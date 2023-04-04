背貸「連環套」 低保戶、殘障人士掉坑

多個貸款騙局中，低保戶、殘障人士頻頻被鎖定為「背貸人」。（路透）

「車貸坑」後面還有「房貸坑」，面對游走法律邊緣的各種貸款 「連環套」，低保戶、殘障人士和外賣騎手莫名其妙都成了「背貸人」。 掉入「坑裡」的他們，在貸款後沒有任何話語權，只能自認倒楣。

媒體調查發現，近期有多人被以有好處費或貸款後分成為由，幫人辦理購車貸款，車沒到手，卻成了「背貸人」債務纏身；受害者中不乏殘疾人和有智力障礙的人，包括成都、山西、湖南等地都有類似受害者。律師表示，從案情來看，其中大都構成刑事案件，相關事件的策畫、實施者均涉嫌貸款詐騙罪。

借人頭 誆低保戶給好處

新京報調查報導指出，河南南陽鄧州市郭溝村的低保戶盧林祥，是在被人追債時才得知自己背負8.2萬元（人民幣，下同）車輛抵押貸款，每月還1656.39元，需連續還款60個月。「我被騙了，我既沒有見到車，又沒有拿到錢，而且我根本就還不起這貸款」，面對催收人員，一個月只有400元低保救助金的盧林祥說。

50歲的盧林祥曾患腦卒中（俗稱中風），智力、記憶力受影響下降。2022年，盧林祥經一名上前搭訕的中年男子介紹到鄭州 ，「說幫他們貸款，可以給我10萬元到20萬元的好處費」；次日，他在名叫張彥（化名）的男子陪同下打印徵信，才了解是往自己名下過戶一套房屋，然後用房子抵押辦理各類貸款。但對方後來要他先去貸款買一輛車。

上汽通用汽車金融有限責任公司提供的「汽車抵押貸款合同」顯示，盧林祥於2022年8月22日辦理貸款，從駐馬店一家汽車4S店提走了總價10.28萬元的雪佛蘭科魯澤轎車，繳納的首付款為2萬800元，幾乎相當於「零首付」購車。但盧林祥稱自己從未到過駐馬店，貸款是在鄭州一處賣車市場內，由一名趙姓女子帶著辦的。

低保戶盧林祥的住所，兩間磚瓦房是當地政府出資為其建設。（取材自新京報）

假身分 能偽造收入職業

南陽市方城縣53歲的李成梅是經同村人員介紹認識張彥，得知能拿到一二十萬元後，同意到鄭州貸款。李成梅現在除背負9萬900元的車輛抵押貸款，還為他人擔保了一筆21.6萬元的車貸。兩筆貸款均已逾期數月。李成梅稱，貸款時她並沒有簽字，不知道怎麼就背負了貸款。

據盧林祥、李成梅描述，兩人貸款均是通過張彥介紹到鄭州，由趙女帶領兩人在鄭州辦理的貸款、提車。兩人沒有收入、沒有駕照，申報貸款紀錄上卻寫著分別年收入10萬元、13萬元及職業等偽造信息。

兩人購車的4S店工作人員表示，盧林祥、李成梅是通過二網（汽貿公司／中介公司）購買，不需到店也可申請貸款，相關人員持當事人身分證等即可提車。上汽通用汽車金融貸後管理工作人員稱，若不能正常償還逾期貸款，公司會考慮依合同通過訴訟方式解決。

李成梅不僅背負車貸90900元，徵信報告顯示，她還為另一人擔保貸款21.6萬元。兩筆貸款均已逾期。（取材自新京報）

黑吃黑 「傻子就像財神爺」

在相關當事人中，南陽內鄉人梁珍玉是張彥稱可以幫她在鄭州找工作，後來在趙女提議說可以買一輛車讓她給老闆開車下掉進「坑」裡。2022年8月1日，趙女拿走了她的身分證和手機說要查徵信，事實上是給她辦車貸。後來她才得知，對方承諾的買全款車過到自己名下，變成19.8萬元分期貸款車，期限60個月，每月需償還4589.19元。

梁珍玉還了4個月後就無力償還，如今每天都要接幾十個催債電話，對方稱想把車貸還上，需再幫他們貸一筆款來填補車貸。梁珍玉說，張彥、趙女、胡三及一名田姓老闆均曾讓她幫找傻子、患病的人來鄭州貸款，把房子過到貸款人名下讓其申請各種貸款能套現百萬，五五分成。「胡三說，找到一個傻子就跟找到財神爺一樣，夠我下半輩子花了」。

梁珍玉名下的貸款，只償還了4期，截至3月12日，已逾期69天。（取材自新京報）

張彥則稱，自己只是介紹盧林祥和李成梅到鄭州貸款，未從中得到好處，梁珍玉是聽信別人的話去辦理了車貸。梁珍玉則稱，她曾聽胡三說，張彥介紹盧林祥到鄭州貸款得到2萬元好處費。梁珍玉曾多次報警但未被立案，鄭州警方說，報案人沒有支付車輛首付款，車輛也在其名下，沒有實際的損失，不構成刑事案件。

趙女、田華、胡三則均未回應。

北京市中聞律師事務所王維維律師認為，該案構成刑事案件，相關事件的策畫、實施者均涉嫌貸款詐騙罪。

「以租代購」招聘騎手設局

車貸騙局中，除低保戶、殘障人士被鎖定為「背貸人」之外，外賣騎手也成為目標之一。據調查，不少地區出現以招聘騎手為名，用「以租代購」方式高價銷售電動車 ；有應聘者不僅錢沒掙到，還欠下高額債務，陷入「騎手招聘」的「套路貸」陷阱。有多名求職者已報警。

新京報報導，去年4月，四川內江人徐勇到成都市一棟寫字樓面試外賣騎手，工作人員讓他下載美團眾包App並實名註冊，稱可以在上面接單並結算報酬，隨後工作人員帶他到「未來馳成車行」稱可以用「以租代購」的方式提供車輛。車行說，電動車總價為3980元（人民幣，下同），分期購車每期489元，分12期總共要還5868元。車行不提供電池，他要另外租電池。

假中介 面試誘買空殼車

徐勇當場簽訂「換電車買賣合同」，電動車歸屬徐勇所有。車行工作人員還幫徐勇下載了一個第三方App平台用於每月還款。徐勇後來從一位騎手同行處得知應聘騎手無須找中介面試，又打聽得知他這種沒有電池的「空殼車」也就1000多元，找到招聘公司要求退車被拒，車行則稱合同已簽，不還款會找律師告他。

有同樣遭遇的還有在成都讀大二的程藝。去年暑假，程藝也是面試兼職騎手時被帶到「未來馳成車行」，簽訂第三方平台合同後拿到了一輛「空殼車」，後來車行拒絕退車，程藝報了警，警方卻「建議雙方調解」。葉赫則是去年9月應聘騎手時在附近另一家車行簽訂「以租代購」合同，對方還讓她重複說「這個車不能退」，並錄下視頻。

新京報調查發現，應聘騎手遭遇「以租代購」情況也發生在重慶，應聘者也被帶到「永馳車行」。不同的是，有附帶「告知書」註明，「中途不能解約，不退車不換車」。

對此，美團公司公關部門工作人員表示，美團招聘沒有外包、授權的中介公司，鼓勵騎手通過官方渠道應聘騎手，通過官方渠道應聘騎手不需繳納任何費用。而「以租代購」的電動車，以程藝的為例，生產企業為台州綠羿實業有限公司，其生產的電動車曾多次被通報抽檢不合格，並因此被台州等地市場監管部門處罰過。

美團表示，自2017年開始有詐騙分子假藉公司名義進行詐騙。圖為廣州美團外賣配送員的電動車貼上反詐宣傳標識。(中新社)

假合同 月還5百變逾千

成都的肖韜從第3期開始就沒有還款，截至今年3月19日已逾期280天。他在第三方平台上的12期還款，第2期帳單已從489元變成1389元，12期加起來1萬3248元，而他最初還款總額只有5868元。梁鴻則因去年10月和車行簽訂「以租代購」合同後發覺受騙拒還款，被車行將他告上法院，法院依據合同判梁鴻應還全部價款5976元。

徐勇、梁鴻等多人認為，他們「是被欺騙並網貸了」。多名應聘者也稱，他們的合同是與車行簽訂的，並沒有與第三方簽訂任何協議，也沒有利息約定，同樣認為自己被「套路貸」。

重慶中西律師事務所律師邴建敏表示，「以租代購」是以租賃方式代替購買，在汽車銷售行業常見。應聘者遇上的「以租代購」電動車顯然不同，按合同看，簽訂即為擁有了車輛所有權。這裡的「以租代購」有偷換概念的嫌疑。

美團公司稱，自2017年開始，北京、上海、深圳、安徽等地警方就陸續查處10餘起以美團、美團授權等虛假名義，進行牟利或欺騙騎手貸款的非法行為。手法多是引誘受害人分期貸款購買電動車獲利，外賣騎手仍需償還分期貸，深陷「套路騙」騙局之中。

（文中徐勇、程藝、梁鴻、葉赫、肖韜均為化名）