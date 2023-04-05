盤手串 小學生「卷」起來 上課盤 回家也要盤

小學生開始流行盤手串，回家寫作業時也盤。（取材自極目新聞）

2022年小學生中最火的是「孤勇者」，2023年的小學生則以盤手串開場。這年頭，小學生都在盤串了，不僅課業內卷，連如何做出漂亮的手串，也都在小學校園裡「卷」起來了。

盤手串一般是中老年人的喜好，近日卻在小學生群體中流行起來。多所學校裡幾乎是學生人手一串，隨時都在盤。他們說這是解壓神器，盤來盤去的聲音很療癒；被問到是否有壓力時，他們異口同聲地說「有，壓力很大，全都在「內卷」。盤手串還衍生出了盤頭，一些家長和專家認為只要不影響學習，有紓壓神器也不錯。學者則認為，真正減壓還是要做到把學生當成學習的主人。

綜合央廣網、南方都市報、大公報、極目新聞報導，每個學生時代都會有群體中流行的「玩具」，以前流行轉筆、轉書、編製手鍊、交換書籤，還有前段時間流行的咕卡、火漆印章、膠帶黏成小球等，如今變成了不同顏色和款式的手串。 盤手串近日在小學生群體中流行起來。（視頻截圖）

相關話題 瀏覽量逾千萬

「盤手串」這種「玩具」是由一根彈性線和多個彩色珠子組成，在小學生的巧手下，可以隨意拼接成各種形狀和圖案，用它來做手鍊、項鍊、戒指等飾品，或者在課堂上玩弄它，發出「咔嚓咔嚓」的聲音。據說還有獨特的盤串手法，可將珠子盤得更為圓潤。

近日，遼寧有學生向老師展示如何盤手串，姿勢統一，手法熟練，掏出手串那一刻，師生們都開懷大笑的場景視頻，讓不少人看了也感受到師生們的歡樂。隨後，「小學生盤手串」、「為什麼小學生喜歡盤手串」、「小學生流行盤串解壓」等話題登上社交媒體微博 的熱搜榜，相關話題瀏覽量超千萬，引發廣大網民熱議。

「盤串風」除在小學風行，也「颳倒」不少初高中生。長春市一三六中學曹陽老師表示，也有不少高一、高二年級的學生喜歡盤手串，在課堂上盤手串對學生聽課和學習都會產生很大的影響，尤其是一些注意力不集中的學生。

許多小學生說，在學校裡，幾乎人手一串，上課盤、下課盤、走路盤，回到家寫作業也可以一手寫一手盤珠子。在社交媒體的多個視頻中發現，不只遼寧，在鄭州 、杭州、長春等多個城市，盤手串都受到許多小學生喜歡。 小學生盤手串。（取材自微博）

解壓神器「鍛鍊創造力」

長春市春城小學五年級學生李雨桐從書包裏拿出五條由於長期把玩已經泛起光澤的手串說：「這個淺粉色漸變的叫做微醺野莓，這個顏色深一點地叫做栗子茶…」；課間的時候同學們會一起盤手串，「大家都盤，如果我自己沒有顯得有些不合群」。另一個盤手串的原因是「解壓」，「學習任務越來越重，課程也越來越多。盤手串的聲音很清脆，盤的時候可以緩解壓力」。

李雨桐說，自己每天5點半放學後，還要額外參加一對一課外輔導，包括作文、英語、書法、鋼琴、籃球，「每周只有周一晚上沒課」。據了解，個別學校也會根據學生成績來制定期中期末的作業任務，按照分數高低分檔，分數越高，作業就越少。由此可見，小學生面臨的學習壓力並不比想像中小。

受訪小學生喜歡上盤手串的原因有很多，他們大都認為，盤手串的過程中會讓自己感到放鬆和快樂。五年級的吳同學說，手串價格便宜且方便攜帶，盤出好看的珠子會讓她有成就感，且因與同學們交換和討論手串，同學之間的話題更多；一位五年級的男生說，「我覺得盤手串可以鍛鍊我的創造力和動手能力，我可以自己設計出不同的樣式」。

長春市盛華小學的班主任蘭晴對小學生盤手串現象表示，「上課的時候，學生們總是無聲地盤，而在課間，一個班級盤手串的聲音就像是在演奏交響樂。那種單調但是不失悅耳的聲音，手持的顫動，讓他們短暫地從課業中解脫出來」。

蘭晴說，「小學生對新鮮的事物都會比較好奇，而對這個階段的孩子，不能抑制他們的好奇心。手串在他們手中逐漸變得瑩潤透亮，學生們在『盤』的過程中也會感到種瓜得瓜的滿足和成就感」。

長春市一三六中學曹陽老師則認為，老師應該做出監督和正確引導，上課盤手串不是很恰當，但在課餘期間適當解壓，對學生的身心發展也有一定的好處。

安徽有小學老師還發現，繼盤手串現象後，班上學生又流行起「盤頭」新「玩法」。在老師拍攝的視頻中，女生盤「道士頭」，男生撮小辮，老師一句「好像我不盤就是顯得不合群了」，也大方的坐下來讓學生幫她盤個新造型。 不只盤手串，也有學生幫老師盤頭。（視頻截圖）

不少網民稱，小學生們其實大都不知道為什麼要盤串、盤頭，只是看到別人盤，自己就跟著盤，自己不盤就沒人和你玩了，真是解壓就服了小學生。但不管盤什麼，還是維持身心健康最重要。

有網民認為，盤手串、盤頭實際上沒啥大不了，每個年齡段都會有自己喜好的活動，很多人上學時，肯定也流行過轉筆、轉書等，其實和盤手串原理都是一樣的，身邊人都在玩，漸漸地也就成了流行。 老師展示學生為她盤頭後的新造型。（視頻截圖）

盤啥都好 不礙學習就好

「現在孩子的玩具千奇百怪，做家長的越來越看不懂了。」李雨桐的媽媽單女士調侃道，「前段時間在給孩子收拾書包發現了手串，還以為是給我買的禮物呢。『盤串』應該是中老年人的喜好吧？」。

在很多家長看來，孩子盤手串的行為非常不可思議，畢竟玩串珠都是中老年人的喜好，小學生怎麼會對手串如此感興趣呢？不少家長也表示，很擔心孩子在課堂上沉迷盤串會分散注意力，影響學習。

但在單女士看來，「盤串」與自己上學時期流行的轉筆、扔橡皮一樣，屬於同學間的小遊戲。「最開始也擔心孩子沉迷盤串會影響學習，但李雨桐說自己只是課間休息的時候拿出來玩一玩，不會影響學習」。

單女士表示，「我們總覺得現在的小孩子不會有什麼煩惱，可是他們的壓力，我們似乎不能以大人的角度去下定義。孩子有這樣一種解壓方式也挺好」。

有隱憂 恐誤吞或致腱鞘炎

專家提醒，盤手串雖讓學生解壓，並帶來娛樂、放鬆效果，但同時也存在安全顧慮。如，盤手串的珠子可能會掉落或被吞食，造成窒息或消化道損傷。其次，盤手串的彈性線可能會纏繞在手指或脖子上，導致血液循環受阻或者窒息；長期不節制地盤手串可能會造成腱鞘炎。 有小學生上課時也盤手串。（取材自極目新聞）

老師家長應加強引導

此外，盤手串還可能分散學生注意力，影響他們學習效果；建議家長和老師應該加強對小學生使用盤手串的監督和引導，一方面，要教育 小學生正確使用盤手串，避免發生意外，另一方面要控制小學生使用盤手串的時間和場合，避免干擾正常的學習和生活。

央視網引述中國教育科學研究院研究員儲朝暉表示，如果學校依然存在比考試成績、比考試分數，玩手串不可能完全解決壓力的問題。真正減壓還是要真正地把學生當成學習的主人，在管理和評價上進行改進，才有可能實現。 有小學生說，手串設計能讓他們鍛鍊創造力。（取材自微博）

儲朝暉說，在小學生群體中，每過一段時間都會興起一個風潮，這個風潮只要對學生沒有直接危害，不需要過度關注。事實上，玩手串和曾經發生過的跳皮筋、丟沙包，沒有本質的差異。玩手串這一熱潮的出現可能有同學間相互模仿的原因，相關視頻的傳播可能存在一些商業機構的炒作，學校的老師和家長要理性對待。

別讓小學生過度從眾

他表示，這種過於雷同的風潮表現出長期以來對學生的培養管理和教育使用過於單一的標準，學生總是玩同樣的東西，還是應該培養孩子多元化的興趣愛好，比如親近自然、接觸社會。不要讓孩子產生過度的從眾心理。大家現在都跟著風，恰恰說明孩子獨立的意識、自主的意識、判別的意識不高，所以要解決的倒是這樣的問題。