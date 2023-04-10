疫後客源減… 露營爆倒閉潮 「能旅遊，誰還露營」

2022年露營爆火，熱門營地常常「一篷難求」。（新華社）

露營曾經是都市人逃離疫情 封控、暫別焦慮的精神錨地，營地和露營裝備相關行業也迎來黃金年代。如今，露營生意變得艱難。旅遊出行便捷後，只到城市近郊露營變得有些雞肋，「花這錢還不如去旅遊」。

中國優化疫情管控措施已數月，旅遊市場報復性回春，國內的露營生意卻變得艱難。有報導指出，旅遊出行便捷後，越來越多民眾選擇拋棄或減少露營，改為出門旅遊，客源減少加上競爭加劇、資本入局等因素影響，疫情下曾刷爆朋友圈的露營市場，正經歷一輪殘酷洗牌。

●等無春天 行業慘遇寒潮

3月初，周旗(化名)經營了一年的露營地徹底倒閉。每日人物社報導，在周旗的印象裡，露營地最後的繁榮停留在了去年的十一，7天假期露營地共接待500餘位客人，他在二手平台租了四個帳篷，臨時雇用兩位清潔阿姨，連父母都來幫忙處理燒烤食材。附近面積更大的營地，生意更是火爆，「擠得像景區一樣，裝垃圾的編織袋都堆成了小山」。

去年十一過後，天氣轉涼，人流漸漸減少，只有聖誕和跨年夜，露營地才有些人氣，這在周旗的預料之中，但他沒有想到，客人並未隨春天一起歸來。這使得周旗連續小半年賺不到錢，只有關閉露營地。周圍七、八家露營地同樣慘淡。春暖花開之際，露營行業卻意外遭遇一股寒潮。

去年底，有同行在微信 群中感慨「露營地越來越多，客人越來越少，明年生意怕是不好做嘍」。有人原價1600多元人民幣（約232.8美元）的帳篷只賣300元，稱「太累了，幹不動了」。在今年客流慘淡，不少營地主打價格戰攬客，「帳篷肯定是沒以前貴了，大家還都在免門票」。

周旗在微信群中看到的生態，正是露營行業的縮影——入局者正在飛速增加，出局者也層出不窮。為星谷營地投資 3000萬元的創業者李海波(化名)如今也持悲觀態度，他預測，營地行業在2023年飆增到20萬家，但2024年預計只剩2萬家，「18萬家都要被淘汰」。

李興安(化名)就見證了身邊小範圍的露營地倒閉潮。2021年，距福建廈門半小時車程的海門島共五家露營地，如今只剩一家。

當競爭變得激烈，需求反而下降的時候，一些原有的根本問題就會暴露出來。比如「很多荒地其實是耕地或保護用地，不能做經營活動，那四家露營地都是因此被拆掉的」。而李興安自己也因為經營的問題，在3月初放棄了花六、七十萬元親手打造的60畝桉樹林露營地。

遊客到甘肅「房車露營」還能全家一起在戶外跳健身操。（新華社）

●紅利期短 賺熱錢不容易

周旗當初進入露營行業的原因十分簡單，「行業夠熱，做個生意賺點錢」。他是浙江溫州本地人，有一份收入尚可、固定雙休的國企工作，但在「搞錢」的浪潮下，投入露營做為副業，他在小河邊一片桃林裡，設計了純白色調的帳篷、桌椅，將自己的露營地定位為「景色清新、餐食精緻、環境優雅」。

2022年春天開業後，沒怎麼宣傳，周旗的露營地預約就排滿了，售價588元的3人烤肉餐常供不應求。周旗剛好趕上露營普及後的第一波紅利期。去年夏天，周末的營業額已固定在萬元以上。

浙江湖州的言櫻(化名)，從2021年夏天進入露營行業，看到了這波紅利期的可怕。她在小鎮上打造1萬6000多平米的露營地，但想賺錢的人越來越多，她所在小鎮後來扎堆容納了三、四十家露營地。如今，不斷有露營地倒下。

報導指出，新冠疫情催化了國內的露營行業，資本也瞄準這個廣袤又紅火的市場。2022年4月，上市公司51信用卡成立51camp連鎖露營品牌，半年內在杭州及周邊城市運營了25家營地，簽約營地超過40個。但在李興安看來，51camp、大熱荒野等露營品牌走互聯網產品模式，前期不計成本開營地，占據市場份額，其中有一定程度的投資風險。

「露營畢竟是戶外活動，會有很多意外情況。」建造露營地前，李興安以產品經理的視角做了評估，去除天氣等影響因素，將有效營業天數精確到了281天。但他也沒有想到，2022年春天，持續兩個月的梅雨後，海門島又因疫情封閉了三個月，露營地只能關門。

露營地同質化，也是許多營地主面臨的一大難題，「刷刷小紅書，所有露營地都一樣漂亮，看多了就變成一樣無趣」，周旗想同中求異，開展釣魚活動，卻被村民看見幾番制止，「村民和客人吵，我和村民吵，最後只能是我跟客戶道歉又免單」。後來他在露營地增加圍爐煮茶項目，很快全網火爆，但入冬後生意清閒，收入驟減，讓他開始思考是否繼續投錢升級營地。

遊客在海拔2646米的陜西省商洛市洛南縣的草鏈嶺露營。（新華社）

●朋友見面 紛改回咖啡館

就在周旗反覆糾結時，一波消費者已經率先拋棄了露營。

2022年春天，接到朋友的露營邀請，姜妍(化名)立刻從床上坐起來，「去哪？馬上出發嗎？」過去那些年，她從未對自然如此渴望，因為封控、核酸檢測總是突如其來，她被迫戒掉了室外活動。疫情緩和後，姜妍興奮地和朋友規畫了4月初在大運河公園的露營，大夥兒在花2000元準備了儀式感十足的帳篷，露營車、露營箱、露營桌椅裡，度過自由暢快的露營初體驗。

姜妍和朋友們因此一致認為自己愛上了露營，即使9月的烈日下，三個女孩用完了一瓶防曬霜也不覺得熱，「只想在陽光底下待著，哪怕什麼也不做」。但一年過後，新鮮感消散，姜妍和朋友紛紛放棄了露營，見面地點又恢復成火鍋店和咖啡館，而此前不惜成本買的露營箱等設備，都拿來堆放雜物，靜下心來想想，「出去露營，還挺累的」。

露營常是一家人聯絡感情的活動。（新華社）

★拚體驗、服務、價格… 有差異化才有出路

退出露營地後，李興安加入了一家露營裝備公司，從產業上游的角度觀察，露營行業的用戶流失更加明顯，「前兩年一個產品貼上露營兩個字，不需要做任何付費推廣都能賣掉。今年在不斷出新品、做推廣的情況下，產品銷量都沒有去年高。比如一家公司去年月銷售額達到1000萬元，今年每個月花30萬元推廣費，也只能賣到三、四百萬元」。

「因為露營不是一個製造焦慮的行業，它不像大熱的醫美，可以利用容貌焦慮獲利，它的出現與普及，本質上還是因為人們的生活水平提高了，有更多想嘗試的戶外活動」，李興安認為，如今消費者出遊便捷，比起近郊露營，很多人更願意出遠門或出國玩，熱度下降不可避免。

某種意義上，露營要想活過這個春天，必須卷得更狠。卷運營、卷體驗、卷服務、卷價格，什麼都要卷，卷出差異化。

比如，因應市場轉型，現在，李興安正在策畫一家新型態的露營地，那是一片占地1500平方米的空地，擁有270度海景，還有120畝的魚塘，可以做垂釣、漁排餐廳等。他挺期待地說，「這將是一個小社區，大家共同打造露營地」。浙江的言櫻正籌備邀樂隊演出，將音樂元素加入到露營地中。此外，她還在準備在錢塘江源頭再弄個新營地，主打自然風光的歸隱感。

周旗則始終沒有後悔關閉露營地。在國外讀人類學碩士時，他原有機會到非洲一年做研究，但因父母否定而放棄，「我懊悔的是，我明明見過曠野，卻只能安於軌道」。而現在，他真的被磨累了，「畢竟有本職工作，再把所有下班時間都撲在副業上，為了賺錢，最後一點自由也沒有了」。做露營地原本是周旗希望擺脫對父母的經濟依賴的一次探尋，他似乎又一次失敗了。

露營地並沒有成為周旗通往自由的鑰匙，他認為，風口過去，還有下一個副業目標在等著他。至於露營地留下的「遺產」，已經賣得差不多了，除了一堆電爐子和鐵絲網。「看來圍爐煮茶了，也過時了」。