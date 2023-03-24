最強陪練何杰跑進全馬「207時代」 成中國最快

何杰「咬牙切齒」地衝過終點。（取材自澎湃新聞）

隨著新冠疫情 政策鬆綁，中國多座城市先後宣布恢復馬拉松 賽事。不僅有助體育消費快返反彈，選手們也在沉潛多時後迎來開門紅，領中國馬拉松進入「207時代」。

★無錫出賽 破中國紀錄

2小時7分30秒，在3月19日結束的2023江蘇無錫馬拉松上，24歲的中國選手何杰改寫了塵封了16年的中國馬拉松全國紀錄。何杰從「赤腳少年」到國家隊員的陪練，如今又從「千年老二」一路加速超越身前的「老大哥」們，奔向聚光燈前。從最強陪練到中國最快，何杰說，「我要給大家看看，中國馬拉松不差」。

「這次在無錫比賽，我內心最初的目標是拿到亞運會的入場券。然後教練組的計畫是，要爭取達到世錦賽的標準。」澎湃新聞報導，何杰坦言，自己並沒有將打破全國紀錄作為比賽計畫，而「意料之中」是何杰為無錫馬拉松已努力備戰一個冬天，還將困擾自己的體能儲備問題解決了。按何杰的說法，因體能儲備問題，他在去年的北京馬拉松上沒能跑出自己的狀態。

在站上無錫馬拉松的跑道之前，何杰2月19日剛以2小時13分29秒成績在深圳馬拉松全馬奪冠，戰勝了一眾黑人選手，成為深圳馬拉松舉辦八屆以來第一位奪得全程男子組冠軍的中國選手。短短一個月時間，何杰不僅將體能恢復到了最好狀態，且將自己在本賽季成績提升接近六分鐘。

他說，「這次無錫馬拉松比賽有很多外籍選手，比賽戰術主要就是跟隨跑，前半程如果說配速在我的教練既定安排以外的話，會自行進行一個調整」。

在前15公里左右，何杰和楊紹輝都處於第一集團，配速保持2分56秒/公里。17公里後，肯亞的特邀選手昂查理試圖拉開領先優勢，何杰緊追不捨。30公里，昂查理開始加速，何杰和楊紹輝已位列第二和第三位。在最後的一公里，何杰並沒有因此被打亂節奏，仍按照他的配速和比賽用時的預計，完美的執行戰術，那「咬牙切齒」衝過終點的表情已經完全透出來他的決心。

果然，何杰一口氣將任雲龍在2007年創造的2小時8分15秒的全國紀錄提升了45秒，最終不僅完成了「拿到亞運會入場券」和「達到世錦賽標準」的目標，更改寫了塵封了16年的中國馬拉松全國紀錄。

何杰在比賽中。（取材自微博）

★赤腳少年 頻頻拿獎牌

在創造歷史紀錄之後，何杰緊緊抱著68歲的老教練肖麗，喜極而泣，嘴裡還不停喊著：「感謝教練，感謝教練…」在何杰看來，自己是「開竅比較晚的那類運動員 」，之所以能夠在不到十年時間裡快速成長了突破，離不開自己的四任教練，特別是如今指導他的名師肖麗。

1998年12月，何杰出生在寧夏回族自治區平羅縣靈沙鄉一個普通農村家庭，小學五年級就在校運會上拿到了800米和1500米兩項冠軍。由於體育成績不錯被推薦到縣裡的中學。2014年，正在讀初中的何杰被選進了專業隊跟隨教練馬自成。

那年15歲的他參加寧夏回族自治區運動會5000米比賽，在第二圈就被踩掉跑鞋的情況下，赤腳忍痛跑完剩下十圈比賽最終奪得銀牌，賽後被教練背下田徑場。僅僅隔了一天，腳傷未癒的何杰再次站上1萬米起跑線，又拿下一枚銀牌，這位「赤腳少年」的能力開始被外界關注。

然而，何杰的專業訓練進入瓶頸期，直到2016年至2017年間寧夏和山東進行體育交流合作，何杰以陪練的身分到山東隊跟隨名帥朱樹春才取得突破。那個階段，他在訓練中主要給孫振雷做陪練，「跟他們一起的時候，教練不停地把你『拽』起來，那段時間有了很大提高」。

交流合作結束重回寧夏隊之後，何杰開始跟隨教練單長明，「教練分析我各方面的身體條件。說我能吃苦、有氧能力強，但在絕對速度方面不占優勢，就把我改到馬拉松了」。也正因此，何杰找到了更加匹配他能力的舞台。2018年的長春馬拉松，何杰在自己的「首馬」就取得2小時28分的成績；2020年南京錦標賽，他將自己的最好成績又提高了三分鐘。

何杰在無錫馬拉松比賽中衝過終點。（取材自微博）

★咬牙向前 拚走出國門

在2020年到2021年那個冬訓，何杰開始跟隨自己的第四任恩師肖麗教練訓練，僅僅四個月，他在2021年徐州馬拉松的2小時12分中，將自己的最好成績再次提升了三分鐘，並在那一年陝西全運會上創造寧夏馬拉松的歷史最好成績；2022年，他在柏林馬拉松上再將自己的最好成績提升近一分鐘。

何杰躺治療床上治療。（取材自微博）

事實上，在過去幾年間，中國馬拉松成績最好的運動員名單裡，何杰的名字並不靠前。肖麗認為，何杰的突破在於他的自律和血性，「他具備了優秀運動員的特質，有一種不認輸的血性，而且在所有我帶過的運動員中，最主動地制定訓練，能夠堅持大運動量訓練」。

報導指出，2023年刷新全國紀錄前，何杰除2021年在淮安馬拉松中奪得冠軍，從未在任何場地奪冠。他一度是國內跑圈各大賽事中的「千年老二」，在國家隊中又是幾名「老大哥」身邊的陪練。何杰像一位「配角」一直奔跑在聚光燈之外。然而，他對於訓練的態度，他對於勝利的渴望，以及他對於刷新中國馬拉松紀錄的使命感，從沒有輸給過身邊的那些「主角」們。

如今，何杰用一個創造歷史的成績，成為中國馬拉松菁英跑圈中的「主角」。頂著「全國紀錄保持者」的頭銜，何杰已將目標放在了今年下半年的杭州亞運會上。

「我一直在做一個夢，一個改變中國馬拉松歷史的一個夢。我知道這個過程會無比艱難，但我一點都不膽怯，這一切源於哪一次次頂到撕心裂肺的訓練課，咬牙、向前、深呼吸…夢在前方。」何杰說，中國馬拉松的夢想，就是創造新紀錄。如今的他做到了，下一步，他還要走出國門，創造更好的成績。

中國2023年馬拉松賽事復甦明顯。圖為2021年重慶永川馬拉松。（取材自中國馬拉松官方網站）

●中國馬拉松賽事明顯復甦 今年上半年已133場備案

記者廖士鋒／報導

中國疫情管控鬆綁後，各項活動逐漸恢復，此前曾經被大規模暫停的馬拉松賽事也呈復甦趨勢。據人民網消息，「2023中國田徑協會路跑工作會議」日前在江蘇無錫舉行。中國田協現場發布的「2023中國田徑協會路跑工作報告」顯示，從今年1月1日至6月30日，全中國共備案133場路跑賽事，範圍涉及26個省級行政區，路跑賽事呈現回暖態勢。

世界田聯競賽與活動部路跑賽事經理阿萊西奧（Alessio）透露，2023年已有68家中國賽事組委會透過中國田協向世界田聯申請標牌，包括2場白金標賽事、13場金標賽事、23場菁英標賽事和30場世界田聯標牌賽事。

中國馬拉松運動近年來飛速發展。中國田協發布的「2019中國馬拉松藍皮書」顯示，全中國相關賽事從2011年的22場、2014的51場增長到2019年的1828場，參加人次達712萬。不過當中多數賽事並未有嚴密的監督與裁判，2019年獲得田協認證的賽事僅有357場，占比不到20%。

疫情爆發後，中國馬拉松賽事受到嚴重影響。中國田協曾於2020年1月23日發布通知，要求馬拉松賽事組委會要與地方政府積極溝通，「如有必要，可通過易地、推遲、取消等方式，最大限度降低風險隱患」。

爾後在2020年底開始逐漸恢復辦賽，但2021年11月田協又下發通知，要求暫緩舉辦跨省路跑賽事及活動、控制參賽規模。中國馬拉松官方網站的賽事統計，則一直停在2019年。

取而代之的是「線上馬拉松」活動，中國田協統計，截至2022年4月共有435場線上跑步活動覆蓋中國31個省市，參與人次超過百萬人。

直到2022年10月底，中國田徑協會副秘書長水濤才公開表示，據疫情防控發展形勢，11月及後期一些地方計畫陸續重啟馬拉松及相關路跑運動賽事，2022年11月6日，指標性的北京馬拉松睽違兩年後開跑，共3萬名跑者參與。