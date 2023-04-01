貴州「村BA」燃了籃球 火了小山村

3月25日，村民搭梯子觀看黔東南隊和銅仁隊的比賽。(新華社)

塑料凳、人字梯占高位，撐著傘、披著雨衣也要觀賽……最近，台盤村又火了。這個位於貴州省黔東南州台江縣的小山村，近年因舉辦鄉村籃球比賽，火遍全網，網友們形象地稱那裡的比賽為「村BA」。

對於NBA 和CBA，很多籃球迷都知道是什麼意思，但是「村BA」很少有人聽過。學習力網站一篇文章寫道，其實，「村BA」，是網友對貴州黔東南州地區舉行的「美麗鄉村」籃球賽的戲稱，比賽從白天打到天黑，現場有上萬名觀眾觀賽。在抖音等中國網絡平台，貴州「村BA」的直播累計觀看人數超過一億。

當一場鄉村球賽超過億萬人觀看的時候，很多人覺得只有冠上「村BA」的名稱，才符合球賽如此火爆的氣質，於是，「村BA」這個名字就應運而生了。

球員都村民 賽事慶豐收

綜合大公報、華西都市報報導，場地在村口球場、參賽者以村民為主，卻吸引數萬名不遠萬里前去的外地「球迷」，現場座無虛席。3月27日，持續兩天的貴州省首屆「美麗鄉村」籃球聯賽總決賽在台江縣台盤村鳴金收兵。

「我們的獎品是鯉吻香米、台江鱘魚、麻鴨和豬腳。」說到「村BA」，貴州台江縣投資 促進局下派駐台盤村第一書記張德頗為自豪，「我們也不設貴賓席，座位『先來後到』。」

想知道「村BA」到底有多火爆？即使是中國籃球協會主席姚明，在面對「村BA」觀賽的盛情邀約時，也打趣表示「擔心自己拿不到票」。

「村BA」起源於貴州省台江縣台盤村自發舉辦的「六月六」吃新節籃球賽。作為慶賀豐收的傳統節日，苗族人會在吃新節當日舉辦各色慶祝活動，籃球比賽在當地已有幾十年的傳統。球員們都是村民，比賽規則、球員資格審查全部由當地群眾自行組織。

3月25日，「村BA」熱血重燃，貴州省首屆「美麗鄉村」籃球聯賽總決賽在台盤村拉開大幕，四支由村民組成的球隊火熱開打。搶位置、站房頂、登梯子，從白天到深夜，現場人山人海，數萬名球迷在短短幾天裡，湧入了這個人口不到1200人的小村莊。

在貴陽工作的青年田江河表示，24日下午他從貴陽開車出發，「結果很多朋友聯繫我說也要來，最後變成了一車人的觀賽之旅。」田江河說，正式比賽是晚上7時30分，他上午9時就來搶座了，提前了近10小時。

「只要搶到好位置，那就一刻不能離開。」球場邊上的副食店老闆說，只要一離開，位子很快就會被別人搶了，最好能幾個人一起來佔座，方便換著上一下廁所。

「我和朋友專門坐飛機來的。」來自浙江台州的陳先生說，他們遠道而來就是為了能親身體會下「村BA」的現場魅力和觀眾熱情。

3月26日，當地小學生李文文在賽前投籃遊戲中獲得鴨子作為獎品。(新華社)

遊客觀光 潮 帶旺小山村

一日比賽，多日停留。巨量的外來遊客，帶來的是成倍增長的餐飲、住宿等消費需求。據統計，截至3月25日，球迷們在大眾點評、美團等旅遊平台搜索餐飲、賓館、超市的需求量，環比上周增長11倍。3月25日、26日兩天，黔東南州由看球消費帶動的整體旅遊訂單，比去年同期增長143.4%。

「早滿房了！球賽海報發布當天，25、26日晚上的房間就被訂完了。」台盤大酒店負責人張壽武說，在台盤村，比賽打到第二天早上是常態，不僅是今年，以往每逢比賽，30間客房都會早早被訂空。「小凳子、成人紙尿褲，好多人會準備。」

在台盤村經營超市的謝靈初說，像一次性板凳、充電寶這些平時不怎麼賣的商品，球賽期間，都會賣得很好。

近一年來，台盤「村BA」不斷吸引遊客前來打卡，台盤村老百姓的腰包也越來越鼓。據統計，2022年比賽期間，台盤村接待遊客40萬人次，旅遊綜合收入達2154萬元（人民幣，下同）。

3月27日，季軍銅仁市代表隊在頒獎儀式上領取獎品「三穗麻鴨」。(新華社)

青年返鄉潮 開店村入股

在「籃球熱」的驅使下，很多年輕人也回到家鄉，從事體育和旅遊事業。就在一周前，村裡開辦了第一家，由村集體入股的「村BA」的線下體驗店。比賽第一天，吉祥物玩偶、籃球、隊服等特色文創產品，就售出了5000多元。

實際上，在「村BA」走紅之前，台江縣的台盤村於旅遊資源豐富的黔東南來說，並不算是人氣很旺的觀光地。但有了「村BA」這個IP後，台江縣台盤村首先在硬件方面做了升級，並在去年啟動了「村BA」球場改擴建項目。

據了解，此次改造在保持露天球場地貌的同時，又給球場新增了媒體接待採訪室、會客休息間、運動員更衣休息間、公共衞生間等專業體育場館才有的設施，並對停車場進行了拓寬，觀眾座席也從一萬多個增加到兩萬多個。如此一來，原本的小鄉村也初步具備了舉辦大型體育活動的場館接待能力。

但即使是這樣，如今擴建完成後的坐席依然無法滿足紛至沓來的球迷、觀眾們的觀賽需求，來得較晚的觀眾還是一座難求。

一名兒童在「村BA」賽場上練習投籃。(新華社)

大型蹦迪現場 女籃「野」踢館

火遍全網的「村BA」，到底有多野？

澎湃新聞報導，在正規的籃球比賽中，比賽前和中間休息環節，往往會有一些表演性節目，如啦啦隊舞蹈，那麼「村BA」有什麼呢？

「蹦苗迪」。

單是聽這個名字，都會讓人興奮：傳統的、現代的、民族的、潮流的，它們的交融，會是一種怎樣的場面？

據悉，「苗迪」的音樂和動作創意，由台江縣多個非遺文化融合，其中便包括被譽為東方迪斯可（Disco）的反排木鼓舞，以及苗族蘆笙、非遺古歌等，並融進了時尚動感的現代前沿電聲組合，節奏明快，場面很燃很爆炸。而且，普通人不僅容易「上頭」，也很容易「上手」，隨時就可參與。

3月25日，演員在銅仁隊與黔東南隊的比賽開始前表演節目。(新華社)

這些充滿民族和地域特色的文化元素，無疑讓「村BA」多了一層獨特的「賽外」風采。

華西都市報報導，除了極具鄉土氣的表演，決賽後的頒獎典禮上，遍地跑的「三穗麻鴨」、台江鯉魚吻香米、台江鱘魚等當地特產均出現在獎品清單當中。「請不要往觀眾席上拋扔麻鴨」的喊話，更是「野」得不能再「野」。

不僅如此，比賽間隙的文藝表演環節，現場觀眾可以自發上台展示自己。「唱歌舞蹈，只要你臉皮厚，都可以上去表演。」常年現場觀賽的台盤村村民文武打趣道。

另外，人民日報海外版旗下帳號「俠客島」指出，去年「村BA」男籃讓人驚艷，今年女籃也來踢館。比賽開始前，只見一群貴州婦女穿戴整齊，民族服飾素雅俏麗，哨聲一響，她們甩開膀子，時而抱球狂奔，時而摸爬滾打，閃躲衝撞不在話下。傳球之敏捷、過人之流暢，NBA球星看了都只能「坐小孩那桌」。

文章指，對貴州婦女來說，籃球也可以是橄欖球、摔跤、飛盤，集百家之長、熔一體氣象。有貴州妹子形容，在場下，這婦女們是搭伙採茶的好姐妹；上了場，管你是誰，不服就幹。

誰能相信場上風馳電掣的阿姨們，只是幹完農活順便打一場？有網友打趣說：「能在阿姨中突出重圍，人生就沒有邁不過的坎。」

這兩天，「村BA」頻上熱搜。為啥？還不是因為它把比賽的門檻踏得稀爛——無需貴價鞋服，沒有繁冗賽制，高大上的賽場或科技感十足的場地也並非必需，村民照樣玩得風生水起。