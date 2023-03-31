在緬北詐騙園區 他見證100種逃亡

果敢老街的經濟收入部分依賴詐騙園區、賭場。（取材自鳳凰Times／緬甸中文網圖）

在緬北，他見證了詐騙 園區裡年輕人的100種逃亡。回到中國，在公安面前，他大方承認自己是偷渡過去的，願意承擔相應的法律責任。因為比起在緬北經歷的那些事情，接受法律懲罰，算是小事一樁了。

近日，有關「緬北逃亡者建議單身別去東南亞旅遊」話題登上微博熱搜。兩名男子分別在討回客戶貨款、找工作時被賣給緬甸 電信詐騙公司，過著非人生活。一名曾從中國赴緬甸送快遞的偷渡客 稱，他目睹詐騙園區裡禁錮著數十萬中國年輕人，裡面不乏想來「淘金」者，最後都是用盡各種方式想逃走，不少人從此回不了家。

據「鳳凰Times」報導，楊永（化名）兩年半前偷渡到緬北果敢老街，當時他在國內失業，作為一個要養活兩個孩子的中年男人，在朋友的邀請下，他決定到緬北尋找賺錢門路。在那裡，他開過火鍋店，後來又做起代購、送外賣。憑藉送外賣的便利條件，他跑了緬北許多地方，也目睹了更多讓人心驚膽戰的場景。

數十萬人 被禁錮園區

遍地的賭場、詐騙園區裡，禁錮著數十萬中國年輕人，他們沒有人身自由，食品、衣服、鞋襪、沐浴露都要從中國的電商網站購買；有人被綁架，並以30萬元（人民幣，下同，約4.4萬美元）的價格賣掉；有人為了逃脫困局，拚死跳樓，摔斷腳後，又被抓回去毒打；中國人開的賭場在當地風生水起，兩個賭場為了爭奪客源，當街開槍火併，導致多名雇傭兵當場身亡。

楊永在緬北滯留到2022年6月才終於回國。近日有關緬北逃亡者的話題引發熱議，又勾起了楊永的那段回憶。這個48歲的男人決定講出自己那段經歷，讓更多人避免被騙。

楊永原本在老家一個國企擔任外聘臨時工，因犯錯被解聘，當時他的兩個孩子還在上大學，各種費用半年就要3萬多，小學文化的他又一直找不到好工作，為了養家，就在緬北老街開飯館一個朋友邀約下赴緬發展。因他曾犯危險駕駛罪，辦不了簽證，2020年7月底找了蛇頭，花3.5萬和10多個不認識的人一起從雲南偷渡出境到老街市。 一名中國人被騙到雲南，在脅迫之下偷渡到緬甸後被賣給當地一家電信詐騙公司從事詐騙，被還上了手銬，連房門都出不去。（取材自潮新聞）

跳樓逃跑 司空見慣了

楊永說，老街的大樓都是中國人所建，70%是賭博、詐騙、娛樂場所。「緬北的獨特局勢，滋生了大量詐騙、賭博、偷渡、洗錢等黑色產業」，當地的經濟，就靠這些產業支撐。因當地的中國人大部分在園區、寫字樓裡做賭博、網絡詐騙行業，沒有人身自由，只能通過公司集體網購滿足消費需求，他和朋友就開了快遞代收點，招了3個緬籍華人員工做代購、跑腿工作。

朋友說，人多的大公司，就不給他們送了，因為這些都是詐騙公司，「如果我們去了，可能就出不來了」，他們也經常當街綁架人。因為想逃跑而跳樓的事，在緬北經常發生。2020年，楊永就親眼見到過一次。

那天，楊永去送東西，沒多久三個小伙子從他頭頂的三樓跳下來，兩個沒受傷跑了，一個跳在地上，當場摔斷腳，疼得哇哇叫，被當兵的抓回去。後來聽收貨人說，跑掉的兩個中，一個半路上被抓回去，用手銬銬在走廊欄杆上，估計肯定有一頓毒打；另一個先躲到一個山溝裡，天黑後翻了幾座山，跑到國門打電話給國內的公安，被公安接走。

楊永說，一般情況下，要想從緬北的詐騙公司回國，必須提前跟外面的蛇頭、出租車司機、警察等聯絡好，否則跑到半路，就算不被公司抓回去，也可能被其他團夥綁架再賣掉。

2021年，楊永認識的一個小伙子也是被朋友騙過來的，因為在詐騙公司老是出不了業績，被關到水牢。事後他形容水牢就是「把人關在鐵籠子裡，灌上水，只露出腦袋，兩天只給吃一頓飯。時間長了，水都臭了」。

2022年5月的一次，一家賭場的客人訂了10杯奶茶，剛巧遇到相鄰兩家老闆都是中國人的賭場為爭客源，兩方雇請的緬甸傭兵開槍互射，當場死了3個人，他嚇得扔掉奶茶就跑了。「那些傭兵的都是老闆出錢請的緬甸人，老闆提供槍枝、服裝，讓他們打誰就打誰」，楊永說，他們用的是一般的衝鋒步槍，工資可以到5000到1萬，如果是老闆的貼身保鑣，工資更高。 中國公安曾從緬北逮回大批詐騙嫌疑人，並對他們進行「改造」，要他們喊「我是中國人，不騙中國人」口號。（取材自微博）

很多詐騙園區門口都有傭兵持槍把守。楊永和朋友每次都冒著風險送商品過去，都由對方開門拿貨，「我們能看得很清楚，裡面很多被綁著、銬著、蹲著、躺著的人」。

綁架賣掉 一個人30萬

楊永說，對於做詐騙的公司，中國人是很值錢的。綁架一個中國人賣掉，20萬是最低價，一般都是一個人30萬。在這裡很多中國人都是被親戚、朋友騙過來就回不去了。有時親戚、朋友也是被逼無奈，因為不騙人過來，自己就會被打、被虐待。

出境前，楊永知道緬北有網路詐騙，但沒想到那麼亂。「逐漸了解真相，才開始後悔出來」，楊永說，做快遞8個月，到2021年4月，他就想回國；還有一個原因是，疫情前，他每天可以賺3000來塊錢，但因代購都是給國內商家轉帳，導致他的銀行帳戶被凍結，有一年多時間，他一分錢也沒給家裡人匯過，沒有照顧到家裡。楊永打算，等2022年賺夠了路費就回去。

後來派出所找到家裡，楊永的老婆才知道他在緬北。他跟太太說自己在做快遞，人身是自由的，她不信。2021年4月後，楊永基本就不敢再做生意了，老街也因疫情封城。他只給附近那些做正經生意的人代購一些小物件，也賺些跑腿費。緬甸物價很高，跑腿費比國內高很多，隨便一趟都是一兩百塊。

有命賺錢 怕沒命花錢

前兩年，中國各地公安部門開始做勸返工作。因為是偷渡到緬甸的，楊永也成了老家政府的勸返對象。據說，有的省份警方為了勸返，還給被困緬北的人報銷路費和隔離費。「其實我早就想離開了」，楊永說，2021年春天老街封城，他只能留下；4月，他在果敢自治區邊境管理系統裡報名回國，隔離點排到1萬7480多號，讓他傻眼。

整整一年半，大量中國年輕人從緬北跑回中國，各個邊境口岸壓力非常大。楊永說，他排大半年，直到2022年春節過後才被通知可以去隔離。隔離分兩邊，緬甸這邊隔離14天核酸檢測陰性後，再進入中國的隔離點。很多人想快一點，就花錢找蛇頭，走關係，不用排隊進隔離點，一般要花2萬到8萬。隔離點的軍人、保安都是聘請的，也可買通。 中國在2021年8月曾要求滯留在緬北涉嫌非法出入境、電信詐騙和網路賭博犯罪行為人員限期返回，否則撤銷戶籍。當時中緬邊境出現萬人排隊自首回中國的奇觀。（視頻截圖）

楊永沒有錢，一直到2022年6月才到了雲南鎮康縣南傘鎮的國門口岸，隔離結束後，看醫務人員很辛苦，就在那裡做了兩個月的志願者，期間他才知道，這裡很多人都是從詐騙公司偷跑出來的。據這些人說，人家買你花了20萬，就必須賠付30萬到50萬才能自由。很多人沒錢付，只有偷跑，但若再被抓回去，就會被打得半死，打殘，生活不能自理，再被賣到其他公司。

楊永說，他從2020年7月偷渡出國，到2022年9月底回到中國境內，「本意是想出國掙錢，供孩子讀大學，但折騰了這麼一大圈，最後回來的時候，一分錢也沒落著」。對於那些他所見到做詐騙的年輕人也是一樣，在緬甸，掙錢很容易，一個月掙10萬、8萬的也有。「可你有命賺錢，不一定有命花錢。你不知道能不能活著回國」。

高薪工作？別受誘惑

楊永在做志願者期間發現，所有從緬北迴來的年輕人，神經都很緊張。對網上的陌生人，更是充滿警惕和不信任，語言之間也都充滿戾氣，動不動就懟人。他覺得這是因為他們在緬北那種處處危險的地方待久了，長期處在驚恐的狀態下，一時間還不習慣文明、友善。

對那些還不了解情況的人，尤其是受「高薪工作」誘惑的年輕人，楊永說，「我希望你們記住我的話：不要相信任何人，只要你人到緬甸，你的生命都不是你自己的了」。