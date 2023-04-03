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劉三姐、艾雯雯、杭小憶… 虛擬文旅大使掀搶客大戰

中國新聞組／整理
廣西推出超寫實文旅數字推廣大使「劉三姐」。（取材自南國今報）
廣西推出超寫實文旅數字推廣大使「劉三姐」。（取材自南國今報）

對於Z世代的「網路原住民」來說，虛擬體驗已經是打開新社交圈的方式和與同好互動的工具。或基於此，虛擬數字人走入普通人的生活已成為一種趨勢。

在各地文旅局長「變裝」推介旅遊視頻「刷屏」的同時，各大文旅機構也相繼推出虛擬數字人，在元宇宙中開啟「搶客大戰」，讓旅遊充滿更豐富的體驗與更多的可能。

★爆發式增長 知性又感性

大公報報導，從國家博物館推出的虛擬數智人「艾雯雯」、「仝古今」，到浙江杭州市打造的文旅數字idol「杭小憶」，再到廣西推出的超寫實文旅數字推廣大使「劉三姐」等等，數字化手段的應用為文旅行業帶來了不一樣的活力，也讓更多的年輕遊客在元宇宙構建的數字世界中，伸手便可觸及「詩和遠方」。

國家博物館推出的虛擬數智人「艾雯雯」。(取材自人民網)
國家博物館推出的虛擬數智人「艾雯雯」。(取材自人民網)

近年來，在政策和元宇宙概念的驅動下，虛擬數字人在文旅業的應用呈現出爆發式的增長，文旅數字人紛紛「上崗」，知性、感性兼具。從目前文旅數字人應用場景來看，主要分為形象代言人和服務型人員兩種類型。

據「虛擬數字人深度產業報告」顯示，「身分型」數字人市場規模預計為1750億元人民幣（約254.7億美元），「服務型」數字人的市場規模將超過950億元。數字技術與文化藝術的融合，正改變文化旅遊行業推廣營銷的方式和邊界。

比如，近日，廣西文旅數字推廣大使「劉三姐」給遊客「種草」的桂林山水、壯族文化等廣西旅遊亮點備受關注。身著壯族民族服飾的虛擬數字人「劉三姐」，不僅會唱山歌，而且會用英語、白話、壯話、桂柳話、客家話等多種語言，為遊客提供吃住行遊購娛一站式服務。

廣西壯族自治區文化和旅遊廳廳長歐餘軍表示，下一步，廣西將通過數字IP、數字導遊、數字直播、數字展演等方式，打造廣西的旅遊偶像IP品牌，讓更多年輕人感受到傳統文化的魅力，打造一個個具有廣西特色的「元宇宙嚮往目的地」。

山東青島首個城市虛擬智能數字人IP「​青島小嫚​」。（取材自青島晚報）
山東青島首個城市虛擬智能數字人IP「​青島小嫚​」。（取材自青島晚報）

★虛實相結合 沉浸式遊覽

又如山東青島首個城市虛擬智能數字人IP「青島小嫚」，人設永遠22歲，來自未來，精通各國語言，上知天文下知地理，還能漫遊時空；她的性格穩重、樂於助人，「遇事不拘一格又帶點慵懶和小傲嬌」，喜歡看書、唱歌、跳舞、旅遊與美食，以多種社會身分承擔起數字化「嚮導」角色，與用戶進行多模態互動，成為大家全天候、全方位的「虛擬遊伴」和「貼心朋友」。

報導指出，數字孿生建模、3D渲染、全息成像等多種數字手段的應用，為遊客解鎖了更多的旅遊「新姿勢」，其中包括通過AR技術，虛實結合地在景區來一場沉浸式遊覽。比如此前，杭州市西湖景區發布一條全新的「AR遊覽路線」，平湖秋月的秋夜月景隨時上演；AR仙鶴會煽動著翅膀帶遊客去放鶴亭湖中心玩耍等等。

「有了虛擬導遊和AR技術的加持，即便是一個人出遊也不會感到孤單。」作為一名「社恐十級」的旅遊愛好者，廣西95後響響打趣地說，數字技術的加持很好地消除了他獨自遊覽景區的尷尬和顧慮。

浙江杭州市打造的文旅數字idol「杭小憶」（取材自杭州網）
浙江杭州市打造的文旅數字idol「杭小憶」（取材自杭州網）

★數字紀念品 記憶永流傳

現實中旅遊結束，遊客總會買一些紀念品。除了虛擬代言人，各地也推出多種數字紀念品，在元宇宙技術加持下，「虛擬紀念品」成為遊客永久紀念「到此一遊」的新選擇，除了記憶「永流傳」外，也能達到讓遊客回流的效果。

比如，陝西西安大唐不夜城推出「大唐開元．鐘樓」、「大唐開元．小雁塔」數字藏品、常州中華恐龍園推出以「恐龍」為主題的數字盲盒、上海海昌海洋公園推出主題為「虎鯨騎士團」的數字盲盒等均「一秒售罄」。去年，廣西德天瀑布和花山岩畫景區推出九款以兩個景區的山水、人文等為設計理念的數字藏品，遊客反響也不錯。

有業內人士表示，現今景區變現模式從門票經濟拓展到了IP運營經濟，數字藏品在文旅領域已經在快速蔓延和發展。

廣西的95後劉小雨此前曾在線「蹲」湖北省博物館鎮館之寶「越王勾踐劍」製成的數字文物，該數字藏品限量1萬份卻引來60萬人在線搶購。劉小雨笑著說：「雖然最後沒有如願搶購到，但是購買數字藏品真的有種收藏國寶的別樣感受。」

國家博物館推出的虛擬數智人「仝古今」。（取材自微博）
國家博物館推出的虛擬數智人「仝古今」。（取材自微博）

●2030年 中國數字人市場估達2700億元

數字應用不僅只限於各地旅遊代言人，隨著5G、AI等技術不斷發展，數字人正以極快的速度走進普通人的生活。全球數字人也已進入高產時代，相關產業規模正在不斷擴大。

據報導，在作家劉慈欣的小說「帶上她的眼睛」中，主人公休假去旅遊，上級要求他帶上「一雙眼睛」，「當你戴上它時，你所看到的一切被遠方的人接收到，就像你帶著他的眼睛一樣」。ChatGPT火爆，生成式AI算法突破使得AIGC（人工智能生產內容）進入應用爆發期。而虛擬數字人與生成式AI的深度融合，或將讓小說中的場景實現。

今年3月初，涉及數字人業務的企業世優（北京）科技有限公司宣布成為百度文心一言（英文名：ERNIE Bot）首批生態合作夥伴。相關負責人表示，團隊研發相關技術，試圖將數字人接入ChatGPT。「當擁有具體而流暢形象的世優數字人接入文心一言後，將構建起『數字人大腦』，擁有智能對話能力，形成獨特的個性化模型，具備個性化的表達能力」。

數字人和「ChatGPT」的聯動讓不少網友期待不已。有網友評價：「未來更有智慧的數字人，將會帶來全新的交互體驗！」

據「中國虛擬數字人影響力指數報告」提出，以ChatGPT為代表的生成式AI將賦能虛擬數字人的「智能進化」，為虛擬數字人注入「靈魂」。同時，通過與垂類場景結合的AIGC技術，也將為虛擬數字人拓展應用領域、降低成本、提升變現能力。

報導指出，5G、AI等技術的不斷發展，使數字人正以極快的速度走進普通人的生活。在不同的社交平台上，搜索虛擬數字人便會有數百篇的教程，教你如何製作一個「數字分身」；在購物平台上也有五花八門的虛擬數字人定製服務，價格從幾元到幾千元不等。

據量子位「2021年虛擬數字人深度產業報告」預測，到2030年，中國虛擬數字人市場規模預計將達到2700億元，全球數字人已進入高產時代，相關產業規模正在不斷擴大。

對消費者來說，虛擬數字人可以成為普通人的助理、朋友甚至伴侶。Booking網站對32個國家或地區的2萬4179名受訪者進行了調查。結果顯示，元宇宙作為最新的亞加密生態系統之一，將深刻影響2023年現實世界的旅行選擇，最有可能在其中嘗試旅行體驗的是Z世代（45%）和千禧一代（43%）。

「雖然現實生活中，我很社恐，和陌生人見面會很侷促，但是和AI聊天，或者在虛擬世界中與數字人交流溝通卻完全感覺沒壓力。」今年即將大學畢業的王靜說，在虛擬數字世界裡，她甚至感覺更自由。

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