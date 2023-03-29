中國年輕人進廠打螺絲 1周後他悟了、跑了

廠區門口的招聘宣傳欄。（取材自中國新聞周刊）

「實在不行，找個電子廠上班吧」。「進廠」正成為互聯網熱詞，這源自於許多專家學者說，年輕人正「逃離製造業」，問題主要出在年輕人身上，是年輕人缺乏吃苦耐勞的精神。但不是所有的年輕人同意這種說法。進廠後，他們還是會努力工作，為省錢而在空氣中伴隨著工廠獨有特殊氣味的路邊攤解決三餐。但很多時候，他們的無力感，更多來自於大環境的問題。

多數工廠 不要男性

中國新聞周刊近日刊出一篇作者為徐德痕的文章，講述一個年輕人在中國主要的製造業中心之一的珠江三角洲「進廠」經歷。文中說，小時候，外出進廠打工是非常值得驕傲的選擇。從農村到城市，無數人提著大包小包，擠在工廠門口，其中有相當大比例是年輕人。

作者在文中試著通過中介想進廠，但對方說已招滿，並稱很多工廠已不大規模招工，且今年比去年應聘者多了一半。「我年輕，身體好，扛造，能不能讓我試試？」他仍不想放棄，對方問他「那你會注塑麼？有個工廠需要會注塑的工人」。他再三確認「注塑」是個專業名詞而不是被輸入法打錯的「住宿」後，無奈回覆了一個搖頭的表情包。「那你只能應聘普工」，對方說。。 工業園區門口。（取材自中國新聞周刊）

他決定直奔市郊的工業園區試試。工廠的特徵再明顯不過了，大片大片的廠房「鋪」在地面上，並且空氣中伴隨著工廠獨有的特殊氣味和路邊隨處可見的小吃攤。烤腸、烤冷麵、炒米粉、炒飯、盒飯，10元（ 人民幣，下同，約1.5美元）之內便可以填飽肚子，他想到了單位30元都吃不飽的食堂，有點動心。

工業園區很多，跑了好幾個小時，不是工廠不招人就是不用他。意外的是，男性成為他「被拒」的最多理由，大量工廠表示只招女工：「女孩子幹活老實，也會待得穩定一點」。他後來成為一個員工總人數不到2000人的工廠11名新員工之一，和宿舍室友們算了算工資，一個月加班封頂86個小時，算上飯錢和保險 的錢，一個月到手3000多元。

工作枯燥 生活封閉

算完工資後，宿舍內陷入寂靜，室友是阿軍及時說話緩解了尷尬：「行情不好噻，我們先幹幾個月，再看看外面的行情」。室友九哥是宿舍中年紀最大的工友，他沒有過多談起自己的過往，只是在臨睡前囑咐我：「適應幾天就好了」。

第二天便是培訓和簽合同，總結來說就是學習工廠的企業文化，工人要簽署自願接受一定程度的加班工作，接受輪班，包括夜班。他認為，這樣枯燥乏味的日常生活，顯然與當下年輕人的需求徹底脫節，廠內圖書館 的利用率很低，其中不少報刊雜誌還是2020年的。

他和同批新員工們先被安排到白班，但「好景不長」，一周後全員都要轉至夜班。穿上防靜電服，換上廠鞋，車間門上的LED燈提示，裡面已經有三年多時間未發生工傷事件。車間裡，大多都是中年人，他們所在的流水線任務是做血糖 儀的組裝代工，就是把一個線圈，裝到一個形似小豬佩奇的模具裡面。按照當天的產量要求，他們需組裝2500多個泵後才能下班。 此行入住的宿舍。（取材自中國新聞周刊）

上工的第二天，他又被安排裝電池盒裡的彈簧，放在指定的位置，用鑷子摁一下即可，全程就兩個動作。「我深深感受到了工作觀念不同帶來的衝擊」。

作者在文中說，車間中的工作過於重複簡單，如果不和工友攀談，一天真的會悶死。在工廠中，上手難度越低，就意味著越容易被替代。這樣的生活無疑是枯燥、封閉的，更重要的是收入滿足不了自己的意願，而且看不到上升通道。

一周後，他也決定「跑路」。走的那天，宿舍裡又進來兩個年輕的新人。他們問他，這裡工作怎麼樣。他背起包，想起了九哥的話，「適應幾天就好了」