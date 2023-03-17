她守護一片森林 用青春拓荒26年不悔

景祥俊和丈夫張志才。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）

人生中的黃金26年，你會如何度過？用汗水傾注一生，再投進難以計數的金錢與風險，只為在山林裡用青春拓荒？只有置身其中，或站在山頂眺望，才能明白他（她）們的選擇。

今年，是48歲景祥俊守護在林場的第26個年頭。1997年，22歲的她畢業後被分配到四川省通江縣鐵廠河國有林場工作，從此再也沒有離開這個偏遠之地。即使生病，醫師告訴她最多只能活五年；即使經濟拮据，要靠姊妹幫扶，她仍堅持守在山裡，丈夫便成了她的拐杖。

景祥俊剛到林場工作的時候。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）

★林場財富 幾代人攢下

小時候，景祥俊就在林場裡穿行，自由自在。紅星新聞報導，景祥俊的外婆在通江縣另一個林場工作，父母在鐵廠河林場上班。樹苗還沒有長起來，砍撫育(清理掉苗間的雜草和灌叢)的時候只能暴露在夏天的炙陽下，背上曬得生痛，手臂和脖子被曬脫皮…在林場長大的孩子都和景祥俊一樣有過這樣的記憶。

初中畢業後，她去通江縣林業技術學校讀了兩年書，1997年畢業後被分配到鐵廠河國有林場做育林員，從母親手中接過育苗、栽樹、砍撫育的工作。早期，景祥俊參與植樹60多萬棵，綠化荒山4000多畝。如今，她負責鐵廠河國有林場泥地坪管護站9000多畝林區的巡護。

張志才是泥地坪管護站下面村莊的村民，幫景祥俊幹過活。有個老員工把張志才介紹給景祥俊，沒多久，兩個人相戀，但父母以張志才只是一個山裡的窮小子堅決反對。景祥俊沒有聽從父母的勸阻，1998年，兩人在林場管護站辦了簡單的婚禮，只有林場工人和山裡的村民祝賀。

從跟張志才結婚開始，景祥俊就認定自己是個山裡人了，沒打算再離開林場。1998年，隨著「天保工程」的實施，林場不再砍伐，經濟效益急轉直下。有林場工人說，當時林場領導也很頭疼，發不了工資，只能鼓勵大家停薪留職，或買斷工齡另謀出路。

景祥俊本可以回到城裡單位上班或另謀出路，她選擇了留下，「這麼大片森林總要有人守著」。她認為，林場是幾代人辛苦攢下的財富，捨不得，也放不下。一直到2018年，林場改為全額撥款事業單位，林場工人待遇才好了起來。

景祥俊在林中懷抱一棵大樹。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）

★守著林場 才踏實平靜

這麼多年過來，夫妻倆就守在寂靜的山裡，過著如同隱居的生活。山上是寂寞的，也是危險的。報導說，每次在林區巡護，景祥俊和張志才都會邊走邊大聲呼喊，她說這叫「吼山」，是為了嚇退附近的野豬、黑娃子（黑熊），以免跟這些野獸不期而遇。

管護站門口夫妻倆種的菜園。（取材自紅星新聞）

她很多次見過黑熊，野豬更常見，最危險的是被馬蜂蜇了，2000年夏天，她和丈夫砍撫育，不小心碰到一個馬蜂窩，她的手臂、脖頸被蜇了40多處，丈夫背著她往山下跑了三、四個小時才搭上車，晚上10點過才住進縣上的醫院。景祥俊當時已半昏迷，「那一次差點死了」，她說。

2002年夏天，在山上砍撫育的景祥俊一陣眩暈，倒在樹叢中，經檢查，她的一個腎已開始萎縮。醫師說，要好好休息，不然最多只能活五年。出院後，景祥俊沒在意，只吃著中藥，繼續工作。直到2008年再一次倒下，醫師說，她的左腎萎縮嚴重，右腎也開始萎縮。

景祥俊生病後，張志才成了她的拐杖。為照料妻子，他沒有出去打工，在山上養羊，種中藥材。砍撫育、巡護、去村裡宣傳防火知識，張志才都陪著妻子。那些年林場效益不好，景祥俊的工資很低，女兒在縣城讀書，她也要長期吃藥，張志才又成為林場的臨時工，但日常開銷依然捉襟見肘。很多時候，景祥俊不得不靠姊妹幫扶。

她覺得，自己最對不起的是母親和女兒。母親2007年突然因病去世，她沒來得及盡孝；已經讀大學的女兒從小交給母親和姊姊照看，她也沒有給予更多的陪伴。景祥俊說，她可以選擇病退或調到城裡上班，但留在林場是自己的責任和義務，也只有守著林場，心裡才踏實、平靜。