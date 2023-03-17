他承包荒山種樹 26年百畝變萬畝青山

王安在白雲山上俯瞰山林。（視頻截圖）

山東濟南章丘區垛莊鎮鎮民王安，承包下海拔約720米的白雲山，開始了大半輩子在山裡開荒種樹的生活。26年來，他在百畝荒山投入2000多萬元（人民幣，下同，約291萬美元），32年來跑壞13輛摩托車和3輛麵包車，即使一身病痛，沒有收益，如今55歲的他頭髮白了仍繼續拓荒，女兒和女婿們也先後加入，百畝荒地終成萬畝青山。

★砸2000萬 種樹逾百萬株

「我看到那麼大的山頭一棵樹也沒有，覺得很可惜，就有了承包荒山的念頭。」九派新聞報導，1991年，王安在白雲山下承包山林種蘋果 樹，看到果園上面光禿禿的山，於是在1997年承包荒山種樹。剛栽樹時，山上沒有路，王安自費雇來工人修起台階，一邊修，一邊將樹苗往上背，再放炮炸出樹坑，栽下去。就這樣從一大早幹到太陽下山，每天種下了1000多棵樹。

但在白雲山，栽樹得靠天。王安最盼的就是雨季，雨季好栽側柏，成活率能達到100%，但最難的也是栽側柏。夏天淋雨又冷又凍，王安的身體逐漸吃不消。幾年前，他患上了腸炎。他沒有細說病痛的苦，只是笑著調侃自己老了，「那時候年輕，現在不行了，50多歲就一身病」。

在山上修的路，從最初的土路，到後來的水泥路，道路的寬度也從四米增加到了六米，如今順著山體蜿蜒而上的「之」字形道路約有20多公里。王安承包的區域，也從最開始的300畝，到2005年增加至約4000畝，至今已1萬1000多畝。

「現在栽的側柏、黃櫨、連翹、松樹等公益林樹有100多萬株，光柏樹和松樹就有70到80萬株。」王安說，1萬1000畝的山地裡，只有幾百畝果園，公益林沒有眼前的收益，但王安總想著人要做點事，老伴也支持他。但種樹沒有想像中簡單，樹苗、修路、用電、蓄水池、維護處處都要用錢，他只有繼續操持建築工程和果園種植的老本行，將賺的錢又投入種樹中。

「其實樹苗最剛開始是我自己買，後來是政府提供樹苗，到現在都是政府招標，我投的絕大部分錢都花在修路和修建水池等配套基礎設施上了。」王安說。即便如此，26年來，王安在白雲山的荒山上投入了2000多萬元。「付出得多，收穫得多。現在看到這個樹長起來了，我覺得很值得」。

白雲山「之」字形的山路。（視頻截圖）

★女兒女婿 加入造林事業

十年樹木，當年種下的樹苗已經可以遮陽蔽日，白雲山目前的森林覆蓋率為97％。王安介紹，垛莊鎮共有11萬畝山地，其中約2萬畝基本全面完成綠化。在王安的影響下，許多村民也加入了荒山綠化的行列中。

但對於白雲山的未來，王安還是有憂慮，「現在基本上不需要栽樹，但也地看著，得管護，枯枝落葉還得防火。不管的話，過幾年就荒了」。此外，王安還提到，農村老齡化嚴重，「跟我一起幹活的30多個人都超過60歲了，還有一個73歲的」。

好在，也有年輕的力量加入。王安的兩位女兒心疼父親，也跟隨他投入到了造林的事業中。「（起初是）大女兒和女婿一起跟著我，他們說我付出了大半輩子的心血，可不能讓它荒了。我小女兒去年結的婚，她說『我姊都跟著幹，我也跟著幹』」。

去年，有好幾個自稱是做碳排放項目的公司找上王安，想承包王安種下的樹林，他擔心危及生態，沒答應。其實，他也有自己的規畫，「想辦法讓綠水青山變成金山銀山，接下來想向生態旅遊這塊發展」，遊客多了，可以發展些採摘、民宿 、餐飲方面的項目。