就像衣服被扒光…海量個人隱私正在網上裸奔

在專家看來，企業提供的數據或服務，最後都可能產生大量的個人信息數據，被駭客攻擊或偷走。示意圖。（路透）

一次網購消費紀錄、一張快遞外賣訂單、一次招聘網站登記，一場校園招聘公司信息統計……在每一個動向的終端，也許都有一張看不見的網在圍獵個人隱私 。這些個人信息流向網路世界的每個角落，最後可能變成一把刺向自己的利劍。

據奇安信情報中心監測發現，僅僅是2022年1月到10月，就有超過950億條中國境內機構數據在海外被非法交易，其中60%是公民個人信息，約有570多億條，這就相當於14億中國人在十個月裡，平均每人洩露了41條個人信息。數據安全專家說，中國國內數據安全仍面臨著合規落地滯後、重要數據針對性防護缺失、缺乏全方位風險感知等嚴重問題，需要正視解決。

一點鏈接 手機 就被監控

「為什麼是我？」。這是曾敏幾天來不斷問自己的問題，她睡不著吃不下，滿腦子都是騙子和被騙的錢。澎湃新聞報導，23歲的曾敏在政府單位工作，2023年2月14日凌晨，有人申請添加曾敏的QQ好友，她沒多想就通過了對方的申請。對方隨即發給她幾個文件夾，她打開一看，裡面全是她的個人信息，有通訊錄、私密照片、手機裡的工作文件等重要內容。

「就像衣服被扒光了一樣。」曾敏說。接著一個男人通過QQ打語音電話給她，直接表明來意，說他只想要錢。如果給他轉錢，他就把這些東西刪乾淨；如果不轉，他就把曾敏的信息全部洩露出去。對方並稱能實時監控她的手機，威脅她說如果報警，他就馬上給她的家人和領導打電話。「他真的馬上撥通了我領導的電話」，曾敏說。

慌了的曾敏很害怕他把手機裡面的信息洩露出去，還沒來得及反應，就在這個男人的引導下，將包括自己三年來省吃儉用存下來總計十幾萬元（人民幣，下同）轉帳過去。轉完這些錢後，對方還讓她想辦法再給他轉5000元，「我實在拿不出來了就把電話掛了，但是又害怕他再給我打過來，就把他QQ刪了」， 曾敏回憶。

曾敏留下了轉帳和借款紀錄，報了警。但警察告訴她，身分證和銀行卡可能是騙子買來的，就算找到用戶本人也沒用，「而且看他們那麼專業，估計人不在國內」。絕望之下，曾敏把被騙的事情告訴了父母，父母無法接受這個錢找不回來了；她只能躲在房間裡哭，每天刷著和她有相似經歷的網路文章尋求一些安慰和希望。

信息安全專家高雪峰的客戶中也有曾敏這樣的情況。違法者發過來的文件或者鏈接，一般帶有木馬病毒，只要點開就會中毒，電腦或者手機便被遠程控制。對方藉此盜走手機和電腦裡的私密信息，再騙取財物。近年中國相繼出台「網路安全法」、「個人信息保護法」等，但使用網路的很多人安全意識不強。個人信息的洩露風險和應對的挑戰越來越大。

專家認為，企業應嚴格保護員工以及求職者的個人信息資料。招聘會場示意圖。（新華社）

明碼標價 暗網交易量大

和曾敏一樣，很多人不知道，在一些網路平台上，原本是隱私的個人信息成了明碼標價的商品。在一些社交軟件群裡，包括戶籍、手機號、定位、查人查檔、財產調查、開房紀錄、流水等在內的用戶信息被公開售賣。澎湃新聞潛入的一個售賣群中，只查詢個人基本信息，包括身分證，姓名和地址，最低價格700元/次。如果想成為他的代理，需要轉給他5000元的代理費。

不僅僅是一些海外的社交軟件，暗網中的個人數據交易量更是不計其數。暗網又被稱為隱藏網（Hidden Web），普通用戶無法通過常規互聯網手段搜索和訪問，讓用戶身分高度隱密。這些洩露出來公開出售的信息，包括政府機構公民信息；銀行、證券等金融機構的客戶信息；各大電信運營商的機主以及互聯網、快遞、酒店、房地產、航空、醫院、學校等行業的客戶信息。

2月18日，在暗網某海外社交軟件為主的信息查詢和交易群組裡，每個都有上萬人參與，平均每十秒就有一個新用戶進群，尋求長期合作的從業者。只要付費，就能在一定時限內把需要的信息查找出來。甚至有售賣者表示可以通過手機號定位機主行蹤。此類在暗網中隱私查詢的網站四處遍布，無數個人信息滾雪球般被人消費，偷窺，竊取。

對於這種在外網上進行個人信息交易的行為，雲南凌雲律師事務所主任孫文傑認為，「任何個人或單位，如違反國家有關規定，不論通過何種形式出售或提供公民個人信息，均構成侵犯公民個人信息罪」。而按「刑法」的「侵犯公民個人信息罪」規定，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；情節特別嚴重則處三年以上七年以下有期徒刑及罰金。

另外，信息販賣商通過境外社交軟件和暗網等方式交易往往會隱藏IP地址，無法準確歸屬於哪個省份或城市進行監管，存在調查、取證困難等問題，倒賣的個人信息又用於其他類型的違法犯罪行為，如電信詐騙。孫文傑建議，一方面，通過技術手段監管瀏覽登錄境外隱私交易網站的路徑和行為加強監管；另一方面，應設立國家級的監管和處置平台，織密全球監管網路。

為防止個人信息在網上洩露，專家建議在不同情況使用多個密碼，尤其是跟支付相關的，設置較為複雜的密碼。示意圖。（路透）

App 授權 偷蒐用戶偏好

高雪峰看到有45億條個人信息洩露的消息後，他在暗網上用自己的電話號碼一查，發現自己購買過的快遞、家庭住址都暴露無遺。「這種網路傳輸都是加密的，也不一定能抓到」，高雪峰認為很難追查到洩露者。

在高雪峰看來，個人信息最後都是落在企業的數據防護上面。一個企業提供的不管是c端的數據，還是c端的服務，最後都可能產生大量的個人信息數據，可能會被駭客攻擊或偷走。還有一種可能是企業內部人員偷竊數據，售賣獲利。

在現實生活中，不少App在未經授權或者越權的情況下採集用戶信息作公司客群畫像的分析，或者轉賣給其他公司獲利。一些應用會「偷聽」你的聊天或者「偷看」用戶的搜索偏好。「這其實也是一種個人信息的洩露。一些App可能授權讓你開啟了麥克風的權限，語音識別捕捉到關鍵字後做後台的運算」，高雪峰說。

「很多企業沒有體系規畫，沒有能力覆蓋到需要保護的數據資產上。」數據安全專家劉前偉說。客戶找到他說數據洩露了，劉前偉就成立「專案組」，「要向醫師一樣去診斷」有哪些暴露面。在他的客戶裡，很多數據已經洩露出去很長時間，或者有人已在暗網上兜售這些數據，這些機構才發現， 「數據資產像在互聯網上裸奔」。

在高雪峰的客戶裡，曾經有人被遠程操控手機，把手機銀行裡的錢都轉走。「他的密碼是怎麼洩露出去的呢？」高雪峰提醒，很多人習慣使用同一密碼，如果登錄過不安全的網站，違法者就能藉此獲取信息。

某個人信息交易群。（取材自澎湃新聞）

來源不明 慎用社交軟件

多年來，從事信息安全工作的王澤處理過一些惡意軟件、為法庭案件收集過取證信息、在計算機系統中追捕過駭客、研究了海量的日誌數據、使用和維護了各種安全工具。在他看來，這個信息紛繁的龐大系統是很難盡善盡美的， 「個人的信息安全意識是最重要的」。

具體來說，他從來不在網購平台上留下真實名字和詳細地址，快遞送來時，他直接選擇放在快遞櫃。如果一些平台需要授權電話號碼，他通常會拒絕使用。他註冊了一個專門接收各種驗證碼的郵箱，同時用虛擬電話號碼註冊各種網路信息。「就個人信息來說，能不授權就不授權，因為它會共享給第三方，很多人不會去看隱私協議裡寫了什麼」。

北京藍秦律師事務所主任李文謙建議，不要在網路上隨意填寫調查問卷，不在來源不明網站註冊，不點擊不明短信鏈接，不掃來源不明的二維碼，不在各類社交軟件上暴露過多信息，慎連來源不明的WiFi，不貪小便宜而下載不明App。

（為保護受訪者隱私，曾敏、王澤為化名。）