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解放軍軍力 鴨子划水

中國新聞組／整理
殲-20降落在珠海國際航展中心停機坪上。（中新社）
殲-20降落在珠海國際航展中心停機坪上。（中新社）

前言：中國2023年的國防預算，各方解讀不一。但值此新冠疫情後，幾乎一觸即發的全球大國角力情勢下，相關數字恐怕只是參考，真相都在鴨子划水。

中國現役陸軍和海軍人數為全球之最，而據中國官方最新公布，今（2023）年軍費編列1兆5537億元（人民幣，下同，約2240億美元），年增7.2%，是2019年以後最大增幅。儘管相較美國2023財年的8133億美元國防預算仍低，但據稱中國政府實際的國防支出要比公布的數額多得多。加上李克強在報告中呼籲解放軍要全面加強練兵備戰，中美軍力話題再引來關注。

根據中國國務院總理李克強3月5日在全國人民代表大會開幕式上的「政府工作報告」，財政部提出的2023年中央和地方預算草案中，國防支出為15537億元，超過中國政府設定的今年GDP增長約5%的幅度。與2013年相比，今年國防預算總額已高出近一倍。

李克強並在工作報告中，呼籲解放軍要全面加強練兵戰備。他說，「我們要深入貫徹習近平強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，圍繞實現建軍一百年奮鬥目標，邊鬥爭、邊備戰、邊建設，完成好黨和人民賦予的各項任務。全面加強練兵備戰，創新軍事戰略指導，大抓實戰化軍事訓練，統籌抓好各方向各領域軍事鬥爭」。

中國官媒環球時報引述多位軍事學者和專家則表示，中國的國防費主要用於改善官兵的待遇，保障戰鬥力的生成，列裝更多的武器裝備以及增加軍事訓練的頻度、廣度和深度。且在各國普遍增加軍費的新形勢下，今年國防費用預算按照美元換算，實際上是低於2022年國防費用預算的。

中央社引述法新社報導指出，儘管與美國2023財年的8133億美元的國防預算相比，中國的國防開支仍然相形見絀。不過，專家們指出，中國政府實際上的國防支出出要比公布的數額多得多，因為官方公布的國防預算不包括武警部隊和海岸警衛隊的開支，也不包括軍人的退休金和一些軍事基礎設施的建設費用。

軍人200萬 全球最多

中央社並引述整理了法新社報導中，中國國防能力與重要軍事決策過程如下：

根據倫敦「國際戰略研究所」（IISS），中國人民解放軍擁有逾200萬受訓過的男女現役軍人，是全球規模最大的武裝部隊。構成軍隊主體的地面部隊有96萬5000名軍人，海軍26萬人，空軍39萬5000人，火箭軍部隊12萬人，還有約50萬人的武警部隊。

解放軍南部戰區機降訓練。（取材自微博）
解放軍南部戰區機降訓練。（取材自微博）

在過去的十年裡，作為現代化、專業化和優化的一部分，他們已經被大幅削減。北京近年實施裁軍，2019年刪減陸上部隊近30萬軍人，同時挹注數以十億計美元來推動國防現代化。

中國國家主席習近平要求解放軍在2035年前完成相關行動，繼而於2050年前轉型為能與美國和其他西方強權匹敵的世界一流軍隊。

瑞典斯德哥爾摩安全與發展政策研究所（Institute for Security and Development Policy）所長施萬通（Niklas Swanstrom）則表示，中國正在推動整體武裝部隊現代化，因為「有些部隊的訓練和設備在全球名列前茅，其他部隊仍落後數十個年頭」。

空軍發展 追趕西方

在海軍方面，以艦艇數量而言，中國海軍規模為全球最大，但其中包括許多巡防艦、護衛艦等較小型的軍艦。解放軍擁有3艘航空母艦，但目前只有兩艘在運作，第3艘還在測試中。美國則擁有11艘航空母艦。

遼寧艦甲板停滿殲-15戰機。（央視截圖）
遼寧艦甲板停滿殲-15戰機。（央視截圖）
中國國產航空母艦「山東艦」。（取材自環球網）
中國國產航空母艦「山東艦」。（取材自環球網）

自20世紀80年代以來，由於國內生產總值多年來的急劇上升，中國逐漸為其軍隊的升級提供資金。對解放軍來說，飛機在航母上起飛和降落是一個複雜的操作，需要培訓許多飛行員，這是一個非常漫長的過程。

在空軍方面，中國空軍正在取得長足進步，特別是通過新的戰鬥機，如殲-16，特別是隱形的殲-20。根據國際戰略研究所分析，「過去3年內，殲-16與殲-20戰機的年生產率可能已經翻倍」。

美國國防部去年11月表示，中國空軍正「迅速趕上」西方空軍。

2022年，運油-20、殲-16、攻擊-2無人機首次振翅中國航展。（新華社）
2022年，運油-20、殲-16、攻擊-2無人機首次振翅中國航展。（新華社）

海外基地 僅有一處

中國目前僅有一個海外軍事基地，位於東非的吉布地，中國稱建立該基地是為了保護商船不受非洲之角（Horn of Africa）附近的海盜襲擾。

一艘中國軍艦首次出現在東非吉布地多拉雷港的中國軍事基地，據稱是「駱馬湖號」遠洋綜...
一艘中國軍艦首次出現在東非吉布地多拉雷港的中國軍事基地，據稱是「駱馬湖號」遠洋綜合補給艦。（新華社）

中國也在進行柬埔寨雲壤海軍基地（Ream Naval Base）現代化，但目前並不清楚之後是否會有中國部隊派駐當地。

雲壤海軍基地位於泰國灣（Gulf of Thailand，又稱暹羅灣），戰略位置重要，可隨時前進引發高度爭議、也是全球重要船運路線的南海。

中國軍隊的國際經驗僅限於參與聯合國在幾個國家的維和任務，包括蘇丹、馬利和黎巴嫩。

習廢任期 掌握軍權

中國國家主席習近平自2018年廢止任期限制，使其得以無限期掌權以來，已加強控制軍方。

國防法2021年修訂後，將國防動員的全部職責交付習近平領導的中央軍事委員會。這代表作為中國內閣的國務院對於軍事部署相關決定沒有發言權。

自2022年3月起，中央軍事委員會也負責管理和監督解放軍的採購。

然而根據國際戰略研究所，解放軍的作業效率仍受到訓練和教條問題所阻礙。

擁350核彈 遠低美俄

中國也擁有大量飛彈庫存，以及能夠搭載核武器的匿蹤戰機、轟炸機，還有核動力潛艦。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）數據，解放軍擁有約350枚核彈頭，遠低於美國擁有的5428枚和俄羅斯的5977枚，但多於英國（225枚）或法國（290枚）。

解放軍東部戰區釋出發射東風飛彈的影片。（取材自央視軍事）
解放軍東部戰區釋出發射東風飛彈的影片。（取材自央視軍事）

解放軍2021年8月曾試射一枚具核能力的極音速飛彈繞行地球，讓美國情報部門大吃一驚。

美國國防部去年表示，預料中國核庫存會在2035年前增加至1500枚核彈頭。但與美國不同，中國就核武器實施嚴格的「不率先使用」政策，除非它自己是目標。

增加軍費 穩定權力

中國公布了2023年的國防預算人民幣1兆5537億元，增幅是4年來最高。有分析指出，中國去年經濟成長欠佳仍投入大筆軍費，顯示穩定軍隊就是穩定領導人權力最好方式。中國專家則指出，中國國防費還將不斷適度增長，這是必然趨勢，是大國自信的表現。

中央社引述淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑表示，軍事預算增加也有可能是其對軍隊待遇拉高、軍事戰艦維護費用提高，例如，航空母艦不是打造完成就好，後面還有龐大維護費用。

林穎佑並認為，軍費增加對於北京領導人來說是掌握軍權、握住國防力量的方式。中國去年經濟狀況欠佳，仍然願意投入資源在軍事預算上，因為解放軍長期以來是個對外傳遞訊息重要「工具」，讓解放軍「吃得飽、穿得暖」是第一要務。穩住軍隊有助於軍權掌握，這是北京領導人可以持續穩固地位的方式。

國防安全研究院國防戰略與資源所長蘇紫雲表示，中國大陸軍事預算在占GDP比重多在1.7%至1.8%左右，相較其他國家不算特別高。不過由於中國大陸經濟量體不斷地擴大，實際預算數額仍很可觀。中國軍事重點仍在東海、南海、西太平洋第一島鏈周邊，周邊國家必須相對應增加軍事硬實力才可以阻絕侵略意圖。

預算溫和 不搞競備

中國官媒環球時報引述軍事專家宋忠平表示，中國的國防費開支一直以來都是適度增加，且世界軍費預算佔比GDP的平均數是2%，而中國遠低於2%。中國也有足夠的能力將國防預算增加到2%，但保持了克制，這證明中國在發展國防建設上是適度的，不會和任何國家搞軍備競爭，走和平發展道路。這也是大國自信的表現。

媒體人胡錫進也稱，中國國防預算仍是很溫和的，不到美國的四分之一，但已經把其他國家都甩在了後面，是全球很穩定的第二軍費大國。周邊沒有一個國家有能力在軍事上單挑中國大陸，美軍在大陸近海和解放軍作戰也基本失去了取勝的可能。雖然中國的戰略安全形勢變糟了，但無需驚慌。按照自己的計畫和節奏來統籌全局，中國已經有這樣做的資本。

2019年，中共建政70周年閱兵式上，東風31洲際飛彈經過北京天安門廣場。（路透...
2019年，中共建政70周年閱兵式上，東風31洲際飛彈經過北京天安門廣場。（路透資料照片）

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