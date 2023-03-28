蘇州殺夫藏屍冰櫃案 揭直播打賞、網路暴力亂象

網傳涉嫌殺夫藏屍冰櫃的查姓婦人照片。（取材自微博）

一起駭人聽聞的殺夫案，重演中國近年多次強調要大力整頓卻一再發生的直播打賞及網路暴力亂象；問題不在法律有多嚴，而在執行，尤其是追究直播與社群 平台應負起的責任，和對涉案人的懲罰力度。但說到底，很多事情還是要看自己。

江蘇省蘇州市發生殺夫藏屍案，查姓婦人殺害親夫龐姓男子後，將其藏屍家中臥室冰櫃15個月，直到女子母親發現勸她自首，全案才曝光。這起驚悚的殺夫案件在中國社群平台引發熱議，媒體試圖還原這對夫妻的互動：相較龐男曾17個月在個人微博 發布與妻子的戀愛紀念，為某男主播刷禮物36萬元人民幣（約5.24萬美元）的查婦發文多消極，甚至有「社恐」現象。

綜合媒體報導，龐男生於1991年，生前在蘇州做房產中介工作時與查婦相戀結婚，兩人育有一名三歲半女兒。死者家屬透露，一年前已發現龐男失蹤，但查婦稱龐男是外出避債，並多次假冒龐男與龐家人在微信 聯繫，製造對方仍在世假象，先後借走數萬元。

網上對於龐男和查婦的各種傳言甚多，大象新聞通過兩人的社交平台及親屬評價，拼湊出這對夫妻的人格畫像。

網傳查姓婦人刷禮物的男主播簡介寫著：蘇州，1米75，super idol的笑容，都沒有你的甜。（取材自橙柿互動）

★死者發博 聚焦妻女

龐男最後一篇微博發表於18個月前。在他發布的微博中，有兩個時間節點發博格外頻繁，一個是女兒出生後，一個則是與妻子定情時。

2020年2月3日，龐男的女兒出生，他連續24天發布關於女兒的微博，照片中的寶寶有時哭鬧、有時趴在爸爸肩頭睡覺…從2020年2月3日到6月21日父親節，龐男一共發布了32篇關於女兒的微博，可以看出他初為人父的喜悅。

龐男還用較多的篇幅記錄了自己的感情世界。2019年情人節，他發布愛情宣言：「不負時光不負卿」。並配上查婦的照片，微博名都是用查婦姓名的縮寫。龐男與查婦2017年2月20日確定戀情，此後每個月的20日，龐男都會在日期後加註戀愛幾個月的數字，一直保持了17個月。2018年7月20日，龐男發文配查婦照片註記17，並配上「恩愛」表情。

事發房屋已經被貼上封條。（取材自潮新聞）

★狠妻追星 心態炸裂

與龐男在微博上頻頻「秀恩愛」不同，在疑為查婦的微博帳號下，並沒有記錄兩人合影、紀念日的鮮花、印有暱稱的訂製罐裝可樂等共同回憶。唯一重合經歷是2018年12月30日，查婦連發六條關於張學友演唱會的圖片及視頻。查婦單次發布照片最多的微博也與明星有關。

網傳疑似查姓婦人的刷禮物視頻。（取材自知乎）

對此，國家級心理諮詢師張都分析，這些微博或許能窺見查婦對明星光環的過分崇拜，或許這正是其日後在視頻平台瘋狂砸錢打賞主播的心理誘因。

查婦的微博內容多是個人感受，尤其在2020到2021年間常發布睡不著、沒人在乎等狀態微博，並稱自己有「社恐」跡象。2020年10月5日晚，她以「心態炸裂」狂飆髒話。最後一篇微博發布於2022年4月21日，距丈夫「失蹤」約四個月，她寫道：「其實我們什麼關係也沒有，曖昧上頭的那一刻像極了愛情，可是也僅僅只是像而已…」有網民猜測，「她說的估計是那個男主播」。

★搶當大V 瘋狂砸錢

龐男親屬稱，2021年10月，龐男回老家時曾說查婦給男主播打賞了36萬元，「說是爭搶成為一個大V帳號，成為大V之後可以去探訪美食、酒店，後來被騙了，承諾的退款沒有給她」。龐男失蹤前，曾借錢為妻子還債。有報導稱，查婦因打賞，在某平台上已成為該主播的「榜一」粉絲，級別為「郡王」。不過，這個男主播所在公司否認有這麼多錢。

極目新聞報導，該平台打賞共36個級別。剛註冊的平民，經驗值為零，之上為「一富」，經驗值為1000，之後累計至十富，十富以上才是男爵、子爵、伯爵、侯爵、藩王、郡王、親王、國王等，達到「萬古神」、「宇宙之神」，用戶就可以「自定義神」。

一位網民曾先生曾在該平台前後花20多萬元打賞一個女主播達「藩王」級別，後來發現跟他微信聊天的都是女主播背後的團隊，讓他覺得很不值。

陳女士生前打賞的打拳男主播。（視頻截圖）

●佛山母生前貸款打賞85萬 給女兒留債200萬

打賞亂象層出不窮。就在蘇州殺夫藏屍案引發打賞直播主爭議話題未歇之際，日前又一個相關話題衝上微博熱搜。廣東佛山李女士透露，她的母親陳女士上周意外猝死，整理遺物時發現其有約200萬元債務，其中不少是陳女士貸款打賞男主播欠下。李女士無力還款，曾與男主播協商退款但被拒，決定報警求助。

據快科技報導，李女士表示，至少從2022年4月開始，母親陳女士就在一個直播間裡不斷打賞一名打拳、唱歌的男主播，前後總共多達85萬元，但家裡條件不富裕，這些錢都是貸款而來。據帳單，光2022年6月，陳女士在某視頻平台就充值45萬餘元，單筆最高6666元。

去年5月，陳女士加了這名男主播微信，對方不時發來上半身裸露等視頻和圖片，還有很多暗示。李女士認為，其目的就是讓母親不斷打賞。

男主播給陳女士發來多張疑具性暗示的圖片。（視頻截圖）

54歲的陳女士離世後，這筆巨額債務落到了子女身上，令她們十分頭疼，如果不償還，銀行就會起訴並拍賣房產，導致無處可住。

律師指出，陳女士名下有一套房產，子女繼承就有責任替母親償還債務，而如果不存在遺產繼承的情況，子女無需承擔為父母償還債務的責任。

●打賞可否約束？ 造謠如何規範？

蘇州殺夫藏屍冰櫃命案在中國社群平台引發熱議，其中兩個話題引來關注，一是「直播打賞可否設定剛性約束」，以及網上出現的各種毀三觀的造謠評論，是否能徹底遏止？

綜合媒體報導，該案嫌疑人、死者妻子查婦曾給某平台一男主播刷禮物36萬元，死者失蹤前還曾借錢為妻子還債。是否因經濟糾紛導致家庭不睦，演變成凶殺案仍待警方調查，但查婦這一行為引起人們對直播打賞亂象的擔憂，因為由此引發的糾紛，過往並不鮮見。

瀟湘晨報報導，對於網路直播打賞的監管，更多聚焦未成年人；對於成年人的打賞，平台並未限制，如果用戶後悔試圖追回，多數情況下法院視為「網路消費」不予以支持。2020年11月，國家廣播電視總局即出台「關於加強網路秀場直播和電商直播管理的通知」，規範平台應限制用戶最高打賞金額等，但令人警醒的案例仍一再發生，期待這樣的剛性約束能執行到位。

而由此案引發的另一個現象是，在相關報導及話題下，被媒體形容為「毀三觀」、「造謠」的各種不堪評論。其中一個是諸如「男人做了什麼才讓一個弱女子拿起屠刀？她肯定有苦衷」等共情殺夫涉嫌人的說法，認定受害者有錯在先，甚至還勸男人要管好下半身。類似評論點讚率超高。

這些言論也引來大批網民批判。有網民說，每發生一起案件，總有人在不清楚事實真相的情況下造謠，傷害當事人或家屬，政府每次都說要大力整頓，但不幸並未杜絕。這讓他們想到因為造黃謠網暴而自殺的那個染粉色頭髮的女大學生，還有17歲尋親男孩疑被親生父母棄養誹謗卻遭網暴而自戕換真相等事件，「說好的嚴懲呢？」

最近的一個例子則讓許多網民感覺到正義其實並未消失，蘇州大學一名男學生因惡意P圖侮辱女性被開除學籍，評論區一片支持聲。但這起事件中，受害女生報警後，警方僅依傳播淫穢物品罪拘留十天，且依法要到本年度暑期期間執行。結果是受害女生自行花六個月蒐集證據，才促成校方的開除決定。這其中暴露的又是相關法律和執行不到位的問題，也應深思調整。