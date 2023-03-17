我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平20日訪俄 「習普會」料將登場

「3J」救場 促成第一共和銀行獲300億元存款挹注

他承包荒山種樹 26年百畝變萬畝青山

中國新聞組／整理
王安在白雲山上俯瞰山林。（視頻截圖）
王安在白雲山上俯瞰山林。（視頻截圖）

山東濟南章丘區垛莊鎮鎮民王安，承包下海拔約720米的白雲山，開始了大半輩子在山裡開荒種樹的生活。26年來，他在百畝荒山投入2000多萬元（人民幣，下同，約291萬美元），32年來跑壞13輛摩托車和3輛麵包車，即使一身病痛，沒有收益，如今55歲的他頭髮白了仍繼續拓荒，女兒和女婿們也先後加入，百畝荒地終成萬畝青山。

★砸2000萬 種樹逾百萬株

「我看到那麼大的山頭一棵樹也沒有，覺得很可惜，就有了承包荒山的念頭。」九派新聞報導，1991年，王安在白雲山下承包山林種蘋果樹，看到果園上面光禿禿的山，於是在1997年承包荒山種樹。剛栽樹時，山上沒有路，王安自費雇來工人修起台階，一邊修，一邊將樹苗往上背，再放炮炸出樹坑，栽下去。就這樣從一大早幹到太陽下山，每天種下了1000多棵樹。

但在白雲山，栽樹得靠天。王安最盼的就是雨季，雨季好栽側柏，成活率能達到100%，但最難的也是栽側柏。夏天淋雨又冷又凍，王安的身體逐漸吃不消。幾年前，他患上了腸炎。他沒有細說病痛的苦，只是笑著調侃自己老了，「那時候年輕，現在不行了，50多歲就一身病」。

在山上修的路，從最初的土路，到後來的水泥路，道路的寬度也從四米增加到了六米，如今順著山體蜿蜒而上的「之」字形道路約有20多公里。王安承包的區域，也從最開始的300畝，到2005年增加至約4000畝，至今已1萬1000多畝。

「現在栽的側柏、黃櫨、連翹、松樹等公益林樹有100多萬株，光柏樹和松樹就有70到80萬株。」王安說，1萬1000畝的山地裡，只有幾百畝果園，公益林沒有眼前的收益，但王安總想著人要做點事，老伴也支持他。但種樹沒有想像中簡單，樹苗、修路、用電、蓄水池、維護處處都要用錢，他只有繼續操持建築工程和果園種植的老本行，將賺的錢又投入種樹中。

「其實樹苗最剛開始是我自己買，後來是政府提供樹苗，到現在都是政府招標，我投的絕大部分錢都花在修路和修建水池等配套基礎設施上了。」王安說。即便如此，26年來，王安在白雲山的荒山上投入了2000多萬元。「付出得多，收穫得多。現在看到這個樹長起來了，我覺得很值得」。

白雲山「之」字形的山路。（視頻截圖）
白雲山「之」字形的山路。（視頻截圖）

★女兒女婿 加入造林事業

十年樹木，當年種下的樹苗已經可以遮陽蔽日，白雲山目前的森林覆蓋率為97％。王安介紹，垛莊鎮共有11萬畝山地，其中約2萬畝基本全面完成綠化。在王安的影響下，許多村民也加入了荒山綠化的行列中。

但對於白雲山的未來，王安還是有憂慮，「現在基本上不需要栽樹，但也地看著，得管護，枯枝落葉還得防火。不管的話，過幾年就荒了」。此外，王安還提到，農村老齡化嚴重，「跟我一起幹活的30多個人都超過60歲了，還有一個73歲的」。

好在，也有年輕的力量加入。王安的兩位女兒心疼父親，也跟隨他投入到了造林的事業中。「（起初是）大女兒和女婿一起跟著我，他們說我付出了大半輩子的心血，可不能讓它荒了。我小女兒去年結的婚，她說『我姊都跟著幹，我也跟著幹』」。

去年，有好幾個自稱是做碳排放項目的公司找上王安，想承包王安種下的樹林，他擔心危及生態，沒答應。其實，他也有自己的規畫，「想辦法讓綠水青山變成金山銀山，接下來想向生態旅遊這塊發展」，遊客多了，可以發展些採摘、民宿、餐飲方面的項目。

「這是一種說不出來這種感覺。尤其是雨過天晴以後，我站在白雲山的最高點百峪大頂上眺望，視野很開闊，風景很好。我覺得我就是幹了一個普通人該幹的事。」在王安看來，他的收穫比付出的多得多，已經很知足了，他只希望，往後有人能把這片山再保留下去。

荒山種樹後的白雲山航拍圖。（視頻截圖）
荒山種樹後的白雲山航拍圖。（視頻截圖）

民宿 蘋果

上一則

香港登機系統16日故障延誤班機 旅客大排長龍

下一則

解凍？ 香港大律師公會下月訪京 5年來首次

延伸閱讀

港5歲外孫女坐電動三輪車墜斃 外公判緩刑

港5歲外孫女坐電動三輪車墜斃 外公判緩刑
南加著名酒店竟有滿清皇家寺廟的3500磅大鐘

南加著名酒店竟有滿清皇家寺廟的3500磅大鐘
世界晚報╱曾高調參選副州長 華人女婿涉欺詐被捕

世界晚報╱曾高調參選副州長 華人女婿涉欺詐被捕
蔡天鳳家屬認屍 悲痛腳軟 蔡母倒在女婿懷中哭泣

蔡天鳳家屬認屍 悲痛腳軟 蔡母倒在女婿懷中哭泣

熱門新聞

網友在廣西偶遇邊界與海洋事務司副司長趙立堅​​​。（取材自微博）

趙立堅在「邊疆」被偶遇 發福？憔悴？戰狼變班主任

2023-03-10 12:22
習近平（左）11日與李克強（右）握手。路透

習近平送別李克強 兩人目光無交集 這張圖勝過千言萬語

2023-03-11 10:58
中國富商郭文貴。（本報資料照片）

郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封

2023-03-16 12:28
左起：薄熙來、汪洋、胡春華。(美聯社檔案照)

薄熙來、汪洋、胡春華…兩會10年只剩「一習身影」

2023-03-10 15:08
雞蛋「化石」已有不少裂痕。（取材自微博）

山東女煮熟雞蛋忘記吃 放了20年竟變「紅寶石」

2023-03-14 11:00
李冬菊。（取材自大象新聞）

每月退休金3千 鄭州65歲婦離婚後8年騎行12國 治好這個病

2023-03-11 08:03

超人氣

更多 >
快搶…紅龍蝦推出「無盡龍蝦」吃到飽 重點是：免費

快搶…紅龍蝦推出「無盡龍蝦」吃到飽 重點是：免費
郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封

郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封
將娶小36歲女友 72歲「皇帝專業戶」豪贈7房產給未婚妻

將娶小36歲女友 72歲「皇帝專業戶」豪贈7房產給未婚妻
楊紫瓊在奧斯卡頒獎典禮的男伴是誰？

楊紫瓊在奧斯卡頒獎典禮的男伴是誰？
詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒

詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒