全球最大種質庫在中國 「種子諾亞方舟 」為物種留下生機

國家作物種質庫中展示的玉米種質資源。（取材自新京報）

國家作物種質庫保存許多農田乃至自然界消失的農作物品種，有些千百年的地方品種，在一代代農民手中流傳下來，也有科學家們翻山越嶺，在山野中一粒粒尋回，還有科學家們經歷漫長培育才育成，這裡就像「種子的諾亞方舟」，為物種留下一線生機。

中國是保存作物種質資源最多的國家之一，1986年建成的國家作物種質庫，保存46萬份以上的作物種質資源，加上國家種質圃，中國資源保存總量已經超過54萬份。2019年，由於老庫超容，一座新的國家作物種質庫開始建設，2021年建成，隨後開始試運行。這座可以保存150萬份種質資源的國家作物種質庫，也是全球容量最大的作物「種子銀行」。

試管苗庫中，保存的種質資源。（取材自新京報）

記錄著中國種業史

新京報報導，種質資源也叫遺傳物質，通常指攜帶生物遺傳信息且具有實際或潛在利用價值的載體，之所以稱為種質而非種子，是因為種質資源不止種子一種形態，還包括莖尖、休眠芽、花粉甚至是作物的DNA 物質等。種子，是種質的主要形態之一。

中國最早的種質資源蒐集和保護工作，自20世紀中葉開始，一批留學歸國的農業科學家自發收集一些重要的作物種質資源。尤其是數十年中，金善寶、董玉琛、劉旭三名院士分別牽頭，組織三次全國性的農作物種質資源徵集、區域性種質資源專項考察收集工作。

國家作物種質庫中，保存超過46萬份種質涉及兩百多種作物，種子數量遠超過十億粒。事實上，每一份種子形態的種質資源，至少要保存3000粒，才能保障攜帶的遺傳信息具一定的豐富性，不會遺漏掉某些重要信息。

這些種質資源，每一份都來之不易，其中占比最多的是千百年流傳的一些地方品種。在一代代農民的手中流傳下來，或來自野外，由種質資源普查和蒐集的科學家們，翻山越嶺、涉水過河，在廣袤的山野中一粒粒尋回。還有一部分是育成的品種，經歷了無數科學家漫長的培育才得以成功。

新建的國家作物種質庫位於北京 西三環的中國農業科學院，走近新建的國家作物種質庫，一個篆書的「種」字鑲嵌在大門一側，這是國家作物種質庫的標誌。

國家作物種質庫中的種子架，每個架子37米長、10米高。（取材自新京報）

進入大門，迎面是一間寬闊天井，四周布置著各種展板、屏幕、種子及農作物植株。報導指出，在國家作物種質庫工作的中國農業科學院作物科學研究所研究員辛霞介紹，未來這裡將布置成科普和展示的空間。

整個展示間內，有一株2.4米高的水稻，這株「巨人」水稻，名叫「毫秕」，來自雲南德宏，是一個古老的地方品種。像這樣的歷史寶藏，國家庫還有許多許多。有來自日喀則的「崗巴青稞」，是一種種植在海拔4750米高原上的作物，也是全球已知種植海拔最高的青稞，在當地已種植了數百年。

種質庫內展出的「永興168964棉花」，來自三沙市永興島。（取材自新京報）

有來自中國最南端的棉花「永興168964棉花」，收集自三沙市永興島，推測其在地理大發現的時代，隨著全球貿易傳入。有味道勝過泰國香米的「莊紅貢米」，有來自山西的爆裂玉米，還有天津小站稻……

每一份種質資源入庫之前，都要經過嚴格而複雜的檢驗和處理。以種子為例，新收集的種質，需進行三到五年的種植，保證種質的遺傳學穩定性，並進行分類學鑑定、各類性狀特性鑑定等，才能確認是否有資格獲得國家種質資源永久唯一的身份證號，即全國統一編號。

持有全國統一編號通行證的種質資源，送到國家作物種質庫後，需要經歷一系列的考察、篩選、體檢，只有那些高質量飽滿且生命力旺盛的種子才能准予入國家庫保存。

新庫採用全程機械化、智能化的保存方式，試管苗庫、超低溫 庫和DNA庫，都是新增的方式。

超低溫庫中，科研人員將種質資源保存在-196℃的液氮中。（取材自新京報）

「液氮保存，是無性繁殖作物種質資源全球公認的理想的離體長期和備份保存方式。」辛霞說，「理論上，液氮可以永久保存，只要一直供應液氮就成。」

試管苗庫是整個國家作物種質庫中最美的地方。試管苗庫的牆壁安裝了巨大的玻璃牆，從外面就可以看到，庫裡一個個架子上，放著許多玻璃瓶，每一個瓶中都有一小株嫩綠的「枝葉」，它們是可以繁衍的莖尖、芽、苗等，彷彿一個個「微縮」的植株。試管苗庫主要保存那些沒有種子或不適合用種子保存的作物，如馬鈴薯等薯類、蘋果等果樹。

28萬份孤本 消失的品種

2019年，聯合國糧農組織發布首份人類糧食系統的生物多樣性狀況報告。報告指出，農田裡的生物多樣性正在快速減少，全球6000個可以作為糧食的作物中，僅有不到200種為全球糧食產量做出實質性貢獻。

現代農業技術的推進，不斷帶來新的高產、高抗、優質作物品種，但也造成作物品種的單一化；而品種的單一化，其實存在著巨大的風險，一旦病害或蟲害暴發，可能造成巨大損失。保存生物的多樣性、育成更加豐富的優質品種無疑是最好的方式之一。

國家作物種質庫新庫中，展示的各種玉米種子。（取材自新京報）

國家作物種質庫即是承擔這一責任的主要機構之一。辛霞說，在國家作物種質庫中，保存著28萬份孤本種質資源，這些資源既包括野生種質資源，也包括已經被放棄的地方品種，國家作物種質庫中還保存著它們的種子，一旦需要，隨時可以拿出來復種、擴繁。

這樣的例子真實存在。在國家作物種質庫的展示大廳中，展示著名為「遮放貢米」的地方品種，該品種產於雲南省芒市遮放鎮，當地名為「毫目細」，在歷史上長期作為貢米生產。

隨著社會的發展，遮放貢米消失於田間，前些年，當地申請將保存的種子取出，重新繁育種植，遮放貢米也得以再次出現在世人面前，如今在當地，這種消失而又復現的貢米，每斤可以賣到數百元，每年產值超過4億元。

還有陝西千陽縣的桃花米，因種子形似桃花而得名，二十世紀九十年代中期在當地消失，2008年，當地從國家種質庫中引回該種子，桃花米重現世間。

中國農科院作科所所長周文彬指出，「如果把作物種質資源的保存和資源收集實物共享，比作國家作物種質庫1.0的話，推動資源遺傳信息和實物整合，並實現高效共享則是種質庫2.0。種質庫2.0致力於推動資源遺傳信息和實物整合、數字種業工具開發等工作，為農作物種業『芯片』創新發展提供助力。」

野草中尋蕎麥 如沙裡淘金

新京報報導，中國農科院作科所研究員周美亮，是常年在外搜尋種質資源的科學家，主要從事蕎麥種質資源的搜尋、創新和利用。每年的八、九月份，秋高氣爽的時節，蕎麥花開，是最容易辨識的時候，也是種質資源野外蒐集的最佳時間。當然，也是周美亮和他的同事們，奔赴野外的時候。

在野草中尋找一株此前從未見過的蕎麥，宛如沙裡淘金，每一次意外的發現，都彌足珍貴。2018年，周美亮和團隊的科研人員一起赴四川省涼山彝族自治州會理縣蒐集野生資源，在一處山坡上的砂石中，發現了一株野生蕎麥。周美亮一眼就看到它，有種強烈的感覺，這是個稀罕物。

果然，他把這株蕎麥帶回實驗室，在涼山、成都、北京分別進行三年的單株隔離繁育，結果發現，這株野生蕎麥是異型花柱中唯一的可自交結實蕎麥種，既有長花柱型花，又自交親和，打破傳統上對蕎麥屬花型的認知，也因此被命名為蕎麥屬第22個種長花柱野生蕎麥。

在國家作物種質庫中，有太多這樣的故事，許多科學家為了一粒種子，在山野中尋找多年，還有人遠赴海外，千辛萬苦，引進缺少的種質資源。

國家作物種質庫保存的種子，遠不止是為那些消失在野外的作物保留一份傳承。更大的作用，是作為育種的資源。

偏科生品種 成育種資源

「育種需要資源，資源從哪裡來？就是這些各種各樣的品種。」辛霞說，「很多品種人們不種了，不是它們沒有優點，更多是因為它們大多是『偏科生』。比如某一個品種，抗寒性特別好，但產量低，味道也一般，農民就不願意種。但對育種家來說，如果想要育成抗寒又高產優質的品種，就需要將這個能抗寒的資源與高產優質的資源結合起來。」

李立會也是從事育種工作的科學家，多年來，李立會致力於小麥雜交研究，他用35年時間，攻克小麥-冰草遠緣雜交的世界性難題。冰草是禾本科植物，是小麥的近緣野生種，生命力極其頑強，除了高產，還具有優秀的抗旱、抗寒、抗病能力。小麥-冰草遠緣雜交曾是全球育種領域的熱點，但因為長期無人實現被放棄。二十世紀八十年代，李立會開始這一課題的研究，他和他的團隊，解決小麥和冰草花期不同、生殖隔離、雜交胚胎不能正常發育等問題，為小麥育種增添了多種新的種質資源。