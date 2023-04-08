冷夜出招賺同情…戶外直播為「打賞」歪了

橋洞裡直播的網紅們。(取材自法治最前線)

在這個吸睛等於吸金的直播時代，各家網紅為撬動粉絲銀行卡裡的錢奇招盡出。在「戶外直播」這個新戰場，有人像苦行僧一樣長時間直播，頂著風雨和粉絲博感情；有人走偏鋒，為了「打賞」無所不用其極。

「室內主播太多了，競爭力也飽和，像我們這種比較普通的、沒什麼才藝的播什麼呢？」27歲的喬亞每天從晚上9點直播至凌晨3點，她在廣西桂林大橋上對著手機 唱歌，微笑著與粉絲互動。夜裡氣溫降至零度，橋上不少主播都裹著厚外套直播。喬亞直言，粉絲的打賞是她現在唯一的收入。

擁有全世界最多10.5億網民的中國，其直播火熱程度也是世界級現象。

競爭強 逾億帳號搶粉絲

文旅部2021年網絡(表演)直播行業發展報告數據顯示，2021年中國直播行業市場規模達1844.42億（人民幣，下同），行業內共11家上市主體，中頭部平台約20家。截至2021年12月，主播帳號累計近1.4億，2022年上半年新增開播帳號826萬個。網絡表演經紀機構數量超過2萬4000家，為直播產業提供內容生產、分發、商業變現等支持。

「報告」認為，直播行業在鄉村振興、產業融合、文旅宣傳、公益普惠、促進就業 等方面發揮了積極作用。在新冠疫情 發生以來，直播已經實現了與戲曲、話劇、歌劇等舞台藝術的深度融合，文藝作品依靠網絡傳播媒介不斷拓展新舞台。

但是，當直播行業因為大量人員湧入，脫貧、變現的希望全靠它，直播業便已然不再是點石成金的藍海，如何能留住粉絲、掏出粉絲銀行卡裡的錢，讓千萬主播絞盡腦汁。

BBC中文報導，廣西的桂林大橋上，深夜排徊著一群面容姣好的網路主播，他們帶著腳架與補光環燈，在大橋欄杆邊或站或坐的對著手機說話。有人拿著麥克風唱歌，有人彈著吉他，也有人熱情的對著鏡頭寒暄，就像是在對著老朋友說話一般。

喬亞是位笑起來溫柔的女孩子，她也是「戶外主播」的一員。為什麼要走到戶外直播？喬亞認為，室內主播必須長得好看才能吸引觀眾，像她這種的普通主播，如果在室外或者是凌晨一個人直播，觀眾就會覺得「你挺不容易的」。

受質疑 怎麼不去找個工作

粉絲打賞是喬亞現在的收入來源，她說，好的時候，一天能收入3、4百到5、6百元，但也會遇上不好的時候，她每天直播6到8小時，可能只會有4、50元的收入。

除了職業主播，也有一些人將直播做為副業。同樣在大橋上直播的曉曉是一名紋眉師，她從事的美容行業在過去三年受到疫情嚴重打擊。曉曉笑說，「每天都有客人的話，我想我應該也不會來直播吧」。喜歡唱歌跳舞的她將直播當成副業，但她時常遇到觀眾質疑：「怎麼不去找份工作、大半夜還在直播」。

但這類戶外直播工作，早已引起官方注意。

香港01報導，廣西桂林的西二環路因為不少主播進駐成為了「網紅一條街」，每天晚上到隔天凌晨，都有不少女主播在福利路與西二環路交叉處往北辰立交橋之間的四個橋洞下開直播，她們向觀眾展示歌喉、聊天互動，歌聲響徹雲霄。

一名自稱是某傳媒公司人員的男子表示，公司在該處開播已有數星期，直播內容都是以唱歌為主的娛樂表演，之所以會選擇在橋洞直播，是可以避免受到天氣影響，加上地點位在市郊，唱歌就不會有擾民的問題。

這些主播身邊都會圍繞許多工作人員，幫忙行銷包裝，還會配備一個運營人員，負責直播間的大小事務，同行之間除了競爭，也會互相學習。

傳媒公司負責人田爽表示，公司人氣最高的專職主播擁有30多萬粉絲，月收入可達20至30萬，即使是人氣普通的新主播，收入也比打工來得好賺，也吸引了不少喜歡唱歌的大學生入行。

扎堆在街上直播的網紅。(視頻截圖)

惹反感 挨批現代版行乞

另類的就業方式令不少社會新鮮人躍躍欲試，但這種戶外直播仍然引起不少民眾反感，認為這是現代版的行街乞討，而當地更是因為大量網紅聚集產生噪音及交通堵塞問題。在居民抗議下，2022年桂林城管、交警介入勸離，離開橋洞的主播便轉移陣地到了大橋。

極目新聞報導，李雪(化名)是直播的新人，這晚，她帶了厚一些的衣服和帽子準時坐在大橋開播。她每天從晚上10點半直播到次日凌晨3、4點，此前她也在網紅橋洞裡直播。戶外直播13天後，李雪帳號粉絲突破10萬人，她難掩激動。

在不遠處直播的是粉絲數40萬的網紅林夢(化名)，林夢是公司的一姐，每天的直播數據很可觀。這天橋上的大風將她精心打理過的頭髮吹得亂飛，但開播幾小時後，林夢的粉絲數量又漲了一萬人。

一名傳媒公司運營人員介紹，「橋洞直播」的戶外直播是近期很熱的方式，「直接去戶外直播的話，你的人氣很快就能起來」。因此，該公司前期會建議新人在戶外直播，等人氣起來之後再考慮其他方式。

該公司的抖音帳號日前發布橋洞直播的視頻觀看量都有幾百萬，尤其是女主播們下播後一起圍坐著吃米粉的場景，更吸引了數萬點讚。

業內人士林先生說，雖然戶外直播唱歌看起來門檻低、收入高，但真正能掙到錢的並不多，大多是「看起來很美」，「這是一個短暫的工作，大多主播堅持不了太久，一般在三個月左右。此外，以後想要轉行也會面臨各種困難。」

打屁股、學狗爬 「湘江群魔亂舞」

凌晨一時的湘江邊，傳來一陣陣「啪啪啪」的聲音，到長江旅遊的李先生路過時，發現江邊站著上百個正在拍攝、直播的網路主播，有人用鞋底拍打臀部，有人在地上打滾…，這異樣的氛圍讓他驚呼，「這什麼玩意兒？這叫文藝復興嗎」。

「湘江群魔亂舞」的畫面傳開後，「在整個直播界都相當炸裂」一詞登上微博熱搜，網民評批「這都網路乞丐？」、「為了出名掙錢都瘋了」、「畸形社會」，有網民幽默的說「估計這條路信號最好」，也有網民質疑到底都是什麼樣的人在看這些低俗直播，所謂的「榜一大哥」究竟都是些什麼樣的人。

綜合媒體報導，近年來，長沙已經成為自帶流量的網紅城市，吸引中國各地主播到城市地標開展戶外直播。當地幾個地方因為主播聚集形成「網紅街」、「網紅公園」，但也傳出部分主播以低俗、粗俗等舉動博人眼球、換取流量的不文明行為。

除了上述打屁股、地上打滾的行徑，有一些主播以道具PK，或互相飆罵，無論是打感情牌或是刺激粉絲的好勝心，目的都是催動粉絲在直播間裡打賞、刷禮物。

在湘江邊，男子拿鞋底用力的打向女子臀部。(視頻截圖)

比如在PK賽中，拿到粉絲禮物越多的人，就能懲罰禮物少的一方。有主播把啤酒、醬油、醋、辣椒醬倒在對方身上，但只要輸的那方禮物量一反超，他就能反客為主命令對方。

在這樣的氣氛烘托下，有的主播據說一天可以賺4萬多元人民幣。無怪乎無論是學狗爬，或是髒話PK，只要直播間裡有要求，就會有主播喊著粉絲「家人們」，並「以家人之名」上前身體力行。

報導指出，從2021年開始，長沙持續整治戶外直播亂象，實施信息摸排，建立帳號清單，但亂象屢禁不止。2021年10月，長沙市網信辦、市公安局、市城管局、市文化執法局等部門部署戶外低俗網絡直播行為集中整治行動。除了對低俗直播行為進行勸導、制止、處置，也督促主播簽署「長沙戶外直播自律承諾書」，強化社會監督。