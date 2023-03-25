「中超全是假球…掙錢老快了」中國足壇陷賭禍

近半年來，中國足壇掀起一波反腐行動。（中新社資料照片）

中國足壇再掀波。日前涉及賭球的大面積抓捕中，涉及多支中超、中甲俱樂部的多名運動員 ，甚至還包括已經退役的運動員和足球 評論員。

在中國足球協會主席、黨委副書記陳戌源及前中國國家男子足球隊主教練李鐵雙雙落馬後，中國足壇反腐掃黑仍在繼續。3月17日，多名中超（中國足球協會超級聯賽）、中甲（中國足球協會甲級聯賽）球員被警方帶走，這一次，涉及的是球員賭球踢假球的違法行為。

中國新聞周刊報導，本次專案組的大規模行動，是源自警方查獲賭球團隊後獲取的線索，與此前的李鐵專案組並無關聯。

據悉，被帶走的職業球員既包括現役球員和包括退役球員，不乏前國家隊成員。

近半年來席捲中國足壇的反腐行動，呈現出雙管齊下的態勢，一方面紀檢監察系統對李鐵、劉奕、陳戌源在行業管理中的貪腐行為進行查辦；另一方面則是公安 系統以抓獲的賭球莊家為線索突破，調查偵破賭球、假球案件。

踢假球 一場就能賺40萬

春節後，山東泰山足球俱樂部運動員吳興涵的一樁婚外情醜聞引發了關注。

疑似吳興涵和某女子的微信對話截圖被曝光，吳興涵在對話中表示：「現在中超全是假球」「一場球就能賺30至40萬（人民幣，下同）」「掙錢老快了」。對話截圖一經曝光，令這個桃色醜聞瞬間變了味道。

據悉該女子還掌握到了部分運動員踢假球、賭球的證據，並統一放至檢舉材料中遞交給了相關部門。

去年8月，中國足協、中足聯籌備通過線上方式召集中超、中甲、中乙聯賽各俱樂部負責人舉行了一次有關維護賽風賽紀、打擊足壇醜惡現象的專題工作會議。會上，中國足協表示，協會已接到有關部分俱樂部參與賭球的舉報，協會為此成立專題工作小組，將與公安部門攜手展開調查。

中國新聞周刊報導，此次涉及賭球的大面積抓捕中，涉及多支中超、中甲俱樂部的多名運動員，甚至還包括已經退役的運動員和足球評論員。

祁宏（左）、申思（右）出獄後參與業餘足球比賽。（取材自中新周刊/視覺中國圖）

產業鏈 中場球員兼莊家

相關足球從業者表示，和一般的賭博不同，職業球員參與賭球的隱蔽性較高，僅憑幾場球發揮時常很難判定其參與賭球，此次公安機關的行動也證明了這一點，是通過落網莊家提供證據和線索，才最終對相關參與者進行處理。

據悉，山東泰山足球俱樂部某運動員，不僅自己參與賭球，還是賭球中的組織者，直接參與賭球分工和分錢。

在大批球員被公安機關帶走調查後，有足球媒體人表示，部分球員在賭球產業鏈中充當了中間人的角色，自己不必出場也能操縱比賽。

「通常安排好一場球的比分，關鍵是溝通好門將和中後衛，這也是目前很多門將、中衛被調查的原因，組織者為什麼是幾個知名中場球員？因為他們在裡頭起到的是中間人的作用，直接溝通莊家（或者自己就是小莊），然後到隊裡勸說隊友配合。」

一名前中超足球俱樂部首發門將透露，「一般來說，賭球不會只涉及一名球員，因為一個人對比賽的影響太小，莊家會傾向選擇陣容『中軸線』的球員下手。」「門將、中後衛、中場以及鋒線球員都會成為莊家選擇的目標，想要最終操縱比賽的結果，不可能是一個球員就能完成的，即便是門將，也不可能獨自操縱比賽。」

足球員吳興涵(左)的一樁婚外情醜聞，意外揭開中國足壇涉賭醜聞。(新華社資料照片)

舉證難 球員「失常」誰判定

「賭球，並不是這一兩年來突然出現的，而是在職業化聯賽過程中始終存在的，作為運動員，長期和隊友在一起訓練，對於每一名隊友的能力、技術特點、比賽風格都有比較清楚和深刻的認識，誰要是賭球了，在場上隊友一眼就能看出來。」該球員說。

職業球員不僅可以看出來隊友的表現「失常」，也可以看出來對手的表現「失常」。

「一些運動員，在我看來是國內高水平的運動員，但卻在球場上出現一些非常低級的錯誤，我之所以用『錯誤』而不是『失誤』來形容，是因為在職業運動員看來，太離譜了。」

「但看出來了又能怎麼樣？在不知道後面到底牽扯誰的情況下，怎麼舉報？告誰去？怎麼拿到證據？」該球員說。

坊間有觀點認為，中國職業足球運動員大面積參與賭球，與金元足球（用金錢來招募球員）「退火」後，工資待遇得不到保障有關。

不過，據了解，此次公安機關帶走的大部分球員所在的俱樂部，並未出現過大規模欠薪的問題，甚至有的俱樂部，曾公開表示從不拖欠球員的薪水。

拿前國足主帥李鐵舉例，無論是在河北還是在武漢擔任主教練期間，其薪水都頗為豐厚，擔任國家隊主帥後，年薪也超過300萬元人民幣，但依然沒有影響其涉及賭球。

可見，「金元足球」固然存在很多問題，但並不一定是賭博的誘因，而「高薪養廉」在賭球面前也不值一提。

有球員透露，門將、中後衛常為莊家選擇目標。圖為前國腳張鷺被公安機關帶走調查。（取材自中新周刊/視覺中國圖）

業界：「狠抓一波 風頭就過了」

在本次公安機關的抓賭行動出現後，不少球迷在社交媒體上表示抓得好。不過，通過梳理多年來涉及中國足球的假賭黑的案件來看，中國足球出現的問題，並不是抓得不夠狠，不夠徹底的問題，而是不夠持久的問題。

早在十多年前，中國足壇就經歷過一次反賭掃黑風暴，糾查出一批假賭結合的比賽，上百名足球業內人士受到牽連，最終被法院判刑的幾十人，涵蓋足球領域的各個方面，既有足協的官員也有俱樂部的投資人、管理者、教練員，既有裁判也有球員，還有球員的經紀人。

而在那次風暴中，瀋陽中級人民法院一審判決申思、祁宏、江津、李明(小)，申思被判處有期徒刑6年，另外3人被判處有期徒刑5年6個月。4人均被處罰金50萬元，並沒收800萬非法所得。

當時，4人所犯「非國家工作人員受賄罪」，涉案比賽為2003賽季甲A聯賽最後一輪上海申花與天津泰達的比賽。據公訴人稱，時任泰達總經理張義峰通過中間人以共800萬的賄金將4人買通，要求4人在比賽中放水。

2013年2月，中國足球協會紀律委員會作出如下處罰：終身禁止申思、祁宏、江津、李明從事任何與足球有關的活動。

中國新聞周刊了解到，在那次風暴後，不少俱樂部採用瞭如沒收手機、筆記本電腦等非人性化的方式，試圖通過減少球員和外界的聯繫來避免違法違紀行為發生。但這樣的管理方式並不能從根本上解決問題，還在短時間激化了運動員和俱樂部之間的矛盾。

時至今日，仍有部分中國職業足球俱樂部管理者表示，想要僅僅通過俱樂部管理和足協紀律委員會的監督來完全杜絕賭球行為的發生，是不現實的。

在不少足球業內人士看來，賭球以其高隱蔽性的特點，在取證方面並不容易。只有公安機關、足協、俱樂部能高度統一協調配合，並且根據賭球的特點，設置具有可操作性的觸發機制，或許才能真正地見到效果。

2011年，時任國家體育總局足球運動管理中心主任、黨委書記的韋迪曾提出過成立打擊假賭黑的監管委員會的想法。

在韋迪當年看來，「對於中國足協來說，賭、假球的證據很難掌握，就連公安部門在查找證據的時候也非常困難。監管委員會可不必被證據困擾，只要共同認定比賽為非正常比賽，就可以做出處罰。」

遺憾的是，十幾年過去了，人們還是沒能看到韋迪口中的那個監管委員會成立，但他口中的「假賭黑」卻真的又來了。

與十幾年前相比，本次中國足壇的打擊賭球假球的力度可謂是空前的，但怕就怕，力度上來了，狠抓一波；風頭過去了，死灰復燃。