地奔向自己的未來，卻只能尊嚴殆盡、陷在原地、沉淪的廢柴。熬了半年之後，她在另一座城市找到了一份與本專業不相關的工作，用她之前當全職女兒賺的錢付三押一交了房租、給爸媽1000元，算是感謝他們之前提供的就業機會。

面對畢業生人數創新高而就業率低迷，中國年輕人求職也變得困難。圖為企業前進校園辦招...
面對畢業生人數創新高而就業率低迷，中國年輕人求職也變得困難。圖為企業前進校園辦招聘會。（中新社）

●心理落差太大 更多的是無業焦慮

90後的萌萌也有相似經歷。萌萌2021年決定寄居父母，帶著20萬元積蓄回到老家湖南脫產考公。家裡的重男輕女一直讓萌萌非常憤懣，「爸媽給弟弟在長沙買了房，為了公平，我必須要從他們那裡搞點錢」。在長沙，考公是非常火熱的賽道。即使她在失敗之後再備考五個月就上岸了，仍舊遭受了父親不少奚落。

「有一次落選，我爸就說，你下次還考不上的話，就滾出去好了，房子是我的，讓你在這裡住在這裡複習，已經是很大的恩賜了，考不上還有臉在這裡。」面對父親的暴怒，萌萌既愧疚又痛苦。「我在外面跟人吵架絕對不會哭，但是我爸爸一說我，我就止不住地哭」。在家期間，萌萌唯一的治癒是來自媽媽，這個沒有太多話語權但樂觀向上的女性，讓萌萌感受到了很多美好。

雖然成為全職女兒，萌萌是開心的，但是她也會覺得有一種被綁架的感覺，在家當公務員，除了對爸媽盡孝，還要代替爸爸去照顧奶奶。「以前我覺得啃老很不好意思，現在我不會了，因為我也在付出」。

2020年某雙非天坑專業畢業的趙吉，則是在父母間接「施壓」下當了兩年的全職兒子。畢業那年，原本他計畫出國，拿到一個保底的offer後，父母卻以疫情為由反悔了。「他們假想了各種我出去就會死的可能」。出國無望，趙吉考研失敗，投簡歷也多沒有回音，備受打擊的趙吉決定，與其內耗不如徹底寬鬆，他決定暫時先當個「家裡蹲」，沒想到獲得父母的支持。

趙吉說：「我爸說我是他持有的一隻長期股票，眼下找不到目標就先歇著，韜光養晦，等到環境好了再說。其實我覺得，他們是想要套牢我。」被家人默許躺平後，趙吉感覺到了久違的舒坦，就像是每一個大學暑假。「你會覺得休息無罪，玩啊放鬆啊就算是天天打遊戲，也是被允許的」。

為減少啃老的負罪感，趙吉還會刻意地去扮演一個好兒子。

趙吉還降低了自己的消費慾望，甚至有了微薄的積蓄，能幫家裡做點生意，這讓趙吉覺得，至少自己還有那麼點用處。但是，更多的時候是無業的焦慮，最近，趙吉考慮做農產品帶貨創業。「像我這種沒有職場經驗的，在一線城市工作，月薪6000元，去掉房租，心理落差太大了，不如換個賽道」。

退休金 澳洲 就業

上一則

中國維權人士許志永被控顛覆政權罪 重判14年

下一則

劉兆佳：香港快要處理23條立法 夏寶龍訪港有利氛圍

延伸閱讀

阿縣新地檢長司法理念受爭議 華童流彈命案 家屬憂量刑不到位

阿縣新地檢長司法理念受爭議 華童流彈命案 家屬憂量刑不到位
談藝／賈寶玉的四喜四悲

談藝／賈寶玉的四喜四悲
父母逼考公5年 川女落榜後精神分裂 不時自稱「局長」

父母逼考公5年 川女落榜後精神分裂 不時自稱「局長」
紐約外賣郎最低工資被降 民代維權

紐約外賣郎最低工資被降 民代維權

熱門新聞

(取自鳳凰網)

閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉

2023-04-05 16:25
中國網友瘋傳服飾店老闆娘勾引人夫，遭正宮找人圍攻，慘遭當街剪髮扒衣 。（翻攝自51吃瓜網）

正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳

2023-04-03 05:00
成都有位在飯店擔任洗碗工的大媽其實是「隱形富豪」，每天上下班都有女兒開要價千萬的豪車接送。（視頻截圖）

成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光

2023-04-08 11:00
彭丹曾是知名豔星。圖／摘自HKMDB

36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長

2023-04-03 14:32
張波與葉誠塵。(取材自澎湃新聞)

大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦

2023-04-07 12:13
中國知名的張家界天門山玻璃棧道，驚傳4日有4名遊客翻越護欄跳崖自殺，其中一人雖被攔阻，但事前已服毒仍不治身亡。圖為張家界大峽谷玻璃橋。（新華社）

中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治

2023-04-06 14:27

超人氣

更多 >
5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了

5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了
租霸欠租、辱罵、報復 紐約華裔房東：想同歸於盡

租霸欠租、辱罵、報復 紐約華裔房東：想同歸於盡
7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥

7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥
影片瘋傳 對小男孩說「吸我舌頭」引各界撻伐 達賴喇嘛道歉

影片瘋傳 對小男孩說「吸我舌頭」引各界撻伐 達賴喇嘛道歉
採取這兩種飲食 大腦較少阿茲海默症跡象

採取這兩種飲食 大腦較少阿茲海默症跡象