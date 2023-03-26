一夜暴富或埋骨他鄉 在非洲淘金的中國人
非洲蘊藏豐富黃金礦藏，吸引上萬名中國人前往挖礦採金，有人一夜暴富，有人一無所獲。在這條黃金之路上，甚至有人因此失去生命。
中非共和國(Central African Republic)班巴里鎮(Bambari)附近一座礦場，日前遭到武裝分子襲擊，造成中國公民九人死亡、兩人受傷。令人震驚的襲擊事件發生後，在非洲的中國「淘金客」也再次進入人們的視野。
在非洲淘金真的好賺嗎？幾名在非洲從事礦業開採的中國人，向潮新聞講述了他們的淘金故事。
位於非洲大陸中心區域的中非共和國經濟發展落後，是世界上最貧窮的國家之一，但該國的礦產資源非常豐富，擁有極具誘惑力的鑽石、黃金、鈾等多種價值不菲的礦藏，且儲量巨大，招來各方勢力覬覦。
此次遇襲的是位於班巴里市的一家金礦，這是一起針對中資民營企業的武裝襲擊事件。班巴里市市長阿貝爾·馬奇帕塔向媒體證實，該礦最近才開始生產。
叛軍盤踞 安保力量不足
「遇襲的是一家新來的礦企。」陳星（化名）在中非一家開採金礦的中資企業工作，她解釋，班巴里是中非中部地區重要的交通樞紐，一直是叛軍盤踞的區域，各種危險活動在此區域頻繁發生，所以此前那裡並沒什麽礦企。
陳星透露，此次遇襲的礦企擁有兩個礦區，「但聽說只雇傭了十個左右的保安」。由於當地局勢緊張，十個保安看顧兩個礦區，顯然安保力量不足。陳星所在企業與之相比，雖只有一個礦區，但保安數量多出數倍。
「礦區一般位於外省，礦企總部則設在首都班基（Bangui）」，陳星說，他們把首都班基以外的其他地方稱之為外省，班基相對來說，要安全得多。
事實上，2019年，中非政府才和該國14個武裝組織簽署和平協議。隨後，中國的礦業企業才陸續落戶中非。
個人投資 多數虧本負債
「在中非淘金的主要有三類人，分別是中國人、俄羅斯人和盧旺達人，其中，中國淘金客屬於個人的投資行為，其他兩國則是國家投資。」陳星介紹，比起周圍的剛果金、查德等國家，中非的淘金熱才剛剛興起，「大概有十來家中資企業」。
陳星的感受是，大部分礦企老闆的安全意識太薄弱，直到出事才會重視起來。
報導指出，說到金礦，難免讓人想到曾經輿論的焦點，也是極有名氣的非洲淘金客「廣西上林幫」，他們前往的是非洲的「黃金海岸」加納共和國（以下稱加納）。
早在21世紀初，廣西上林就流傳著這樣的故事，當地有人帶著全部身家到非洲加納淘金，短短幾年時間，身價上億，買房買車。隨著一夜暴富的故事四處流傳，上林人從2006年開始湧入非洲加納。
「2006年時開始有上林人去加納，不少人確實在回來後發家了。」2012年正月初六，上林縣的黃煥中攢了些資金，向一個朋友繳了2萬元（人民幣，下同）後，也前往了加納的庫馬西，並成為了一個淘金工地的合夥人。
到當地後，黃煥中發現，並非每塊地都有黃金，一夜暴富也只是個例，很多淘金客虧本嚴重。一年半後，他選擇回到上林，「沒掙沒虧」。
在陳星看來，要想在非洲這片土地上實現淘金夢，運氣成分居多，「我們公司在這邊兩三年了，目前仍處於負債的情況。」他們在公司承包的礦區中，還沒有找到金子在哪兒。
在非洲，陳星也聽說過某採金礦的公司「一夜暴富」的真事，一個月純利潤有兩三百萬人民幣，大家腰包鼓鼓，但這僅是少數，用淘金夢這個詞形容可謂恰到好處。
軍警驅逐 吃住都在船上
隨著當地政府對礦業越來越重視，相關政策也逐漸收緊，現在想要拿到礦證，順利開採並不容易。陳星說，「前幾年，可以拿下非常廣闊的土地進行開採，如今最多只能審批到5平方公里。」
2013年，非洲加納當局就發起了「清理非法採金」的行動，前後共有169名中國籍的非法移民因為涉嫌非法採金而被當地警方逮捕。黃煥中算是幸運的，2013年，他及時地回到上林，躲過了被加納軍警強行驅逐。
「不僅是加納、中非，在非洲各國淘金的中國人，數不勝數。」在非洲做採礦設備生意的徐州人劉先生，在20年跑了不少非洲國家，把大量採礦設備送到非洲。
「只要有錢，到了哪裡都能開採。」劉先生告訴潮新聞，不少淘金客是三五人合夥，承包一片礦區進行開採。「即使是礦區的普通工人，在國內一個月或許只能賺五六千，但在非洲是兩萬元左右。」
2022年6月，他曾跋山涉水9個小時，探訪在非洲賴比瑞亞熱帶雨林中淘金的中國人。在劉先生記錄的探訪視頻中，9名淘金客生活與工作都在一艘船上，船上的採礦設備24小時不停運轉。
「一個月開採一公斤黃金，每天成本費用差不多20克黃金，包括工資開銷、油料、辦證等。」淘金客王田（化名）頭說，因金子分布不均，也有好地方一個月產量是6公斤黃金。
賭錢賭命 搶劫偷盜盛行
非洲淘金是一場豪賭，不僅賭錢，還賭命。「如果與當地黑人有糾紛，就很可能成為被針對的對象，也或許遭遇搶劫……這些都可能面臨死亡威脅。」劉先生說，2018年，自己也曾在非洲某國家被搶劫，「他們拿著槍來搶，油、設備都被搶走，我們就安靜地看著他們搶」。所以，他總習慣性帶些現金在身上。
「看到賺錢的，也看到虧本的，一半一半吧」，劉先生認識許多在當地採礦的中國人，他說，不管是搞礦山，還是搞沙子，都有把命留在那裡的。
陳星在首都班基工作，「這邊治安已經算是最好的了，但還是面臨搶劫和偷盜的風險，所以一般外出時都會帶上保安，晚上都是不出門的。」
然而，陌生的國度裡，惡劣的環境下，即使面臨死亡的威脅，淘金客們卻始終沒有停下腳步。在劉先生的視頻裡，於淘金船上生活了三個多月的王田稱還未遇到過危險，「有聽說其他人遭遇過搶劫， 會有十多個人拿著土槍和砍刀」。
也許在淘金客的眼裡，可能丟掉性命的風險，也許永遠抵不過一句「好賺錢」。
中企採礦惹民憤 殺戮頻發
位在中非共和國中資金礦發生襲擊事件造成9名中國人死亡，中國外交部第一時間啟動領事保護應急機制，向中非駐華使館提出交涉。並稱國家主席習近平「高度重視」，要求中非全力救治傷患，做好善後，依法嚴懲兇手，確保中國公民安全。
當地政府將矛頭指向叛亂組織「愛國者改革聯盟」(CPC)所為，但叛亂組織卻指稱俄羅斯華格納(Wagner)傭兵集團才是真正的兇手，該集團尚未發表評論。
這份聲明提到，當前非洲等一些國家安全風險升高，中非共和國除首都班基以外，其他地區安全風險等級均為紅色，也就是極高風險。一段時期以來，外交部多次發布安全提醒，呼籲在高風險地區中國公民和企業儘快撤離，維護好自身安全。
另據美聯社報導，目前許多在中非共和國的採礦公司都是中國人經營的，且近年多次面臨安全挑戰。2020年當地居民反對一家中國經營的礦山，衝突中導致2名中國公民死亡；2018年，一名地方官員陪同中國礦工前往工地時發生事故身亡，隨後有3名中國公民被憤怒的當地民眾殺害。
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