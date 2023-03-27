廟裡沒有都市焦慮解藥… 周末出家 昔日擠爆如今退燒

湧入寺廟上香的年輕人。（取材自中國青年報）

許多年輕人到寺廟「一日出家」，但如果不夠「出世」，結果就是像電子廠那樣「提桶跑路」。寺廟裡沒有都市焦慮的解藥，帶著煩惱的年輕人們，最終還是要回歸現實的生活。進出寺廟之後，一些人得出了結論：人活著就是想給自己找點罪受。

在上班和上進之間，許多「90後」、「00後」選擇了假日上山到寺廟「一日出家」。儘管要早起早睡，即使廟裡的工作活並不輕鬆，這些年輕人仍趨之若鶩，擠爆了全國寺廟導致一床難求。但「三聯生活實驗室」微信公眾號報導，第一批「周末出家」的年輕人，有些已經跑路了，他們發現，山上的年輕人都和自己一樣慘，而下山後才恍然大悟，原來只是在體力活中耗盡了力氣，沒顧得上焦慮。

真實的寺廟住宿環境。（取材自微信）

★趕去拜佛 一床難求

據報導，年輕人上山出家的堅定程度，連「甄嬛傳裡」甘露寺的甄嬛都甘拜下風。剛結束加班，就得收拾行李趕最後一趟綠皮火車進山；朋友聚餐要續攤，就得提前離開回家補覺，畢竟廟裡要4點起床。城市近郊的各個寺廟，擠滿了吃完工作的苦，還要去吃念經打坐的苦的年輕人，寺廟已經不夠用，現在想上山去幹活，床位都不一定搶得到。

在小紅書 上，這種趨勢也愈演愈烈，從大學生到都市白領，從996到不上班的，無數個「電子甄嬛」在評論區找起了同伴：「朋友，周末一起上山出家啊！」當來自四面八方「大家都過得不咋地」的年輕人，不約而同都去寺廟裡燒香拜佛，藉「一日帶髮修行」尋求安慰與平靜，香爐裡燃燒成堆的就是當代年輕人的焦慮。

在廟裡，左手電子木魚，右手3D佛珠，電腦前還擺著手機 上香的寫字樓社畜，這一天幹點輕體力活緩解精神壓力，又在周一回歸到都市的工作中去；看膩了都市燈紅酒綠、陷入精神內耗的大學生們，衣食不愁卻覺得生活沒勁，把周末上山當作「變形計」來洗滌浮躁的心；情場失意、職場碰壁的都市失意男女，只能抓緊「玄學」這根稻草，把道長們當成了心理諮詢師。

廟裡的伙食，有水果作為飯後小甜點。（取材自微信）

★靜心修行 解決煩惱

27歲的滬漂「黃綠燈」，經歷失戀的打擊後辭職飛到江西，「入職」廬山的東林寺。「倒不是看破紅塵，就是找個地方靜靜心」。到了之後，才發現寺廟裡的年輕人「同事」都和自己一樣慘。

廟裡的師父說，十個來寺廟裡的年輕人，有八個生活不如意。考研失敗的、裸辭找不到工作的、和家人吵架的，寺廟裡的「同事」讓黃綠燈見識了人類煩惱的多樣性。來廟裡修行的理由五花八門，有人是為了找師父算命，有人圖清淨來廟裡複習考研、考編，還有大學生問寺廟能不能給蓋實習證明。

就算進廟的理由再離譜，平日裡備受生活摧殘的城裡人，在這裡有樣學樣地把「隨喜讚歎」掛在嘴上，不僅精神狀態穩定多了，還散發著一種歲月靜好的安詳。寺廟，就這樣成了無數年輕人心中解決煩惱的萬事屋、賽博世界裡唯一的精神淨土、宇宙的終點。彷彿周末出個家，一切問題都能在這裡找到答案。

報導指出，興沖沖入職寺廟的年輕人，首先面對的就是「9點睡，4點起」的嚴格作息。寺廟裡的時間安排很精準，凌晨4點師父打板叫大家起床，吃完早齋打坐念經，下午自由活動，晚上9點準時熄燈。

Ayano「青黃不接」的頭髮，在寺廟裡很惹人注目。（取材自微信）

★幹一天活 沾枕即睡

黃綠燈說，寺廟裡的一天相當於城裡的三天，「我起床的時候，雞都沒起。與此同時，市區裡的朋友還在喝酒蹦迪」。這種與都市生活的割裂讓黃綠燈很是振奮，讓平時作息不規律的他，終於被迫進入了一種健康的生活。一開始他還覺得9點睡覺會太早，但「幹了一天的活兒，一沾枕頭就著，睡眠質量嘎嘎好」。

但即使只有周末出家，在廟裡做義工仍是一份體力活。研一在讀的Ayano，暑假刷到北京近郊寺廟招義工的帖子，就和姐妹結伴上山。當時她頂著一頭挑染的辣妹髮色，和寺廟裡肅穆的氛圍格格不入，一位女師父很客氣地告訴她，染髮會影響自己的運氣，「她說我這叫作青黃不接」。除此以外，寺廟裡的人對Ayano很包容，默許她穿破洞牛仔褲、戴耳環和塗防曬霜。

但是，平常不做家務的Ayano，在廟裡每天都要打水、擦佛像並去齋堂幫忙做飯，「在佛祖眼皮子底下，任何摸魚的想法都會感覺自己有點缺德」。連軸轉的工作讓例行的唱經被Ayano聽成了睡前助眠曲，有一次甚至她在會上睡著了，結果被自己的呼嚕聲吵醒。她承認，高估了自己對體力活的承受能力。

起初，Ayano會抱怨「活著已經是硬撐」，連看手機的精力都沒有。後來她領悟到「苦中作樂」的道理，廟裡的工作很累，但好在不用動腦子。當她把注意力集中在手頭正在做的事情時，她甚至體驗到了「心流」。Ayano形容這是進入了二次元的結界，「俗世的事情與我無關了，我只想做一個切菜大師」。

在寺廟裡幹活總逃不過受苦受累，但這沒把一部分年輕人勸退，因為對他們來說，在城裡受夠了精神的苦，身體的苦不算什麼。而且，寺廟裡的工作有時還能給人來點小驚喜。Ayano有天被分配到了月老殿幹活，無聊時學香客抽籤，居然一下子就抽到上上大吉的第一籤，她很得意地說，「這是月老獎勵我認真幹活的福報」。

年輕人下山後的周一上班日，左手3D佛珠，右手敲著電子木魚。（取材自微信）

★入職寺廟也「內卷」 搞得比上班還累

報導說，當周末出家的年輕人越來越多，入職寺廟也走上了「內卷之路」。有年輕人把周末出家當成是寄託幻想的烏托邦，但也有曾經去過的「師兄」、「師姐」質疑他們「根本不懂廟裡有多辛苦」。就算「卷」進去了，興致勃勃上山出家的年輕人，看到發霉的床單和光禿禿的床板，可能幹了半天就萌生退意。

26歲的寫字樓白領小徐，本想靠上山緩解精神壓力，結果4點起床讓她精神更不好。除了身體的疲憊，寺廟裡複雜的規矩也讓人心累。不能化妝，吃飯要有先後順序，不允許剩飯，洗澡不能用帶香味的沐浴露。如果對宗教並不了解，一不小心就會犯錯。每到晚上，小徐就會想念城裡的星巴克 和肯德基。

更讓人難熬的是山裡信號不好，手機沒網時無法從攝像頭看到自己留在出租房裡的貓，讓小徐心慌。此外，寺廟裡不是盤腿就是下跪，這讓她本來就不太好的頸椎狀況，雪上加霜。廟裡沒有人體工學椅，念經打坐時，小徐就會戴上自己從城裡帶來的頸枕。帶好了大量城裡的裝備，小徐卻沒發現自己的褪黑素已經見底。當她想從電商平台下單時，才知道快遞根本送不到山上。

除了肉體受罪，小徐的精神也在受苦。在小徐眼裡，念經和大廠黑話的難度差不了多少，自己就像班裡的差生，「既不知道別人在念什麼，也插不上嘴」。她原本打算在山上待一個月，幹了三天就火速下山，開始了報復性說話，「說人話太過癮了」。

小紅書上，近來也開始出現了不少類似寺廟義工的吐槽帖。本想來山上逃離世俗，治療生活帶來的精神內耗，沒想到堪比軍訓的日常，卻把他們搞得比上班還累；說到底，只要足夠累，就沒時間瞎想，寺廟也無法真正解決年輕人的問題。

而在這個處處充滿Peace and Love的地方，人們不會對他人做出評價，更不會「參與別人的因果」，就算說了一大堆關於失戀、裁員的煩惱，師父頂多來一句：「但行好事，功德無量。」

有些人則面臨明明是想找個寺廟躺平，卻更加內卷的處境：寺廟要求義工會茶道、會做飯、會做新媒體拍攝剪輯，甚至會醫術；原本是想去體驗深山的清淨，結果成了閒不下來的「流水線女工」；平時不努力一把，可能連出家都沒有資格。

「周一還俗」的小徐，在公司的咖啡機前盯著手機屏幕裡的貓咪，反而鬆了一口氣說：「還是上班輕鬆多了」。