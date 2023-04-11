啃老?孝親? 「全職兒女」新職業 爸媽爺奶當老闆

中國年輕人流行當「全職兒女」，對某些人來說是「啃老」，但在健全的關係下，子女也有更多的時間能陪伴父母。圖為「我的非凡父母」劇照。（取材自微信）

當家庭成為需花心力經營的「公司」，因職場不如意而與父母爺奶同住的子女，被冠上了「全職兒女」的身分。他們的工作是完成「考公」等的期待，薪資是家中長輩「領導」們給的生活費，然後學習著與理所當然躺平所帶來的焦慮共處。

有人當「全職媽媽」、「全職奶爸」，如今中國年輕人流行當「全職兒女」。這種被歸類為「全職親人」的「新行業」，對某些人來說就是「啃老」。不少當事人則稱，他們有人生目標，只因求職受阻、學歷內卷而暫時找爸媽爺奶當「老闆」，「給父母打工不是打工嗎？」而這類「新型脫產生活」也反映經濟低迷下的中國社會變遷縮影。

為家人料理三餐也是全職子女的「工作」內容之一。圖為示意圖。（取材自微信）

★寄居家裡 承擔家庭勞動

綜合三聯生活周刊、頂端新聞報導，「全職兒女」的「工作」型態是，寄居家裡，通過完成父母的要求、承擔家庭勞動等，換取經濟支持。有人這麼總結：相親相當於商務洽談、應酬；以滿足父母期待，諸如考公、考研等作為主線業務，間或需要24小時在線為父母提供情緒價值，把反向給父母畫餅視為生存法則，工資待遇包食宿，如果是家中獨子還可享受零內卷優待。

在這樣的基礎上，「全職兒女」與父母建立了一種新「雇傭關係」。他們有些是實在找不到工作才回歸家裡，或非自願受雇。而對有的年輕人來說，當全職兒女是父母的主意，爸媽不想孩子遠走高飛，用開工資的方式把兒女留在身邊。時間久了，在全職兒女之外，再發展個副業，好像比正經上班還有發展潛力。

近日，「天涯社區」刊出一篇題為「全職兒女開始流行？818我做全職女兒16年的那些事」文章被多次轉發分享。作者在文中稱她自2007年1月高三離校後就做了16年全職女兒，負責全家庭和大家族部分事務。

她認為，要做好一個全職親人，必備的要素包括一定的經濟條件、良性的人際關係，和較強的自我陪伴能力，沒有許多人想像的那麼簡單甚至躺平。

作者說，她家裡只有她和父母三人，父母的退休工資比平均工資高出一些，家庭收入除了退休金 ，還有以前積蓄的利息和房租。家族比較大，父親是老么，兄姊六人，後來爺奶一些事情也移到她手上。她單身、沒小孩，平時不領「工資」，缺錢就要，「家裡人在錢的問題上，都是不算計的，而這一點也是做全職親人和養一個全職親人的必備要素」。

有網民曬出「全職兒女」的職責之一就是負責把冰箱填滿。（取材自微博）

★打工薪低 不如先留在家

至於為什想做全職女兒，作者稱，自己一直不太愛念書，數理化天賦不行，想藝考但性格內向，不愛唱歌、跳舞表演，學習覺得吃力，就決定回家待著。家人也說，像她這樣就算勉強念個三本，出來一個月5000元人民幣(約727.6美元)，還風吹雨打日曬夜露，父母再去花5000元請保母家政，不如先留在家。水電網是家裡的，零食點心算家裡的，她頂多花些各視頻平台的會員費，少量的外賣。

作者說，她是89年生人，正是競爭最激烈的一代，父母50後，望子成龍望女成鳳，在教育上很難有什麼得當的方法。好在家族裡有許多通情達理、忠厚善良、也不打探別人事的親朋，「這樣的人際關係，是我能全職在家的根本性的基礎」。

經濟和人際沒太大問題，她還要懂得怎麼消耗時間、獲取成就感、消滅孤獨感。比如，善用天眼查、企查查、愛企查等，把一些社會事件的相關人物資本關係查清，作為知識儲備；愛蒐集論文、資訊；追星的過程中，盡量不從眾，不盲從，不偏激；不斷學習地理歷史、人事政治知識，已知越多，未知也就越多，也越不會無聊。

全職女兒的工作內容就是「承擔家務」。她很早起床，洗漱後去超市購物；到了4月要安紗窗、擦窗沿和窗簾桿，都是有一定危險性的；物業發放結餘補貼，也是她負責領；姑姑愛吃武漢「德華樓」的早點，她在每周固定優惠日都得跑實體店去買。父母挺支持她在網上多找點交友、掙錢機會，要她「不要被時代淘汰就好」，和網友們聊天成了她平時的慰藉之一。

★父母挑剔 淪沒尊嚴廢柴

近日在中國網路上，也流傳另一篇談自己成為「全職親人」的經歷，00後作者稱，父親、母親、奶奶各自從退休金中每月湊5000元作為她當「全職親人」工資，由她負責一家四口的三餐及家務勞動、保母，爸爸媽媽和奶奶從此變成了她的老闆。也有網友分享自己的「全職親人」工作就是遛狗、做午飯、睡午覺、遛狗、做晚飯，然後拿快遞、看電視、睡覺。

但不是每一個全職子女都能生活得如此順利安逸。三聯生活周刊近日刊出一則題為「全職兒女，讓人尊嚴盡失的一份工作」讀者投書，作者小o稱，她花60萬元在在澳洲 讀完兩年碩士回中國，發現在2021年海歸留學生首次破百萬人的背景下，她的學歷在求職上毫無優勢，於是與父母協議當全職女兒，父母每個月給工資3000元，由她負責家裡的清潔、早餐與採買。

但在全職女兒的職業生涯進入第三個月時，小o的父母「開始變得挑剔和苛刻，對我的態度也愈來愈惡劣」，甚至開始對女兒抱怨：「這個社會真是越來越怪哦，我們老傢伙們每天累死累活上班，有腿有手的年輕人卻在家享清福」。

總之，不夠有用、不夠聰明、不夠努力，是父母給小o貼的標籤。小o擔心自己會逐漸習慣父母的貶損，最後變成明明該腳踏實地務實地奔向自己的未來，卻只能尊嚴殆盡、陷在原地、沉淪的廢柴。熬了半年之後，她在另一座城市找到了一份與本專業不相關的工作，用她之前當全職女兒賺的錢付三押一交了房租、給爸媽1000元，算是感謝他們之前提供的就業 機會。

面對畢業生人數創新高而就業率低迷，中國年輕人求職也變得困難。圖為企業前進校園辦招聘會。（中新社）

●心理落差太大 更多的是無業焦慮

90後的萌萌也有相似經歷。萌萌2021年決定寄居父母，帶著20萬元積蓄回到老家湖南脫產考公。家裡的重男輕女一直讓萌萌非常憤懣，「爸媽給弟弟在長沙買了房，為了公平，我必須要從他們那裡搞點錢」。在長沙，考公是非常火熱的賽道。即使她在失敗之後再備考五個月就上岸了，仍舊遭受了父親不少奚落。

「有一次落選，我爸就說，你下次還考不上的話，就滾出去好了，房子是我的，讓你在這裡住在這裡複習，已經是很大的恩賜了，考不上還有臉在這裡。」面對父親的暴怒，萌萌既愧疚又痛苦。「我在外面跟人吵架絕對不會哭，但是我爸爸一說我，我就止不住地哭」。在家期間，萌萌唯一的治癒是來自媽媽，這個沒有太多話語權但樂觀向上的女性，讓萌萌感受到了很多美好。

雖然成為全職女兒，萌萌是開心的，但是她也會覺得有一種被綁架的感覺，在家當公務員，除了對爸媽盡孝，還要代替爸爸去照顧奶奶。「以前我覺得啃老很不好意思，現在我不會了，因為我也在付出」。

2020年某雙非天坑專業畢業的趙吉，則是在父母間接「施壓」下當了兩年的全職兒子。畢業那年，原本他計畫出國，拿到一個保底的offer後，父母卻以疫情為由反悔了。「他們假想了各種我出去就會死的可能」。出國無望，趙吉考研失敗，投簡歷也多沒有回音，備受打擊的趙吉決定，與其內耗不如徹底寬鬆，他決定暫時先當個「家裡蹲」，沒想到獲得父母的支持。

趙吉說：「我爸說我是他持有的一隻長期股票，眼下找不到目標就先歇著，韜光養晦，等到環境好了再說。其實我覺得，他們是想要套牢我。」被家人默許躺平後，趙吉感覺到了久違的舒坦，就像是每一個大學暑假。「你會覺得休息無罪，玩啊放鬆啊就算是天天打遊戲，也是被允許的」。

為減少啃老的負罪感，趙吉還會刻意地去扮演一個好兒子。

趙吉還降低了自己的消費慾望，甚至有了微薄的積蓄，能幫家裡做點生意，這讓趙吉覺得，至少自己還有那麼點用處。但是，更多的時候是無業的焦慮，最近，趙吉考慮做農產品帶貨創業。「像我這種沒有職場經驗的，在一線城市工作，月薪6000元，去掉房租，心理落差太大了，不如換個賽道」。