一夜暴富或埋骨他鄉 在非洲淘金的中國人

中非共和國一處礦區日前遭武裝分子襲擊，造成多名中國人死亡。圖為探礦者在露天金礦工作。(路透)

非洲蘊藏豐富黃金礦藏，吸引上萬名中國人前往挖礦採金，有人一夜暴富，有人一無所獲。在這條黃金之路上，甚至有人因此失去生命。

中非共和國(Central African Republic)班巴里鎮(Bambari)附近一座礦場，日前遭到武裝分子襲擊，造成中國公民九人死亡、兩人受傷。令人震驚的襲擊事件發生後，在非洲的中國「淘金客」也再次進入人們的視野。

在非洲淘金真的好賺嗎？幾名在非洲從事礦業開採的中國人，向潮新聞講述了他們的淘金故事。

位於非洲大陸中心區域的中非共和國經濟發展落後，是世界上最貧窮的國家之一，但該國的礦產資源非常豐富，擁有極具誘惑力的鑽石、黃金、鈾等多種價值不菲的礦藏，且儲量巨大，招來各方勢力覬覦。

此次遇襲的是位於班巴里市的一家金礦，這是一起針對中資民營企業的武裝襲擊事件。班巴里市市長阿貝爾·馬奇帕塔向媒體證實，該礦最近才開始生產。

叛軍盤踞 安保力量不足

「遇襲的是一家新來的礦企。」陳星（化名）在中非一家開採金礦的中資企業工作，她解釋，班巴里是中非中部地區重要的交通樞紐，一直是叛軍盤踞的區域，各種危險活動在此區域頻繁發生，所以此前那裡並沒什麽礦企。

陳星透露，此次遇襲的礦企擁有兩個礦區，「但聽說只雇傭了十個左右的保安」。由於當地局勢緊張，十個保安看顧兩個礦區，顯然安保力量不足。陳星所在企業與之相比，雖只有一個礦區，但保安數量多出數倍。

「礦區一般位於外省，礦企總部則設在首都班基（Bangui）」，陳星說，他們把首都班基以外的其他地方稱之為外省，班基相對來說，要安全得多。

事實上，2019年，中非政府才和該國14個武裝組織簽署和平協議。隨後，中國的礦業企業才陸續落戶中非。

2018年10月，4名務工的中國公民在中非共和國西南部城市索索一那孔波市被暴徒襲擊，3死1重傷。（取材自上觀新聞）

個人投資 多數虧本負債

「在中非淘金的主要有三類人，分別是中國人、俄羅斯 人和盧旺達人，其中，中國淘金客屬於個人的投資行為，其他兩國則是國家投資。」陳星介紹，比起周圍的剛果金、查德等國家，中非的淘金熱才剛剛興起，「大概有十來家中資企業」。

陳星的感受是，大部分礦企老闆的安全意識太薄弱，直到出事才會重視起來。

報導指出，說到金礦，難免讓人想到曾經輿論的焦點，也是極有名氣的非洲淘金客「廣西上林幫」，他們前往的是非洲的「黃金海岸」加納共和國（以下稱加納）。

早在21世紀初，廣西上林就流傳著這樣的故事，當地有人帶著全部身家到非洲加納淘金，短短幾年時間，身價上億，買房買車。隨著一夜暴富的故事四處流傳，上林人從2006年開始湧入非洲加納。

「2006年時開始有上林人去加納，不少人確實在回來後發家了。」2012年正月初六，上林縣的黃煥中攢了些資金，向一個朋友繳了2萬元（人民幣，下同）後，也前往了加納的庫馬西，並成為了一個淘金工地的合夥人。

到當地後，黃煥中發現，並非每塊地都有黃金，一夜暴富也只是個例，很多淘金客虧本嚴重。一年半後，他選擇回到上林，「沒掙沒虧」。

在陳星看來，要想在非洲這片土地上實現淘金夢，運氣成分居多，「我們公司在這邊兩三年了，目前仍處於負債的情況。」他們在公司承包的礦區中，還沒有找到金子在哪兒。

在非洲，陳星也聽說過某採金礦的公司「一夜暴富」的真事，一個月純利潤有兩三百萬人民幣，大家腰包鼓鼓，但這僅是少數，用淘金夢這個詞形容可謂恰到好處。

軍警驅逐 吃住都在船上

隨著當地政府對礦業越來越重視，相關政策也逐漸收緊，現在想要拿到礦證，順利開採並不容易。陳星說，「前幾年，可以拿下非常廣闊的土地進行開採，如今最多只能審批到5平方公里。」

2013年，非洲加納當局就發起了「清理非法採金」的行動，前後共有169名中國籍的非法移民 因為涉嫌非法採金而被當地警方逮捕。黃煥中算是幸運的，2013年，他及時地回到上林，躲過了被加納軍警強行驅逐。

「不僅是加納、中非，在非洲各國淘金的中國人，數不勝數。」在非洲做採礦設備生意的徐州人劉先生，在20年跑了不少非洲國家，把大量採礦設備送到非洲。

「只要有錢，到了哪裡都能開採。」劉先生告訴潮新聞，不少淘金客是三五人合夥，承包一片礦區進行開採。「即使是礦區的普通工人，在國內一個月或許只能賺五六千，但在非洲是兩萬元左右。」

2022年6月，他曾跋山涉水9個小時，探訪在非洲賴比瑞亞熱帶雨林中淘金的中國人。在劉先生記錄的探訪視頻中，9名淘金客生活與工作都在一艘船上，船上的採礦設備24小時不停運轉。

「一個月開採一公斤黃金，每天成本費用差不多20克黃金，包括工資開銷、油料、辦證等。」淘金客王田（化名）頭說，因金子分布不均，也有好地方一個月產量是6公斤黃金。

非洲熱帶雨林中的淘金客的淘金船。（取材自潮新聞／受訪者供圖）

賭錢賭命 搶劫偷盜盛行

非洲淘金是一場豪賭，不僅賭錢，還賭命。「如果與當地黑人有糾紛，就很可能成為被針對的對象，也或許遭遇搶劫……這些都可能面臨死亡威脅。」劉先生說，2018年，自己也曾在非洲某國家被搶劫，「他們拿著槍來搶，油、設備都被搶走，我們就安靜地看著他們搶」。所以，他總習慣性帶些現金在身上。

「看到賺錢的，也看到虧本的，一半一半吧」，劉先生認識許多在當地採礦的中國人，他說，不管是搞礦山，還是搞沙子，都有把命留在那裡的。

陳星在首都班基工作，「這邊治安已經算是最好的了，但還是面臨搶劫和偷盜的風險，所以一般外出時都會帶上保安，晚上都是不出門的。」

然而，陌生的國度裡，惡劣的環境下，即使面臨死亡的威脅，淘金客們卻始終沒有停下腳步。在劉先生的視頻裡，於淘金船上生活了三個多月的王田稱還未遇到過危險，「有聽說其他人遭遇過搶劫， 會有十多個人拿著土槍和砍刀」。

也許在淘金客的眼裡，可能丟掉性命的風險，也許永遠抵不過一句「好賺錢」。

非洲金礦開採現場。(取材自取自南方都市報)

中企採礦惹民憤 殺戮頻發

位在中非共和國中資金礦發生襲擊事件造成9名中國人死亡，中國外交部第一時間啟動領事保護應急機制，向中非駐華使館提出交涉。並稱國家主席習近平「高度重視」，要求中非全力救治傷患，做好善後，依法嚴懲兇手，確保中國公民安全。

當地政府將矛頭指向叛亂組織「愛國者改革聯盟」(CPC)所為，但叛亂組織卻指稱俄羅斯華格納(Wagner)傭兵集團才是真正的兇手，該集團尚未發表評論。

這份聲明提到，當前非洲等一些國家安全風險升高，中非共和國除首都班基以外，其他地區安全風險等級均為紅色，也就是極高風險。一段時期以來，外交部多次發布安全提醒，呼籲在高風險地區中國公民和企業儘快撤離，維護好自身安全。

另據美聯社報導，目前許多在中非共和國的採礦公司都是中國人經營的，且近年多次面臨安全挑戰。2020年當地居民反對一家中國經營的礦山，衝突中導致2名中國公民死亡；2018年，一名地方官員陪同中國礦工前往工地時發生事故身亡，隨後有3名中國公民被憤怒的當地民眾殺害。